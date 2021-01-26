МОН о скандале с профессором университета Драгоманова Бильченко: Дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда
Украиноязычные и русскоязычные украинцы должны заботиться о стране и языке.
Об этом говорится в позиции Министерства образования и науки по ситуации в Национальном педагогическом университете имени М.П. Драгоманова вокруг языкового вопроса, передает Цензор.НЕТ.
"Тему языка можно и должно обсуждать в демократическом обществе исключительно с уважением и толерантностью. Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он о заботе вокруг государственного языка, что является важным для страны. Нас, украиноязычных и русскоязычных, объединяет то, что мы все - украинцы. И мы все должны беспокоиться о нашей стране и нашем языке. Наша задача как общества, которое постоянно развивается, - найти общую систему координат. Все дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда. И должны проходить исключительно в риторике уважения, независимо от позиции. А также понимании, что мы все живем в одной стране, в которой уважение - наша неотъемлемая национальная черта", - говорится в документе.
Напомним, профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" назвала Украину "американской колонией" и заявила, что за этим законом стоит "обыкновенный фашизм". В университета считают такие заявления недопустимыми и планируют созвать Ученый совет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
как на скріжалі пішет
" - Евгения, вы приехали в Чехию с какой целью? Рассказать европейцам свою правду?
- Я приехала с целью критики цветных революций на собственном примере, ибо я являюсь их живой сакральной жертвой; во-вторых, с целью помочь европейским левым, которые занимаются преодолением русофобии в Европе; и в-третьих, помочь наладить мосты диалога Россия - Европа не по либеральным лекалам, а по гуманистическим, для того, чтобы наконец-то решилась судьба Украины. На сегодняшний день Украина не является персонажем мировой политики и субъектом государственных решений, в стране хаос. Решать будут всё равно Запад и Восток. И вот чтобы судьбу Украины не решали Америка или Россия, а особенно Америка, мне бы хотелось, чтобы Россия и Европа выстроили диалог о судьбе Украины, поскольку Украина разнообразна и она расколота. Расколота в силу того, что националисты используют отличия пророссийских и проевропейских украинцев. И если Россия и Европа начнут взаимодействовать, они могут составить достойный восточноевропейский альтернативный вариант американскому глобализму." - https://www.prague-express.cz/interview/68883-kievskaya-poetessa-evgeniya-bilchenko-menya-interesuet-preodolenie-rusofobii-v-evrope
ПРАЦІВНИКІВ НПУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
Викладач кафедри культурології та філософської антропології Євгенія Більченко декілька днів тому опублікувала в соціальних мережах допис щодо Закону України «Про функціонування української мови як державної», в якому в неприпустимій і неприйнятній формі висловилася проти української мови, українських громадян та Української держави.
Такі висловлювання зустріли рішуче несприйняття з боку керівництва університету, студентського загалу та професорсько-викладацького складу університету, які у соціальних мережах рішуче засудили такі висловлювання, як антиукраїнські й антинародні, такі, що йдуть врозріз з моральними принципами та переконаннями колективу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Використання української мови в освітньому процесі та діловодстві є усталеною традицією і моральним переконанням членів колективу університету, який відстоює позиції виконання всіх норм і вимог Конституції та мовного законодавства в Україні.
Значна частина студентів, представників студентських самоврядних організацій та професорсько-викладацького складу висловилися за неприпустимість роботи викладача з такими переконаннями в НПУ імені М.П. Драгоманова.
Незважаючи на гостроту питання, значний суспільний резонанс та шкоду іміджу закладу, університет буде діяти у відповідності до чинного законодавства.
Як повідомили представники громадських організацій, це питання заплановане до розгляду на засіданні профспілкового комітету, громадської організації «Просвіта», на засіданні комісії з академічної етики та зборах інших представницьких і громадських організацій. За результатами обговорення та розгляду планується проведення слухання цього питання на засіданні Вченої ради університету.
Голова Первинної профспілкової
організації працівників НПУ
імені М.П. Драгоманова
професор І.Т. Горбачук
Мендель ща зарівнує
...
https://www.youtube.com/watch?v=tD_L2SSlx2E&ab_channel=Sunrise
***
- Фима, от скажите мне по поводу этих странных религиозных традиций..
- Сема...шо вас опять волнует ?
- Момент! От на Крещение Господние все эти грешники толпятся чтобы у прорубь сигануть..
- Ну и шо тут не так?
- Тут усё так...Вопрос - почему на Обрезание Господнее никого в очереди на обрезание не видно?
А щось скажеш - ти роз'єднуєш країну !
Та яку ж країну ?? Малоросію вашу ?
Її взагалі знищити треба.
Бо бачте, я її до чогось змушую, а в неї щелепа не пристосована до української.
То яке вони мають право називатись українцями ?
Малороси і не більше.
А українська влада "толерує" маячню з вуст прілєпінської профури.
Украина это кто?
При принятии Конституции провести референдум по языку - зассали!
Даже в 2005 Ющенко - зассал.