Возможность участвовать в референдуме удаленно появится, когда ВР примет закон об электронном голосовании, - Стефанчук
Электронное голосование во время всеукраинского референдума будет применяться только после принятия отдельного соответствующего законодательного акта, предусматривающего электронное голосование в Украине в целом.
Такое заявление сделал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Электронное голосование - это новация, предложенная в этом законопроекте. Мы провели дискуссию по этому вопросу и вышли на одну формулу: вопрос электронного голосования - это не вопрос юридический, а технический. Мы его будем проводить только тогда, когда технически будет подтверждена возможность проводить этот вид голосования. В переходных положениях к закону мы предусмотрели такую конструкцию, что вопрос электронного голосования может подниматься инициаторами только тогда, когда будет отдельно проголосован законодательный акт, который будет касаться электронного голосования в стране в целом", - объяснил первый вице-спикер.
По его словам, как только такой документ будет готов, он будет имплементарно применяться и относительно референдума.
"До этого момента мы будем проводить референдум таким способом, который определен законом, то есть путем бумажных бюллетеней", - уточнил Стефанчук.
Напомним, 26 января Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.
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Повторний референдум (якщо рішення прийнято) можна проводити не раніше, ніж через три роки.
Ну, тобто, якщо проголосують за федералізацію, то до моменту, коли це рішення можна буде законно скасувати, від країни нічого не залишиться.
Спробуй на підставі цього і вибори заборонити.
https://censor.net/ru/news/3244216/srochnik_vsu_v_pryamom_efire_tiktok_slil_naemnikam_okkupantov_sekretnuyu_informatsiyu_sotsseti_skrinshot
то треба мораторій на вибори, поки таких ідіотів не стане
МИНУТОЧКУ!
Мы - это КТО?
https://censor.net/ua/photo_news/3244353/***************************************************************************************************
То де ваша відповідь на питання, прихильнику фейкових референдумів?
До речі, хтось казав, що раха не проводить референдуми...а в Криму хто його "проводив"?
Але виникає питання, чому взагалі це питання виокремлене, і начебто готується такий закон. Наче основна маса людей тільки про те і думає, як змінити територію України. От і думаю, чи це такий запобіжник, чи, навпаки, відкриває ворота для зміни території.
Стародубщина... Кубань.. теж серед таких?
Не треба мене повчати прописними істинами про те, що Крим і Донбас - це Україна, наче я проти. Вчитель знайшовся!
Я, так само як і ви, разом з вами, і розмірковую на тему: для чого депутати так заспішили з цим законом.
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Глянув результати голосування, не зрозумів чому Юля не "ЗА".
Можливо, не зійшлись в ціні. Хоч переговори ведуть.
Може, голосування не головне, скоріше за все, нас чекає нова коаліція - Юля, слуги та ОПЗЖ. Останнім часом слуги почали відбілювати ОПЗЖ, + останній допис Люсі Арестович.