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В МИД Польши не исключают блокировку "Северного потока-2", но инициатива будет исходить не от Германии

В МИД Польши не исключают блокировку

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сообщил, что после попытки отравления российскими спецслужбами оппозиционного политика Алексея Навального в Германии возобновилась дискуссия о строительстве российско-немецкого газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток–2"), но одержали победу те, кто хотел завершения осуществления проекта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское Радио".

По его словам, то, что сейчас дискуссия в Германии возобновилась, пока что ничего не меняет: "От возобновившейся дискуссии в Германии по этому поводу я не ожидаю многого. Даже если приостановка (строительства Nord Stream 2. — Ред.) действительно произойдет, инициатива в этом деле будет исходить от Соединенных Штатов Америки — и это будет причиной того, что этот проект не будет завершен".

Напомним, США ввели санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Тем временем Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на следующей неделе намерен посетить Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" не выгоден Европе, - Байден

Бывший министр иностранных дел Польши и депутат Европарламента Анна Фотыга на заседании комитета Европарламента по иностранным делам раскритиковала этот визит и напомнила о причастности Кремля к покушению на Алексея Навального, а также о задержании после возвращения в Москву из Берлина, где врачи фактически спасли жизнь отравленному политику: "Поэтому я спрашиваю: каким должен быть план Б на случай эскалации насилия в России? Достаточно ли тысяч протестующих и арестованных, чтобы остановить визит? Я также думаю, что если визит случится, также будет необходимо посетить страны, ставшие жертвами российской агрессии — Украину и Грузию".

Фракция христианских демократов, крупнейшая в Европарламенте, 25 января опубликовала заявление, в котором выражена надежда, что Жозеп Боррель не вернется из Москвы с пустыми руками, и что депутаты Европарламента поддерживают его план переговоров в Москве с министром иностранных дел России об освобождении Алексея Навального. В заявлении фракции христианских демократов ЕП также содержится поддержка введения санкций в отношении российских олигархов, финансирующих режим Владимира Путина.

Германия (6925) Польша (8393) Северный поток (1449) Рау Збигнев (69)


