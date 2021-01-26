11 воспитанников детсада в Одесской области заболели сальмонеллезом, двое из них госпитализированы, - полиция
В Черноморске Одесской области правоохранители расследуют вспышку сальмонеллеза в дошкольном учреждении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Одесской области.
"Информацию о вспышке инфекционной болезни в одном из детсадов города Черноморск правоохранители обнаружили на одесском информационном ресурсе в ходе мониторинга социальных сетей. По словам представителей ГУ "Лабораторный центр Минздрава на водном транспорте", зарегистрировано одиннадцать больных, двое из которых госпитализированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм в отношении предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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