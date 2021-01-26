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Есть информация о подготовке провокаций со стороны российских сил вокруг строительства синагоги в Бабьем Яре, - Зисельс

Есть информация о подготовке провокаций со стороны российских сил вокруг строительства синагоги в Бабьем Яре, - Зисельс

Есть информация о подготовке провокаций со стороны российских сил вокруг вопроса строительства синагоги на территории бывшего православного кладбища в Бабьем Яре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом вчера во время пресс-конференции по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечают 27 января, сказал Иосиф Зисельс, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и объединений.

Речь идет о проекте Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", финансирующегося в основном Михаилом Фридманом, Павлом Фуксом и Германом Ханом. Зисельс называет этот проект российским. МЦХБЯ заявили о намерении возвести временную синагогу за памятным знаком "Менора" - это территория бывшего Кирилловского православного кладбища.

"Проблема не в синагоге, а в конфликтогенности, которую могут использовать Россия, ФСБ и пророссийские силы в Украине… Ситуация обостряется с каждым месяцем. Последние шаги российской команды вышли за рамки добра и зла, и я сказал об этом их директору Яковеру. Они не просто пытаются построить синагогу (и нам кажется, что они додавили министра культуры Ткаченко, который сопротивлялся этому). За последние две недели было два совещания в Офисе Президента. Представьте себе этот абсурд. В стране война, захвачены территории, люди гибнут, эпидемия косит украинских граждан, экономический кризис. И в это время Офис Президента устраивает два совещания по поводу того, строить ли на православном кладбище синагогу, или нет", - сказал он.

Зисельс предположил,что в крайнем случае в МЦХБЯ могут отвлечь внимание и переназвать синагогу чем-то вроде "комнаты для размышлений".

"Пока мы вместе легитимными методами не остановим российский проект, с имиджем Украины будут проблемы", - констатировал Зисельс.

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Он напомнил, что СБУ дважды предупреждало правительство по поводу проекта МЦХБЯ.

"Главным лоббистом российского проекта в Украине является руководитель Офиса президента Андрей Ермак. И в нашей стране, так случилось что Андрей Ермак более важен, чем шеф СБУ", - подытожил глава ВААД Украины.

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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В окябре инициативная группа "1 декаря", выстапающая потив МЦХБЯ и настаивающая, что Бабий Яр является частью украинской памяти, заявила о том, что глава ОП Андрей Ермак сорвал их встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Бабий Яр (188) провокация (1459) Зисельс (18)


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Топ комментарии
+15
Что за необходимость строить синагогу на православном кладбище? Представить можете православный храм на еврейских костях?
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26.01.2021 19:34
+9
А на прибудынковой территории синагоги как положено будет предусмотрено строительство бизнес-центра и жилого комплекса?
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26.01.2021 19:28
+7
"Козырь" уже и не ховается, прям так и торчит из российского рукава.
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26.01.2021 19:28
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для проросійських ********(а вони є однаково як в раші, так в ізраїлі чи європі,)- нічого святого немає! тим паче завтра в день пам*яті жертв голокосту руками проплачених псевдорадикалів можуть шось створити
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26.01.2021 19:27 Ответить
Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: "Иегова создал неевреев в человеческом обличии, чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных. Следовательно неевреи - это животные в форме человека, которые приговорены служить евреям днём и ночью."

Szaaloth-Utszabot, The Book Of Jore Dia 17: "Еврей может и должен клясться во лжи когда гои спрашивают о том есть ли в наших книгах что либо против них."
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26.01.2021 19:31 Ответить
Саме в їхніх єврейських тисячолітніх вченнях (які вони видають за "релігію") і закладені основи расизму і того ж нацизму. Неєвреї - гої(звірі), не німці - унтерменші (нижча раса). Різниця лише в тому, що євреї віками не мали держави - інструменту реалізації своїх расистських звірячих інстинктів. Тому вони робили і роблять це своїми підлими віками відпрацьованими методами - грабують і підточують країни зсередини, нацьковують людей і народи одних на інших і з того користають.
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26.01.2021 20:50 Ответить
А на прибудынковой территории синагоги как положено будет предусмотрено строительство бизнес-центра и жилого комплекса?
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26.01.2021 19:28 Ответить
Вата это известные антисемиты .
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26.01.2021 19:28 Ответить
"Козырь" уже и не ховается, прям так и торчит из российского рукава.
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26.01.2021 19:28 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARQ0gyxGWaaR6TFND7NFU-ucoFYQNJ4aP681uj8BA5JiPNJ-WAov9IKtsWWudPV3Emc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD3vDJwjqYaUizy-qaFctd_-sTwK0U09KxlTOu5WOf7hUb1l2OT2vufxy4rp02S7PEyHNNnzcoUf-qYq-bPbkLY5vksIotEm8_zq-9gMEOF9X7Uz6EBAiKQpIfKvAitjU5-*****************************************************************************************************************************-15F53SGMwNUcAWoNUGrSr16QSJa03VvNSoyovTKVmx33Y&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158347012513953?__xts__%5B0%5D=68.ARD3vDJwjqYaUizy-qaFctd_-sTwK0U09KxlTOu5WOf7hUb1l2OT2vufxy4rp02S7PEyHNNnzcoUf-qYq-bPbkLY5vksIotEm8_zq-9gMEOF9X7Uz6EBAiKQpIfKvAitjU5-*****************************************************************************************************************************-15F53SGMwNUcAWoNUGrSr16QSJa03VvNSoyovTKVmx33Y&__tn__=-R 28 апреля 2020 г. ·

