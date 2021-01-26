Высший совет правосудия просит Кабмин и МИД подтвердить подлинность дорожной карты судебной реформы, представленной послами стран G7

Высший совет правосудия обратился в Министерство иностранных дел и Кабинет Министров с просьбой сообщить, присылали ли послы стран G7 в Украине по официальным каналам перечень приоритетных мер, которые были опубликованы в Twitter накануне.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВСП.

В частности, Высший совет правосудия указывает на то, что согласно части второй статьи 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года все официальные дела с государством пребывания, вверенные представительству государства, которое аккредитует, осуществляются с Министерством иностранных дел страны пребывания или через это министерство.

"Частью второй статьи 5 Закона Украины "О дипломатической службе" предусмотрено, что Министерство иностранных дел Украины является центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере внешних сношений. Согласно Указу Президента Украины "О мерах по совершенствованию координации деятельности органов исполнительной власти в сфере внешних сношений" от 18 сентября 1996 года № 841/96 Министерство иностранных дел Украины способствует взаимодействия органов исполнительной власти с органами законодательной и судебной власти в части осуществления ими внешних сношений", - говорится в заявлении.

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"Учитывая изложенное Высший совет правосудия просит сообщить, присылали ли послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине предложенный перечень приоритетных мер официальным путем", - отметили в ВСП.

Напомним, 25 января послы стран "Группы семи" обнародовали советы относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти, составленные по просьбе украинской стороны. Рекомендации были опубликованы в Twitter Группы поддержки Украины в ответ на проблемы, вызванные решением Конституционного Суда Украины в октябре и до этого, которые, по мнению послов, стали серьезной угрозой демократическому развитию страны.