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Возможность участвовать в референдуме удаленно появится, когда ВР примет закон об электронном голосовании, - Стефанчук

Возможность участвовать в референдуме удаленно появится, когда ВР примет закон об электронном голосовании, - Стефанчук

Электронное голосование во время всеукраинского референдума будет применяться только после принятия отдельного соответствующего законодательного акта, предусматривающего электронное голосование в Украине в целом.

Такое заявление сделал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Электронное голосование - это новация, предложенная в этом законопроекте. Мы провели дискуссию по этому вопросу и вышли на одну формулу: вопрос электронного голосования - это не вопрос юридический, а технический. Мы его будем проводить только тогда, когда технически будет подтверждена возможность проводить этот вид голосования. В переходных положениях к закону мы предусмотрели такую конструкцию, что вопрос электронного голосования может подниматься инициаторами только тогда, когда будет отдельно проголосован законодательный акт, который будет касаться электронного голосования в стране в целом", - объяснил первый вице-спикер.

По его словам, как только такой документ будет готов, он будет имплементарно применяться и относительно референдума.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук о том, если граждане через референдум отменят хороший закон: "Это вопрос ответственности народа Украины"

"До этого момента мы будем проводить референдум таким способом, который определен законом, то есть путем бумажных бюллетеней", - уточнил Стефанчук.

Напомним, 26 января Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум

Автор: 

ВР (29226) голосование (1395) референдум (1504) Стефанчук Руслан (647)


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Топ комментарии
+20
Писец. Пропала страна. Зебилы доприкалывались.
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26.01.2021 18:07
+12
Ну всё правильно - так голосовать в Украинских референдумах смогут не только лугандон и Крым, но и весь кацапстан.
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26.01.2021 18:11
+10
дегенераты зеленые наверное не читали раздел 13 Конституции Украины

Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.
Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII цієї Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання
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26.01.2021 18:23
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Ваш вислів мені чомусь нагадав інший - не дай Боже жити в часи змін.
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26.01.2021 20:39 Ответить
Так вже живемо.
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26.01.2021 20:41 Ответить
Ще трохи.
Повторний референдум (якщо рішення прийнято) можна проводити не раніше, ніж через три роки.
Ну, тобто, якщо проголосують за федералізацію, то до моменту, коли це рішення можна буде законно скасувати, від країни нічого не залишиться.
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26.01.2021 20:22 Ответить
Можливість брати участь у референдумі віддалено з'явиться, коли ВР ухвалить закон про електронне голосування, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9248
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26.01.2021 20:23 Ответить
хорошая манипуляция. вопрос только откуда появилась точка зрения у генетических совков? (то "большинство" о котором ты крякаешь )
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27.01.2021 11:58 Ответить
не недовіра громадянам, а неможливість забезпечити вільне волевиявлення через втручання в цей процес рахи
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27.01.2021 14:51 Ответить
Ойфсьо😂
Спробуй на підставі цього і вибори заборонити.
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27.01.2021 14:54 Ответить
якщо такі дибіли обирають......
https://censor.net/ru/news/3244216/srochnik_vsu_v_pryamom_efire_tiktok_slil_naemnikam_okkupantov_sekretnuyu_informatsiyu_sotsseti_skrinshot

то треба мораторій на вибори, поки таких ідіотів не стане
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27.01.2021 14:57 Ответить
Щасти. 😜
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27.01.2021 14:58 Ответить
скатертью дорога
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27.01.2021 15:04 Ответить
"До этого момента мы будем проводить референдум"
МИНУТОЧКУ!

Мы - это КТО?
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26.01.2021 18:52 Ответить
Зеля и квартал....
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26.01.2021 18:54 Ответить
Влада. Невже це не ясно?
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26.01.2021 19:13 Ответить
Этой власти надо успеть пару референдумов провести. И тогда она добьётся всего чего хотела. Но самое главное мы впереди США.
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26.01.2021 18:53 Ответить
Это начало гражданской войны
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26.01.2021 18:57 Ответить
😂
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26.01.2021 19:14 Ответить
Це не ваші однодумці творять?

