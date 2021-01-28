Генсек ООН Гутерриш о 100 млн заражений COVID-19: Мы можем победить вирус только одним способом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на более 100 млн заражений коронавирусом в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООН, об этом генсек организации написал в Twitter.

Гутерриш отметил, что вирус продолжает распространяться по всему миру.

"Мир достиг вызывающего глубокую печаль рубежа - 100 миллионов случаев заражения COVID-19, поскольку вирус продолжает распространяться по всей Земле. Мы можем опередить пандемию только одним способом - проявив солидарность. Пришло время убедиться, что ни одна страна и никто не остался позади", - написал Гутерриш.

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Напомним, по данным сайта Worldometers по состоянию на утро 26 января, в мире выявлено 100 286 788 случая инфицирования COVID-19, с начала пандемии скончались 2 149 507 заразившихся.