Украинский воин получил пулевое ранение в результате вражеского обстрела возле Новоалександровки. За сутки - пять нарушений режима "тишины", - штаб ОС
За прошедшие сутки, 26 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Новоалександровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия.
"Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что вблизи Новозвановки противник применил в сторону украинских позиций автоматический станковый гранатомет.
"Неподалеку от Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. А в пригороде Марьинки противник применил против наших воинов снайперское оружие", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - сообщили в штабе.
Вместе с тем в пресс-центре ОС отметили, что с начала текущих суток, 27 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими воинами.
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Раненному: выздоровления......
Может Т9 включите?
Який режим тиші ??