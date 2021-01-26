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Главные новости 26 января: закон о референдуме, провальные рейтинги Зеленского и "слуг"

Главные новости 26 января: закон о референдуме, провальные рейтинги Зеленского и

В Украине будут референдумы, рейтинги Зеленского и "слуг" снижаются, оккупанты "продали" "Коктебель", в США - новый госсекретарь, - главные новости Украины и мира 26 января 2020 года.

Рада поддержала законопроект о референдуме

"За" проголосовали 255 нардепов. Первый зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что в случае отказа поддержать законопроект депутатам угрожали исключением из фракции. Президент Зеленский утверждает, что теперь власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа, нардеп "Голоса" Рахманин опасается, что теперь любой закон можно будет отменить без участия Рады. Первый вице-спикер, депутат "СН" Стефанчук говорит, что если через референдум отменят хороший закон, то "это вопрос ответственности народа Украины". Координатор "Опоры" Айвазовская говорит, что не отменят - в закон встроены механизмы, которые не позволят выносить на референдум антигосударственные вопросы.

Рейтинги Зеленского и "слуг" снижаются

Президента Владимира Зеленского поддерживают 19,8% украинцев - таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). И июне 2020 года его поддержка составляла 37,6%. При этом рейтинг Зеленского остается самым высоким - Порошенко готовы поддержать 15,7%, Тимошенко - 11,8%, Бойко - 11%, Смешко - 8,9%, Медведчука - 7,5%, Гройсмана - 5,8%.

"Слуга народа" - четвертая в рейтинге с поддержкой 11,2% украинцев. Ее обошли ОПЗЖ (20,7%), "ЕС" (15,3%) и "Батькивщина" (12,6%).

Внутри "Слуги народа": скандал с Дубинским, приложение для депутатов партии

Попавший под санкции депутат Дубинский записал видеообращение к президенту Зеленскому, с которым вчера полчаса спорил на заседании фракции. Он говорит, что стал жертвой аферистов и просит президента о личной встрече "без посредников".

Тем временем Национальный банк предупредил банки страны, что сотрудничать с Дубинским - рискованно.

Депутаты "Слуги народа" тестируют в Раде новое приложение для мобильных телефонов. В нем есть информация о каждом нардепе - как он голосует и к какой группе внутри фракции принадлежит. А еще "слуги" проводят в нем опросы о готовности поддержать тот или иной законопроект.

Оккупанты "продали" завод "Коктебель"

Винзавод пустили с молотка за 110,2 млн рублей при начальной стоимости в 100 млн рублей. Покупатель - ООО "Завод марочных вин "Коктебель". Напомним, в прошлом году оккупанты продали завод "Массандра".

Блинкен возглавил Госдеп США

Сенат официально утвердил Энтони Блинкена в должности госсекретаря Соединенных Штатов. Новый глава американской дипломатии известен жесткой критикой Кремля неоднократно осуждал оккупацию Крыма и говорил о роли РФ в войне на Донбассе. Блинкен является сторонником максимально жестких мер в отношениях с Москвой. Проблему отношений с Россией он считает одной из ключевых для новой администрации.

Автор: 

