Украина предложила Венгрии проект "дорожной карты" развития двусторонних отношений без манипуляций, - замглавы МИД Боднар

Украина стремится нормализовать отношения с Венгрией, но не позволит соседям вмешиваться в свои внутренние дела.

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар перед визитом в Киев 27 января министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы обсуждать все, что касается развития двусторонних отношений, но без вмешательства во внутренние дела. Это - красная линия. Имея негативный опыт российской агрессии, мы никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал Боднар.

Дипломат подчеркнул, что Украине важно иметь нормальные отношения со страной - близким соседом, членом ЕС и НАТО.

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Он напомнил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба очень много времени, внимания и желания уделил тому, чтобы перезагрузить отношения с Будапештом, сделать их более конструктивными. "К сожалению, венгерские партнеры немного по-своему трактовали такую ​​открытость, и их вмешательство во внутренние дела Украины, в частности прямая агитация за одну из политических сил Украины, привели к очередной напряженности", - отметил дипломат.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона не теряет надежды на достижение взаимопонимания и конструктивного компромисса.

Киев, по словам представителя МИД, уже предложил венгерским коллегам проект "дорожной карты" развития двусторонних отношений, в которой будет зафиксировано обязательство сторон, "чтобы не было манипуляций".

Боднар выразил сожаление по поводу того, что венгерская сторона продолжает политизировать образовательный вопрос и блокировать заседание комиссии Украина - НАТО, совершая давление на Украину. В реальности такие действия только вредят всем, убежден замминистра.

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Напомним, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 27 января посетит Украину с рабочим визитом по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.