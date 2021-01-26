Количество незаконно удерживаемых граждан Украины в ОРДЛО составляет 267 человек, - Денисова

С начала января 2021 года количество незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выросло, и теперь составляет 267 человек. Из них 226 - гражданские лица, в том числе 4 волонтеров, 37 - военнослужащие, 4 - добровольцы.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Уполномоченный про правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

Омбудсмен добавила, что по ее информации процесс односторонней передачи на контролируемую правительством Украины территорию наших сограждан, которые незаконно содержатся в местах несвободы на оккупированных территориях Донбасса - продолжается, но точная дата их возвращения пока неизвестна.

"Мною установлено, что в отношении некоторых лиц, среди тех, кого планируют передать, до сих пор продолжаются заседания в так называемых судах. Поэтому количество и кого именно вернут - неизвестно. По словам родителей и близких, заявленные граждане ни разу не выходили на связь с родными, а их место пребывания им неизвестно", - написала Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача удерживаемых в ОРДЛО лиц будет происходить через Минск, - Денисова