Есть информация о подготовке провокаций со стороны российских сил вокруг строительства синагоги в Бабьем Яре, - Зисельс

Есть информация о подготовке провокаций со стороны российских сил вокруг вопроса строительства синагоги на территории бывшего православного кладбища в Бабьем Яре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом вчера во время пресс-конференции по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечают 27 января, сказал Иосиф Зисельс, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и объединений.

Речь идет о проекте Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", финансирующегося в основном Михаилом Фридманом, Павлом Фуксом и Германом Ханом. Зисельс называет этот проект российским. МЦХБЯ заявили о намерении возвести временную синагогу за памятным знаком "Менора" - это территория бывшего Кирилловского православного кладбища.

"Проблема не в синагоге, а в конфликтогенности, которую могут использовать Россия, ФСБ и пророссийские силы в Украине… Ситуация обостряется с каждым месяцем. Последние шаги российской команды вышли за рамки добра и зла, и я сказал об этом их директору Яковеру. Они не просто пытаются построить синагогу (и нам кажется, что они додавили министра культуры Ткаченко, который сопротивлялся этому). За последние две недели было два совещания в Офисе Президента. Представьте себе этот абсурд. В стране война, захвачены территории, люди гибнут, эпидемия косит украинских граждан, экономический кризис. И в это время Офис Президента устраивает два совещания по поводу того, строить ли на православном кладбище синагогу, или нет", - сказал он.

Зисельс предположил,что в крайнем случае в МЦХБЯ могут отвлечь внимание и переназвать синагогу чем-то вроде "комнаты для размышлений".

"Пока мы вместе легитимными методами не остановим российский проект, с имиджем Украины будут проблемы", - констатировал Зисельс.

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Он напомнил, что СБУ дважды предупреждало правительство по поводу проекта МЦХБЯ.

"Главным лоббистом российского проекта в Украине является руководитель Офиса президента Андрей Ермак. И в нашей стране, так случилось что Андрей Ермак более важен, чем шеф СБУ", - подытожил глава ВААД Украины.

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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В окябре инициативная группа "1 декаря", выстапающая потив МЦХБЯ и настаивающая, что Бабий Яр является частью украинской памяти, заявила о том, что глава ОП Андрей Ермак сорвал их встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".