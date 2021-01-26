Главные новости 26 января: закон о референдуме, провальные рейтинги Зеленского и "слуг"

В Украине будут референдумы, рейтинги Зеленского и "слуг" снижаются, оккупанты "продали" "Коктебель", в США - новый госсекретарь, - главные новости Украины и мира 26 января 2020 года.

Рада поддержала законопроект о референдуме

"За" проголосовали 255 нардепов. Первый зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что в случае отказа поддержать законопроект депутатам угрожали исключением из фракции. Президент Зеленский утверждает, что теперь власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа, нардеп "Голоса" Рахманин опасается, что теперь любой закон можно будет отменить без участия Рады. Первый вице-спикер, депутат "СН" Стефанчук говорит, что если через референдум отменят хороший закон, то "это вопрос ответственности народа Украины". Координатор "Опоры" Айвазовская говорит, что не отменят - в закон встроены механизмы, которые не позволят выносить на референдум антигосударственные вопросы.

Рейтинги Зеленского и "слуг" снижаются

Президента Владимира Зеленского поддерживают 19,8% украинцев - таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). И июне 2020 года его поддержка составляла 37,6%. При этом рейтинг Зеленского остается самым высоким - Порошенко готовы поддержать 15,7%, Тимошенко - 11,8%, Бойко - 11%, Смешко - 8,9%, Медведчука - 7,5%, Гройсмана - 5,8%.

"Слуга народа" - четвертая в рейтинге с поддержкой 11,2% украинцев. Ее обошли ОПЗЖ (20,7%), "ЕС" (15,3%) и "Батькивщина" (12,6%).

Внутри "Слуги народа": скандал с Дубинским, приложение для депутатов партии

Попавший под санкции депутат Дубинский записал видеообращение к президенту Зеленскому, с которым вчера полчаса спорил на заседании фракции. Он говорит, что стал жертвой аферистов и просит президента о личной встрече "без посредников".

Тем временем Национальный банк предупредил банки страны, что сотрудничать с Дубинским - рискованно.

Депутаты "Слуги народа" тестируют в Раде новое приложение для мобильных телефонов. В нем есть информация о каждом нардепе - как он голосует и к какой группе внутри фракции принадлежит. А еще "слуги" проводят в нем опросы о готовности поддержать тот или иной законопроект.

Оккупанты "продали" завод "Коктебель"

Винзавод пустили с молотка за 110,2 млн рублей при начальной стоимости в 100 млн рублей. Покупатель - ООО "Завод марочных вин "Коктебель". Напомним, в прошлом году оккупанты продали завод "Массандра".

Блинкен возглавил Госдеп США

Сенат официально утвердил Энтони Блинкена в должности госсекретаря Соединенных Штатов. Новый глава американской дипломатии известен жесткой критикой Кремля неоднократно осуждал оккупацию Крыма и говорил о роли РФ в войне на Донбассе. Блинкен является сторонником максимально жестких мер в отношениях с Москвой. Проблему отношений с Россией он считает одной из ключевых для новой администрации.