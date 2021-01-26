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Автор учебника по истории Щупак об иске Портнова: Текст учебника соответствует решениям ЕСПЧ

Автор учебника по истории Щупак об иске Портнова: Текст учебника соответствует решениям ЕСПЧ

Написанное о Революции достоинства в учебнике по истории для 5 класса соответствует решениям Европейского суда по правам человека. Изменить текст учебника можно только по согласованию с авторами.

Об этом в комментарии "Радіо Свобода" сказал автор одного из учебников по истории для 5-го класса Игорь Щупак, информирует Цензор.НЕТ.

Книга авторства Щупака есть в списке учебников, содержание которых Минобразования должно пересмотреть из-за решения Окружного административного суда Киева по иску бывшего замглавы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова.

Щупак подчеркивает, что в учебнике его авторства не названы конкретные виновные в расстрелах, ведь их еще не определил суд. Вместо этого он пишет о "преступниках" и "действиях власти" следующим образом: "... Однако власть пыталась запугать и подавить общественное движение. Для этого преступники не брезговали никакими средствами: активистов Майдана похищали, избивали, арестовывали. Больше всего противостояния обострилось в конце января 2014 года. Тогда власти прибегли к открытым убийств майдановцев. Первой жертвой стал украинский армянин Сергей Нигоян, которого застрелили 22 января 2014 года. Вскоре количество убитых на Майдане возросло. Больше всего патриотов были убиты в последние дни Революции достоинства в течение 18-20 февраля 2014", - приводит цитату автор.

Читайте на Цензор.НЕТ: Окружной админсуд Киева по иску Портнова обязал Минобразования пересмотреть учебники по истории относительно событий времен Евромайдана. ДОКУМЕНТ

Написанное в учебнике соответствует решениям Европейского суда по правам человека, которые были приняты 21 января 2021, утверждает историк.

"Суд признал, что во время событий Революции достоинства произошло нарушение Европейской конвенции по правам человека, в частности, статьи 3 "Запрещение пыток", статьи 5 "Права на свободу и личную неприкосновенность", и ЕСПЧ также сделал четкие выводы, что акции протеста в 2013-2014 годах носили мирный характер и власть не имела права их разгонять таким жестоким способом, чем нарушила статью 11 "Право на свободу собраний". Итак, то, что написано в учебниках, и в моем и, очевидно, в других учебниках, можно анализировать, но на мой взгляд, соответствует тому, что абсолютно недавно принял как решение Европейский суд по правам человека", - убежден Щупак.

Также на Цензор.НЕТ: Суд по иску Портнова запретил праздновать памятные даты, связанные с рядом украинских деятелей

Ученый считает, что есть повод продолжать рассмотрение этого дела в порядке апелляции и отмечает, что текст учебника не может быть изменен без согласия авторов.

Напомним, 21 января Окружной административный суд Киева (ОАСК) принял решение, которым удовлетворил иск Портнова. Суд обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебники по истории для 5-11 классов на основании жалобы Андрея Портнова. Его претензии касаются раздела о Революцию достоинства.

Автор: 

история (2017) Портнов (637) учебники (241) школа (3010) евромайдан (7835) Окружной админсуд Киева (398)


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Топ комментарии
+18
Додам за колегу:

1. Не судам вирішувати яка історія правильна, а яка ні.
2. Портнову та іншій наволочі варто зрозуміти зміст фрази Талейрана "Вони все пам'ятають, але нічому не навчились".
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26.01.2021 23:41
+15
Поки ох**вша громадськість не зрозуміє, - Арестович захистив ОПЗЖ і Бойка

Арестович стверджує, що Бойко - другий у президентському рейтингу, а ОПЗЖ представляє близько 20% виборців. І поки злегка ох**вша "громадськість" не зрозуміє, що ОПЗЖ - теж Україна, нічого не буде, крім топтання у багнюці. Серед партійців ОПЗЖ є багато проукраїнських людей. Однак, громадськості не подобається "їхній варіант України".
"А на якій підставі один варіант їм здається кращий за інший? Ось тому я і говорю про боротьбу і необхідності об'єднання всього найкращого з різних проєктів"
Готовится ширка СН и ОПЗЖ для "дружбы" с Кремлем?
Автор підручника з історії Щупак про позов Портнова: Текст підручника відповідає рішенням ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 954
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26.01.2021 23:13
+12
изменить надо не текст учебника...изменить надо портнова...СБУ-это их задача...а лучше-посадить...
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26.01.2021 23:47
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Правила форума Совет форумчан
ну в 5м классе еще рано изучать современную историю Украины. Хотябы 8-9й. Это как зебил впаривал детям дичь на новый огд шо ихним батькам повысит плату за коммуналку))))
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26.01.2021 22:56 Ответить
Вам підкацапникам не варто й роздумувати про це
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26.01.2021 23:15 Ответить
Сядь, Портянка. Сядь, не мелькай. Верю, это нас ждет удача.
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26.01.2021 23:35 Ответить
Поясню на пальцях:

