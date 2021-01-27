"Тишину" на Донбассе в 2020 году нарушали на 55% реже чем в 2019, - ОБСЕ

В 2020 году количество нарушений режима "тишины" на Донбассе уменьшилось на 55% по сравнению с предыдущим годом.

Такие данные во время виртуального выступления на заседании комитета Европарламента по иностранным делам привела постоянный представитель ЕС в ОБСЕ Раса Остраускайте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В прошлом году СММ ОБСЕ зафиксировала 153 тысячи нарушений режима прекращения огня, включая около 46 тысяч взрывов. Это на 55% меньше по сравнению с 2019 годом. Введение дополнительных мер прекращения огня принесло ощутимое улучшение ситуации с безопасностью. Однако нарушения режима прекращения огня все еще случаются каждый день - и все чаще", - сказала Остраускайте.

Она отметила, что ЕС продолжает поддерживать усилия по урегулированию ситуации на Донбассе в "нормандском формате" и в рамках Трехсторонней контактной группы. При этом очень ценной остается работа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая более чем на две трети комплектуется и финансируется странами Евросоюза.

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По словам Остраускайте, СММ ОБСЕ продолжает выступать посредником и проводит мониторинг прекращения огня для ремонта и восстановления критической инфраструктуры. В течение прошлого года персонал СММ обеспечил примерно 5500 "окон тишины" на местах, что позволило отремонтировать и обеспечить дееспособность 118 инфраструктурных объектов, включая системы водоснабжения, электросети и сети мобильной коммуникации - в интересах более чем 6 миллионов человек.

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"Вместе с тем СММ ОБСЕ продолжает сталкиваться с вызовами в сфере свободы передвижения, включая ограничения, связанные с COVID-19. Пандемия также вызвала ограничения движения для населения через искусственные границы. Согласно докладу СММ, количество гражданских, которые воспользовались переходами вдоль контактной линии, уменьшилось более чем на 90% после введения ограничений, связанных с пандемией", - подытожила дипломат.