Наемники РФ дважды открывали огонь по позициям ВСУ возле Авдеевки и Марьинки, - пресс-центр ОС
В течение текущих суток, 26 января, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны наемников РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Возле Авдеевки вооруженные формирования РФ открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В пригороде Марьинки зафиксированы несколько выстрелов снайпера российско-оккупационных войск. Наши воины открывали ответный огонь.
Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских военнослужащих нет.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Жидівський пробойовий курінь (офіційна назва - «Пробойовий курінь І Корпусу Галицької Армії») - самостійний оперативний військовий підрозділ 1-го корпусу Української Галицької Армії.
Сейчас - Слуги Уродов. Измельчали жиды