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Новости Конституционный кризис
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Высший совет правосудия просит Кабмин и МИД подтвердить подлинность дорожной карты судебной реформы, представленной послами стран G7

Высший совет правосудия просит Кабмин и МИД подтвердить подлинность дорожной карты судебной реформы, представленной послами стран G7

Высший совет правосудия обратился в Министерство иностранных дел и Кабинет Министров с просьбой сообщить, присылали ли послы стран G7 в Украине по официальным каналам перечень приоритетных мер, которые были опубликованы в Twitter накануне.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВСП.

В частности, Высший совет правосудия указывает на то, что согласно части второй статьи 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года все официальные дела с государством пребывания, вверенные представительству государства, которое аккредитует, осуществляются с Министерством иностранных дел страны пребывания или через это министерство.

"Частью второй статьи 5 Закона Украины "О дипломатической службе" предусмотрено, что Министерство иностранных дел Украины является центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере внешних сношений. Согласно Указу Президента Украины "О мерах по совершенствованию координации деятельности органов исполнительной власти в сфере внешних сношений" от 18 сентября 1996 года № 841/96 Министерство иностранных дел Украины способствует взаимодействия органов исполнительной власти с органами законодательной и судебной власти в части осуществления ими внешних сношений", - говорится в заявлении.

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"Учитывая изложенное Высший совет правосудия просит сообщить, присылали ли послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине предложенный перечень приоритетных мер официальным путем", - отметили в ВСП.

Напомним, 25 января послы стран "Группы семи" обнародовали советы относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти, составленные по просьбе украинской стороны. Рекомендации были опубликованы в Twitter Группы поддержки Украины в ответ на проблемы, вызванные решением Конституционного Суда Украины в октябре и до этого, которые, по мнению послов, стали серьезной угрозой демократическому развитию страны.

Автор: 

G7 (833) КС (2248) судебная реформа (1802) Высший совет правосудия (568)


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Топ комментарии
+13
Упирі заворушились! Весь цей "совет" ,всю суддівську мафію варто додати у список до Деркача й Дубінського!
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26.01.2021 20:46
+4
Боятся суки что расшевелят их кубло ! Хотят знать как действовать чтобы противостоять!
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26.01.2021 21:10
+3
Звісно. Навіщо проводити зміни в судовій системі, яку контролює ВСП? Та ще з подання якихось там послів. Це ж вийде ціле зовнішнє управління.
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26.01.2021 21:15
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26.01.2021 20:44 Ответить
вот так то запросим в Петиции к бубочке и КМУ и Денисенко вопросиком как там насчет официальных документов от МВФ и Евросоюза а то воры и ублюдки во власти чуть что сразу типа это нам из европы или МВФ указали сделать поднять тарифы опуститьл уровень экономики граждан Украина снизить или отменить субсидии пенсии пособия...
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26.01.2021 20:48 Ответить
Неграмотна людина неграмотна в усьому.
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26.01.2021 20:50 Ответить
Звісно. Навіщо проводити зміни в судовій системі, яку контролює ВСП? Та ще з подання якихось там послів. Це ж вийде ціле зовнішнє управління.
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26.01.2021 21:15 Ответить
Для бариг і вурдулаків закон не писаний, давай папську інквізицію для нечисті.
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26.01.2021 22:02 Ответить
Упирі заворушились! Весь цей "совет" ,всю суддівську мафію варто додати у список до Деркача й Дубінського!
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26.01.2021 20:46 Ответить
Міністерство закордонних справ . Не нервуйте . Все вірно роблять , не вистачало ще за вказівками з тіктоку діяти . Має бути документ .
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26.01.2021 20:53 Ответить
Суспільство теж зобов'язано свої вимоги до ВСП оформлювати у вигляді документу?
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26.01.2021 21:17 Ответить
Просто нагадаю, що ВРП і ВККС "реформовані" ЗЕлупою по лекалам його же "суддівської реформи" від вересня 2019-го року, ще тоді безвідмовному монотурборежимі.
Але і тепер, після того, як був змінений кадровий склад ВРП та ВККС, в судді "відчули слабину", а також "звідки вітер дме" - досі закидають "потужно реформованф Порошенком суди".
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26.01.2021 21:26 Ответить
Ваша "нечисть" чогось"просють"??!
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26.01.2021 20:47 Ответить
Поки тролять.
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26.01.2021 20:51 Ответить
статьи 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 ахахахахах
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26.01.2021 20:51 Ответить
А що, у ВРП нема можливості https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vR3SkFB6pLZv7oGni2X-7XUM6h63UsZCRMwGm3XJbw42j6DZ77qFjpTMX9fpw7CkA/pub знайти документу , і твіту, де посли заявляють: "Наприкінці минулого року наші українські партнери попросили поради послів G7 щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади у відповідь на проблеми, спричинені рішенням Конституційного Суду України у жовтні та до цього"?.
https://espreso.tv/news/2021/01/25/******************************************************************************** Та хоча би звідси:
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26.01.2021 20:54 Ответить
там теж все через ............. "твітер" !
Дякую за посилання , небагато людей аргументують свою позицію .
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26.01.2021 21:02 Ответить
Висші не можуть а нижні не хочуть....
ПізДно імпотентами прикидуватися..
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26.01.2021 20:58 Ответить
Боятся суки что расшевелят их кубло ! Хотят знать как действовать чтобы противостоять!
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26.01.2021 21:10 Ответить
А як же ми харчуватися будем?
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26.01.2021 21:24 Ответить
Потрновська Вища Рада Кривосуддя захвилювалась, бо копають саме під цю антидержавну структуру, що забезпечує непокарання суддів-порушників Закону.
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26.01.2021 21:44 Ответить
https://www.depo.ua/ukr/politics/u-zelenskogo-vidreaguvali-na-dorozhnyu-kartu-reform-vid-posliv-g7-202101261276829 В Офісі президента готові до обговорення порад послів країн G7 щодо зміцнення антикорупційних органів і судової реформи, але "без строків їх реалізації"
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов, повідомляє видання "https://zib.com.ua/ua/146487-v_ofisi_prezidenta_prokomentuvali_dorozhnyu_kartu_reform_vid.html?fbclid=IwAR32DlCsVTY_HDvEt0k-bkO000D8LJPMoCNSmmeDvIypIrLDILCsniO1jAI Закон і Бізнес ".

