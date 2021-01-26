"ГарПок" предлагает выплатить 7,1 млрд грн долга "зеленым" электростанциям и 3,2 млрд грн "Энергоатому"

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" обратилось к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой принять решение по распределению 10,25 млрд грн кредитных средств между НАЭК "Энергоатом" и производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) пропорционально накопленным долгам.

Об этом говорится в письме директора ГП "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца на имя премьер-министра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По информации директора ГП, в настоящее время "ГарПок" распределяет средства, получаемые от "Укрэнерго", между "Энергоатомом" и ВИЭ согласно алгоритму, утвержденному Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В соответствии с этим алгоритмом, "ГарПок" должен выплатить из 10,25 млн грн кредитных средств госбанков "Энергоатому" ‒ 3,15 млрд грн и ВИЭ ‒ 7,1 млрд грн.

В то же время Меморандум, подписанный Кабинетом министров и НКРЭКУ с ассоциациями производителей "зеленой" электроэнергии летом 2020 года, предусматривает выплату "зеленой" генерации до конца 2020 года 40% задолженности на сумму 8,98 млрд грн. Эта сумма превышает ту сумму - 7,1 млрд грн, ‒ которую "ГарПок" может выплатить ВИЭ из 10,25 млрд грн кредитов госбанков в соответствии с действующим алгоритмом.

"Учитывая вышеизложенное, в случае необходимости направления производителям из альтернативных источников энергии средств в соответствии с требованиями Меморандума, или в другой пропорции, чем в вышеизложенном расчете, обращаемся к Вам, уважаемый Денис Анатолиевич, с просьбой срочного принятия правительственного решения относительно объемов перечисления ГП "Гарантированный покупатель" вышеуказанных кредитных средств производителям электроэнергии по типам генерации", - отмечено в письме.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года.

В то же время НКРЭКУ решило утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЭКУ отправило "Гарантированному покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанного ими в июне 2020 года.

Чтобы решить финансовый кризис на рынке электроэнергии народные депутаты зарегистрировали законопроект №4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома" на сумму 7,3 млрд грн. Таким образом, "Энергоатом" и предприятия возобновляемой энергетики получили отдельные источники погашения накопившихся перед ними долгов