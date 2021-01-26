Российская сторона на заседании ТКГ предоставила фейковые "доказательства" обстрела ВСУ населенного пункта, все посмеялись, это не прошло, - Арестович
Россия на переговорах по Донбассу предоставила фейковые "доказательства" обстрела украинскими военными населенного пункта, но эта попытка не была успешной.
Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.
Комментируя внеочередное заседание ТКГ, созванное по требованию Украины, Арестович отметил: "Надо посмотреть на предысторию. Там речь шла о том, что не только мы отметили, что они ранили нашего бойца и обстреляли жилой дом, но и российская сторона сделала фейк о том, что якобы украинские подразделения обстреляли из тяжелой артиллерии и минометов населенный пункт. Попытались обмануть миссию СММ ОБСЕ, предоставив так называемые "доказательства" - аккуратно снятый лист шифера и фото столбика, на котором ржавая проволока, и ржавый срез места, на котором повреждение было. Все посмеялись, это не прошло".
По словам спикера украинской делегации, россияне таким образом пытаются "сбить тот самый координационный механизм, который существует", чтобы получить возможность проверять украинские позиции.
"Помните, как это было с 503-м батальоном морской пехоты и позициями в Шумах? Они хотят сделать эту возможность контролировать постоянно. А на самом деле за этим стоит политическая воля Российской Федерации, которая заключается в том, что они хотят принудить нас к прямому взаимодействию с марионеточными квазиобразованиями, которые они называют "народными республиками", - пояснил он.
Напомним, 25 января на Донбассе в результате обстрела позиций ВСУ в районе Золотого получил ранение украинский военный. После этого подгруппа по безопасности в ТКГ провела внеочередное заседание.
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Арестович стверджує, що Бойко - другий у президентському рейтингу, а ОПЗЖ представляє близько 20% виборців. І поки злегка ох**вша "громадськість" не зрозуміє, що ОПЗЖ - теж Україна, нічого не буде, крім топтання у багнюці. Серед партійців ОПЗЖ є багато проукраїнських людей. Однак, громадськості не подобається "їхній варіант України".
"А на якій підставі один варіант їм здається кращий за інший? Ось тому я і говорю про боротьбу і необхідності об'єднання всього найкращого з різних проєктів"
Готовится ширка СН и ОПЗЖ для "дружбы" с Кремлем?
Сразу видно профессионалов в работе.
Интересно, если бы преступник попытался сбыть миллион фальшивых долларов, но при этом его поймала полиция, как быть?
Посмеяться над ним и отпустить?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Не всегда нужно определять по голосованию кто "за" (только СН+Довира), а кто "против"(все фракции). Голосов хватило, остальные не захотели светиться. Не хватало бы - дали. Суть самого закона обо всем говорит.(с)
- Россия никогда не соблюдала, не соблюдает и не будет соблюдать своих обязательств, ни устных, ни письменных.
- Снижение интенсивности российских обстрелов и уменьшение потерь на порядок есть, вероятно, временная оплата уступок Путину интересов Украины и обещаний со стороны Ермака-Зеленского.
- Нарушение "перемирия" со стороны России это и есть срыв "перемирия", жонглирование словами лишь затуманивает суть и вводит в заблуждение.
- Не чувствуется энергичного противодействия, протестов на государственном уровне - наоборот, чувствуется боязнь потери рейтинга Зеленского.
- Если отбросить словесную шелуху, то видно, что провластная команда занимается имитацией деятельности, не обладая профессионализмом и маскируя подлинные цели подчинения российскому агрессору.