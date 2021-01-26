Зеленский про закон о референдуме: Теперь власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует принятие Верховной Радой закона "О народовластии через всеукраинский референдум".
Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский отметил, что принятие соответствующего закона было одним из важных пунктов его предвыборной кампании во время президентских выборов, ведь документ делает более четким диалог между властью и обществом.
"Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа. Референдум является весомым инструментом расширения демократии в Украине ", - подчеркнул президент.
Напомним, 26 января Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.
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В жопу выборы, устарело!
Даёшь новую игру - "Рифирендум для счастья нарида!"
Где расстрел за невыполнение?
https://www.facebook.com/100007764793287/posts/2862389304029868/ Юрий Бирюков: Понимаете, наш мудрый народ умудрился избрать Верховным Главнокомандующим воюющей страны клоуна... отставить... шоумена. Ага, мудрость прям прет.
И теперь народовладдя решили расширить и углубить, причем это сделали по законопроекту свадебных фотографов.
Твою дивизию.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2862389304029868?comment_id=2862409920694473 Helgi Sharp: Щодо прийнятого Закону про народовладдя.
- Пряме народовладдя - це утопія, і його впровадження в слабких демократіях дуже небезпечне. Процедура будь-якого загальнодержавного референдуму в разі її підконтрольності бюрократичному апарату та непрозорості його проведення відкриває широкі можливості для маніпулювання народним волевиявленням та легітимізації рішень, вигідних владній верхівці.
- Саме через сумнозвісні референдуми свого часу прийшов до влади і отримав необмежені повноваження, а потім взагалі скасував парламент Адольф Гітлер. Зе буде проводити референдуми та питати в нас що робити, а потім скаже :"Та ви ж самі проголосували за це. Ви ж самі президенти!"
- Так, 19 серпня 1934 року на референдумі 89,9% німецьких виборців схвалили передачу президентських обов'язків канцлеру Адольфу Гітлеру, наділивши останнього колосальною владою. Успіх ряду плебісцитів дозволив фюреру наплювати на міжнародні домовленості і приєднати до Німеччини Рейнську область, Сілезію, Рур, Судети, Австрію і прийняти рішення про вихід з Ліги Націй. З тих самих пір загальнонаціональний референдум в Німеччині під забороною. Галина Рябченко (с).
Воля народу це делегування депутатам вирішувати питання у ВР і місцевих органах! Що там ще придумувати колеса!
Те, що мудрий нарід ходить колами, замість того щоб тим же натовпом піти до дому того депутата, що вибрали і СПИТАТИ! Піти до Разумкова і спитати!
Адже у нас вищій орган виконавчої влади КМУ який в свою чергу підконтрольний Верховній Раді а НЕ ПреЗе!!!
От як почнуть виловлювати депутатів, щоб ті не відчували себе безкарними і займались лиш кнопкодавством та несили різну хрень, от тоді діло здвинеться з глухого кута.
Вони чого не виконують свої конституційні обов'язки? Бо мудрий нарід цього сам не хоче!! Ходити кругами як дурні в пісочниці то легше! А там і менти підсиплять! Мазохісти!
А то люмпены, оболваненные телевизором или за кулёк гречки тебе наголосуют, как в Крыму . . .
Не тот который Русь крестил
А тот кто до княжества скоморохом был
И весь чесной народ смешил
За это его простой народ любил
За это и князя из него створил...
Продолжение тут...
https://youtu.be/k5WdT6oC4aM
О ВЫНЕСЕНИИ ЗЕЛЕНСКОМУ ИМПИЧМЕНТА?!!
Далой депутатов!
Далой выборы, устарело!
Дайош новую всенародную игру "Рифирендум" !
Закон про референдум: як Зеленський дав Медведчуку ключі від дестабілізації
https://bykvu.com/ua/authors/sergej-vysockij/ Сергій Висоцький Народний депутат VIII скликання
У нашій країні і поза її межами точно є сила, яка розуміє про владу все. І саме ця сила - тут я говорю про Кремль і його п'яту колону, може цілком зробити і Зеленського, і нас усіх заручниками інструменту, який президент так любовно створював під себе.
Середа, 27 січня 2021, 12:24
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В американській євангельській культурі є вираз: "Що б на твоєму місці зробив Ісус". Йдеться про те, що кожен християнин у своєму житті повинен керуватися саме цим принципом - співвідносити свої вчинки з людиною, буття якої є етичним камертоном для віруючого. Цей принцип парадоксальним чином актуальний і в нашій дійсності. Кожне рішення, прийняте владою, варто перевіряти простою фразою: "Що б на твоєму місці зробив Медведчук?".
Іншими словами, в період російської військової, політичної, економічної та інформаційної агресії кожне рішення треба проганяти через стрес-тест щодо того, які вигоди отримує Кремль в разі реалізації управлінського рішення. Упевнений, що президент Володимир Зеленський, людина, яка постійно шукає своїм поглядом погляд Путіна, навряд чи розмірковує в цьому ключі.
Під час внесення законопроєкту про народовладдя за https://bykvu.com/ua/bukvy/rada-golosami-slug-uhvalila-zakon-zelenskogo-pro-referendum-shho-vin-peredbachaie/ допомогою українського референдуму Зеленський навряд чи замислювався про що-небудь, крім власної вигоди. Зрештою, теза про пряму народну демократію, яка може відправлятися в обхід влади парламентських бариг, була наріжним каменем його політичної програми.
https://bykvu.com/ua/mysli/podarunok-dlia-prezydenta-abo-komu-viddaly-iadernu-valizu/ Не випадково і те, що законопроєкт цей був проголосований саме зараз . https://bykvu.com/ua/bukvy/u-rejtingu-partij-sluga-narodu-na-4-mu-misci-riven-ii-pidtrimki-obvalivsja-do-11/ Рейтинги чинного президента сиплються . Зникає контроль над власною фракцією в парламенті. Що підтверджується і середнім рівнем голосування президентської фракції - 170-180 голосів з 246. І тим, що питання виключення Дубінського, що опинився під санкціями США, у фракції не ставилося на голосування - занадто великий був ризик не отримати більшості.
