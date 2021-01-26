Закон о референдуме не идеальный, но он устанавливает предохранители от манипуляций, - Айвазовская

В законе о референдуме, который Рада приняла 26 января, установлены адекватные ограничения тем, которые могут выноситься на всенародный референдум.

Об этом координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская завила в комментарии изданию "Гордон", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть группы, которые считают, что законопроект не дает возможности организовать референдум, потому что усложнена процедура. Другие говорят, что можно провести референдум на антигосударственные темы, что разрушит государство. Эти противоречивые политические заявления не дают возможности оценить сам закон. Он не идеальный, но он устанавливает предохранители от манипуляций", – считает Айвазовская.

По мнению координатора "Опоры", закон не несет угроз территориальной целостности.

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"Законом о референдуме нельзя отчуждать территории страны в интересах какой-ли международной договоренности или соглашения. Потому что народ Украины может сказать "нет". А без этого инструмента может разное случиться гибридным образом", - отметила Айвазовская.

По ее словам, закон не лишен проблем. Так, в нем нет четкого определения вопросов общенационального значения, не уточнен порядок рассмотрения вопросов референдума в Конституционном Суде, остался открытым и вопрос о порядке имплементации принятого на референдуме решения.

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"Если решение референдума есть (не менее 50% граждан пришли и высказались), в какие сроки и в каком порядке Кабмин и ВР должны имплементировать эти решения, не определено в законе. Это необходимо регулировать. Но, скорее всего, уже изменениями в законы – регламент Верховной Рады или закон о Кабинете Министров. Это политически ключевое. Была еще дискуссия, не подменяет ли референдум законодательную ветвь власти? Нет, потому что на референдуме народ законов не принимает", – резюмировала Айвазовская.