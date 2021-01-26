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Украина предложила Венгрии проект "дорожной карты" развития двусторонних отношений без манипуляций, - замглавы МИД Боднар

Украина предложила Венгрии проект

Украина стремится нормализовать отношения с Венгрией, но не позволит соседям вмешиваться в свои внутренние дела.

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар перед визитом в Киев 27 января министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы обсуждать все, что касается развития двусторонних отношений, но без вмешательства во внутренние дела. Это - красная линия. Имея негативный опыт российской агрессии, мы никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал Боднар.

Дипломат подчеркнул, что Украине важно иметь нормальные отношения со страной - близким соседом, членом ЕС и НАТО.

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Он напомнил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба очень много времени, внимания и желания уделил тому, чтобы перезагрузить отношения с Будапештом, сделать их более конструктивными. "К сожалению, венгерские партнеры немного по-своему трактовали такую ​​открытость, и их вмешательство во внутренние дела Украины, в частности прямая агитация за одну из политических сил Украины, привели к очередной напряженности", - отметил дипломат.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона не теряет надежды на достижение взаимопонимания и конструктивного компромисса.

Киев, по словам представителя МИД, уже предложил венгерским коллегам проект "дорожной карты" развития двусторонних отношений, в которой будет зафиксировано обязательство сторон, "чтобы не было манипуляций".

Боднар выразил сожаление по поводу того, что венгерская сторона продолжает политизировать образовательный вопрос и блокировать заседание комиссии Украина - НАТО, совершая давление на Украину. В реальности такие действия только вредят всем, убежден замминистра.

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Напомним, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 27 января посетит Украину с рабочим визитом по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Автор: 

Боднар Василий (162) Венгрия (1926) МИД (6933)


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Она им нужна , ваша карта ? Их интересует другая карта , с Закарпатьем в составе Венгрии .
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26.01.2021 21:12 Ответить
Чи вони там мають якісь інші терміни окрім «дорожна карта»?
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26.01.2021 21:12 Ответить
Є. "Картата дорога", наприклад. І це не тільки термін, а й "якість" робіт...
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26.01.2021 21:21 Ответить
💨💨💨
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26.01.2021 21:13 Ответить
та воно їм треба?
їм за срач більше платять
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26.01.2021 21:18 Ответить
Как можно без манипуляций если разговор идет о Венгрии Орбана дружбана и почитателя Путинило. Как там сказано - " Скажи кто твой друг, и я скажу кто ты..". Закарпатская " музыка" Орбана это не только его националистические и великодержавные , пропагандистские речевки и действия, это еще и подыгрывания старшему брату ПУ ( пример тому вакцина " Спутник"первая в ЕС в Венгрии где нет ни какой связи не по поводу Украины ни по венграм закарпатья, просто дружеский жест).
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26.01.2021 21:27 Ответить
Так і є, ми, пропонуємо щось мадяроті...
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26.01.2021 21:37 Ответить
Референдум в Закарпатье?
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26.01.2021 22:06 Ответить
коломутять воду у Європі,краще б ці угро-фіни лишалися за Уралом у Башкирії де їх пробатьківщина.
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26.01.2021 22:09 Ответить
 
 