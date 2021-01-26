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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Обмен пленными
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Количество незаконно удерживаемых граждан Украины в ОРДЛО составляет 267 человек, - Денисова

Количество незаконно удерживаемых граждан Украины в ОРДЛО составляет 267 человек, - Денисова

С начала января 2021 года количество незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выросло, и теперь составляет 267 человек. Из них 226 - гражданские лица, в том числе 4 волонтеров, 37 - военнослужащие, 4 - добровольцы.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Уполномоченный про правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

Омбудсмен добавила, что по ее информации процесс односторонней передачи на контролируемую правительством Украины территорию наших сограждан, которые незаконно содержатся в местах несвободы на оккупированных территориях Донбасса - продолжается, но точная дата их возвращения пока неизвестна.

"Мною установлено, что в отношении некоторых лиц, среди тех, кого планируют передать, до сих пор продолжаются заседания в так называемых судах. Поэтому количество и кого именно вернут - неизвестно. По словам родителей и близких, заявленные граждане ни разу не выходили на связь с родными, а их место пребывания им неизвестно", - написала Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача удерживаемых в ОРДЛО лиц будет происходить через Минск, - Денисова

Количество незаконно удерживаемых граждан Украины в ОРДЛО составляет 267 человек, - Денисова 01

Автор: 

Денисова (996) Донбасс (26955) пленные (2124)


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Количество незаконно удерживаемых граждан Украины в ОРДЛО составляет 267 человек, - Денисова - Цензор.НЕТ 4971
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26.01.2021 19:39 Ответить
Пані Денисова дурепа- бо усі, хто там утримується у місцях позбавлення волі, утримується НЕЗАКОННО!!!
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26.01.2021 19:44 Ответить
Тільки Гаага.
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26.01.2021 19:47 Ответить
а ты откажись от тех кого тебе впаривает медведчук. просто пошли на..уй. а недоросль пусть ответит зачем подигривает ему
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26.01.2021 20:09 Ответить
https://censor.net/ru/news/3244219/kolichestvo_nezakonno_uderjivaemyh_grajdan_ukrainy_v_ordlo_sostavlyaet_267_chelovek_denisova

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Похоже она не знает, что там несколько миллионов заложников-граждан Украины.
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26.01.2021 20:13 Ответить
В условиях оккупации ОРДЛО это число единомоментно можно увеличить в 10, да чего там в 100 раз, а если понадобится и в 1000 раз И это не составит ни какого труда ни для оккупантов ни для подчиненным им коллаборантов ( из 3,8 миллионов жителей ОРДЛО). И это без упоминания оккупированных Крыма и Севастополя, и украинских "посетителей" и "зарабитчан" ездящих в Крым, ОРДЛО, Рашу, Беларусь, ОРДЛО, Приднестровье, Абхазию, и т.д.. Общее количество потенциальных заложников из числа граждан Украины в распоряжении путинило и рашистана от 8,5 до 9 миллионов . Неиссякаемый обменный фонд.
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26.01.2021 21:18 Ответить
 
 