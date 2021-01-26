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Новости Силовики
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11 воспитанников детсада в Одесской области заболели сальмонеллезом, двое из них госпитализированы, - полиция

11 воспитанников детсада в Одесской области заболели сальмонеллезом, двое из них госпитализированы, - полиция

В Черноморске Одесской области правоохранители расследуют вспышку сальмонеллеза в дошкольном учреждении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Одесской области.

"Информацию о вспышке инфекционной болезни в одном из детсадов города Черноморск правоохранители обнаружили на одесском информационном ресурсе в ходе мониторинга социальных сетей. По словам представителей ГУ "Лабораторный центр Минздрава на водном транспорте", зарегистрировано одиннадцать больных, двое из которых госпитализированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм в отношении предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Автор: 

детсад (428) Одесская область (3538) отравление (1582) Нацполиция (16418) правоохранительные органы (2967) силовики (2797)


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Топ комментарии
+1
разве речь только о нём ? и каким образом они уберегут, каждый пиём пищи будут пробы брать ? (знаю о чём пишу, с 1990г живу с воспитателем)
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26.01.2021 21:18
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А это последствия уничтожения санэпидемслужбы и ничего эффективного взамен. Кому нужно здоровье украинских детей? Зеленым на него наплевать. Они вон до сих пор не отменили суррогатную распродажу новорожденных за границу непонятно кому и для чего, без всякого контроля. И это в сегодняшней ситуации.И ввели средний род для нас. Теперь у украинцев 3 рода - мужской ,женский и средний неопределенный. Ну как такой цирк?
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26.01.2021 20:58 Ответить


11 воспитанников детсада в Одесской области заболели сальмонеллезом, двое из них госпитализированы, - полиция - Цензор.НЕТ 2730
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26.01.2021 21:03 Ответить
санэпидемслужба только на бумаге работала и смывы в садиках забирали только в подготовленных местах...иначе сад надо закрывать. А ещё бабло гребли с работников за прохождение комиссии...
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26.01.2021 21:10 Ответить
сальмонельоз і смывы?)))
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26.01.2021 21:14 Ответить
И смывы и посевы на бакгруппу. А что тут удивительного. Было такое. Сейчас остался фак.
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26.01.2021 21:18 Ответить
разве речь только о нём ? и каким образом они уберегут, каждый пиём пищи будут пробы брать ? (знаю о чём пишу, с 1990г живу с воспитателем)
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26.01.2021 21:18 Ответить
Пильнуй))) аби тебе розумника не смыли...))))
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26.01.2021 21:34 Ответить
На бумаге работала, а ее боялись как огня. А сегодня никто и ничего не работает и люди болеют, дети болеют и многим на это наплевать, потому что биороботами стали, а не людьми.
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26.01.2021 21:17 Ответить
Боялись - это ДА, это что то меняло - НЕТ...
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26.01.2021 21:20 Ответить
И боялись и были проверки и штрафы, и не было такого бардака на пищевых объектах.Зайди сейчас в любой магазин с задней двери, ресторан, столовую и понюхай хотя бы что там да как. Если не блевонешь, то будет хорошо.
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26.01.2021 21:24 Ответить
Жути нагоняли чтобы цифры взятки набить.
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26.01.2021 21:27 Ответить
Тебе конечно санстанция поперек горла, тебе махновщину и беззаконие в комплексе с беспорядками подавай, руки на этом хорошо нагревать. Не о таких речь и нечего тут писать всякий бред.
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26.01.2021 21:32 Ответить
Зачем нужна контора бумажки и разрешения которой просто можно купить?
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26.01.2021 21:34 Ответить
все смешалось - сальмонеллез, новорожденные, цирк, средний род и санэпидемслужба
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26.01.2021 21:13 Ответить
наш нарід майстер перемешивать усє...))))
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26.01.2021 21:15 Ответить
 
 