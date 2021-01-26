Высший совет правосудия просит Кабмин и МИД подтвердить подлинность дорожной карты судебной реформы, представленной послами стран G7
Высший совет правосудия обратился в Министерство иностранных дел и Кабинет Министров с просьбой сообщить, присылали ли послы стран G7 в Украине по официальным каналам перечень приоритетных мер, которые были опубликованы в Twitter накануне.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВСП.
В частности, Высший совет правосудия указывает на то, что согласно части второй статьи 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года все официальные дела с государством пребывания, вверенные представительству государства, которое аккредитует, осуществляются с Министерством иностранных дел страны пребывания или через это министерство.
"Частью второй статьи 5 Закона Украины "О дипломатической службе" предусмотрено, что Министерство иностранных дел Украины является центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере внешних сношений. Согласно Указу Президента Украины "О мерах по совершенствованию координации деятельности органов исполнительной власти в сфере внешних сношений" от 18 сентября 1996 года № 841/96 Министерство иностранных дел Украины способствует взаимодействия органов исполнительной власти с органами законодательной и судебной власти в части осуществления ими внешних сношений", - говорится в заявлении.
"Учитывая изложенное Высший совет правосудия просит сообщить, присылали ли послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине предложенный перечень приоритетных мер официальным путем", - отметили в ВСП.
Напомним, 25 января послы стран "Группы семи" обнародовали советы относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти, составленные по просьбе украинской стороны. Рекомендации были опубликованы в Twitter Группы поддержки Украины в ответ на проблемы, вызванные решением Конституционного Суда Украины в октябре и до этого, которые, по мнению послов, стали серьезной угрозой демократическому развитию страны.
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Але і тепер, після того, як був змінений кадровий склад ВРП та ВККС, в судді "відчули слабину", а також "звідки вітер дме" - досі закидають "потужно реформованф Порошенком суди".
https://espreso.tv/news/2021/01/25/******************************************************************************** Та хоча би звідси:
Дякую за посилання , небагато людей аргументують свою позицію .
ПізДно імпотентами прикидуватися..
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов, повідомляє видання "https://zib.com.ua/ua/146487-v_ofisi_prezidenta_prokomentuvali_dorozhnyu_kartu_reform_vid.html?fbclid=IwAR32DlCsVTY_HDvEt0k-bkO000D8LJPMoCNSmmeDvIypIrLDILCsniO1jAI Закон і Бізнес ".
За його словами, кожен згаданий орган у дорожній карті готовий до діалогу щодо реформ.
"Мені відомий цей документ ще з листопада. Дійсно, під час спілкування з дипломатичним корпусом ми отримали відповідні рекомендації. Я виступаю за широке фахове обговорення всіх пропозицій з обов`язковим залученням до дискусії представників судової влади, антикорупційних органів і іншої професійної спільноти", - зазначив він.
Водночас він зазначив, що "до порад треба ставитися як до порад".
"Без строків їх реалізації і без примушування, але з відчутним рівнем професійного діалогу на рівні самої судової влади і антикорупційних органів", - додав він.
Из Европы распоряжение пришло сделать. Взяли и пошли выполнять.