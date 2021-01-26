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"ГарПок" предлагает выплатить 7,1 млрд грн долга "зеленым" электростанциям и 3,2 млрд грн "Энергоатому"

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" обратилось к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой принять решение по распределению 10,25 млрд грн кредитных средств между НАЭК "Энергоатом" и производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) пропорционально накопленным долгам.

Об этом говорится в письме директора ГП "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца на имя премьер-министра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По информации директора ГП, в настоящее время "ГарПок" распределяет средства, получаемые от "Укрэнерго", между "Энергоатомом" и ВИЭ согласно алгоритму, утвержденному Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В соответствии с этим алгоритмом, "ГарПок" должен выплатить из 10,25 млн грн кредитных средств госбанков "Энергоатому" ‒ 3,15 млрд грн и ВИЭ ‒ 7,1 млрд грн.

В то же время Меморандум, подписанный Кабинетом министров и НКРЭКУ с ассоциациями производителей "зеленой" электроэнергии летом 2020 года, предусматривает выплату "зеленой" генерации до конца 2020 года 40% задолженности на сумму 8,98 млрд грн. Эта сумма превышает ту сумму - 7,1 млрд грн, ‒ которую "ГарПок" может выплатить ВИЭ из 10,25 млрд грн кредитов госбанков в соответствии с действующим алгоритмом.

"Учитывая вышеизложенное, в случае необходимости направления производителям из альтернативных источников энергии средств в соответствии с требованиями Меморандума, или в другой пропорции, чем в вышеизложенном расчете, обращаемся к Вам, уважаемый Денис Анатолиевич, с просьбой срочного принятия правительственного решения относительно объемов перечисления ГП "Гарантированный покупатель" вышеуказанных кредитных средств производителям электроэнергии по типам генерации", - отмечено в письме.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года.

В то же время НКРЭКУ решило утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЭКУ отправило "Гарантированному покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанного ими в июне 2020 года.

Чтобы решить финансовый кризис на рынке электроэнергии народные депутаты зарегистрировали законопроект №4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома" на сумму 7,3 млрд грн. Таким образом, "Энергоатом" и предприятия возобновляемой энергетики получили отдельные источники погашения накопившихся перед ними долгов

Автор: 

энергетика (2548) Энергоатом (409) альтернативная энергетика (123) Гарантированный покупатель (38)


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Топ комментарии
+6
Ах***ть. Тоесть енергоатому на котором держится вся енергетика Украины дать в 3 раза меньше чем Ахметовским *зельоным инвесторам* которые 3 месяца зимы простаивали из-за отсутствия солнца и ветра?
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27.01.2021 01:23
+5
Попридумували усілякі прокладки,щоб дурити українців.
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27.01.2021 00:05
+5
олигарические ВИЭ - упыри. Украине и АЭС хватает.
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27.01.2021 00:23
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ГарЧпок
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26.01.2021 23:41 Ответить
Так объявите банкротом Гар Чпок! И имущество его отдайте за долги.
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27.01.2021 00:34 Ответить
Ой, да возьмите деньги из прибыли ЦЕНТРЭНЕРГО. А, забыл....😁
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26.01.2021 23:43 Ответить
Зеленые должны уйти не солоно хлебавши.
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26.01.2021 23:44 Ответить
...по хлебалу получивши.
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26.01.2021 23:50 Ответить
Почєму би і нєт!? Мудрий нарід потдєржит.
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26.01.2021 23:44 Ответить
Знову з кишені Народу Неньки..
Кому належить " госпредприятийо"???!
Вже-Нікому, не Народу...
Олігархам, only...
Нахлєбалово...
🤣🤣
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26.01.2021 23:56 Ответить
Попридумували усілякі прокладки,щоб дурити українців.
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27.01.2021 00:05 Ответить
" ГарПок" ? А людською мовою "строєніє чєлюсті" не дозволяє висловлюватись?
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27.01.2021 00:11 Ответить
радянська спадщина - абревіатура гарно забиває мізки .
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27.01.2021 01:58 Ответить
олигарические ВИЭ - упыри. Украине и АЭС хватает.
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27.01.2021 00:23 Ответить
в Україні будь-яку найкращу ідею можливо спаскудити нанівець , в тому числі й ідею відновлювальної енергії .
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27.01.2021 01:54 Ответить
насколько я понимаю эта идея и задумывалась, как афера гос масштаба.
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27.01.2021 06:38 Ответить
идея зеленых в три дорога продавать ее что бы получать сверхприбыли,
31 лярд евро в год дотаций зеленым обходятся немцам та идея
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27.01.2021 07:38 Ответить
А чи не при порохнявому цю аферу придумали? Ото ж бо.
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27.01.2021 22:41 Ответить
задолбали уже упыри на подсосе у государства
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27.01.2021 00:25 Ответить
це не упирі , а "попутники революції" .
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27.01.2021 01:51 Ответить
Таки а коли-коли підписали і хто "зелену енергетіку"
в КримКриш лохів розводив до війни??
Ще було при " легітимному" та "сивочолому" і атметка і клюєви ітп..
А цей підписав, що підсунули..тупак...
🤣🤣
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27.01.2021 00:28 Ответить
зараз заспамлять за викривання симбіозу Попутника Революції і Сивоносого "гетьмана".
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27.01.2021 01:48 Ответить
Спам- тут завжди...
У песиків один аргумент - спам!!))
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27.01.2021 01:54 Ответить
А з іншого боку-виділяють спамом нормальних людей...Тільк їх і читаєш і лайки ставиш..))
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27.01.2021 02:03 Ответить
При Януковоще подписали, но что то мне подсказывает, что Вы это знаете, в спам.
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27.01.2021 12:42 Ответить
И завыла вата с вышиватой в унисон - докеле народ будете обирать
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27.01.2021 00:37 Ответить
та не дуже сильно обурюються , можете красти далі .
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27.01.2021 01:56 Ответить
Ах***ть. Тоесть енергоатому на котором держится вся енергетика Украины дать в 3 раза меньше чем Ахметовским *зельоным инвесторам* которые 3 месяца зимы простаивали из-за отсутствия солнца и ветра?
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27.01.2021 01:23 Ответить
ще уточніть , коли ці гарантії були надані , бо боти порошенка "не пам'ятають".
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27.01.2021 01:50 Ответить
Конечно-конечно! ЗаплатИте обязательно! деньги возьмите в ковидном фонде.
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27.01.2021 09:32 Ответить
А ДЕ ПРИМІТКА-РЕКЛАМА?
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27.01.2021 09:44 Ответить
Зеленый тариф пусть оплачивают зеленые!
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27.01.2021 10:34 Ответить
 
 