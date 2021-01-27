Спецмиссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 118 нарушений "тишины" на Донбассе, с начала перемирия - 6 889

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала увеличение количества обстрелов на Донбассе. Всего было 118 нарушений за сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии от 26 января 2021 года.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 62 нарушения режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошли в районах к востоку от н. п. Василевка (неподконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка) утром 25 января. За предыдущие сутки, по наблюдениям Миссии, в области было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области СММ зафиксировала 56 нарушений режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения. Все эти нарушения произошли к северу, северо-востоку и северо-западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) (см. ниже). За предыдущие

сутки, по наблюдениям Миссии, в области не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

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После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода СММ зафиксировала не менее 6 889 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 2 768 взрывов, 920 пролетевших неопределенных боеприпасов, 94 вспышки дульного пламени, 55 осветительные ракеты, не менее 3052 очередей и выстрелов).