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Закон о референдуме не идеальный, но он устанавливает предохранители от манипуляций, - Айвазовская

Закон о референдуме не идеальный, но он устанавливает предохранители от манипуляций, - Айвазовская

В законе о референдуме, который Рада приняла 26 января, установлены адекватные ограничения тем, которые могут выноситься на всенародный референдум.

Об этом координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская завила в комментарии изданию "Гордон", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть группы, которые считают, что законопроект не дает возможности организовать референдум, потому что усложнена процедура. Другие говорят, что можно провести референдум на антигосударственные темы, что разрушит государство. Эти противоречивые политические заявления не дают возможности оценить сам закон. Он не идеальный, но он устанавливает предохранители от манипуляций", – считает Айвазовская.

По мнению координатора "Опоры", закон не несет угроз территориальной целостности.

Читайте на Цензор.НЕТ: Законопроект о референдуме позволит отменять любые законы без участия Рады, - нардеп "Голоса" Рахманин

"Законом о референдуме нельзя отчуждать территории страны в интересах какой-ли международной договоренности или соглашения. Потому что народ Украины может сказать "нет". А без этого инструмента может разное случиться гибридным образом", - отметила Айвазовская.

По ее словам, закон не лишен проблем. Так, в нем нет четкого определения вопросов общенационального значения, не уточнен порядок рассмотрения вопросов референдума в Конституционном Суде, остался открытым и вопрос о порядке имплементации принятого на референдуме решения.

Также на Цензор.НЕТ: Стефанчук о том, если граждане через референдум отменят хороший закон: "Это вопрос ответственности народа Украины"

"Если решение референдума есть (не менее 50% граждан пришли и высказались), в какие сроки и в каком порядке Кабмин и ВР должны имплементировать эти решения, не определено в законе. Это необходимо регулировать. Но, скорее всего, уже изменениями в законы – регламент Верховной Рады или закон о Кабинете Министров. Это политически ключевое. Была еще дискуссия, не подменяет ли референдум законодательную ветвь власти? Нет, потому что на референдуме народ законов не принимает", – резюмировала Айвазовская.

Автор: 

закон (3175) законопроект (3219) референдум (1504) Айвазовская Ольга (122)


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Топ комментарии
+12
полезли експердьі со всех щелей.
А по факту можно поздравить мертвечука...
Закон о референдуме не идеальный, но он устанавливает предохранители от манипуляций, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 9731
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26.01.2021 20:05
+12
Нельзя перечислить того, чего не существует в природе
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26.01.2021 20:06
+12
Тут інше цікаво. Якщо закон не ідеальний, то питається, нафуя???!!! Куди спвшить зелена шобла? І головне - навіщо???!!!
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26.01.2021 20:36
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Правила форума Совет форумчан
А ті самі «запобіжники» назвати в голос слабо?
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26.01.2021 19:58 Ответить
Нельзя перечислить того, чего не существует в природе
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26.01.2021 20:06 Ответить
Тут інше цікаво. Якщо закон не ідеальний, то питається, нафуя???!!! Куди спвшить зелена шобла? І головне - навіщо???!!!
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26.01.2021 20:36 Ответить
Якщо зе-слугі так топлять за цей закон, то однозначно тут якась афера або підвох...
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26.01.2021 20:54 Ответить
Соцопитування, дає відповідь - утриматися при владі/користі, оминувши вибори.
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26.01.2021 22:37 Ответить
Заказ Кремля.
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26.01.2021 21:17 Ответить
Так у нас майже всі закони такі. Це робиться свідомо, щоб у зацікавлених осіб була можливість трактувати закони як їм вигідно та обходити їх.
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26.01.2021 23:06 Ответить
А если скажет "да"... Тогда что?
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26.01.2021 20:05 Ответить
полезли експердьі со всех щелей.
А по факту можно поздравить мертвечука...
Закон о референдуме не идеальный, но он устанавливает предохранители от манипуляций, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 9731
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26.01.2021 20:05 Ответить
Та да... С 14-го вата волала РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!(с) и вот ЗЕинфузории выполнили их желание...
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26.01.2021 20:09 Ответить
Согласен, закон о референдуме как и саи референдумы на руку только мертвечуку и его кремлевским гнидам.
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26.01.2021 20:20 Ответить
https://mobile.twitter.com/Angrybeardman

https://mobile.twitter.com/Angrybeardman Beard @Angrybeardman

https://mobile.twitter.com/Angrybeardman https://mobile.twitter.com/Angrybeardman



