За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 145 человек, выявлены 3 776 новых случаев, выздоровели - 14 250

В Украине по состоянию на утро среды, 27 января, зафиксированы 3 776 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"3 776 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 27 января 2021 года. В частности, заболели 115 детей и 172 медработника.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 430 человек;

летальных случаев - 145;

выздоровели - 14 250 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 47 120 (в том числе методом ПЦР - 27 041, методом ИФА - 20 079).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 200 883 лица;

выздоровели - 980 085 человек;

летальных случаев - 22 202;

проведено ПЦР-тестов - 6 152 298.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях", - рассказал Степанов.









