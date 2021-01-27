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"Тишину" на Донбассе в 2020 году нарушали на 55% реже чем в 2019, - ОБСЕ

В 2020 году количество нарушений режима "тишины" на Донбассе уменьшилось на 55% по сравнению с предыдущим годом.

Такие данные во время виртуального выступления на заседании комитета Европарламента по иностранным делам привела постоянный представитель ЕС в ОБСЕ Раса Остраускайте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В прошлом году СММ ОБСЕ зафиксировала 153 тысячи нарушений режима прекращения огня, включая около 46 тысяч взрывов. Это на 55% меньше по сравнению с 2019 годом. Введение дополнительных мер прекращения огня принесло ощутимое улучшение ситуации с безопасностью. Однако нарушения режима прекращения огня все еще случаются каждый день - и все чаще", - сказала Остраускайте.

Она отметила, что ЕС продолжает поддерживать усилия по урегулированию ситуации на Донбассе в "нормандском формате" и в рамках Трехсторонней контактной группы. При этом очень ценной остается работа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая более чем на две трети комплектуется и финансируется странами Евросоюза.

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По словам Остраускайте, СММ ОБСЕ продолжает выступать посредником и проводит мониторинг прекращения огня для ремонта и восстановления критической инфраструктуры. В течение прошлого года персонал СММ обеспечил примерно 5500 "окон тишины" на местах, что позволило отремонтировать и обеспечить дееспособность 118 инфраструктурных объектов, включая системы водоснабжения, электросети и сети мобильной коммуникации - в интересах более чем 6 миллионов человек.

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"Вместе с тем СММ ОБСЕ продолжает сталкиваться с вызовами в сфере свободы передвижения, включая ограничения, связанные с COVID-19. Пандемия также вызвала ограничения движения для населения через искусственные границы. Согласно докладу СММ, количество гражданских, которые воспользовались переходами вдоль контактной линии, уменьшилось более чем на 90% после введения ограничений, связанных с пандемией", - подытожила дипломат.

Автор: 

ОБСЕ (4870) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+3
ну ведь правильно . 100% было. 50% дырявые и 50%процентов наши . стало 50% дырявых . нашим ведь запрет на огонь . вот и уменьшение стрельбы на 50%
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27.01.2021 01:19
+2
пздц.. вы там внатуре дебилы !!! давайте сравним "тишу" с 2015-16 годами и 2020 годом
тут должен быть только один критерий - Нарушали кацапо-орки перемирие хоть раз или нет !!!! и ВСЕ !!!
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27.01.2021 00:43
+1
Кожен з нас - президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців. Це не моя, це наша спільна перемога, це наш спільний шанс, за який ми несемо відповідальність.
Щойно не тільки я приймав присягу, кожен з нас поклав руку на Конституцію. Кожен з нас - президент.
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27.01.2021 00:46
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Правила форума Совет форумчан
пздц.. вы там внатуре дебилы !!! давайте сравним "тишу" с 2015-16 годами и 2020 годом
тут должен быть только один критерий - Нарушали кацапо-орки перемирие хоть раз или нет !!!! и ВСЕ !!!
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27.01.2021 00:43 Ответить
ну ведь правильно . 100% было. 50% дырявые и 50%процентов наши . стало 50% дырявых . нашим ведь запрет на огонь . вот и уменьшение стрельбы на 50%
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27.01.2021 01:19 Ответить
Это кошмар , посчитайте сколько убили ,ранили , сожгли домов , ваши рашисты с которыми вы ведёте бизнес
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27.01.2021 03:17 Ответить
ты это у меня спрашиваешь !?
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27.01.2021 12:33 Ответить
Кожен з нас - президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців. Це не моя, це наша спільна перемога, це наш спільний шанс, за який ми несемо відповідальність.
Щойно не тільки я приймав присягу, кожен з нас поклав руку на Конституцію. Кожен з нас - президент.
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27.01.2021 00:46 Ответить
Зебил в очко путину смотрел или только собирается?
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27.01.2021 05:20 Ответить
Це як розуміти? Що тиша у 2020-му році на 55 відсотків тихіша, ніж у 2019-му? А хтось децибели рахував? Хтось може вважати тишею навіть гру на барабані, коли запхає у вуха потужні беруші. Хоча по факту тиші нема, хіба що в уяві того, з берушами у вухах.
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27.01.2021 06:12 Ответить
Просто ВСУ ответку не дает
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27.01.2021 07:44 Ответить
Вот именно- тишина второй свежести. Типа так, на полшишечки. Это ж не совсем ещё, только полупокер... Нужно ещё подождать- а вдруг? Откуда ни возьмись...
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27.01.2021 06:34 Ответить
стоят на позициях так же, как и в 18м и в 19м. а гибнет раз в 10 меньше.
но, всё равно, зрада.
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27.01.2021 07:17 Ответить
в будку, свинособака!
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27.01.2021 07:44 Ответить
молодец, русский алкаш, хорошо ты сам себе дал команду и сам исполнил "в будку, свинособака!"
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27.01.2021 07:51 Ответить
В будку, свинособака! И не тявкай!
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27.01.2021 12:59 Ответить
молодец, русский алкаш, снова хорошо ты сам себе дал команду и сам исполнил "В будку, свинособака! И не тявкай!"
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27.01.2021 13:11 Ответить
Хорошая статистика, многоговорящая. Полноценно описывает эффективность бубочкиного перемирия.
ВСУ же ответку не дает, вот отсюда и ПСЕВДОУЛУЧШЕНИЕ ОБСТАНОВКИ
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27.01.2021 07:43 Ответить
 
 