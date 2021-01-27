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Новости Агрессия России против Украины
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Спецмиссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 118 нарушений "тишины" на Донбассе, с начала перемирия - 6 889

Спецмиссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 118 нарушений

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала увеличение количества обстрелов на Донбассе. Всего было 118 нарушений за сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии от 26 января 2021 года. 

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 62 нарушения режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошли в районах к востоку от н. п. Василевка (неподконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка) утром 25 января. За предыдущие сутки, по наблюдениям Миссии, в области было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области СММ зафиксировала 56 нарушений режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения. Все эти нарушения произошли к северу, северо-востоку и северо-западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) (см. ниже). За предыдущие
сутки, по наблюдениям Миссии, в области не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

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После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода СММ зафиксировала не менее 6 889 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 2 768 взрывов, 920 пролетевших неопределенных боеприпасов, 94 вспышки дульного пламени, 55 осветительные ракеты, не менее 3052 очередей и выстрелов).

ОБСЕ (4870) обстрел (26850) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+3
Не заважайте янелоху святкувати.
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27.01.2021 07:43
+2
А наші мудаки під орудою Хомчака - лише 5 порушень зафіксували.
Різниця колосальна.
Чому ніхто не запитує навіщо вони брешуть ?
Хочуть кинути нас в лапи окупанта ? Терпіли...
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27.01.2021 09:18
+1
Вообще-то и без уточнения цифра какая-то не перемирская.
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27.01.2021 09:01
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Не заважайте янелоху святкувати.
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27.01.2021 07:43 Ответить
118 нарушений,а где уточнение сколько и из какой сторони?
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27.01.2021 08:36 Ответить
Вообще-то и без уточнения цифра какая-то не перемирская.
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27.01.2021 09:01 Ответить
Просто ОБСЕ уже незаслуживает доверия и эта организация как и ООН уже себя исчерпали и стали скорее карательными чем миротворческими организациями.
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27.01.2021 09:07 Ответить
По-моему, наоборот: не карательными а беззубыми.
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27.01.2021 10:26 Ответить
Скорее карательными так как именно ООН решают какой стране на земле быть а какую стереть с лица Земли.За то если ее члены ООН имеющие право голоса вторгнутся на чужую територию то для того чтоб наказать агрессора требуется 100% голосов а том числе и страны агрессора а это абсурд.
ООН исчерпал себя из падением ,,железного занавеса,,
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27.01.2021 10:57 Ответить
какое уточнение!!?? окстись!!тут ясно написано: СММ зафиксировала не менее 6 889 нарушений режима прекращения Источник: https://censor.net/ru/n3244276 написано ведь!!нарушение ,,перемирия!!" нарушают ,,перемирие"сепары!!была бы ОТВЕТКА!!это была бы уже война!!соответственно армии разгон руководство(во главе верхнего недокомандувача) устроит и доплаты за ,,перемирие" снимет!!
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27.01.2021 09:04 Ответить
А наші мудаки під орудою Хомчака - лише 5 порушень зафіксували.
Різниця колосальна.
Чому ніхто не запитує навіщо вони брешуть ?
Хочуть кинути нас в лапи окупанта ? Терпіли...
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27.01.2021 09:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6XpGD9zViIo&ab_channel=Espreso.TV
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27.01.2021 09:21 Ответить
Ердоган вже давненько послав ОБСЄ і іже с німі ...Ще коли вони заволали про перемирья, як тільки почали конкретно мочити іхтамнєтов. Нещодавно московських "міратворцев", яких набирали на даунбасі, теж почали "прітєснять" по повній. Бо Ердоган, на відміну від бункерного дєда, "конкретний пацан", сказав , ну типу нам такіє міратворци нє нужни! На болотах втерли соплі і в госдурі навіть не "шушукались", не те що там жирік чимось погрожував когось в "пєпєл прєвратіть"(як він любе робити).
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27.01.2021 09:26 Ответить
 
 