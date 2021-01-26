Приток в водохранилище, снабжающее водой оккупированную Алушту, в два раза меньше расхода

Объем Изобильненского водохранилища, которое снабжает водой Алушту, по состоянию на 26 января составляет 2 млн 640 тысяч кубометров воды. При этом приток - около 10 тысяч кубометров в сутки, а расход - 20 тысяч кубометров в сутки.

Об этом в ходе аппаратного совещания сообщила и.о. директора алуштинского филиала российского предприятия "Вода Крыма" Тамара Панина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Напомним, с 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды..

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.

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19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.