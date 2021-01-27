Украинский воин получил пулевое ранение в результате вражеского обстрела возле Новоалександровки. За сутки - пять нарушений режима "тишины", - штаб ОС

За прошедшие сутки, 26 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Новоалександровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия.

"Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что вблизи Новозвановки противник применил в сторону украинских позиций автоматический станковый гранатомет.

"Неподалеку от Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. А в пригороде Марьинки противник применил против наших воинов снайперское оружие", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раненый российским снайпером военнослужащий остается в тяжелом состоянии

Также отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - сообщили в штабе.

Вместе с тем в пресс-центре ОС отметили, что с начала текущих суток, 27 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими воинами.