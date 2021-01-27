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Новости Тарифы ЖКХ
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"Нафтогаз" понизил февральскую цену на газ для населения до 6,89 грн/куб. м

НАК "Нафтогаз Украины" понизила цену газа для бытовых клиентов с 7,22 грн/куб. м в январе до 6,89 грн/куб. м в феврале.

Об этом говорится в сообщении на сайте газоснабжающей компании (ГК) "Нафтогаз", информирует Цензор.НЕТ.

"ГК "Нафтогаз Украины" как ценовой лидер установила для потребителей самую низкую цену на газ в феврале. Она ниже рекомендованной правительством цены (6,99 грн/куб. м. – Ред.) за счет минимальной собственной наценки", - отмечается в пресс-релизе.

В компании подчеркнули, что закупают газ на условиях, которые доступны другим поставщикам, и напоминает, что для клиентов, оформивший тарифный план "Годовой" в прошлом году, стоимость газа останется на уровне 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м (в зависимости от месяца подписания на тариф).

Читайте на Цензор.НЕТ: "Сниженные платежки за февраль придут только в марте", - Витренко

ГК "Нафтогаз Украины" напоминает, что как поставщик "последней надежды" (ППН) также готова поставлять газ всем бытовым потребителям, поставщик которых не сможет или откажется обеспечить своих клиентов газом по установленной правительством на февраль-март предельной цене – 6,99 грн/куб. м.

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в Facebook пояснил снижение цены тем, что ГК обходится без собственных отделений, предпочитает электронные сервисы и работает с сетями Ощадбанка и ПУМБа.

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Он подчеркнул, что государственное регулирование уничтожает конкуренцию, свидетельством чему привел отсутствие новых поставщиков газа для населения за 6 лет действия режима спецобязательств ПСО (до августа 2020 года. – Ред.) и неготовность крупных участников рынка перестроиться после его отмены и отказаться от завышенных цен.

"И хотя в рамках предельной цены мы можем продолжать конкурировать друг с другом, мы надеемся, что этот режим будет недолгим. Ускорить возвращение к рыночным условиям работы могут все поставщики, которые предложат своим клиентам не спущенной сверху цену, а собственную уникальное предложение", - заявил Коболев.

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Автор: 

Газ (10223) Нафтогаз (3112) Коболев (458) Тарифы на газ (351)


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Топ комментарии
+25
Лживые ублюдки, скупили в июне газ в хранилища по 3грн. Хотели по 12 продавать, но чуть руки не отрубили, так они согласились, по доброй воле продать в 2,5раза дороже чем купили, одолжение сделали. При этом твари умудряются быть еще убыточными!
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27.01.2021 02:11
+5
Витренко испереживался о бедных украинцах: их достоинство угнетают субсидии. Видео
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0.html#more-123399
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27.01.2021 02:15
+4
Украинский министр: Украина бедна, потому что украинцы слишком много едят
https://regnum.ru/news/economy/2309081.html

Ничо не напоминает к вышеиложенному??
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27.01.2021 02:16
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Правила форума Совет форумчан
Лживые ублюдки, скупили в июне газ в хранилища по 3грн. Хотели по 12 продавать, но чуть руки не отрубили, так они согласились, по доброй воле продать в 2,5раза дороже чем купили, одолжение сделали. При этом твари умудряются быть еще убыточными!
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27.01.2021 02:11 Ответить
Подписываюсь под каждым Вашим словом!
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27.01.2021 07:00 Ответить
по 4.7 почему не брали в НГ ? А вот Бойку с Фирташем дали по рукам..но только на 2 месяца )))
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27.01.2021 08:09 Ответить
Витренко испереживался о бедных украинцах: их достоинство угнетают субсидии. Видео
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0.html#more-123399
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27.01.2021 02:15 Ответить
Украинский министр: Украина бедна, потому что украинцы слишком много едят
https://regnum.ru/news/economy/2309081.html

Ничо не напоминает к вышеиложенному??
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27.01.2021 02:16 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/451400/ukraintsy_edyat_mnogo_poetomu_tratyat_na_edu_bolshe_chem_nemtsy_reva_video
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27.01.2021 02:27 Ответить
Тимошенко: власть грабит народ - цена на газ не должна быть выше трех гривен
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0.html#more-123600
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27.01.2021 02:21 Ответить
Юлька вже мабуть і про купівлю газу з кацапами встигла домовитися.
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27.01.2021 07:31 Ответить
"Нафтогаз" понизил февральскую цену на газ для населения до 6,89 грн/куб. м - Цензор.НЕТ 1165
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27.01.2021 04:07 Ответить
Теперь заживем...
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27.01.2021 05:21 Ответить
Ну що ж, навіть у цьому випадку Нафтогаз отримає прибуток. А у випадку "постачальника останньої надії" цей прибуток збільшиться на 10 копійок на кожному кубометрі. Тому можна собі уявити, які надприбутки отримають за січень облгази скажімо Фірташа. При прогресивно у оподаткуванні вони мали б весь цей надприбуток, та ще й з відсотки віддати в б'юджет, щоб руки до такого більше не чесалися. І тоді добре думали б перед тим, як закладати в ціну на газ прибуток більше 10 відсотків.
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27.01.2021 06:20 Ответить
И такое "почти бесплатное счастье" нам светит аж до апреля!!!! А потом опять "справедливые рыночные цены" - по 15 грн. газ, по 4 грн. электричество.... Плюс подорожание в разы всех товаров и услуг....Времени мало - зелёным надо дограбить Украину, пока они не впустили сюда кремлёвско - кадыровскую нечисть.... Потому что. потом здесь начнётся добивание Украины по - взрослому.....
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27.01.2021 07:08 Ответить
Лживый кацапоид. Такой страны как Рашка - не существует, ее придумал олигофрен Петя1.
После вооружённого переворота в 91, к власти в параше пришли нацисты.
Этнические "русские" - это крымские татары?
Кароче - Крым прийдётся вернуть, репарации выплатить.
Вы ещё за Сахалин и Кенигсберг ответите
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27.01.2021 08:47 Ответить
а що нам робити з "платіжкою" за газ в п'ять тисяч ... а з рештою "благ до восьми доходить ?
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27.01.2021 07:57 Ответить
А чому не 6,66 за кубометр? Символічно була б саме ця цифра, як радянський орден червоного прапора і перевернутої зірки Сатани, чи як Медаль Пошани США , які одівати гидко, як і ці тарифи придумані безмозглими трубадурами оліграхії.
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27.01.2021 09:07 Ответить
опуить 10 коп счастья привалило ,..... суки
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27.01.2021 09:45 Ответить
Пишіть вже правильно. НЕ ЗНИЗИВ, А ПІДНЯВ з 6.22 до 6. 89 грн. Скільки можна святими прикидатися?
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27.01.2021 10:31 Ответить
Как уничтожают Украину
https://www.youtube.com/watch?v=PaMRg9W9z7w&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B1
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27.01.2021 10:53 Ответить
 
 