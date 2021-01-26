Российская сторона на заседании ТКГ предоставила фейковые "доказательства" обстрела ВСУ населенного пункта, все посмеялись, это не прошло, - Арестович

Россия на переговорах по Донбассу предоставила фейковые "доказательства" обстрела украинскими военными населенного пункта, но эта попытка не была успешной.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя внеочередное заседание ТКГ, созванное по требованию Украины, Арестович отметил: "Надо посмотреть на предысторию. Там речь шла о том, что не только мы отметили, что они ранили нашего бойца и обстреляли жилой дом, но и российская сторона сделала фейк о том, что якобы украинские подразделения обстреляли из тяжелой артиллерии и минометов населенный пункт. Попытались обмануть миссию СММ ОБСЕ, предоставив так называемые "доказательства" - аккуратно снятый лист шифера и фото столбика, на котором ржавая проволока, и ржавый срез места, на котором повреждение было. Все посмеялись, это не прошло".

По словам спикера украинской делегации, россияне таким образом пытаются "сбить тот самый координационный механизм, который существует", чтобы получить возможность проверять украинские позиции.

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"Помните, как это было с 503-м батальоном морской пехоты и позициями в Шумах? Они хотят сделать эту возможность контролировать постоянно. А на самом деле за этим стоит политическая воля Российской Федерации, которая заключается в том, что они хотят принудить нас к прямому взаимодействию с марионеточными квазиобразованиями, которые они называют "народными республиками", - пояснил он.

Напомним, 25 января на Донбассе в результате обстрела позиций ВСУ в районе Золотого получил ранение украинский военный. После этого подгруппа по безопасности в ТКГ провела внеочередное заседание.