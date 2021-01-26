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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Приток в водохранилище, снабжающее водой оккупированную Алушту, в два раза меньше расхода

Приток в водохранилище, снабжающее водой оккупированную Алушту, в два раза меньше расхода

Объем Изобильненского водохранилища, которое снабжает водой Алушту, по состоянию на 26 января составляет 2 млн 640 тысяч кубометров воды. При этом приток - около 10 тысяч кубометров в сутки, а расход - 20 тысяч кубометров в сутки.

Об этом в ходе аппаратного совещания сообщила и.о. директора алуштинского филиала российского предприятия "Вода Крыма" Тамара Панина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Напомним, с 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды..

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты после праздников введут почасовую подачу воды в Алуште

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

Автор: 

Алушта (56) Крым (26360) вода (918)


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Топ комментарии
+15
Танцуют все!!!!
Приток в водохранилище, снабжающее водой оккупированную Алушту, в два раза меньше расхода - Цензор.НЕТ 7814
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26.01.2021 19:53
+13
Приток в водохранилище, снабжающее водой оккупированную Алушту, в два раза меньше расхода - Цензор.НЕТ 1982
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26.01.2021 19:54
+9
Это последнее , что сейчас интересует украинцев .
Вопрос , если жизнь на Марсе , и то волнует больше .
Воды в Крыму хватает . Кому не хватает - тот оккупант , и делать там ему нечего .
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26.01.2021 19:49
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Ну и каким образом это нас касается. Зачем это нам знать.
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26.01.2021 19:49 Ответить
Танцуют все!!!!
Приток в водохранилище, снабжающее водой оккупированную Алушту, в два раза меньше расхода - Цензор.НЕТ 7814
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26.01.2021 19:53 Ответить
Приток в водохранилище, снабжающее водой оккупированную Алушту, в два раза меньше расхода - Цензор.НЕТ 1982
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26.01.2021 19:54 Ответить
Этот маричек уже покойник. Прямго опосля танцев он принял на груть 700 мл шмурдячка. И ночью у нево случилься сушнячок, значытьт. Он полез шарить по полу и надыбал сосуд! Все было выпито залпом. Все 3 литры... Потом, когда обнаружыли бездыханное тело морячка,я
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26.01.2021 20:05 Ответить
все тут гонют на морячка как будто свечку держали, когда он в конвульсиях умирал от инсульта. Ни пруфов нифига, только вода, которой в крысму нету. Морячок навсегда останется в наших сердцах гифках и будет радовать нас в новостях шо у крысчас заканчивается вода или случается еще какой негаразд
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26.01.2021 20:09 Ответить
не было не так :
марячку однажды показалось, что он получил срочный путинский приказ, поэтому
марячок, отбросив в сторону пустую бутылочку бояры, зажав зубами связку гранат, пополз как гад по сухому руслу Изобильненского водохранилища. Марячку важно было,чтобы бандеровец на том берегу его не заметил,прежде чем он его уничтожит. Когда от был уже на полпути и находился как раз под бигбордом "Фашизм не пройдёт" одна граната - выпала из связки и он ...погиб, геройски. Посмертно награждён орденами шестой степени " За очень резкий бросок на врага ".
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26.01.2021 20:36 Ответить
Это последнее , что сейчас интересует украинцев .
Вопрос , если жизнь на Марсе , и то волнует больше .
Воды в Крыму хватает . Кому не хватает - тот оккупант , и делать там ему нечего .
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26.01.2021 19:49 Ответить
Так там всі окупанти,всі з аусвайсами росіянії.
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26.01.2021 19:51 Ответить
"Нехай п"ють сечу".Генадій Москаль.
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26.01.2021 19:50 Ответить
да, легко!!!!
Приток в водохранилище, снабжающее водой оккупированную Алушту, в два раза меньше расхода - Цензор.НЕТ 3281
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26.01.2021 19:54 Ответить
Це нічого. Проведемо референдум - "Чи треба знизити тарифи та дати воду до Криму. ТАК/НІ".
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26.01.2021 19:50 Ответить
А ты хитёр ...
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26.01.2021 19:54 Ответить
Я розумію що "мудрому наріду" будуть лити в вуха.
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26.01.2021 19:59 Ответить
Я думаю ще краще будуть відповіді на кшталт:
1. ТАК потрібно
2. НІ, таки потрібно.
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26.01.2021 20:13 Ответить
Хотели "туды", теперь сидите без воды.
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26.01.2021 19:57 Ответить
Ну воды у нас нет.Можем соли предложить.Йодированной.Очень полезная,говорят.Не?
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26.01.2021 20:12 Ответить
ну в этой новости всё хорошо...!
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26.01.2021 20:18 Ответить
Проблемы намкрыша, шерифа не колышут!
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26.01.2021 20:22 Ответить
абсолютно
П
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26.01.2021 20:45 Ответить
У меня к украинцам неожиданное предложение: А давайте пожалеем этих сеп.... этих попавших трудное положение, страдающих от обезвоживания инфраструктуры. Например, видела на картинке, как в Африке абориген моется под струёй писающей коровы, Давайте надаём им полезных советов, а?
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26.01.2021 21:01 Ответить
Если бы так писали о проблемах водоснабжения в материковой Украине!
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26.01.2021 21:08 Ответить
нужно больше совещаний проводить
и на каждом по пол-часа восхвалять )(ула
Вот влага и появится
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26.01.2021 22:01 Ответить
Крысюки - концервируйте на лето воду с камнями - лето будет очень жарк-ОЕ
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26.01.2021 23:06 Ответить
ОСТАЛОСЬ УТВЕРДИТЬ !!!
Приплив у водосховище, що постачає водою окуповану Алушту, удвічі менше витрат - Цензор.НЕТ 8317
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27.01.2021 00:36 Ответить
забув додати : СРАТЬ
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27.01.2021 11:01 Ответить
Скоро ***** законодательно запретит в учебниках рабсиян задачи про бассейн и две трубы...
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27.01.2021 07:40 Ответить
 
 