Зеленский (20196) Крым (26360) референдум (1504) Слуга народа (2627) Дубинский Александр (429) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+11
Бо в нас президент нікакой.
Помилка природи і помилка українців.
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26.01.2021 22:16
+9
А я за Порошенка!!)))
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26.01.2021 22:13
+6
Главные новости 26 января: закон о референдуме, провальные рейтинги Зеленского и "слуг" - Цензор.НЕТ 1126
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26.01.2021 22:10
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Главные новости 26 января: закон о референдуме, провальные рейтинги Зеленского и "слуг" - Цензор.НЕТ 1126
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26.01.2021 22:10 Ответить
🤣
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26.01.2021 22:18 Ответить
От цікаво - якщо в другий тур вийшов "сивочолий" та "форроффка"- за кого б Ви , Панство, галасували??
Я б за "Форрофку" (щоб не було зараз дурних питань)!
😁
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26.01.2021 22:11 Ответить
А я за Порошенка!!)))
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26.01.2021 22:13 Ответить
Ваше Панське Право!
Ви і Я напевно(?!) в країні свободи слова та
без цензури та спама за Ваше Панське ІМХО??
🤣
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26.01.2021 22:17 Ответить
Кожен українець має право мати право !!!))
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26.01.2021 22:23 Ответить
Читайте Конституцію України- і що за 30 років зроблено-споганено..))
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26.01.2021 22:31 Ответить
Сенс читати закони ,в країні, де нема правосуддя,як такого???)))
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26.01.2021 22:36 Ответить
Тюю...Спами пішли..😁
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26.01.2021 22:55 Ответить
Я дивлюся - ти "ожив"? А то тут уже люди цікавилися, на днях, куди ти пропав...
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26.01.2021 22:58 Ответить
День варення святкував,13 січня,а потім не було настрою ,дав трохи відпочити психіці !!!)))
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26.01.2021 23:32 Ответить
Ясно... А то тут переживать стали, мене питали, куди ти дівся... Подумали вже, що "корону приміряв"...
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26.01.2021 23:35 Ответить
А "форрофка" нехай "ширками" ширяється ,чи шаройобиться !!!))))
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26.01.2021 22:14 Ответить
Нюю..Вам видніше...
Не Воня (🤣) ж підняла захмарні тарифи ще в 2015-16 роках??
Ваша Панська Справа!!
😁
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26.01.2021 22:22 Ответить
Я Вону ще по 90-их роках пам"ятаю !!!)))
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26.01.2021 22:24 Ответить
а на Яыка ты надежду уже потерял, да?
думаешь уже не сможет вернуться?
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26.01.2021 22:15 Ответить
А то Ви Мене не знаєте в часи "легітимного"??
Я зробив все, щоб його угробити і "сивочолого" теж і цього....
😁
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26.01.2021 22:26 Ответить
да я просто вспомнил ваш недавний пост, где вы примерно написали, что при Яныке и тарифы лучше были и вообще..
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26.01.2021 22:28 Ответить
Виложіть пост!!
😁
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26.01.2021 22:44 Ответить
мне это не нужно очень...
это не принципиально - я просто помню его..
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26.01.2021 22:49 Ответить
Провокуєте, як завжди??))
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26.01.2021 23:42 Ответить
Тобто доклав масу зусиль щоб привести до влади в Україні зелену плісняву !!!Хто у Вас наступний през-Бойко(Мертвечук) та ОПЗЖ ?? )))
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26.01.2021 22:31 Ответить
Я вже написав зверху!!
Читайте уважно!!
😁
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26.01.2021 22:43 Ответить
Закон про реферундум сьогодні нам не потрібен. Влада займається хе...ьою!
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26.01.2021 22:11 Ответить
На часі мусив б бути давно!!
))
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26.01.2021 22:14 Ответить
А навіщо? Аби хтось на прикордоні із Сумщиною заявив про СНР? Там цапів забагато є.і деєякі сру-утирки це зможуть використати.
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26.01.2021 22:47 Ответить
Я не вважаю, що такий варіант пройде..😁😁
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26.01.2021 22:53 Ответить
З 73%-вим лохторатом референдуми небезпечні для України !!!)))
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26.01.2021 22:56 Ответить
Чому??
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26.01.2021 22:58 Ответить
Лохторат не можно допускати до будь яких виборів !!!)))
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26.01.2021 23:15 Ответить
Рабство , кріпатство...
Совок- один кандідат?
Може каструвати??
І як це з партією песиків-в європи згоджується??
Щоссь на рашистський фашизм дуже схоже ,НЄ??
🤗
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26.01.2021 23:25 Ответить
це вам особисто хутін доложив ?
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26.01.2021 22:16 Ответить
Бо в нас президент нікакой.
Помилка природи і помилка українців.
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26.01.2021 22:16 Ответить
Зелена пліснява,це продукт кремлівських сценаристів !!!)))
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26.01.2021 22:21 Ответить
А також безвідповідальності людей.
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26.01.2021 22:22 Ответить
Москалів,цієї ганебної спадщини богатовікової асимиляціі українців московитами ,ще занадто богато в Україні !!!)))
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26.01.2021 22:26 Ответить
нет, это деградация населения..
низкий уровень просвещенности, национальной идентичности и гордости..
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26.01.2021 22:24 Ответить
Це і є спадщина від Московіі !!!)))
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26.01.2021 22:32 Ответить
после СССР уже 30 лет прошло + 6 лет войны (где год за 5) + Майдан - у кого были способности если не поумнеть, то осознать себя гражданами с достоинством уже это сделали... )
значит остальные безнадежные..., может их дети или внуки окажутся на что то способными..
пока что глухо..
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26.01.2021 22:47 Ответить
30 років для зміни ментальності ,це лише мить!! Це все одно що дивитись в нородженого на другий день після народження ,чи не виріс в нього пісюн і чи не час оженити його !!!)))
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26.01.2021 22:53 Ответить
а что, Украине и украинцам только 30 лет? - а как же недавние Бандера, Шухевич, Мельник, Петлюра?, а до них Сагайдачный, Шевченко, Мазепа, Сирко и др..
а украинские диссиденты которых при совке сажали массово - радио Свобода и БиБиСи постоянно рассказывали про них вплоть до 1991-го года.
Я жил в те времена не в Украине, хотя и родился здесь - но все знал про это..
вот видишь, даже ты повторяешь бред Москвы.. - скажи еще спасибо Ленину за Украину..

