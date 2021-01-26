Наемники РФ дважды открывали огонь по позициям ВСУ возле Авдеевки и Марьинки, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 26 января, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Возле Авдеевки вооруженные формирования РФ открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В пригороде Марьинки зафиксированы несколько выстрелов снайпера российско-оккупационных войск. Наши воины открывали ответный огонь.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских военнослужащих нет.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.