В МИД Польши не исключают блокировку "Северного потока-2", но инициатива будет исходить не от Германии

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сообщил, что после попытки отравления российскими спецслужбами оппозиционного политика Алексея Навального в Германии возобновилась дискуссия о строительстве российско-немецкого газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток–2"), но одержали победу те, кто хотел завершения осуществления проекта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское Радио".

По его словам, то, что сейчас дискуссия в Германии возобновилась, пока что ничего не меняет: "От возобновившейся дискуссии в Германии по этому поводу я не ожидаю многого. Даже если приостановка (строительства Nord Stream 2. — Ред.) действительно произойдет, инициатива в этом деле будет исходить от Соединенных Штатов Америки — и это будет причиной того, что этот проект не будет завершен".

Напомним, США ввели санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Тем временем Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на следующей неделе намерен посетить Россию.

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Бывший министр иностранных дел Польши и депутат Европарламента Анна Фотыга на заседании комитета Европарламента по иностранным делам раскритиковала этот визит и напомнила о причастности Кремля к покушению на Алексея Навального, а также о задержании после возвращения в Москву из Берлина, где врачи фактически спасли жизнь отравленному политику: "Поэтому я спрашиваю: каким должен быть план Б на случай эскалации насилия в России? Достаточно ли тысяч протестующих и арестованных, чтобы остановить визит? Я также думаю, что если визит случится, также будет необходимо посетить страны, ставшие жертвами российской агрессии — Украину и Грузию".

Фракция христианских демократов, крупнейшая в Европарламенте, 25 января опубликовала заявление, в котором выражена надежда, что Жозеп Боррель не вернется из Москвы с пустыми руками, и что депутаты Европарламента поддерживают его план переговоров в Москве с министром иностранных дел России об освобождении Алексея Навального. В заявлении фракции христианских демократов ЕП также содержится поддержка введения санкций в отношении российских олигархов, финансирующих режим Владимира Путина.