У цих умовах треба щось робити. Після того, як парламент "слуг народу" фактично обнулив сам себе, віддавши право як законодавчої ініціативи, так і скасування законів в маси, Володимир Зеленський повинен задоволено потирати руки. Одним рішенням він зробив їх усіх - і своїх, і чужих. І тепер ніщо нібито не стримує президента від того, щоб довести свою народність, наплювавши і на Верховну Раду, і на уряд.
Закон про народовладдя і справді створює для президента величезні можливості для політичного маневру. Адже тепер він отримує шанс для того, щоб залишитися з народом один на один. Рада "слуг" скурвилися, в уряді - ідіоти. Не біда! Дорогий український народе, зробімо їх разом ще раз! Ось тобі запитання для референдуму: хто за те, щоб сонце кожен день вставало на Заході, а сідало на Сході? Напружимось, проголосуємо в єдиному пориві. Покажемо цим політиканам, де раки зимують! В обговоренні цього закону всі коментатори обговорюють одне: звичайно ж, референдум є головним інструментом авторитарного режиму.
Згадують тут і Гітлера з його диктаторськими повноваженнями, отриманими завдяки референдуму. І Лукашенка, який зміг обійти завдяки референдуму обмеження щодо строків балотування. І Путіна з його обнуленням. Усі чудово розуміють, що результати референдуму - це правильно сформульоване питання, помножене на належний рівень пропаганди.
І головна дискусія полягає в тому, чи зможе Зеленський використати цей інструмент для консолідації своєї влади. Відповідь для мене очевидна: не зможе. Тому що навіть не думає в цьому ключі. Влада Зеленського і так більш ніж консолідована. Свій парламент і свій уряд. Проблема президента полягає в іншому - він взагалі не розуміє, що з цією владою робити. Як утримати її, як контролювати свої кадри. Що з цим усім робити! Лайкозалежний і ласий на народну любов Зеленський просто не розуміє, яким чином використовувати інструментарій влади для будь-яких відмінних від власного піару цілей. А референдум - це просто ще один інструмент.
Зате в нашій країні і поза її межами точно є сила, яка розуміє про владу все. І саме ця сила - тут я говорю про Кремль і його п'яту колону, може цілком зробити і Зеленського, і нас усіх інструментом, який президент так любовно прописував під себе. Давайте пройдемо тест на Медведчука. І зрозуміємо, чому чарівна паличка популізму, яку Володимир Зеленський вистругував для себе, може бути дуже просто вставлена за відомою адресою.
Отже, якби я був Медведчуком, як би я вчинив? По-перше, відразу ж ініціював би через власну сітку референдум про скасування мовного закону! Чи зібрав би я, якби був Медведчуком, необхідні 3 мільйони підписів народної ініціативи? Легко! Більш того, перетворив би збір підписів у реаліті-шоу на пів року. Якщо вже ми живемо у країні-реаліті-шоу, то чом би й ні.
По-друге, я б запустив збір підписів за надання автономії Донбасу. Більш того, використав би закон, який прямо не забороняє збір підписів на окупованих територіях, для того, щоб відправити групи з урнами і завіреними ЦВК бюлетенями на територію ОРДЛО. Адже там живуть українці з нашими паспортами? Так! Автономія ж прямо не суперечить Конституції? Ні! То в чому ж проблема? Покажемо єдність українців! Допоможемо президентові у його миротворчій місії! Які претензії? Ми ж тобі, Володю, допомагаємо! Ти ж за мир? Ну і ми за мир. За русскій мір, але зрештою, "яка різниця".
По-третє, я б похитав на референдумі тему відновлення економічних зв'язків з Росією, води в Крим, газу. Та чого завгодно! При цьому я не стверджую, що подібний референдум був би схвалений і проведений. Але саме згадування цих тем в інформаційному просторі змогло б дестабілізувати суспільство й державу. І головне - загнати в цугцванг владу і самого Володимира Зеленського.
Як реагувати на підписи про автономію ОРДЛО? Що робити? Куди бігти? І всі ці сценарії - це перше, що спало мені на думку! А голови Медведчука і витончених кремлівських візантійців напевно придумають ще 100 і один спосіб того, як повернути закон про народовладдя проти України. Є тут і інший аспект. З самого початку свого президентства Володимир Зеленський безуспішно намагався вибудувати тут авторитаризм білоруського зразка. Навіть копіював "народний" стиль поведінки Лукашенка.
Від диктатури нас врятував непрофесіоналізм президента і його оточення, наявність системи політичних стримувань і противаг, нехай і в формі конкуренції різних політико-олігархічних груп, диверсифікована не ресурсно-орієнтована економіка, орієнтація України на Захід і залежність від кредитів міжнародних фінансових інститутів.
Але Володимир Зеленський не вічний. Особливо в його президентській іпостасі. На зміну йому прийде хтось. Хтось, хто може бути більш здібним політиком. Хтось, хто буде насолоджуватися не софітами і оплесками, а владою як такою. Хтось, хто зможе правильно й вигідно для себе розпорядитися всіма мінами, закладеними й забутими чинним президентом. Хтось, хто зможе вибудувати тут не оперетковий, а цілком собі справжній автоматизм. Хтось, на кому українська демократія закінчиться. І це - реальна загроза дій Зеленського з руйнування інститутів нашої держави. Загроза відкладена. Але від цього не менш зловісна!