МОН о скандале с профессором университета Драгоманова Бильченко: Дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда

Украиноязычные и русскоязычные украинцы должны заботиться о стране и языке.

Об этом говорится в позиции Министерства образования и науки по ситуации в Национальном педагогическом университете имени М.П. Драгоманова вокруг языкового вопроса, передает Цензор.НЕТ.

"Тему языка можно и должно обсуждать в демократическом обществе исключительно с уважением и толерантностью. Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он о заботе вокруг государственного языка, что является важным для страны. Нас, украиноязычных и русскоязычных, объединяет то, что мы все - украинцы. И мы все должны беспокоиться о нашей стране и нашем языке. Наша задача как общества, которое постоянно развивается, - найти общую систему координат. Все дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда. И должны проходить исключительно в риторике уважения, независимо от позиции. А также понимании, что мы все живем в одной стране, в которой уважение - наша неотъемлемая национальная черта", - говорится в документе.

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Напомним, профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" назвала Украину "американской колонией" и заявила, что за этим законом стоит "обыкновенный фашизм". В университета считают такие заявления недопустимыми и планируют созвать Ученый совет.