За його словами, кожен згаданий орган у дорожній карті готовий до діалогу щодо реформ.
"Мені відомий цей документ ще з листопада. Дійсно, під час спілкування з дипломатичним корпусом ми отримали відповідні рекомендації. Я виступаю за широке фахове обговорення всіх пропозицій з обов`язковим залученням до дискусії представників судової влади, антикорупційних органів і іншої професійної спільноти", - зазначив він.
Водночас він зазначив, що "до порад треба ставитися як до порад".
"Без строків їх реалізації і без примушування, але з відчутним рівнем професійного діалогу на рівні самої судової влади і антикорупційних органів", - додав він.
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26.01.2021 22:39 Ответить
все станет на место, когда прокуроры и судьи подтвердят законность происхождения имущества.
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26.01.2021 22:49 Ответить
Думаю що спосіб підтвердження законності оголосять тільки якщо він буде гарантувати 100% майна його власникам. А нам і так зрозуміло що палац для проживання не потрібен.
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27.01.2021 08:34 Ответить
Гадючье кубло зашевелилось.
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26.01.2021 23:02 Ответить
Наші суди не так захищають Україну як своє корито в яке держава щедро підсипає, але багатьом цього мало і вони лізуть як худоба в шкоду за хабарями.
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26.01.2021 23:03 Ответить
В смысле: просят подтвердить?
Из Европы распоряжение пришло сделать. Взяли и пошли выполнять.
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27.01.2021 00:54 Ответить
Зволікання з ліквідацією ОАСК та ВРП, на яку має вплив вовк і інша нечисть, сприятиме ослабленню України. Навіть тяжко уявити, як вона ще виживає з такою судовою системою. Особливо мене схвилювала інформація адвоката Маселка, що суддю-колаборанта, який писав у судових рішеннях іменем "поки ще України" відправили на почесну пенсію з усіма виплатами, які є ярмом на шиї нашої держави.
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27.01.2021 10:38 Ответить
 
 