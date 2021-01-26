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Новости
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Лечившийся после избиения в столичном Гидропарке бывший узник Кремля Балух полностью выздоровел, - Чубаров. ФОТО

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, которого осенью 2020 года избили в столичном Гидропарке, полностью восстановился.

Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Был рад сегодняшней встрече в офисе Меджлиса крымскотатарского народа с Владимиром Балухом. Володя абсолютно выздоровел и полон сил и энергии", - написал Чубаров.

Лечившийся после избиения в столичном Гидропарке бывший узник Кремля Балух полностью выздоровел, - Чубаров 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Балуха выписали из больницы скорой помощи, впереди месяцы реабилитации и восстановления

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября 2020 года сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Также читайте: Подозреваемый в нападении на Балуха пытался сбежать, когда его пришли задерживать, - замглавы Нацполиции Крищенко

22 октября стало известно, что бывшего узника Кремля выписали из больницы скорой помощи. После этого продолжалась реабилитация.

Автор: 

Чубаров (940) Балух Владимир (349)


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Топ комментарии
+28
То слава Богу !
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26.01.2021 22:44
+28
Ну и славно!!! Береги себя, враги они кругом, особенно в такое буремное время когда кругом одни зебобы...
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26.01.2021 22:45
+25
первая хорошая новость за целый день..
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26.01.2021 22:53
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То слава Богу !
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26.01.2021 22:44 Ответить
Бажаємо вдачі, Володя!
Тебе ніхто не зламає !
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26.01.2021 23:37 Ответить
Ну и славно!!! Береги себя, враги они кругом, особенно в такое буремное время когда кругом одни зебобы...
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26.01.2021 22:45 Ответить
Я дуже рада за Володимира! В НАШИХ РЯДАХ ПРИБУЛО!!! Бувай здоровий, земляче!!!
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26.01.2021 22:50 Ответить
первая хорошая новость за целый день..
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26.01.2021 22:53 Ответить
бобики зелёные, в рядах порохоботов - прибыло (можете не поздравлять)
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26.01.2021 23:09 Ответить
сам-то понимать, шо клацал.???..- походу - ниххххх= один бред ссссучий)))
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27.01.2021 02:01 Ответить
Здоров'я пану Володимиру!
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26.01.2021 23:22 Ответить
так знайшли злочинця (-ців), чи ні?
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26.01.2021 23:32 Ответить
звісно....п'яне ***********
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26.01.2021 23:34 Ответить
я очень рада за Гражданина Владимира Балуха, желаю здоровья, вместе - мы сильнее
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26.01.2021 23:32 Ответить
Треба наступного разу обережніше бути...
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26.01.2021 23:35 Ответить
Слава Богу. Гарна новина.
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26.01.2021 23:49 Ответить
темная история. нападныка народу так и не предъявили.
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27.01.2021 00:11 Ответить
Вы пропустили информацию.
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27.01.2021 02:21 Ответить
не пропустили. это я читал. а вот не показали-рассказали, что за подозреваемый.
я сначала предположил, что друг-друга поколотили патриоты, а левого назначили.
дело-то с политическим душком.
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27.01.2021 06:27 Ответить
https://censor.net/ru/news/3220253/podozrevaemyyi_v_izbienii_baluha_arestovan_sudom_na_2_mesyatsa_on_polnostyu_priznal_svoyu_vinu_prokuratura
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27.01.2021 02:24 Ответить
ТАК ПУСТЬ РАССКАЖЕТ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА БЫЛА !!!
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27.01.2021 00:21 Ответить
Сначала белка напала потом путин а потом они поменялись местами.
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27.01.2021 01:34 Ответить
..так а ты уже вылечился, или мучаешься до сих..???
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27.01.2021 02:00 Ответить
Здоровья и благополучия!!
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27.01.2021 02:20 Ответить
Очень хорошо, что теперь Балух может продолжить свою общественную деятельность по ночам в Гидропарке.
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27.01.2021 09:09 Ответить
Колишній в'язень Кремля Балух, який лікувався після побиття у столичному Гідропарку, повністю одужав, - Чубаров - Цензор.НЕТ 866
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27.01.2021 17:28 Ответить
 
 