Спецмиссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 118 нарушений "тишины" на Донбассе, с начала перемирия - 6 889
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала увеличение количества обстрелов на Донбассе. Всего было 118 нарушений за сутки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии от 26 января 2021 года.
Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 62 нарушения режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошли в районах к востоку от н. п. Василевка (неподконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка) утром 25 января. За предыдущие сутки, по наблюдениям Миссии, в области было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня.
В Луганской области СММ зафиксировала 56 нарушений режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения. Все эти нарушения произошли к северу, северо-востоку и северо-западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) (см. ниже). За предыдущие
сутки, по наблюдениям Миссии, в области не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.
После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода СММ зафиксировала не менее 6 889 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 2 768 взрывов, 920 пролетевших неопределенных боеприпасов, 94 вспышки дульного пламени, 55 осветительные ракеты, не менее 3052 очередей и выстрелов).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ООН исчерпал себя из падением ,,железного занавеса,,
Різниця колосальна.
Чому ніхто не запитує навіщо вони брешуть ?
Хочуть кинути нас в лапи окупанта ? Терпіли...