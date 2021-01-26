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КГГА опровергает слухи о подорожании проезда в общественном транспорте до 20 грн

КГГА опровергает слухи о подорожании проезда в общественном транспорте до 20 грн

Власти Киева не рассматривают вопрос о повышении тарифов на проезд в муниципальном транспорте.

Об этом заявила заведующая сектором по связям с общественностью Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голосинская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Повышение тарифов на проезд в муниципальном транспорте в настоящее время не рассматривается городскими властями. Я даже не знаю, что сейчас комментировать, потому что этот вопрос у нас не обсуждался. ... Насколько я знаю, то вопрос повышения обсуждается частными перевозчиками, потому что карантин, ограничения, и они на грани банкротства. Но что касается именно муниципального транспорта, то в настоящее время вопрос тарифа не обсуждается, о повышении тарифа сейчас речь не идет", - отметила Голосинская.

Также на Цензор.НЕТ: В Киеве уменьшили число транспорта на маршрутах

Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексея Павленко, что проезд в общественном транспорте Киева может подорожать до 16-20 грн.

Автор: 

КГГА (2977) Киев (25466) тарифы (1839) транспорт (1756) цены (2290) подорожание (131)


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Топ комментарии
+9
Як грамотно підвищити ціну з 8 до 12 грн?
Пустити плітки, що підвищать до 20 грн, а потім під схвальні відгуки затвердити ціну 12 грн
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26.01.2021 23:25
+3
Теперь новая метода---с начала запугать, а потом снизить, но сделать всё равно выше, чем было. Жидовская метода, дешёвая и гнилая. ЗНАЧИТ ПОВЫСЯТ ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД ПО ЛЮБОМУ.
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26.01.2021 22:43
+3
Правильно. Подорожания до 20грн не будет. Будет 18,5грн
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26.01.2021 22:55
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КГГА опровергает слухи о подорожании проезда в общественном транспорте до 20 грн - Цензор.НЕТ 578
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26.01.2021 22:33 Ответить
КГГА опровергает слухи о подорожании проезда в общественном транспорте до 20 грн - Цензор.НЕТ 3250
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26.01.2021 22:34 Ответить
а..т.е часники как бы уже это обсуждают?
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26.01.2021 22:38 Ответить
Какое банкротство - водители по 50 долларов в день имеют официально и столько же левыми в день....
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26.01.2021 22:41 Ответить
Приходи к нам в автопарк, куча автобусов стоит и по 100 долларов будешь иметь в день...
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26.01.2021 23:45 Ответить
Кличковские ? Нах надо.....
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26.01.2021 23:50 Ответить
Веталик отнекивался и перед тем как с 2-х до 4-х, а потом и с 4 до 8 гривен потужно отреформировал цены на проезд
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26.01.2021 22:41 Ответить
Веталь не при чем - он НИКТО
Могу рассказать историю- богатый араб давече захотел построить гостиницу в районе вокзала-пошел к Кличко-в итоге его повезли к РЕАЛЬНОМУ хозяину Киева .....
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26.01.2021 23:54 Ответить
Реальный хозяин тоже возле вокзала? На Толстого?
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27.01.2021 00:00 Ответить
Когда будешь готов вкинуть 20-30 миллионов долларов- узнаешь. Человек в инвалидном кресле - Очень интересный персонаж ...
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27.01.2021 00:07 Ответить
Виталика выбирают Киевляне- но ВСЕМ рулят люди со времен Черновецкого , а решают те- кто был еще до них ....
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27.01.2021 00:12 Ответить
если земля под жд или по другому (не коммунальная) то педалька ни причем
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27.01.2021 10:48 Ответить
А чому б і ні. Особисто я готовий платити більшу суму тільки хоча б за те, щоб кожного разу бачити невдоволені рожі мудрого наріду, які ллють тони лайна на ними самими вибраного прізєдєнта.
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26.01.2021 22:41 Ответить
Вы наверно не слышали про давно и ришуче проведенную реформу децентрализации?
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26.01.2021 22:44 Ответить
Дєла давно мінувших днєй- прєданьє старіни глубокой. (с)
Звісно ж чули. І бачили результати. Але ж вам то незрозуміти... Все що не мажеться на хліб і в карман не ложиться у вас викликає лише роздратування та неаби як зморює і знесилює...
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26.01.2021 22:51 Ответить
Нам же надо как-то объяснить зебилам, что повышение на 100% цен на проезд в 2018 году это побачений результат реформы Порошенко, а разговоры (отвергаемые) о якобы повышении в 2021 это зрада и реванш
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26.01.2021 23:01 Ответить
Почємуже? Ето побєда і пєриє шаґі к началу епохі благодєнствія. А в 2018том , кстаті, для обширной катєгоріі зебілов билі прєдусмотрєни льготи на проєзд... І гдє оні щяс?)))
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26.01.2021 23:17 Ответить
Давайтє нє уподобляться зєбілам, а доносіть нашу святую і бєзальтернатівную правду аргумєнтіровано. Какіє імєнно льготи билі прєдусмотрєни с 2018 года? Заплаті за підісят поєздок сразу і сиканомішш аж пісят грівєн, но для етого надо купіть кієвсмарткард за пісят грівєн? А какіє єщо?
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26.01.2021 23:24 Ответить
Не "с" а "в". В 2018 году, напрімєр, билі актуальни льготи на проєзд іногородніх хозяев слуг мудрого наріда. Но послє того, как епоха ніщєти дємонстратівно показала всем зебілам свой конєц, ето благо посчіталі ізлішеством... Да што я вам то рассказиваю? Вам лі нє знать?
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26.01.2021 23:39 Ответить
А теперь поднимаем свои зеньки на несколько дюймов выше и читаем в этой же статье
Киевсовет продлил возможность льготного проезда в общественном транспорте столицы для иногородних до 1 июля, - Кличко