Про Хржановського, або "Якщо це безумство, то в ньому є своя логіка", як казав Полоній у Шекспіра.
Як мінімум наївно було б уважати, ніби в Росії Путіна такий проект, як ДАУ, режисер зміг би здійснити без санкції ФСБ. Найбільше весь цей пекельний реконструкторський треш, оприлюднений УП, мені виглядає - на спробу під прикриттям музею Бабиного Яру леґально завести в Київ московську чекістську катівню, ФСБшний "підвал", порівняно з яким донецька "Ізоляція" ще здасться "с овчінку" Ось це було б - і логічно, і дуже "по-сурковськи": тоді всі пазли одним кліком сходяться докупи, і "поражает величие замысла" (с). Що ж легше, ніж, під виглядом реконструкції (серед потоку екскурсантських "реконструкцій"), непомітно й системно, з ночі в ніч, проводити СПРАВЖНЮ чекістську "работу с местным населением"? Тільки маючи в Києві СВОЮ, постійно діючу "Лубянку", Путін може розраховувати на "окончательное решение украинского вопроса" (sic!), і якщо подивитися на проект Хржановського під ЦИМ кутом, тоді все в ньому якраз виглядає дуже добре продуманим (і ще купа можливостей за таким "театром смерти" відкривається, - але всім цим мають зайнятись СБУ і міжнародні правоохоронні організації, рашизм Но пасаран!).
(І кримінальне провадження по харківських зйомках ДАУ теж відкривати, як на мене, пора - поки ФСБ не почала зачистку тих харківських свідків, що дали "підписку про нерозголошення".)
UPD: про те, що серед списку "потенційних авторів", буцім запрошених до участи в проекті Хржановського, стоїть і моє ім'я, я довідалася, як і всі, після публікації в УП, що й спричинило цей допис.
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26.01.2021 19:29 Ответить
Что за необходимость строить синагогу на православном кладбище? Представить можете православный храм на еврейских костях?
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26.01.2021 19:34 Ответить
Так именно в этом и цимус - ритуалы на костях православных.
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26.01.2021 19:49 Ответить
А це хто взагалі такий?
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26.01.2021 19:39 Ответить
Строительство синагоги в Бабьем Яру это и есть провокация.
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26.01.2021 19:52 Ответить
Президент Украины-еврей. Олигархи -евреи. Но мировому еврейскому капиталу этого мало. Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион/ Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры/ Израиль не признАет Голодомор геноцидом. 27 сентября 2008 .-Об этом заявила посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман. Заявила тихим скорбным голосом с укором глядя на собеседника -украинца. Украинцы должны ещё испытывать чувство вины перед евреями.
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26.01.2021 20:02 Ответить
Міровой - це російсько-ізраїльський?
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26.01.2021 21:20 Ответить
Міровой - це російсько-ізраїльський?/ И других стран. Но в Украине большинство владельцев латифундий с батраками -украинцами будут израильские и российские евреи. Как и теперешние владельцы украинских заводов.
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26.01.2021 21:56 Ответить
Евреи вообще с ума посходили!