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Топ комментарии
+8
Если бы в тридцатых годах все делали бы то что им выгодно,то фюрер умер бы,похороненный с почестями где-то в девяностых под крики "хайль гитлер".
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27.01.2021 07:41
+5
Сослагательное,не сослагательное.Кацапстан-нацистское государство с постоянными планами захвата чужих территорий. Выводы должны быть соответствующие.
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27.01.2021 07:54
+5
Кацапстан пока что захватил территории только Украины и она должна на это как то реагировать,но ни влияния ни сил нет так как за 30 лет независимости все что делали власти это разворововали страну, а не строили ее влиятельной и сильной, и нашы нытики ждут что мир им должен во всем помогать,давать деньги,военную поддержку,вакцину, вернуть Крым,прекратить войну на Донбассе,заставить рашку платить репарации,а они и дальше будут продолжать грабить Украину,почему ***** не захватил територии Латвии,Литвы,Естонии,Польши? Потому что ЕС И НАТО это сила,там никто не ворует и не ноет,а Украина это бедная,слабая не имеющая влияния страна которую может кто захочет обижать и ничего им за это не будет, почему за нас должны впрягатся другие?
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27.01.2021 08:03
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Германия слилась.
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27.01.2021 07:29 Ответить
Если бы в тридцатых годах все делали бы то что им выгодно,то фюрер умер бы,похороненный с почестями где-то в девяностых под крики "хайль гитлер".
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27.01.2021 07:41 Ответить
Сослагательное,не сослагательное.Кацапстан-нацистское государство с постоянными планами захвата чужих территорий. Выводы должны быть соответствующие.
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27.01.2021 07:54 Ответить
А чого ж то тоді Украіна має з тою націстскою краіною агресором товарообмін на кілька млрд євро щорічно ? Німці дурніш за украінців ??
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27.01.2021 07:59 Ответить
Піди в зелені спитай.
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27.01.2021 08:17 Ответить
Та зараз як раз цей товарообмін в рази меньше став ніж за часи Порошенко ) Що правда зелена кодла тут не причому до того зменшення
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27.01.2021 10:07 Ответить
Кацапстан пока что захватил территории только Украины и она должна на это как то реагировать,но ни влияния ни сил нет так как за 30 лет независимости все что делали власти это разворововали страну, а не строили ее влиятельной и сильной, и нашы нытики ждут что мир им должен во всем помогать,давать деньги,военную поддержку,вакцину, вернуть Крым,прекратить войну на Донбассе,заставить рашку платить репарации,а они и дальше будут продолжать грабить Украину,почему ***** не захватил територии Латвии,Литвы,Естонии,Польши? Потому что ЕС И НАТО это сила,там никто не ворует и не ноет,а Украина это бедная,слабая не имеющая влияния страна которую может кто захочет обижать и ничего им за это не будет, почему за нас должны впрягатся другие?
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27.01.2021 08:03 Ответить
А кто разворовывал- то? Мертвечуки,бойки,януковичи кучмы..парторг кравчук...вообщем все те,кому расея-"брат и сват". Даже во времена ющенка кацапское влияние было как всегда огромным. Развития нет. Все в угоду "старшему брату". Как только ростки настоящей независимости начали прорастать в 2014 году,так сразу парашка войной попёрла.
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27.01.2021 08:22 Ответить
так это мудрый нарид выбирает себе такую власть, кто в этом виноват? США,Европа или расия? Народ заслужывает такую власть на все 100%,сами уклоняються от налогов,дают взятки,берут взятки повсюду,если дорываются до каких то госспосад то тут же начинают воровать в этой бедной страны. И главное с таким менталитетом хотят жить как в Европе ) Забудьте как страшный сон.Это еще в начале войны мир сильно поддерживал Украину,но спустя 7 лет увидели что нарид и власти не меняются,как воровали так и воруют,да еще и требуют санкций против расиии,денег и другое ) чтобы построить сильную,независимую,влиятельную страну надо очень многое изменить и работать над собой в первую очередь,а у нас практически никто этого не делает,что посеешь то и пожнешь как говорится,не стоит ждать с таким отношением к своей стране какой то помощи из вне
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27.01.2021 08:31 Ответить
Ну вот-всё по кругу. Нарид выбирает тех,кто забивает нариду мозги "рюскемиром" и сказками про халяву, вынуждая опять голосовать за этих же сказочников. Потому что хочется всего и сразу.
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27.01.2021 08:45 Ответить
Судя по этому вопросу спустя 7 лет,то что бы я тебе не ответил,тебе всё равно до "фонаря". Ох,жесть.
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27.01.2021 08:40 Ответить
"надьйожниє пастафкі грязьпрома", - насмішив, кацап. Чьто касаєтся фідєрациі рашистов, надьйожним только єсть мєльдоній в мочє вінтороґіх біатлоністов
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27.01.2021 08:02 Ответить
человек просто не владеет информацией и не понимает о чем речь,но услышав что русские (враги украинцев по всем известным причинах) поставляют надежно газ, автоматически появляется злоба и зависть ибо всем хочется считать что кацапстан говно и все там плохо и ни о каких надежных поставках и речи быть не может, вот и пишет ересь )
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27.01.2021 08:24 Ответить
Я і нє смєл нічєво такова падумать а свєрхдєржавє, фідєрациі рашистаф, аплотє міра, справєдлівасті і надьйожнасті на нашей планєтє. Прості, о вєлікоросс, єслі абідєл. Бью чєлабітную. кримнаш, рассійа встайот с калєн, ядєрний пєпєл і далєє па спіску, только нє сєрдісь, касатікЪ
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27.01.2021 08:33 Ответить
да ты идиот,пока такие клоуны как ты в стране есть и шуточки отпускают,расия делает свое грязное дело и уничтожает Украину, шуточками агрессора не сотановишь, надо к этому серьезно подходить
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27.01.2021 08:38 Ответить
Это "факт" в твоём исполнении. Но даже если и так,то что дальше? Его ещё запустить надо.
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27.01.2021 09:10 Ответить
Да, да, кацап. Ґрязьпром надьйожний, как "самадєржавіє, православіє, народнасть". Чєґо так скромно взял, с 1980-ґо? Са врємьйон Ґосударя Імператора, св. Нікалая Втарофа, Ґрязьпром паставляєт ґаз мьорзнушьчєй, атсталай Європє
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27.01.2021 08:26 Ответить
Крысы Мавзолейные носятся с Северным дерьмом,что с рюсским языком,типа наречием Владимира Даля и Эфиопа Сашки Пюшкина... чем бы болван не тешился,а бы слезы не лил... у Мавзолея Геленджика
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27.01.2021 07:37 Ответить
Фуфломицин Путлера,типа Спутник,круче Турецкого потока Эрдогана...,Сили Сибири и прочего Мавзолейного дерьма... стадо баранов...вы и правда Шариковы типа крутые перцы...
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27.01.2021 07:41 Ответить
В МИД Польши не исключают блокировку "Северного потока-2", но инициатива будет исходить не от Германии - Цензор.НЕТ 7462 ну и рожы у вас...
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27.01.2021 07:43 Ответить
Есть на РАБссии дядька умный и большойц спец по газонефтяному дерьму,дядя Миша Крутихин.Так вот он еще лет 5 назад сказал..Северный поток не окупится никогда,это уже невозможно в принципе... я дядя Миша не врет...
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27.01.2021 07:48 Ответить
Поехал я Мир украшать,своей работой.Удачного дня.
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27.01.2021 07:50 Ответить
путин со своей бригадой вообще Президента Польши УБИЛ. и шо? и ничего.
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27.01.2021 07:57 Ответить
Коли газ піде в обхід Польщі і України це розв'яже руки Православному рейху по дестабілізації цих країн. Тому треба припинити ці ігрища Московського улусу орди щоб знову не виявитись в руїнах з владою колаборантів і під чоботом Кремля.
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27.01.2021 07:59 Ответить
Тепер ху..ло звільнить Навального, і північний потік дозволять будувати. Це така собі многоходовочка від німців і росіян, щоб уникнути санкцій з боку США
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27.01.2021 08:55 Ответить
досить вірогідна гіпотеза. Бо фрау " https://www.politico.eu/article/merkel-sides-with-xi-on-avoiding-cold-war-blocs/ Меркель виступає на стороні Сі щодо уникнення блоків "холодної війни" ... однак це не відмінить санкцій затверджених Конгресом США... "цікаві" перспективи...
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27.01.2021 09:17 Ответить
Собака лает а караван идет.Все только страшают санкциями или вводят санкции нпротив конкретных лиц а не на всю страну.
Почему не арестованы счета и имущество кацапских олигархов во всем мире,почему кацапия не брокирована в электронном пространстве платежей?
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27.01.2021 09:02 Ответить
Поляки та прибалти єдина надія після Бога.
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27.01.2021 11:44 Ответить
 
 