Какіє єщо потужні льготи билі рєваншистскі отмєнєни?
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26.01.2021 23:47 Ответить
Для зебілов: поднімаем своі зенькі, і чітаем вніматєльно, вніматєльно! Особєнно вніматєльно смотрім на дату публікациі.
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26.01.2021 23:51 Ответить
Дата публєкації 24 дєкабря 2020 года. Ровно одін мєсяц і одні суткі назад. Значіт до 1 іюля сєводня дєйствітєльно пройшло
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26.01.2021 23:57 Ответить
Маладєц, вніматєльний. А тєпєрь расскажи, как рєшеніє власті отмєніть халяву со второго полугодія 2021 го года, сдєланоє в канун новово года " под йолочьку", корреліруєтся с " потужнимі " повишеніямі і білєтним гєноцидом мудрого наріда в , к прімєру, том же 2018том?
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27.01.2021 00:07 Ответить
Что в 2018, что в 2021 в Киеве городским головой был Педалька. Т.е. при Порошенко в 2018 он был хорошим после повышения тарифов, а сейчас стал плохим? Вы уж или трусы оденьте, или крестик снимите!
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27.01.2021 07:50 Ответить
Ви би самі сначала труси одєлі і почіталі вніматєльно о чьом ідьот рєчь. І замєтьтє, нє Порошенко вибірал Клічка тогда, і нє он же єво вибрал сєйчяс. Вопрос, хороший лі мер Клічко ілі плохой, нє может стоять в площінє злодєяній проклятого бариґімарадьора, которого мудрий нарід гєроічєскі скінул почті уж два года как.
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27.01.2021 09:07 Ответить
Ну да главныйзедыбил ее извратил и себе присвоил!
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26.01.2021 22:52 Ответить
Мудрий нарід їздить нашару, бо це льготники різних мастєй.
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26.01.2021 23:00 Ответить
Теперь новая метода---с начала запугать, а потом снизить, но сделать всё равно выше, чем было. Жидовская метода, дешёвая и гнилая. ЗНАЧИТ ПОВЫСЯТ ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД ПО ЛЮБОМУ.
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26.01.2021 22:43 Ответить
Правильно. Подорожания до 20грн не будет. Будет 18,5грн
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26.01.2021 22:55 Ответить
Зачем сюда копейки "втюхивать" - округляем до 19 .... ( сказано-же до 20 поднимать не будут ).
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27.01.2021 00:02 Ответить
Не прыгайте через ступеньки Это будет следующий шаг. Чтоб не мудохаться со сдачей по тарифу 18,5, мы для удобства и по просьбе населения округлили до 20
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27.01.2021 00:07 Ответить
Именно так псевдомер Кличко и убил муниципальный транспорт своим прошлым повышением. Кто будет ждать тралик за 8 гривен (в который могут и не пустить, бо водил кошмарят за карантин), если можно уехать на лоховозке (забитой) за 7, а то и за 6 гривен
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26.01.2021 23:06 Ответить
Оце дiло.
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26.01.2021 23:07 Ответить
Вже як робити всіх, то разом! 😁
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26.01.2021 23:19 Ответить
Нет дыма без огня
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26.01.2021 23:09 Ответить
Як грамотно підвищити ціну з 8 до 12 грн?
Пустити плітки, що підвищать до 20 грн, а потім під схвальні відгуки затвердити ціну 12 грн
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26.01.2021 23:25 Ответить
и все такие скажут - спасибо благодетель
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26.01.2021 23:33 Ответить
19,99
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26.01.2021 23:30 Ответить
Не вельмишановний пане Павленко.
А чому не до 100 гривень за поїздку?
Яка різниця? 20, 50, 100 грн.
Хто сказав що має бути правильне обгрутування? Яка різниця?
Якщо треба: намалюєте стільки - скільки захочете. Не мені вас вчити - ви вже мабуть не раз це прокручували.
І немає ніякої різниці що маршрутки в Києві як були забиті - так і лишилися забиті. Як і під час "локдауну", так і після попередніх збільшень вартості проїзду.
Та ви ж і самі все знаєте - там підмазати, там попросити, там напомнити кому що й коли пепепадало...
І все буде на мазі!
Успіхів у такій приємній для вас справі - а вимушені пасажири в черговий раз схавають - куда їм дітися без ваших маршруток? Понудять й проковнуть...
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26.01.2021 23:46 Ответить
Не вельмишановний пане Павленко.
А чому не до 100 гривень за поїздку?
Яка різниця? 20, 50, 100 грн.
Хто сказав що має бути правильне обгрунтування? Яка різниця?
Якщо треба: намалюєте стільки - скільки захочете. Не мені вас вчити - ви вже мабуть не раз це прокручували.
І немає ніякої різниці що маршрутки в Києві як були забиті - так і лишилися забиті. Як і під час "локдауну", так і після попередніх збільшень вартості проїзду.
Та ви ж і самі все знаєте - там підмазати, там попросити, там напомнити кому що й коли пепепадало...
Заплатити інтернет-виданням, журналістам... Налякати більшою цифрою, а потім піти на великі поступки і погодитися лише на 100% здорожчання!
І все буде на мазі!
Успіхів у такій приємній для вас справі - а вимушені пасажири в черговий раз схавають - куда їм дітися без ваших маршруток? Понудять й проковнуть...
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26.01.2021 23:51 Ответить
Вкид в медіа інформації, щоб в мізках заякорилось оте - буде підняття проїзду, потім горлянку трішки відіжмуть, не на 20, а на 18 і всім буде щастя. Так працював райком КПРС , а зараз так працюють креатури від хабадної олігархії.
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27.01.2021 08:06 Ответить
 
 