КГГА опровергает слухи о подорожании проезда в общественном транспорте до 20 грн
Власти Киева не рассматривают вопрос о повышении тарифов на проезд в муниципальном транспорте.
Об этом заявила заведующая сектором по связям с общественностью Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голосинская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Повышение тарифов на проезд в муниципальном транспорте в настоящее время не рассматривается городскими властями. Я даже не знаю, что сейчас комментировать, потому что этот вопрос у нас не обсуждался. ... Насколько я знаю, то вопрос повышения обсуждается частными перевозчиками, потому что карантин, ограничения, и они на грани банкротства. Но что касается именно муниципального транспорта, то в настоящее время вопрос тарифа не обсуждается, о повышении тарифа сейчас речь не идет", - отметила Голосинская.
Также на Цензор.НЕТ: В Киеве уменьшили число транспорта на маршрутах
Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексея Павленко, что проезд в общественном транспорте Киева может подорожать до 16-20 грн.
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Могу рассказать историю- богатый араб давече захотел построить гостиницу в районе вокзала-пошел к Кличко-в итоге его повезли к РЕАЛЬНОМУ хозяину Киева .....
Звісно ж чули. І бачили результати. Але ж вам то незрозуміти... Все що не мажеться на хліб і в карман не ложиться у вас викликає лише роздратування та неаби як зморює і знесилює...
Киевсовет продлил возможность льготного проезда в общественном транспорте столицы для иногородних до 1 июля, - Кличко
Какіє єщо потужні льготи билі рєваншистскі отмєнєни?
Пустити плітки, що підвищать до 20 грн, а потім під схвальні відгуки затвердити ціну 12 грн
А чому не до 100 гривень за поїздку?
Яка різниця? 20, 50, 100 грн.
Хто сказав що має бути правильне обгрутування? Яка різниця?
Якщо треба: намалюєте стільки - скільки захочете. Не мені вас вчити - ви вже мабуть не раз це прокручували.
І немає ніякої різниці що маршрутки в Києві як були забиті - так і лишилися забиті. Як і під час "локдауну", так і після попередніх збільшень вартості проїзду.
Та ви ж і самі все знаєте - там підмазати, там попросити, там напомнити кому що й коли пепепадало...
І все буде на мазі!
Успіхів у такій приємній для вас справі - а вимушені пасажири в черговий раз схавають - куда їм дітися без ваших маршруток? Понудять й проковнуть...
А чому не до 100 гривень за поїздку?
Яка різниця? 20, 50, 100 грн.
Хто сказав що має бути правильне обгрунтування? Яка різниця?
Якщо треба: намалюєте стільки - скільки захочете. Не мені вас вчити - ви вже мабуть не раз це прокручували.
І немає ніякої різниці що маршрутки в Києві як були забиті - так і лишилися забиті. Як і під час "локдауну", так і після попередніх збільшень вартості проїзду.
Та ви ж і самі все знаєте - там підмазати, там попросити, там напомнити кому що й коли пепепадало...
Заплатити інтернет-виданням, журналістам... Налякати більшою цифрою, а потім піти на великі поступки і погодитися лише на 100% здорожчання!
І все буде на мазі!
Успіхів у такій приємній для вас справі - а вимушені пасажири в черговий раз схавають - куда їм дітися без ваших маршруток? Понудять й проковнуть...