когда же исчезнет эта чертова меньшевартость ?
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26.01.2021 23:02 Ответить
На жаль ,найлижчим часом неварто спадіватись на кординальні зрушення!! Українці понад 360 років жили під шаленим тиском московської асимиляції !! Хвала прадідам ,що зберегли ,незважаючи ні на що ,ідентичність націі !!!)))
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26.01.2021 23:14 Ответить
https://mobile.twitter.com/A_Traxel

https://mobile.twitter.com/A_Traxel

https://mobile.twitter.com/A_Traxel NATO-OTAN https://mobile.twitter.com/A_Traxel @A_Traxel https://mobile.twitter.com/A_Traxel/status/1353986939154821121 11 ч

якщо замовити перетяжку старого дивану - можна отримати портрет Юлії Тимошенко
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26.01.2021 22:16 Ответить
Головні новини 26 січня: закон про референдум, провальні рейтинги Зеленського і "слуг" - Цензор.НЕТ 7432
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26.01.2021 22:53 Ответить
Благодаря этому закону рада сможет услышать жителей Донбаса который слышит голоса
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26.01.2021 22:21 Ответить
раскачка идёт
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26.01.2021 22:28 Ответить
Главной новостью этих дней есть озабоченность Байдена судьбой Украины.Украина им упомянута, как минимум, в 2 х разговорах :с Меркель и с Кремлёвским власником..Причём в положительном ключе для Украины.Украина является стратегически важной для США и НАТО в противостоянии с Кремлём и ,пожалуй,даже с Китаем.Я думаю ,возможен звонок Байдена Порошенку!Китай ведёт агрессивную экспансию в Украину, используя метод кнута и пряника,а также метод ,Не съем,так пересолю.Украина для Китая является троянским конем в ЕС..Украине надо срочно увеличить подготовку своих военных лётчиков в США на передовой военной авиатехнике,как сейчас моряков.Урон Кремлю Украина может наносить и на внешних фронтах совместно с союзниками.Очень скоро в Украине появится полномочный посол США ,которого не было 4 года.Главное ,чтобы Киев не захватила ОПЗЖ на плечах могучего Порошенко.
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26.01.2021 22:30 Ответить
Айа-йа-й, рєйтінг упал... у нинішнього. А ніхто не хоче згадати рейтинг минулого на другому році владарювання? Ото ж бо.
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26.01.2021 22:34 Ответить
У Пороха не было изначально 73%,дебил)зато теперь набирает,а зекретин теряет -в сраке ваша бубочка нерукопожатная
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26.01.2021 22:58 Ответить
Валерія, не нервуй так, адже тебе може не вистачити на 3,5 роки, доки президентом буде Зеля, а у Пороха електорату не вистачить, щоб другий раз увійти в ту ж річку.
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27.01.2021 00:06 Ответить
Мертветчук чужими руками жар загорнув... Але висітимуть на гіляках і СН і ОПЗЖ з Довірою.
Головні новини 26 січня: закон про референдум, провальні рейтинги Зеленського і "слуг" - Цензор.НЕТ 2306
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26.01.2021 22:36 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=*********************-3mgXgc9ZwZ9KiJY310pDfFZuS54Axr_-HUQOxgVP9FVMAmx9lDnfRCYlq0YGwccdGJU97H8AwGQcIHIeQ-JiFMZ2seUHldGae9QjXrfX-lZZs&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 6 ч. ·

А если уж приняли закон о референдуме, то можно вынести на референдум вопрос изгнания с должности пианиста и его молодой команды?

Нет, я просто спросил..
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26.01.2021 22:36 Ответить
Головні новини 26 січня: закон про референдум, провальні рейтинги Зеленського і "слуг" - Цензор.НЕТ 3064
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26.01.2021 22:52 Ответить
 
 