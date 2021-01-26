В Украине впервые на аукционе можно приобрести разрешение на геологоразведку циркония, - глава Госслужбы геологии Опимах
В Украине объявлен аукцион по продаже специального разрешения на геологоразведку циркония.
Как сообщил председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Аукцион пройдет 15 февраля.
"Впервые участки с залежами лития, титана, никеля, кобальта, хрома, тантала, ниобия, бериллия, циркония, скандия, молибдена, золота и урана можно приобрести на прозрачных электронных торгах. Традиционно к участию в торгах допускаются также иностранные инвесторы", - отмечается в сообщении.
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Разведать они могут, но прибыль получат не они...
куди і коли приходити? зброю з собою, чи ти даси?
окуляри натягни, потім читай
работы,сделанные 40 -50 лет назад ,как сейчас.Берут то, что дает быструю прибыль и на ****....бизнесмены-спецы по деребану...
Х,самовывоз с предоплатой,пульки в догонку..
а собівартітсь 90-х, це 50 баксів?
та чого ти тримаєш такий актив з 90=х років?
А чого АЕС прикривають??
А на Марсі??
Не смішіть!!🤣🤣
___________
Зєлю геть. Дострокові.
Хоч мені чомусь здається, що ти не чоловік, а баба Шура
Вы только вдумайтесь в эти цифры!
Оказывается, что Украина является одной из самых богатых стран мира, однако в самой богатой стране мира живут самые бедные люди континента.
Как такое возможно?
Нас намеренно превратили в нищий и воюющий банановый народ, где несколько олигархических кланов владеют всеми богатствами.
Позиции Украины в Европе и мире:
1-e место в Европе по территории - 603 628 км2;
Четвёртого место в мире по совокупной стоимости природных ресурсов.
Пятое место в Европе и двадцать девятое в мире по численности населения.
Украина - одна из самых богатых стран в мире, по запасам природных ископаемых.
Она занимает:
Первое место в Европе по разведанным извлекаемым запасам урановых руд;
Второе место в Европе, десятое место в мире по запасам титановых руд;
Второе место в мире по разведанным запасам марганцевых руд (2300000000 тонн или 12% от мировых запасов);
Второе место в мире по запасам железных руд (30 млрд. Т);
Четвёртое место в мире по запасам калия (Стебницкое месторождение)
Второе место в Европе по запасам ртутных руд;
3-е место в Европе (тринадцатая в мире) по запасам сланцевого газа (22 трлн куб);
Седьмое место в мире по запасам угля (33900000000. Т);
Украина - аграрная страна:
Первое место в Европе по площади пахотных земель;
3-е место в мире по площади чернозема (25% мирового объема);
Первое место в мире по экспорту подсолнечника и подсолнечного масла (4-6 млрд. Лит) в золоте (200-300 тонн);
Второе место в мире по производству и четвёртое место по экспорту ячменя;
3-е место в мире по производству и четвёртое место по экспорту кукурузы;
Четвёртое место в мире по объему выращиваемого картофеля;
Пятое место в мире по производству ржи;
Пятое место в мире по производству пчеловодства (75 тыс. тонн)
Восьмое место в мире по экспорту пшеницы;
Девятое место в мире по производству куриных яиц;
Шестнадцатое место в мире по экспорту сыра.
Украина может обеспечить потребности в продовольствии для 600 млн человек.
Украина - индустриальная страна:
Первое место в Европе по производству аммиака;
Второе место в Европе и четвёртое в мире по мощности газотрансаортной системы (которая выходит пропускная мощность газа со странами ЕС - 142500000000. Куб.м газа);
3-е место в Европе и восьмое в мире по установленной мощности атомных электростанций;
3-е место в Европе и одиннадцатое в мире по длине сети железных дорог (21,7 тыс. километров).
3-е место в мире (после США и Франции) по производству локаторов и локационной техники;
3-е место в мире по экспорту чугуна;
Четвёртое место в мире по экспорту турбин для атомных электростанций;
Четвёртое место в мире на рынке строительства ракет-носителей и их коммерческого использования для вывода на орбиту полезных грузов;
Четвёртое место в мире по экспорту глин;
Четвёртое место в мире по экспорту титана;
Восьмое место в мире по экспорту руд и концентратов;
Девятое место в мире по экспорту продукции ВПК;
Десятое место в мире по объемам производства стали (32400000. Т).
Украина образованная страна:
По классификации Human Development report, Украина относится к странам с высоким уровнем образования. Численность докторов экономических наук в Украине составляет 15 тыс. чел., Кандидатов наук - более 80 тыс. чел;
Украина занимает 4 место в мире по количеству людей с высшим образованием, при этом уровень образования выше, чем средний европейский;
Девятое место в мире по количеству студентов из-за границы;
Девятое место в Европе по численности пользователей сети интернет …
P.S. Почему так «хреново» живется украинцам в Украине ?! Украина одна из самых богатых стран мира по своим природными ресурсами и возможностями. Жаль, что народ Украины не может или не хочет отстаивать свои права будучи обманутыми после революции достоинства допустив к власти бандитов, убийц и олигархов которые плюют и вытирают ноги об основной закон Конституцию УКРАИНЫ. Власть просто добивает свой народ кабальными тарифам, налогам, бессмысленными штрафами, скудной заработной платой и пенсиями …
Учитывая наши природные ресурсы, законы (смотрите хотя бы 3, 5, 13 ст. Конституции) мы можем быть богаче ОАЭ.!
НО МЫ ограблен кланами и олигархами, которые раздирают нашу с вами страну.
Распространите ЭТО, ЧТОБЫ ДРУГИЕ ТОЖЕ ЗНАЛИ !!!
🤣
Конституция
https://juristoff.com/resyrsi/kz/konstitutsiya-ukrainy-2013/11141-statya-13-prava-sobstvennosti-ukrainskogo-naroda Статья 13. Права собственности Украинского народа
https://juristoff.com/resyrsi/kz/zku/1326-statya-1-zemlya-osnovnoe-nacionalnoe-bogatstvo Земля , ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.
Обрати внимание, права собственности народа, а не государства.
Чиновники приходят и уходят. В наше время в основном, чтобы лично обогатиться. Уже добрались и до недр.