https://censor.net/ua/photo_news/3244353/***************************************************************************************************
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27.01.2021 15:27 Ответить
Не намагайся мені хамити, бовдуре.
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27.01.2021 15:45 Ответить
Я вам задав питання, а хамите ви:" неуку, бовдуре".
То де ваша відповідь на питання, прихильнику фейкових референдумів?
До речі, хтось казав, що раха не проводить референдуми...а в Криму хто його "проводив"?
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27.01.2021 15:59 Ответить
В спам.
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27.01.2021 16:12 Ответить
Я думаю, именно этот закон обговаривал Зеленский с Патрушевым в Омане. Этот закон крайне нужен Путину, ибо он им демонтирует Украину без шума и пыли. Не смог взять нахрапом - возьмёт изнутри, манипулируя народом, как он это сделал на Донбассе и в Крыму.
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26.01.2021 19:45 Ответить
😂
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26.01.2021 20:07 Ответить
Что значит не юридический? У нас наличие ЭЦП для граждан разве уже обязательно? Как они собираются идентифицировать участников голосования? Как будет защищена от внешнего вмешательства или злоупотребления такая форма голосования?
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26.01.2021 19:53 Ответить
Если весной 2019-го боты из ********* продвигали зеленского в соцсетях и на ютубе, то теперь кацапские боты будут голосовать за нужные зеленскому и его хозяевам референдумы.
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26.01.2021 20:16 Ответить
В Проєкті закону про референдум є окрема стаття про референдум відносно зміни території України. Добре, що не просто по народній ініциативі, а по ініціативі Верховної Ради і після прийняття закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України.
Але виникає питання, чому взагалі це питання виокремлене, і начебто готується такий закон. Наче основна маса людей тільки про те і думає, як змінити територію України. От і думаю, чи це такий запобіжник, чи, навпаки, відкриває ворота для зміни території.
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26.01.2021 20:19 Ответить
Що значить зміна территорії? Які можуть буть ще референдуми на таку тему? Вони що, збожеволіли? Де наші патріоти, де націоналісти всіх мастей? Де Тягнибок, Ярош, Белецький?
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26.01.2021 21:15 Ответить
Прочитайте проєкт закону про референдум, якщо ще не читали. Я також здивований, чому це питання виокремлене. Далі пожартую: може, під зміною територіїї мається на увазі її збільшення?
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26.01.2021 21:23 Ответить
Може, якимось чином, для повернення окупованих територій?
Стародубщина... Кубань.. теж серед таких?
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27.01.2021 15:03 Ответить
Збільшувати свої територіїї - це копіювати загарбницькі методи кремля. Та і не з цією владою, яка закликала не стріляти у ворога, щось "визволяти".
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27.01.2021 15:21 Ответить
Повернення Криму і частини Донбасу до України - це не загарбання
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27.01.2021 15:36 Ответить
Навіщо Ви згадали про Крим і Донбас в той той час, коли ми обговорювали зовсім інше - чи не мали нардепи на увазі Кубань?

Не треба мене повчати прописними істинами про те, що Крим і Донбас - це Україна, наче я проти. Вчитель знайшовся!
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27.01.2021 16:42 Ответить
Де ви побачили повчання з мого боку, - не розумію.
Я, так само як і ви, разом з вами, і розмірковую на тему: для чого депутати так заспішили з цим законом.
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27.01.2021 17:04 Ответить
"Повернення Криму і частини Донбасу до України - це не загарбання" дуже схоже на повчання, погодьтесь. Ніби Ви мені розкрили очі на те, чого я не знав. Гаразд, проїхали.
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27.01.2021 17:58 Ответить
https://mobile.twitter.com/Angrybeardman

https://mobile.twitter.com/Angrybeardman Beard @Angrybeardman

https://mobile.twitter.com/Angrybeardman https://mobile.twitter.com/Angrybeardman



Глянув результати голосування, не зрозумів чому Юля не "ЗА".
Можливо, не зійшлись в ціні. Хоч переговори ведуть.
Може, голосування не головне, скоріше за все, нас чекає нова коаліція - Юля, слуги та ОПЗЖ. Останнім часом слуги почали відбілювати ОПЗЖ, + останній допис Люсі Арестович.
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26.01.2021 20:45 Ответить
А що Люся?
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26.01.2021 21:13 Ответить
Може вона висока сосна?
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26.01.2021 21:16 Ответить
Команда агентури ФСБ цілеспрямовано та послідовно веде демонтаж держави Україна. СБУ як державний орган не дієздатна, МВС - приватна охоронна фірма Авакова. Продажні суди підконтрольні агенту Портнову ("Казбек"). Гібридна війна ні на мить не спинялась - навіть не надійтесь. Хочеться спитати Петра Олексійовича - коли Вам пропонували об'явити військовий стан та за законами військового часу відмінити ці "клоунські" вибори, хоча б до часу реального закінчення війни, Ви захотіли "погратись в демократію"? І що тепер? У Вас є ще надія, що все минеться? Не здивуюсь, якщо на ранок наступного понеділка нас поставлять перед "фактом", що в неділю українці віддалено проголосували за включення України до РФ.
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26.01.2021 21:15 Ответить
Увеличение роли Референдума до законодательного в своюющейстране с засильем российских агентов, экономичеки необразованным , безответственным населением ( голосуют по приколу) - это переход от демократии к ОХЛОКРАТИИ. Власть передают толпе. А в нашем случае - толпе под влиянием популизма и роспропаганды. - Капец Украине.
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26.01.2021 21:22 Ответить
ЧТОБ ОЛЬГИНСКИЕ ТРОЛИ СМОГЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ !?) КОЛЫВАН ТЫ ГАЛИМЫЙ !!!
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27.01.2021 14:31 Ответить
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