5-й клас - ПРОПЕДЕВТИЧНИЙ КУРС (тобто що таке історія і що з нею робити), а не історія у дорослому розуміння.
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26.01.2021 23:43 Ответить
Пещерные волки погубят Украину раньше, чем хохлизм.
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26.01.2021 22:57 Ответить
Поки ох**вша громадськість не зрозуміє, - Арестович захистив ОПЗЖ і Бойка

Арестович стверджує, що Бойко - другий у президентському рейтингу, а ОПЗЖ представляє близько 20% виборців. І поки злегка ох**вша "громадськість" не зрозуміє, що ОПЗЖ - теж Україна, нічого не буде, крім топтання у багнюці. Серед партійців ОПЗЖ є багато проукраїнських людей. Однак, громадськості не подобається "їхній варіант України".
"А на якій підставі один варіант їм здається кращий за інший? Ось тому я і говорю про боротьбу і необхідності об'єднання всього найкращого з різних проєктів"
Готовится ширка СН и ОПЗЖ для "дружбы" с Кремлем?
Автор підручника з історії Щупак про позов Портнова: Текст підручника відповідає рішенням ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 954
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26.01.2021 23:13 Ответить
"їхній варіант України". ...это советский(русский) нарид Украины, который не имеет своего государства (ссср распалось и осталась только столица Мацква), такой нарид Украины ненавидит всё украинское, а только любит пожрать украинское ,попользоваться центральной канализацией и посмотреть новости с Мацквы.
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26.01.2021 23:25 Ответить
ширка явно давно готується...але громадську думку до того ретельно готують...риговські падли...
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26.01.2021 23:49 Ответить
За ЗЕльцмана вже наголосували...... , тепер за Бойка давайте, а хто потім наступний? Шарій?.... мазохісти.
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27.01.2021 00:26 Ответить
ТАК БУВАЄ..коли революція(МАЙДАН) СПІ..АРАШЕНА після приходу ПОСТМАЙДАННИХ ДЕГЕНЕРАТІВ РАЗОМ З БАРИГОЮ..- відбувається реванш
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27.01.2021 09:46 Ответить
Ага, так було і після Ющенка, який не був баригою. Просто ви, хохли, не готові до довгої системної роботи і ненавидите всіх, хто хоч трохи успішніший від вас. Особливо ненавидите своїх, типу, Пороха, Косюка, Герегу. В той же час і не пукнете проти Ахмєтових, Пінчуків, Боголюбових. Тому, " реванш" у вас закладений в підкірці ще з часів Хмельницького....
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27.01.2021 10:06 Ответить
Ще такий мудак, як таратаров, лізе своїми шмарклями до історії. Просто ЖАХ.
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26.01.2021 23:26 Ответить
Додам за колегу:

1. Не судам вирішувати яка історія правильна, а яка ні.
2. Портнову та іншій наволочі варто зрозуміти зміст фрази Талейрана "Вони все пам'ятають, але нічому не навчились".
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26.01.2021 23:41 Ответить
портнов та інша наволоч має померти або бути депортованою за межі України.
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27.01.2021 08:21 Ответить
изменить надо не текст учебника...изменить надо портнова...СБУ-это их задача...а лучше-посадить...
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26.01.2021 23:47 Ответить
Не за пліснявої влади. Він їм закони пише і патронує міністерство юстиції. Ймовірно, що й закон про референдум, такий потрібний кацапам, написано порновим.
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26.01.2021 23:55 Ответить
Портянку краще підвісити !!
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27.01.2021 00:27 Ответить
Портнов -союзник ПС .Иначе они бы его затоптали.
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26.01.2021 23:53 Ответить
союзник путлера , иначе не нёс бы гебнявый бред !
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27.01.2021 03:45 Ответить
Комусь дивна історія на посту міністра освіти, котрий ВСЄГДАГАТОВ служіть уХйляндії?
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27.01.2021 00:06 Ответить
йому ЙЕЕСПЕЧЕ - не пече!
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27.01.2021 00:07 Ответить
Тепер зрозуміло, чому Зєлєнскій не лікаіловує ОАСК попри всю абсурдність і невідповідність закону його рішень?
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27.01.2021 05:59 Ответить
Да кто вообще этот Портнов?
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27.01.2021 07:37 Ответить
кошерний глист.
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27.01.2021 08:22 Ответить
...який лютою ненавистю ненавидить українців.
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27.01.2021 08:23 Ответить
Сорі, не українців, а Україну.
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27.01.2021 09:31 Ответить
Портнов, пам'ятаєш, був собі такий Бузина. Так оно воно теж до..зділось. Ну, ти ж розумієшь.
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27.01.2021 12:11 Ответить
 
 