Глянув результати голосування, не зрозумів чому Юля не "ЗА".
Можливо, не зійшлись в ціні. Хоч переговори ведуть.
Може, голосування не головне, скоріше за все, нас чекає нова коаліція - Юля, слуги та ОПЗЖ. Останнім часом слуги почали відбілювати ОПЗЖ, + останній допис Люсі Арестович.
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26.01.2021 20:44 Ответить
Слова цієї пані давно викликають стійку довіру.
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26.01.2021 20:05 Ответить
Стійку відразу мабуть)?
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26.01.2021 21:10 Ответить
по этому закону без одобрения и согласия власти референдум вообще провести невозможно
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26.01.2021 20:08 Ответить
І з якого дива усі побігли обговорювати "закон", який ухвалено з порушенням Конституції?
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26.01.2021 20:10 Ответить
Долго им снять с "предохранителя", и начать вертеть в какую хочешь сторону..
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26.01.2021 20:15 Ответить
законом о референдуме нельзя отчуждать территории страны ...
Напоминаю что "референдум" в Крыму был о "независимости" а не об "отчуждении". Теперь с новым законом от зебилов, такой референдум был бы вполне законен.
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26.01.2021 20:16 Ответить
Якщо продукція бракована, то таку продукцію знімають з продажів і повертають бракоробу. Потім таким бракованим законом управляють, як дишлом. Не дивно, що ми не хочемо дотримуватись таких бракованих законів.
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26.01.2021 20:19 Ответить
И в Крыму, и в ордло ****** начинался именно с "референдумов", организованных "зелёными человечками". Думай-те....
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26.01.2021 20:19 Ответить
это называть референдумом не получается
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26.01.2021 22:11 Ответить
З глибокою повагою до пані, але якої величини мають бути запобіжники, щоб їх не *****@ив народ, що вибрав зе-владу, а тепер закохався в ОПЗЖ?
Думаю, таким дурням і Гераклові стовпи вдасться поламати. Хоча б для того, щоб потім бродити з кобзою питаючи: "За що нам таке лишенько?"
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26.01.2021 20:22 Ответить
А тем временем ЗЕ-власть бьет новые рекорды.
Закон про референдум не кращий, але він встановлює запобіжники від маніпуляцій, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 1751
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26.01.2021 20:23 Ответить
То фігня, як і пандемія, як і війна, як і економічна криза, як і тарифи.
Головне- протягнути закон про референдум, а то фуйло образиться.
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26.01.2021 21:15 Ответить
- Пряме народовладдя - це утопія, і його впровадження в слабких демократіях дуже небезпечне. Процедура будь-якого загальнодержавного референдуму в разі її підконтрольності бюрократичному апарату та непрозорості його проведення відкриває широкі можливості для маніпулювання народним волевиявленням та легітимізації рішень, вигідних владній верхівці.
- Саме через сумнозвісні референдуми свого часу прийшов до влади і отримав необмежені повноваження, а потім взагалі скасував парламент Адольф Гітлер.
Зе буде проводити референдуми та питати в нас що робити, а потім скаже :»Та ви ж самі проголосували за це. Ви ж самі президенти!»
- Так, 19 серпня 1934 року на референдумі 89,9% німецьких виборців схвалили передачу президентських обов'язків канцлеру Адольфу Гітлеру, наділивши останнього колосальною владою. Успіх ряду плебісцитів дозволив фюреру наплювати на міжнародні домовленості і приєднати до Німеччини Рейнську область, Сілезію, Рур, Судети, Австрію і прийняти рішення про вихід з Ліги Націй. З тих самих пір загальнонаціональний референдум в Німеччині під забороною.
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26.01.2021 20:29 Ответить
Коли хтось дає коментарі "виданню Гордон" в мене відразу алергія - не може порядна людина мати справу з цим аферистом...
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26.01.2021 20:29 Ответить
https://prm.ua/zakon-pro-referendum-pryznachenyy-dlia-uzurpatsii-vlady-v-ukraini-siumar/ "Закон про референдум призначений для того аби чинна влада могла отримати повну владу в Україні шляхом маніпуляції", - вважає народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар , про що заявила в коментарі "Прямому".
"Головне - це мета, з якою той чи інший закон приймається. В Європі референдуми - це є дуже ефективні інструменти. І вони починаються знизу, де люди самі вирішують, як їм жити. Буквально від того, хто буде сміття вивозити, і паркани встановлювати метрові чи двометрові. Це люди роблять, постійно беруть участь у цьому, і це нормально. Цей референдум і цей закон покликані на зовсім інше. Він покликаний за російським сценарієм, як зробити так, аби чинна влада могла отримати повну владу шляхом маніпуляції. Тому що переконати можна кожного у будь-чому. Ви пам'ятаєте "референдум за Радянський Союз"? Коли 90%, чи скільки, проголосували за Радянський Союз, а після того, буквально через 7-8 місяців проголосували за незалежну Україну", - сказала Сюмар.
Вона зауважила, що при контролі інформаційного простору, можна нав'язувати будь-яку думку. "Ключова загроза в тому, що саме референдумом, до якого може бути дуже багато маніпуляцій, в тому числі через ЦВК, можна ним замінити законодавчий орган. Можна таким референдумом змінити будь-який закон, можна прийняти будь-який закон. Навіщо тоді парламент? Можна відверто сказати, що "тут наші шнурки сидять з одного боку, найбільша монофракція, а з іншого боку - якщо ми щось захочемо, то ми приймемо це на референдумі", - додала Сюмар.
***********
От нехай Айвазовська прокоментила би оцей закид.
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26.01.2021 20:30 Ответить
Кацапе смердючий, жителі вже вибрали Зе. У твоїй раші дуже жителі щось вирішують?
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26.01.2021 20:35 Ответить
Агент "Зелений" з задачею впорався!

