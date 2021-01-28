Генсек ООН Гутерриш о 100 млн заражений COVID-19: Мы можем победить вирус только одним способом
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на более 100 млн заражений коронавирусом в мире.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООН, об этом генсек организации написал в Twitter.
Гутерриш отметил, что вирус продолжает распространяться по всему миру.
"Мир достиг вызывающего глубокую печаль рубежа - 100 миллионов случаев заражения COVID-19, поскольку вирус продолжает распространяться по всей Земле. Мы можем опередить пандемию только одним способом - проявив солидарность. Пришло время убедиться, что ни одна страна и никто не остался позади", - написал Гутерриш.
Напомним, по данным сайта Worldometers по состоянию на утро 26 января, в мире выявлено 100 286 788 случая инфицирования COVID-19, с начала пандемии скончались 2 149 507 заразившихся.
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вопрос был как сильно помогает то тестирование больному?
семейному врачу поможет получить 600 грн за пациента а больному только весть о том что у него короновирус и лечитесь дальше сами
только почему-то при Порохе и з/п больше, и тарифы с ценами ниже, и вата под лавкой, а не по ресторанам.
А так да - "они одинаковые"
зарплаты были не выше чем зараз
газ при порохе тоже был больше 8 грн за куб
ну и цыбуля по 40 была только при порохе
так что одно и тоже гавно
Мощно задвинь еще про апшоры-мальдивы-лыпыцьку хвабрыку.
Возьми платежку за январь 2019 и 2021, почитай и больше не пести.
(з 1.01.2019 по теперішній час)
Централізоване опалення для мешканців житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії 1654,41 грн. за 1 ГКал
Централізоване опалення для мешканців житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії 38,50 грн.за м.кв.
Тарифи на постачання гарячої води в Києві
(з 1.01.2019 по теперішній час)
Централізоване постачання гарячої води 97,89 грн.м.куб.
Роздрібні ціни на природний газ для населення
з 1.01.2021 по 31.01.2021
ТОВ ГК "Нафтогаз України" 7,22 грнза м.куб
Вартість доставки газу операторами ГРМ
з 1.01.2021 по 31.01.2021
ПАТ "Київгаз" 0,372 грн. за м.куб.
Роздрібні ціни на природний газ для населення, що діяли з 1.11.2018 по 30.04.2019
8,54892 грн. за м.куб.
Что подорожало с 1 января 2021?
газ, тепло, горячая вода???
происхождение вируса ковид-19 покажи пожалуйста.
EXCLUSIF - Pour le Pr Montagnier, SARS-CoV-2 serait un virus manipulé par les Chinois avec de l'ADN de VIH ! (podcast)
Le coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie de Covid-19 qui a déjà fait plus de 120 000 morts dans le monde serait un virus manipulé, sorti accidentellement d'un laboratoire chinois à la recherche d'un vaccin contre le SIDA. C'est l'incroyable révélation que le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008 pour la "découverte" du VIH, fait aujourd**** à Pourquoi Docteur au micro du Dr Jean-François Lemoine.
COVID-19 був створений в лабораторії, вважає французький вірусолог Люк Монтаньє, який отримав Нобелівську премію 2008 роки за відкриття ретровируса ВІЛ в 1983-му. За його словами, в Коронавірусі з'явилися частинки ВІЛ. Він припустив, що SARS-CoV-2 могли створити при пошуку вакцини проти СНІДу. «Він не природного походження, це робота молекулярних біологів ... З якою метою - незрозуміло ... Моя робота - представляти факти, я нікого не звинувачую, я не знаю, хто це зробив і чому. Може, вони хотіли зробити вакцину проти СНІДу », - сказав пан Монтаньє в ефірі CNEws
К тем, кто разгоняет эту тему - дружнее надо гундеть ?
100 миллионов сиксильйонов трильярдов заражённых !
Гробы растут в цене !
Это вам не "Роттердам +" - это уже всемирное на ййе бба лло во.
С "панедмией" ситуация схожая. Все сколь-либо стандартные каноны систематизации ОРЗ в этом конкретном случае отброшены. Число заболевших считается не во временных интервалах (как положено при эпидемиях), а строго с нарастающим итогом. Мало того - с одной стороны, прямо заявляется о "волнах" эпидемии (то, что ранее называлось "сезонным фактором"), но нарастающий итог идет по обеим волнам сразу. Что неверно как методологически, так и содержательно: две разные волны - это два сезона. Соответственно, подсчет тоже должен идти посезонно (или если угодно, по каждой "волне" отдельно).
Но задача сейчас стоит не лечить, а максимально запугать. Поэтому и цифры.