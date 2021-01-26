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Новости Агрессия России против Украины
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Российская сторона на заседании ТКГ предоставила фейковые "доказательства" обстрела ВСУ населенного пункта, все посмеялись, это не прошло, - Арестович

Российская сторона на заседании ТКГ предоставила фейковые

Россия на переговорах по Донбассу предоставила фейковые "доказательства" обстрела украинскими военными населенного пункта, но эта попытка не была успешной.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя внеочередное заседание ТКГ, созванное по требованию Украины, Арестович отметил: "Надо посмотреть на предысторию. Там речь шла о том, что не только мы отметили, что они ранили нашего бойца и обстреляли жилой дом, но и российская сторона сделала фейк о том, что якобы украинские подразделения обстреляли из тяжелой артиллерии и минометов населенный пункт. Попытались обмануть миссию СММ ОБСЕ, предоставив так называемые "доказательства" - аккуратно снятый лист шифера и фото столбика, на котором ржавая проволока, и ржавый срез места, на котором повреждение было. Все посмеялись, это не прошло".

По словам спикера украинской делегации, россияне таким образом пытаются "сбить тот самый координационный механизм, который существует", чтобы получить возможность проверять украинские позиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела возле Новоалександровки, - ОТГ "Север"

"Помните, как это было с 503-м батальоном морской пехоты и позициями в Шумах? Они хотят сделать эту возможность контролировать постоянно. А на самом деле за этим стоит политическая воля Российской Федерации, которая заключается в том, что они хотят принудить нас к прямому взаимодействию с марионеточными квазиобразованиями, которые они называют "народными республиками", - пояснил он.

Напомним, 25 января на Донбассе в результате обстрела позиций ВСУ в районе Золотого получил ранение украинский военный. После этого подгруппа по безопасности в ТКГ провела внеочередное заседание.

Автор: 

обстрел (26850) Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+17
Поки ох**вша громадськість не зрозуміє, - Арестович захистив ОПЗЖ і Бойка

Арестович стверджує, що Бойко - другий у президентському рейтингу, а ОПЗЖ представляє близько 20% виборців. І поки злегка ох**вша "громадськість" не зрозуміє, що ОПЗЖ - теж Україна, нічого не буде, крім топтання у багнюці. Серед партійців ОПЗЖ є багато проукраїнських людей. Однак, громадськості не подобається "їхній варіант України".
"А на якій підставі один варіант їм здається кращий за інший? Ось тому я і говорю про боротьбу і необхідності об'єднання всього найкращого з різних проєктів"
Готовится ширка СН и ОПЗЖ для "дружбы" с Кремлем?
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26.01.2021 23:18
+15
Посмеялись это офигенное достижение!
Сразу видно профессионалов в работе.
Интересно, если бы преступник попытался сбыть миллион фальшивых долларов, но при этом его поймала полиция, как быть?
Посмеяться над ним и отпустить?
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26.01.2021 23:29
+8
ОПЗЖ враг Украины. если Сн будет в Каолиции с ОПЗЖ -грош цена президенту
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26.01.2021 23:34
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Поки ох**вша громадськість не зрозуміє, - Арестович захистив ОПЗЖ і Бойка

