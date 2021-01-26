Автор учебника по истории Щупак об иске Портнова: Текст учебника соответствует решениям ЕСПЧ

Написанное о Революции достоинства в учебнике по истории для 5 класса соответствует решениям Европейского суда по правам человека. Изменить текст учебника можно только по согласованию с авторами.

Об этом в комментарии "Радіо Свобода" сказал автор одного из учебников по истории для 5-го класса Игорь Щупак, информирует Цензор.НЕТ.

Книга авторства Щупака есть в списке учебников, содержание которых Минобразования должно пересмотреть из-за решения Окружного административного суда Киева по иску бывшего замглавы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова.

Щупак подчеркивает, что в учебнике его авторства не названы конкретные виновные в расстрелах, ведь их еще не определил суд. Вместо этого он пишет о "преступниках" и "действиях власти" следующим образом: "... Однако власть пыталась запугать и подавить общественное движение. Для этого преступники не брезговали никакими средствами: активистов Майдана похищали, избивали, арестовывали. Больше всего противостояния обострилось в конце января 2014 года. Тогда власти прибегли к открытым убийств майдановцев. Первой жертвой стал украинский армянин Сергей Нигоян, которого застрелили 22 января 2014 года. Вскоре количество убитых на Майдане возросло. Больше всего патриотов были убиты в последние дни Революции достоинства в течение 18-20 февраля 2014", - приводит цитату автор.

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Написанное в учебнике соответствует решениям Европейского суда по правам человека, которые были приняты 21 января 2021, утверждает историк.

"Суд признал, что во время событий Революции достоинства произошло нарушение Европейской конвенции по правам человека, в частности, статьи 3 "Запрещение пыток", статьи 5 "Права на свободу и личную неприкосновенность", и ЕСПЧ также сделал четкие выводы, что акции протеста в 2013-2014 годах носили мирный характер и власть не имела права их разгонять таким жестоким способом, чем нарушила статью 11 "Право на свободу собраний". Итак, то, что написано в учебниках, и в моем и, очевидно, в других учебниках, можно анализировать, но на мой взгляд, соответствует тому, что абсолютно недавно принял как решение Европейский суд по правам человека", - убежден Щупак.

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Ученый считает, что есть повод продолжать рассмотрение этого дела в порядке апелляции и отмечает, что текст учебника не может быть изменен без согласия авторов.

Напомним, 21 января Окружной административный суд Киева (ОАСК) принял решение, которым удовлетворил иск Портнова. Суд обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебники по истории для 5-11 классов на основании жалобы Андрея Портнова. Его претензии касаются раздела о Революцию достоинства.