Представте такое в США или Франции, чтобы на их могилах еврейский памятник - та такое просто невозможно!
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26.01.2021 20:08 Ответить
Є євреї ПАТРІОТИ України до таких відношу Зісельса, Ротербуда .... та багато інших, які гідні поваги. Але є євреї провокатори які пов'язані з ерефією і розпалюють протистояння в Україні на грунті антисемітизму. Завдання влади не допустити впровадження планів агентів Москви.
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26.01.2021 20:17 Ответить
А влада - не агенти Кремля?
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26.01.2021 20:25 Ответить
Так серед євреїв є патріоти але тільки патріоти євреїв.
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26.01.2021 20:48 Ответить
У вас дуже легкий світ. Всюди москва. Не забувайте про державу ізраїль. Почитайте документи хто і нащо придумав цифру 6 мільйонів.
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26.01.2021 21:41 Ответить
Вячеслав Брюховецкий, ректор Могилянки назвал Йосипа Зибельса сегодняшним моральным авторитетом. А раз моральный авторитет и лидер киевских евреев призывает остановить проект в Бабином Яру, значит что-то очень стремное готовят товарищи Фукс и\ группа Альфа Банк. На протесты поидем..нам тут рядом)
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26.01.2021 20:37 Ответить
Це є жидобільшовицька провокація в чистому вигляді. На всю країну залишилось 30-40 тисяч жидів (в 2001 було за переписом 103 000). Я за все життя не зустрічав жодного жида в Києві у якого б вистачило нахабства "втюхувати" мені "мульку" про масові розстріли євреїв в Бабиному Ярі. Всі ці "байки зі склепу КГБ" транслюються і фінансуються з москви. Для них "сінагога в Бабиному Ярі" це символ "побєди над украінскім фашізмом". Не можна допустити будівництва цієї споруди.
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26.01.2021 20:47 Ответить
Ні, західний світ поїхав на темі холокосту. Ізраїль спонсорує і легально і нелегально ці проекти. Москва то діло друге.
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26.01.2021 21:39 Ответить
За рівнем антисемітизму в Європі Україна займає останнє місце. Ми для євреїв останній притулок в Європі. В міф про холокост вірять все менше і менше людей тому що не можливо обманювати всіх і увесь час. Особливо в інформаційному суспільстві. В той же час у нас стабільний доступ до інтернету лише в великих містах. Звідси можливо допустити що зі збільшенням вільного доступу до різних джерел інформації рівень антисемітизму буде пропорційно зростати. Всі будуть як в Європі "толерантно посміхатися" євреям, але уникатимуть співпраці з цим народом. Це форма остракізму, а з ким спілкуватися це вже невідємне право кожної особи. Я, наприклад, дуже ввічливий з ними в рідких випадках особистого спілкування, але ніяких справ з ними і довіри до них не маю. Я ніколи не голосував і не проголосую за єврея. З якого дива інтереси українця має представляти в Парламенті України єврей? Ми голосуємо за своїх а вони нехай голосують теж своїх. Перешкоджати їм в реалізації їх громадянських прав я не збираюсь. Але деякі сіоністи вважають що якщо українець не голосує за єврея то він антисеміт. Така логіка витікає з міфу про холокост...
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26.01.2021 22:17 Ответить
Мняко та демократичненько так все у вас. Але ж воно як вода…Де є щілина, туди просочується і стає бурхливим потоком. Як не заліпимо шпарки з'їдять живцем.
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26.01.2021 22:40 Ответить
Я не бачу ніякої суттєвої загрози. Їх дуже мало в світі і саме тому вони намагаються захищати свої інтереси обєднуючись довкола Ізраїлю і створюючи інформаційні джерела через які розповсюджують вигідну для себе інформацію. Але, знову ж таки, їх фізично мало - всього 16,5 млн (на планеті де живе 7 мільярдів "гоїв"!!!) і з кожним роком їх стає все менше і менше. Монополія на інформаційні ресурси поступово зникає. Вони вже давно не здатні контролювати інформаційні потоки та кількість інформаційних ресурсів які щодня збільшуються. Також їх невпинно витісняють витіснили з банківської сфери в Європі та Америці. В Азії і зокрема в Японії вони взагалі ніщо. У них своя тема, а "нам своє робить" і тому зважати на їх "хотєлки" не варто.
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26.01.2021 22:52 Ответить
а утримання всіх цих комплексів буде з бюджету
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26.01.2021 21:05 Ответить
Евреи оккупируют наши территории, в очень хитрый способ!
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26.01.2021 21:35 Ответить
Ще одна з багаточислених і великих небезпек для країни. Євреї стараються ставити свої знакові мітки в місцях нашої історичної пам'яти. Таким чином затискуючи нас у свої ліщата та перетворюючи Україну у свою новуЗемлю Обітованну. Чо8о тільки не знайдеш в їхніх хитрови,сплетених програмах. А уряд тим часом набиває кишені ізраїльськими банкнотами.…
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26.01.2021 21:36 Ответить
Вообще-то - разделение жертв по национальному признаку - чистой воды расизм, фашизм и нацизм, а еще - «голубая мечта» всех тоталитарных режимов. Это ненормально (!!!) - класть цветы на одну и ту же могилу своим/возводить только синагогу и тут же плевать на при этом игнорировать всех жертв других национальностей!
Э-э-эх, хорошо бы евреям наряду с еврейскими жертвами Холокоста публично пересчитать/перечислить всех евреев, служивших в Вермахте, в НКВД и других красных и коричневых бандах, тогда - может быть - перестали бы приватизировать Холокост и не требовали бы больше покаяний/извинений/землю под «мемориалы» от других народов!
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26.01.2021 22:11 Ответить
У НАС С ПЦУ КП С УПЦ МП РАЗНИЦА В 1.5 РАЗА !!! НАМ ПЦУ НЕОБХОДИМО СТРОИТЬ А НЕ СИНАГОГИ !!!
МКІП: число релігійних громад ПЦУ становить понад 7 тисяч, УПЦ (МП) - майже 12 з половиною
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27.01.2021 00:31 Ответить
У НАС С ПЦУ КП С УПЦ МП РАЗНИЦА В 1.5 РАЗА !!! НАМ ПЦУ НЕОБХОДИМО СТРОИТЬ А НЕ СИНАГОГИ !!!
МКІП: число релігійних громад ПЦУ становить понад 7 тисяч, УПЦ (МП) - майже 12 з половиною
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27.01.2021 00:33 Ответить
 
 