Закон про референдум не кращий, але він встановлює запобіжники від маніпуляцій, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 3299
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26.01.2021 20:34 Ответить
Как по мне, этот закон расширяет поле для манипуляций практически неограниченно.
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26.01.2021 20:42 Ответить
Айвазовська знає як зеленими та ригами трактується федералізація, як загроза незалежності України чи ні?
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26.01.2021 20:42 Ответить
А вони візьмуть і винесуть це на референдум, коли мертветчук намалює потрібну кількість підписів "бажаючих провести референдум" з цього питання громадян.
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26.01.2021 20:58 Ответить
Айвазовська каже те, що має казати. Нажаль, не каже те, що сказати могла б. Про те, що жодний закон не діє в вакумі, а діє в тому юридичному просторі, який існує.
У випадку України, в умовах, коли карманний ОАСК зобов'язує органи виконавчої влади прийняти до реєсрації ті документи, які відхилені на підставі невідповідності їх вимогам закону.
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26.01.2021 21:24 Ответить
В Проєкті закону про референдум є окрема стаття про референдум відносно зміни території України. Добре, що не просто по народній ініциативі, а по ініціативі Верховної Ради і після прийняття закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України.
Але виникає питання, чому взагалі це питання виокремлене, і начебто готується такий закон. Наче основна маса людей тільки про те і думає, як змінити територію України. От і думаю, чи це такий запобіжник, чи, навпаки, відкриває ворота для зміни території.

"Была еще дискуссия, не подменяет ли референдум законодательную ветвь власти? Нет, потому что на референдуме народ законов не принимает", - резюмировала Айвазовская.

