Срочник ВСУ в прямом эфире TikTok слил наемникам оккупантов секретную информацию, - соцсети. СКРИНШОТ
Солдат вышел в прямой эфир из воинской части в Купянске на Харьковщине. Он назвал россиян "братским народом" и рассказал о "войне олигархов", утверждает ветеран Александр Грамарчук (Гром).
Об этом Грамарчук сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Прямо сейчас в прямом эфире солдат срочной службы сливает информацию противнику. Утром уже посмотреть будет невозможно", - написал ветеран.
В комментариях он отметил, что, по его информации, солдат - уроженец Славгорода Днепропетровской области, а в прямой эфир TikToka он вышел из воинской части Воздушных сил в Купянске Харьковской области.
"Мальчик рассказывает о "братском народе" и "войне олигархов". Разбирайтесь теперь. А вот противник в курсе, когда станцию включают в Купянске. Вот, где ценность инфы", – пишет Грамарчук в комментариях.
Ветеран также опубликовал скриншоты, на которых видно, что к чату присоединились сторонники террористической организации "ДНР".
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Начальник службы по связям с общественностью Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат отметил в комментариях, что личность военнослужащего уже установили. "Разбираемся, будет предоставлена жесткая правовая оценка действиям этого "товарища". Спасибо Александру за мониторинговую поддержку. Кто успел записать этот эфир, прошу сбросить", - написал он.
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Ще й патріотизму - 0.0 ,, тому що школа цього не виховує .
Солдат повинен виживати в тих умовах які є , а не чекати на створення хороших умов . Мене в училищі так вчили , ті викладачі , які пройшли війну .
Чому ж це в Швеції -- не вчать . ? Вважаю що вчать , ще й як . ! А почитай , наприклад , про те як наші військові , проходили курси виживаня на тренувальних базах морської піхоти США , чи інших країн . Де в процесі - їли червів , пили воду з калюж , ночували під небом на сирій землі , а то і по кілька діб не спали взагалі . Так виховують справжніх солдат , і вчать боротись за своє існування .
Уявляю тепер на тих курсах ,наших ваенних-строковиків , яких через годину таких тренувань - "знущань" , вже б довелося витягувати з петлі .
дибилллллллллл
якщо у солдата є власний телефон - то у солдата зявляється підозра в зливі інформації ворогу
командир цього "товариша" має відповідати так само
https://www.tiktok.com/@dreamofmer/video/6917960272867069185?lang=uk-UA&is_copy_url=0&is_from_webapp=v2&sender_device=pc&sender_web_id=6922191458120893958
Не дуже розумію, яку таку держ.таємницю може знати строковик... але те, що він раптом виявився ватним дебілом, не здивований.
А от те, шо будь-який українець знає, як пишеться слово "тризуб" - це достеменно.
а Тризуб пишеться через и.
Хай дає присягу фуйловській дупі. А чечени навчать його расію любити.
А ВР может уже, наконец, удосужится принять четкий Закон, по которому предатели нашей страны будут в обязательном порядке получать адекватное наказание с последующим лишением гражданства таких особей?..
Москалики все ніяк не опанують.
От так козломорди й паляться.
І тут мене вже давно гризуть сумніви. Може путін посланий не на горе українцям, а на радість? Він так вправно гамселить москалів, як до нього діставалось лише українцям.
Є законодавство, де чітко виписано, що це за діяння, і яка за вчинення зазначеного діяння передбачена відповідальність, рівно як і механізм притягнення до цієї відповідальності.
Все решта - від лукавого.
Точно! Це буде ректальне цеглотворіння епічних масштабів!
Є смішніша пропозиція. Відрядити це непорозуміння у складі обмеженого контингенту із подібних ватних особин на Занзібар. Із суто науковою метою: знайти і дослідити https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0 надзвичайно цікаву реліктову істоту .
Буде страшно, але цікаво.
А нам - весело.