Лечившийся после избиения в столичном Гидропарке бывший узник Кремля Балух полностью выздоровел, - Чубаров. ФОТО

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, которого осенью 2020 года избили в столичном Гидропарке, полностью восстановился.

Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Был рад сегодняшней встрече в офисе Меджлиса крымскотатарского народа с Владимиром Балухом. Володя абсолютно выздоровел и полон сил и энергии", - написал Чубаров.

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Напомним, об избиении Балуха 8 сентября 2020 года сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

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22 октября стало известно, что бывшего узника Кремля выписали из больницы скорой помощи. После этого продолжалась реабилитация.