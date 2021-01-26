Срочник ВСУ в прямом эфире TikTok слил наемникам оккупантов секретную информацию, - соцсети. СКРИНШОТ

Солдат вышел в прямой эфир из воинской части в Купянске на Харьковщине. Он назвал россиян "братским народом" и рассказал о "войне олигархов", утверждает ветеран Александр Грамарчук (Гром).

Об этом Грамарчук сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас в прямом эфире солдат срочной службы сливает информацию противнику. Утром уже посмотреть будет невозможно", - написал ветеран.

В комментариях он отметил, что, по его информации, солдат - уроженец Славгорода Днепропетровской области, а в прямой эфир TikToka он вышел из воинской части Воздушных сил в Купянске Харьковской области.

"Мальчик рассказывает о "братском народе" и "войне олигархов". Разбирайтесь теперь. А вот противник в курсе, когда станцию включают в Купянске. Вот, где ценность инфы", – пишет Грамарчук в комментариях.

Ветеран также опубликовал скриншоты, на которых видно, что к чату присоединились сторонники террористической организации "ДНР".

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Начальник службы по связям с общественностью Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат отметил в комментариях, что личность военнослужащего уже установили. "Разбираемся, будет предоставлена жесткая правовая оценка действиям этого "товарища". Спасибо Александру за мониторинговую поддержку. Кто успел записать этот эфир, прошу сбросить", - написал он.



