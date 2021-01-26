Приток в водохранилище, снабжающее водой оккупированную Алушту, в два раза меньше расхода
Объем Изобильненского водохранилища, которое снабжает водой Алушту, по состоянию на 26 января составляет 2 млн 640 тысяч кубометров воды. При этом приток - около 10 тысяч кубометров в сутки, а расход - 20 тысяч кубометров в сутки.
Об этом в ходе аппаратного совещания сообщила и.о. директора алуштинского филиала российского предприятия "Вода Крыма" Тамара Панина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Напомним, с 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды..
С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.
19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.
Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.
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сердцахгифках и будет радовать нас в новостях шо у крысчас заканчивается вода или случается еще какой негаразд
марячку однажды показалось, что он получил срочный путинский приказ, поэтому
марячок, отбросив в сторону пустую бутылочку бояры, зажав зубами связку гранат, пополз как гад по сухому руслу Изобильненского водохранилища. Марячку важно было,чтобы бандеровец на том берегу его не заметил,прежде чем он его уничтожит. Когда от был уже на полпути и находился как раз под бигбордом "Фашизм не пройдёт" одна граната - выпала из связки и он ...погиб, геройски. Посмертно награждён орденами шестой степени " За очень резкий бросок на врага ".
Вопрос , если жизнь на Марсе , и то волнует больше .
Воды в Крыму хватает . Кому не хватает - тот оккупант , и делать там ему нечего .
1. ТАК потрібно
2. НІ, таки потрібно.
П
и на каждом по пол-часа восхвалять )(ула
Вот влага и появится