А вот здесь Вы, уважаемая, ошибаетесь. Итог референдум - это и есть самый настоящий закон. Потому, что, в проекте закона о референдуме написано:
Стаття 4. Обов'язковість результатів всеукраїнського референдуму.
1. Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі не потребують затвердження будь-яким державним органом.
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26.01.2021 20:42 Ответить
законопроект которым можно подтереть жопу. нет 300 голосов закон просто ноль
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26.01.2021 20:54 Ответить
С огнем играют "гаспада рассияне" та їх посіпаки. Є ще головний рефендум, страшний та блискавичний АК-47 його ім,я))
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26.01.2021 21:12 Ответить
Напоминаю, что Россия великолепно умеет управлять референдумами. Вспомните про референдум в Британии, как Рашка умело манипульнула английскими дураками, и чем это всё закончилось. Манипульнуть нашим стадом Рашке как раз плюнуть. Для Украины это всё закончится парадом "народных республик".
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26.01.2021 21:22 Ответить
Эта Айвазовская-беспробудная теоретик-уровень обсуждение лозунгов типа-"лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным"! Какой нафик "рехверендум" в патриархальном и недоразвитом обществе? Даже в ФРГ общегосударственные референдумы запрещены. Хватит одного Гитлера. Любителям простых решений типа "дур...чки с переулочка"Айвазовской стоит напомнить о состоявшемся рехверендума Сонцеликого на местных выборах. Кто-нить помнит все 5 вопросов вынесенных "гением" на голосование?
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26.01.2021 21:25 Ответить
в ФРГ до Бундестагу не обирають коміків та социків. Максимум - вільних демокраиів. І не обирають олігархів. І, взагалі, там неможливий Голобородько як явище.
На відмінну від України.
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26.01.2021 21:33 Ответить
Тем более! Даже ментально более развитые немцы не желают экпериментов, а наши местные инфантилы уже на себя примеряют шкуру Швейцарцев, которые в году этак 2016-м на референдуме отказались от обязательного минимума социального содержания в 2000 франков.
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26.01.2021 22:15 Ответить
А вам не кажется, они тогда тестировали, как народ будет реагировать на референдум?
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26.01.2021 21:34 Ответить
Думается, шо даже такие недалекие чуваки, как нынешние предводители, и без того идиотского рехверендума осознавали беспробудную "мудрость нарида"!
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26.01.2021 22:17 Ответить
Не здивуюсь, якщо на ранок наступного понеділка нас поставлять перед "фактом", що в неділю українці віддалено проголосували за включення України до РФ. Це ж не порушує територіальну цілісність України? Коротше кажучи проср..ли державу.
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26.01.2021 21:29 Ответить
"Референдум" от Зеленского в октябре 2020 г. насквозь преступный и нелегитимный - это пример того, как собираются проводить "референдумы" Зеленский и его банда. Подтасовки, приписки, "электронные схемы" и мнение народа легко подменяется мнением Зеленского и его банды.
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26.01.2021 21:46 Ответить
Тобто клоун із агентами кремля просуває закон про референдум, а потім через цей "референдум" ми втратимо ще якісь території?
Чудово! Просто чудово
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27.01.2021 00:16 Ответить
Гюстав Надо (1820-1893)

''Мой внук, когда тебе придется прочитать
О нашем времени забавном,
В иные мелочи ты можешь не вникать...
Но думай лишь о самом главном:
О том, что нам растлили души
Пустопорожние врали,
Они нам лесть вливали в уши
И к черной пропасти влекли;
О том, что все живые страсти
Им были попросту смешны,
Их опьяняла жажда власти
За счет ограбленной страны;
Что в мире подкупа и гнили,
Средь этих гнусных прощелыг,
Мы не свидетелями были,
А попустителями их,
О том, что все имели долю,
Все, как один, в одной семье-
И император на престоле,
И депутаты на скамье
И если к злодеяньям этим
Привыкнем мы в конце концов,
То отвечать придется детям
За поведенье их отцов!
Мой внук, когда тебе придется изучать
То, что и было нашим срамом,
В иные мелочи ты можешь не вникать,
Но думай лишь об этом самом!
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27.01.2021 06:59 Ответить
 
 