В Украине впервые на аукционе можно приобрести разрешение на геологоразведку циркония, - глава Госслужбы геологии Опимах

В Украине объявлен аукцион по продаже специального разрешения на геологоразведку циркония.

Как сообщил председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Аукцион пройдет 15 февраля.

"Впервые участки с залежами лития, титана, никеля, кобальта, хрома, тантала, ниобия, бериллия, циркония, скандия, молибдена, золота и урана можно приобрести на прозрачных электронных торгах. Традиционно к участию в торгах допускаются также иностранные инвесторы", - отмечается в сообщении.

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