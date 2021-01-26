Главные новости 26 января: закон о референдуме, провальные рейтинги Зеленского и "слуг"
В Украине будут референдумы, рейтинги Зеленского и "слуг" снижаются, оккупанты "продали" "Коктебель", в США - новый госсекретарь, - главные новости Украины и мира 26 января 2020 года.
Рада поддержала законопроект о референдуме
"За" проголосовали 255 нардепов. Первый зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что в случае отказа поддержать законопроект депутатам угрожали исключением из фракции. Президент Зеленский утверждает, что теперь власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа, нардеп "Голоса" Рахманин опасается, что теперь любой закон можно будет отменить без участия Рады. Первый вице-спикер, депутат "СН" Стефанчук говорит, что если через референдум отменят хороший закон, то "это вопрос ответственности народа Украины". Координатор "Опоры" Айвазовская говорит, что не отменят - в закон встроены механизмы, которые не позволят выносить на референдум антигосударственные вопросы.
Рейтинги Зеленского и "слуг" снижаются
Президента Владимира Зеленского поддерживают 19,8% украинцев - таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). И июне 2020 года его поддержка составляла 37,6%. При этом рейтинг Зеленского остается самым высоким - Порошенко готовы поддержать 15,7%, Тимошенко - 11,8%, Бойко - 11%, Смешко - 8,9%, Медведчука - 7,5%, Гройсмана - 5,8%.
"Слуга народа" - четвертая в рейтинге с поддержкой 11,2% украинцев. Ее обошли ОПЗЖ (20,7%), "ЕС" (15,3%) и "Батькивщина" (12,6%).
Внутри "Слуги народа": скандал с Дубинским, приложение для депутатов партии
Попавший под санкции депутат Дубинский записал видеообращение к президенту Зеленскому, с которым вчера полчаса спорил на заседании фракции. Он говорит, что стал жертвой аферистов и просит президента о личной встрече "без посредников".
Тем временем Национальный банк предупредил банки страны, что сотрудничать с Дубинским - рискованно.
Депутаты "Слуги народа" тестируют в Раде новое приложение для мобильных телефонов. В нем есть информация о каждом нардепе - как он голосует и к какой группе внутри фракции принадлежит. А еще "слуги" проводят в нем опросы о готовности поддержать тот или иной законопроект.
Оккупанты "продали" завод "Коктебель"
Винзавод пустили с молотка за 110,2 млн рублей при начальной стоимости в 100 млн рублей. Покупатель - ООО "Завод марочных вин "Коктебель". Напомним, в прошлом году оккупанты продали завод "Массандра".
Блинкен возглавил Госдеп США
Сенат официально утвердил Энтони Блинкена в должности госсекретаря Соединенных Штатов. Новый глава американской дипломатии известен жесткой критикой Кремля неоднократно осуждал оккупацию Крыма и говорил о роли РФ в войне на Донбассе. Блинкен является сторонником максимально жестких мер в отношениях с Москвой. Проблему отношений с Россией он считает одной из ключевых для новой администрации.
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Я б за "Форрофку" (щоб не було зараз дурних питань)!
😁
Ви і Я напевно(?!) в країні свободи слова та
без цензури та спама за Ваше Панське ІМХО??
🤣
Не Воня (🤣) ж підняла захмарні тарифи ще в 2015-16 роках??
Ваша Панська Справа!!
😁
думаешь уже не сможет вернуться?
Я зробив все, щоб його угробити і "сивочолого" теж і цього....
😁
😁
это не принципиально - я просто помню его..
Читайте уважно!!
😁
))
Совок- один кандідат?
Може каструвати??
І як це з партією песиків-в європи згоджується??
Щоссь на рашистський фашизм дуже схоже ,НЄ??
🤗
Помилка природи і помилка українців.
низкий уровень просвещенности, национальной идентичности и гордости..
значит остальные безнадежные..., может их дети или внуки окажутся на что то способными..
пока что глухо..
а украинские диссиденты которых при совке сажали массово - радио Свобода и БиБиСи постоянно рассказывали про них вплоть до 1991-го года.
Я жил в те времена не в Украине, хотя и родился здесь - но все знал про это..
вот видишь, даже ты повторяешь бред Москвы.. - скажи еще спасибо Ленину за Украину..
когда же исчезнет эта чертова меньшевартость ?
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якщо замовити перетяжку старого дивану - можна отримати портрет Юлії Тимошенко
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 6 ч. ·
А если уж приняли закон о референдуме, то можно вынести на референдум вопрос изгнания с должности пианиста и его молодой команды?
Нет, я просто спросил..