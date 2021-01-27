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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин получил пулевое ранение в результате вражеского обстрела возле Новоалександровки. За сутки - пять нарушений режима "тишины", - штаб ОС

Украинский воин получил пулевое ранение в результате вражеского обстрела возле Новоалександровки. За сутки - пять нарушений режима

За прошедшие сутки, 26 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от  Новоалександровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия.

"Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что вблизи Новозвановки противник применил в сторону украинских позиций автоматический станковый гранатомет.

"Неподалеку от Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. А в пригороде Марьинки противник применил против наших воинов снайперское оружие", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - сообщили в штабе.

Вместе с тем в пресс-центре ОС отметили, что с начала текущих суток, 27 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими воинами.

Украинский воин получил пулевое ранение в результате вражеского обстрела возле Новоалександровки. За сутки - пять нарушений режима тишины, - штаб ОС 01

обстрел (26850) ранение (3373) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+19
ОБСЄ- 118 порушень тиші. Хомчак- 6 порушень тиші. Кому вірити?
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27.01.2021 07:53
+15
ОБСЕ насчитало 118......, кто-то врет.........
Раненному: выздоровления......
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27.01.2021 07:54
+11
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Український воїн зазнав кульового поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Новоолександрівки. За добу - п'ять порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4040
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27.01.2021 08:20
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ОБСЄ- 118 порушень тиші. Хомчак- 6 порушень тиші. Кому вірити?
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27.01.2021 07:53 Ответить
Мы считаем нарушения, если в наших попали. Такой себе "морской бой" от Слуг Урода.
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27.01.2021 08:31 Ответить
ОБСЕ насчитало 118......, кто-то врет.........
Раненному: выздоровления......
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27.01.2021 07:54 Ответить
Нє, ну Хомчак-Іловайський не бреше. Якщо спить, або непритомний.
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27.01.2021 09:20 Ответить
Такое вот хваленное перемирие от КРОВАВОГО МАРАДЕРА!
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27.01.2021 08:03 Ответить
марОдера...дебилятко...
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27.01.2021 08:29 Ответить
МАРАДЕРА так как он хуже мародера как и проФФесор.
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27.01.2021 08:32 Ответить
Профессор.
Может Т9 включите?
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27.01.2021 08:40 Ответить
Вы уже забыли, кто такой проФФесор? Спросите у Гугла - он подскажет.
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27.01.2021 09:00 Ответить
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Український воїн зазнав кульового поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Новоолександрівки. За добу - п'ять порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4040
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27.01.2021 08:20 Ответить
бурятів мимо каси пропускаєш ?
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27.01.2021 08:35 Ответить
русские- это искуственная нациАнальность, куда входит весь сброд, в том числе и буряты.
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27.01.2021 09:29 Ответить
самая качественная работа - это работа информбюро... докладывает точно и в срок... к сожалению сообщает о смерти украинских воинов, но крайне редко об уничтожении живой силы и техники врага... вопрос - нахера это командование - от говнокомандувача до ООС?
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27.01.2021 08:33 Ответить
діє за настановами П.О.Порошенка :"альтернативи перемир'ю немає".
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27.01.2021 08:37 Ответить
Снова Порох виноват? 😁😁😁
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27.01.2021 08:41 Ответить
Ну не ідіоти ж, які під час війни обрали антимайданівця ВАЗеленського.
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27.01.2021 10:05 Ответить
Ну не знаю , як вже назвать наших говнокомандуючих--режим тиші придержується, а наші воїни гібнуть і поранені, а в слід листи про порушення цієї тиші. Ви що дол--би!?
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27.01.2021 08:51 Ответить
Ждем репорта генерала хомячка о том, что пострадавший был нарушителем всех приказов и инструкций
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27.01.2021 09:02 Ответить
Щодня вже є поранені.
Який режим тиші ??
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27.01.2021 09:04 Ответить
Зеленський.
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27.01.2021 10:07 Ответить
Но "мир в глазах" *****, четырежды "геройский патриот" не отменял.
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27.01.2021 09:48 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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27.01.2021 10:07 Ответить
Предлагаю послать нашего недопрузидента на передовую , пусть уморит врага до смерти хохотом. Хоть какая то польза будет.
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27.01.2021 12:11 Ответить
Опять стреляли! Так может Зелепуцкого отправить на передовую, пусть на месте договаривается с путлеровцами, которых там нет?
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27.01.2021 13:00 Ответить
З нот та повідомлень обсє вже можна написати музику - похороний марш режиму тиші...
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27.01.2021 13:20 Ответить
эта музыка будет вечной извините но так не воюют 7 лет в огородах сидеть это просто позор какойто
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28.01.2021 01:58 Ответить
я вот не понимаю почему бы непослать с флангов танковые армии дать бронированным кулаком так сказать по этой заразе и не решить этот вопрос раз и навсегда зачем нам эти перемирия что вообше за бред напоминает братания в первую мировую надо этот вопрос решать радикально и чем быстрее тем лучше для всех будет
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28.01.2021 02:03 Ответить
 
 