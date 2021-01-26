Закон о референдуме не идеальный, но он устанавливает предохранители от манипуляций, - Айвазовская
В законе о референдуме, который Рада приняла 26 января, установлены адекватные ограничения тем, которые могут выноситься на всенародный референдум.
Об этом координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская завила в комментарии изданию "Гордон", информирует Цензор.НЕТ.
"Есть группы, которые считают, что законопроект не дает возможности организовать референдум, потому что усложнена процедура. Другие говорят, что можно провести референдум на антигосударственные темы, что разрушит государство. Эти противоречивые политические заявления не дают возможности оценить сам закон. Он не идеальный, но он устанавливает предохранители от манипуляций", – считает Айвазовская.
По мнению координатора "Опоры", закон не несет угроз территориальной целостности.
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"Законом о референдуме нельзя отчуждать территории страны в интересах какой-ли международной договоренности или соглашения. Потому что народ Украины может сказать "нет". А без этого инструмента может разное случиться гибридным образом", - отметила Айвазовская.
По ее словам, закон не лишен проблем. Так, в нем нет четкого определения вопросов общенационального значения, не уточнен порядок рассмотрения вопросов референдума в Конституционном Суде, остался открытым и вопрос о порядке имплементации принятого на референдуме решения.
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"Если решение референдума есть (не менее 50% граждан пришли и высказались), в какие сроки и в каком порядке Кабмин и ВР должны имплементировать эти решения, не определено в законе. Это необходимо регулировать. Но, скорее всего, уже изменениями в законы – регламент Верховной Рады или закон о Кабинете Министров. Это политически ключевое. Была еще дискуссия, не подменяет ли референдум законодательную ветвь власти? Нет, потому что на референдуме народ законов не принимает", – резюмировала Айвазовская.
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А по факту можно поздравить мертвечука...
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Глянув результати голосування, не зрозумів чому Юля не "ЗА".
Можливо, не зійшлись в ціні. Хоч переговори ведуть.
Може, голосування не головне, скоріше за все, нас чекає нова коаліція - Юля, слуги та ОПЗЖ. Останнім часом слуги почали відбілювати ОПЗЖ, + останній допис Люсі Арестович.
Напоминаю что "референдум" в Крыму был о "независимости" а не об "отчуждении". Теперь с новым законом от зебилов, такой референдум был бы вполне законен.
Думаю, таким дурням і Гераклові стовпи вдасться поламати. Хоча б для того, щоб потім бродити з кобзою питаючи: "За що нам таке лишенько?"
Головне- протягнути закон про референдум, а то фуйло образиться.
- Саме через сумнозвісні референдуми свого часу прийшов до влади і отримав необмежені повноваження, а потім взагалі скасував парламент Адольф Гітлер.
Зе буде проводити референдуми та питати в нас що робити, а потім скаже :»Та ви ж самі проголосували за це. Ви ж самі президенти!»
- Так, 19 серпня 1934 року на референдумі 89,9% німецьких виборців схвалили передачу президентських обов'язків канцлеру Адольфу Гітлеру, наділивши останнього колосальною владою. Успіх ряду плебісцитів дозволив фюреру наплювати на міжнародні домовленості і приєднати до Німеччини Рейнську область, Сілезію, Рур, Судети, Австрію і прийняти рішення про вихід з Ліги Націй. З тих самих пір загальнонаціональний референдум в Німеччині під забороною.
"Головне - це мета, з якою той чи інший закон приймається. В Європі референдуми - це є дуже ефективні інструменти. І вони починаються знизу, де люди самі вирішують, як їм жити. Буквально від того, хто буде сміття вивозити, і паркани встановлювати метрові чи двометрові. Це люди роблять, постійно беруть участь у цьому, і це нормально. Цей референдум і цей закон покликані на зовсім інше. Він покликаний за російським сценарієм, як зробити так, аби чинна влада могла отримати повну владу шляхом маніпуляції. Тому що переконати можна кожного у будь-чому. Ви пам'ятаєте "референдум за Радянський Союз"? Коли 90%, чи скільки, проголосували за Радянський Союз, а після того, буквально через 7-8 місяців проголосували за незалежну Україну", - сказала Сюмар.
Вона зауважила, що при контролі інформаційного простору, можна нав'язувати будь-яку думку. "Ключова загроза в тому, що саме референдумом, до якого може бути дуже багато маніпуляцій, в тому числі через ЦВК, можна ним замінити законодавчий орган. Можна таким референдумом змінити будь-який закон, можна прийняти будь-який закон. Навіщо тоді парламент? Можна відверто сказати, що "тут наші шнурки сидять з одного боку, найбільша монофракція, а з іншого боку - якщо ми щось захочемо, то ми приймемо це на референдумі", - додала Сюмар.
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От нехай Айвазовська прокоментила би оцей закид.
У випадку України, в умовах, коли карманний ОАСК зобов'язує органи виконавчої влади прийняти до реєсрації ті документи, які відхилені на підставі невідповідності їх вимогам закону.
Але виникає питання, чому взагалі це питання виокремлене, і начебто готується такий закон. Наче основна маса людей тільки про те і думає, як змінити територію України. От і думаю, чи це такий запобіжник, чи, навпаки, відкриває ворота для зміни території.
"Была еще дискуссия, не подменяет ли референдум законодательную ветвь власти? Нет, потому что на референдуме народ законов не принимает", - резюмировала Айвазовская.
А вот здесь Вы, уважаемая, ошибаетесь. Итог референдум - это и есть самый настоящий закон. Потому, что, в проекте закона о референдуме написано:
Стаття 4. Обов'язковість результатів всеукраїнського референдуму.
1. Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі не потребують затвердження будь-яким державним органом.
На відмінну від України.
Чудово! Просто чудово
''Мой внук, когда тебе придется прочитать
О нашем времени забавном,
В иные мелочи ты можешь не вникать...
Но думай лишь о самом главном:
О том, что нам растлили души
Пустопорожние врали,
Они нам лесть вливали в уши
И к черной пропасти влекли;
О том, что все живые страсти
Им были попросту смешны,
Их опьяняла жажда власти
За счет ограбленной страны;
Что в мире подкупа и гнили,
Средь этих гнусных прощелыг,
Мы не свидетелями были,
А попустителями их,
О том, что все имели долю,
Все, как один, в одной семье-
И император на престоле,
И депутаты на скамье
И если к злодеяньям этим
Привыкнем мы в конце концов,
То отвечать придется детям
За поведенье их отцов!
Мой внук, когда тебе придется изучать
То, что и было нашим срамом,
В иные мелочи ты можешь не вникать,
Но думай лишь об этом самом!