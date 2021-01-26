КГГА опровергает слухи о подорожании проезда в общественном транспорте до 20 грн

Власти Киева не рассматривают вопрос о повышении тарифов на проезд в муниципальном транспорте.

Об этом заявила заведующая сектором по связям с общественностью Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голосинская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Повышение тарифов на проезд в муниципальном транспорте в настоящее время не рассматривается городскими властями. Я даже не знаю, что сейчас комментировать, потому что этот вопрос у нас не обсуждался. ... Насколько я знаю, то вопрос повышения обсуждается частными перевозчиками, потому что карантин, ограничения, и они на грани банкротства. Но что касается именно муниципального транспорта, то в настоящее время вопрос тарифа не обсуждается, о повышении тарифа сейчас речь не идет", - отметила Голосинская.

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Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексея Павленко, что проезд в общественном транспорте Киева может подорожать до 16-20 грн.