Арестович стверджує, що Бойко - другий у президентському рейтингу, а ОПЗЖ представляє близько 20% виборців. І поки злегка ох**вша "громадськість" не зрозуміє, що ОПЗЖ - теж Україна, нічого не буде, крім топтання у багнюці. Серед партійців ОПЗЖ є багато проукраїнських людей. Однак, громадськості не подобається "їхній варіант України".
"А на якій підставі один варіант їм здається кращий за інший? Ось тому я і говорю про боротьбу і необхідності об'єднання всього найкращого з різних проєктів"
Готовится ширка СН и ОПЗЖ для "дружбы" с Кремлем?
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26.01.2021 23:18 Ответить
не ?, а !
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26.01.2021 23:24 Ответить
ОПЗЖ враг Украины. если Сн будет в Каолиции с ОПЗЖ -грош цена президенту
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26.01.2021 23:34 Ответить
Це лялькі з одного кремлівського балагана,кожен грає відведену йому роль !!!)))
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26.01.2021 23:41 Ответить
а кто какую роль-кому-Ты знаешь,?
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26.01.2021 23:52 Ответить
Не уверен за 20%, но 10% у ОПЗЖ есть, даже в Киеве.
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27.01.2021 00:32 Ответить
Бойко второй в президентском рейтинге ?Да ну .Вроде шоколадник второй ,Юлька третья ,а Бойко только четвёртый если верить последним соцопросам.Арестович ,арестович ,ну как ты мог так позеленеть и продаться ,ах ну да ,деньги ведь не пахнут
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27.01.2021 02:27 Ответить
Кстати жоппоблок и шоколаднику активно содействовал ,после развала майданной парламентской коалиции в особенности при голосовании за бюджет и за особый статус ордло
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27.01.2021 02:31 Ответить
Рассмеши комика, шапито-шоу, цирк с конями...
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26.01.2021 23:20 Ответить
рфэфия -сама большой фейк.
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26.01.2021 23:26 Ответить
Посмеялись это офигенное достижение!
Сразу видно профессионалов в работе.
Интересно, если бы преступник попытался сбыть миллион фальшивых долларов, но при этом его поймала полиция, как быть?
Посмеяться над ним и отпустить?
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26.01.2021 23:29 Ответить
Посмеялись над тем что ради мира стрелять нельзя , а только раз в два дня 200 в тыл отправляют ?
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26.01.2021 23:31 Ответить
Люся , ти сходи в госпіталь і розкажи цю шутку пораненим бійцям ... далі сміятимешся без передніх зубів .
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26.01.2021 23:39 Ответить
Хорошо что в Украине хоть кому-то весело.
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26.01.2021 23:40 Ответить
"Грех смеяться над больним человеком" !!!))))
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26.01.2021 23:45 Ответить
А шо там у вас в Лахте? Приуныли маленько? Крокодил не ловится, не растет кокос?
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27.01.2021 00:07 Ответить
тільки посміялися? ви там зібралися з *************** ...здотою у смішки бавитись? хоч не облизували тих ...дарасів?
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26.01.2021 23:41 Ответить
У них там шутки, юмор, веселье...
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26.01.2021 23:44 Ответить
Та да очень «смешно»........😡
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26.01.2021 23:47 Ответить
РАБссия это фейкометы 600 лет уже.... Ордынское отребье Хана Батыя...
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26.01.2021 23:58 Ответить
да да! я б их пи..дыров душил и в жопу е..бал!
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27.01.2021 05:45 Ответить
Без фотографии распятого мальчика и эпилептички с монтажной пеной это всё гроша ломаного не стОит.
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27.01.2021 00:09 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.01.2021 00:18 Ответить
кто смотрел - он на этом телеканале тоже в эфире сёрбает (с характерным звуком) чай/кофе из стаканчика?
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27.01.2021 00:29 Ответить
С помощью принятого сегодня закона о референдуме может реализоваться план кремля по "восстановлению мира" на Донбассе на основе федерализации страны и ползучее превращение целостной унитарной Украины в аморфную федерацию с составом полугосударственных образований. Важным доп.аргументом считаю сфальсифицированный результат местных выборов когда целые регионы по договоренности с ОП были отданы ОПЗЖ и под красивым предлогом проводится децентрализация страны,которая вписывается в план кремля. Укрепление пятой колонны после начала российско-Украинской войны - это не случайность, а целенаправленная программа, в которой принимает участие и центральная власть, которая позволила Медведчуку и Ко занять весомое место в укр.политике, его партия в ВРУ, теперь местная власть.(с)
Не всегда нужно определять по голосованию кто "за" (только СН+Довира), а кто "против"(все фракции). Голосов хватило, остальные не захотели светиться. Не хватало бы - дали. Суть самого закона обо всем говорит.(с)
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27.01.2021 00:32 Ответить
понятно,эта марзота понаперлась туда ржать...
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27.01.2021 01:14 Ответить
низя стрелять..как можно..так и в человека может попасть..низя
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27.01.2021 05:43 Ответить
Да им там весело оказывается, веселая компашка друзей.
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27.01.2021 07:25 Ответить
вони сміються, українці гинуть
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27.01.2021 07:56 Ответить
Слушал вчера вечером выступление Юлиии В. в прениях по так званному " Референдому" и как понял Зе власть предлагат его принять в лучших традициях совка напр. по Констит. была статья 52 Собода совести но ею никто не мог воспользоватся в силу определённых оговорок точно также как отметила Юлия ВЛ. обстоит и дело с Законом о Референдуме , Закон будет но воспользоватся им в силу определённых оговорок никто не сможет и придётся народу решать проблемы государства посредством " Майданов" Одним словом " 95 квартал"
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27.01.2021 18:12 Ответить
Я не пойму почему клевета на человека наказывается по закону . а клевета на государство. народ нет? Вот в данном случае сотворили ложь с целью опорочить Украину как государство оформляйте позов в международный суд не когото а Рф а там пусть разбираются ,
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27.01.2021 18:36 Ответить
Вещи надо называть своими именами.
- Россия никогда не соблюдала, не соблюдает и не будет соблюдать своих обязательств, ни устных, ни письменных.
- Снижение интенсивности российских обстрелов и уменьшение потерь на порядок есть, вероятно, временная оплата уступок Путину интересов Украины и обещаний со стороны Ермака-Зеленского.
- Нарушение "перемирия" со стороны России это и есть срыв "перемирия", жонглирование словами лишь затуманивает суть и вводит в заблуждение.
- Не чувствуется энергичного противодействия, протестов на государственном уровне - наоборот, чувствуется боязнь потери рейтинга Зеленского.
- Если отбросить словесную шелуху, то видно, что провластная команда занимается имитацией деятельности, не обладая профессионализмом и маскируя подлинные цели подчинения российскому агрессору.
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02.02.2021 23:09 Ответить
 
 