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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 145 человек, выявлены 3 776 новых случаев, выздоровели - 14 250

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 145 человек, выявлены 3 776 новых случаев, выздоровели - 14 250

В Украине по состоянию на утро среды, 27 января, зафиксированы 3 776 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"3 776 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 27 января 2021 года. В частности, заболели 115 детей и 172 медработника.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 145 человек, выявлены 3 776 новых случаев, выздоровели - 14 250 01

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 145 человек, выявлены 3 776 новых случаев, выздоровели - 14 250 02госпитализированы - 2 430 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 145 человек, выявлены 3 776 новых случаев, выздоровели - 14 250 02летальных случаев - 145;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 145 человек, выявлены 3 776 новых случаев, выздоровели - 14 250 02выздоровели - 14 250 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 145 человек, выявлены 3 776 новых случаев, выздоровели - 14 250 02осуществлено тестирований за сутки - 47 120 (в том числе методом ПЦР - 27 041, методом ИФА - 20 079).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерреш о 100 млн заражений COVID-19: Мы можем победить вирус только одним способом

За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 145 человек, выявлены 3 776 новых случаев, выздоровели - 14 250 01

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 145 человек, выявлены 3 776 новых случаев, выздоровели - 14 250 07заболели - 1 200 883 лица;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 145 человек, выявлены 3 776 новых случаев, выздоровели - 14 250 07выздоровели - 980 085 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 145 человек, выявлены 3 776 новых случаев, выздоровели - 14 250 07летальных случаев - 22 202;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 145 человек, выявлены 3 776 новых случаев, выздоровели - 14 250 07проведено ПЦР-тестов - 6 152 298.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 145 человек, выявлены 3 776 новых случаев, выздоровели - 14 250 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 145 человек, выявлены 3 776 новых случаев, выздоровели - 14 250 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 145 человек, выявлены 3 776 новых случаев, выздоровели - 14 250 13

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
... і зроблено 0!!! щеплень що в два рази більше ніж вчора!!!
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27.01.2021 08:16
+2
Ага. Кількість виявлених зменшилася, а смертність виросла.
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27.01.2021 08:18
+2
предполагаю, что люди с легкими формами просто не идут в поликлиники и больницы, причин тут несколько.
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27.01.2021 08:29
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... і зроблено 0!!! щеплень що в два рази більше ніж вчора!!!
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27.01.2021 08:16 Ответить
Ну вот, послушали зелю, перестали болеть и почти победили корона вирус. Сдувается пандемийка
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27.01.2021 08:17 Ответить
Ага. Кількість виявлених зменшилася, а смертність виросла.
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27.01.2021 08:18 Ответить
предполагаю, что люди с легкими формами просто не идут в поликлиники и больницы, причин тут несколько.
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27.01.2021 08:29 Ответить
Только недовольные идут в поликлинмки и больницы, чтобы получить более тяжелую форму.
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27.01.2021 08:33 Ответить
Пожинаємо наслідки новорічних та різдвяних свят.
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27.01.2021 08:28 Ответить
А вот если бы Зеля с Разумковым померли, это ба меня не расстроило. Заранее благодарен.
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27.01.2021 08:31 Ответить
Із 206 436 -ьох хворих (на вчорашній день) сьогодні померло аж 145 людей невідомо від чого. Ну це, звичайно, страшна пандемія.
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27.01.2021 08:33 Ответить
Це не рахуючи невиявлених безсимптомних.
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27.01.2021 08:34 Ответить
В світі кількість померлих від короновірусу зростає, а в Україні падає.... Дива, та й годі...
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27.01.2021 08:50 Ответить
И только у ковидоистеричек все стабильно - каждый день одни и те же тупые коменты!
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27.01.2021 13:37 Ответить
По словам цих зелених мерзот---захворюваність зменшується. А ЗВІДКІЛЯ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ СМЕРТНІСТЬ, Ми з дружиною переболіли цією заразою в легкій формі,то зовсім не ввійшли в статистику. БРЕХЛИВІ тварюки.
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27.01.2021 08:57 Ответить
позитивний результат тесту не зареєстрували ?! Хто ставив діагноз ?
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27.01.2021 09:03 Ответить
https://covid19.rnbo.gov.ua/ Сегодня болеют в Украине - 198 596.
198 596 это 0,5% от 37 000 000 которых Дубилет посчитал. 1 200 883 в 6 раз страшнее чем 198 596.
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27.01.2021 08:57 Ответить
"Долгий" ковид: русская рулетка для молодых и здоровых
https://www.bbc.com/russian/news-55641025

Каждый десятый заразившийся коронавирусом продолжает испытывать симптомы заболевания и по прошествии восьми недель. Риск такого протекания болезни, которое называют "долгим ковидом", превращает жизнь даже молодых и здоровых заразившихся в подобие "русской рулетки" с непредсказуемым исходом, считает ведущий британский иммунолог.
Группа работников британской системы здравоохранения, у которых заболевание приняло долгую и тяжелую форму, и профессионалы в области медицины на заседании парламентской группы во вторник описали течение болезни.
По их словам, спустя длительное время после заражения многие продолжают испытывать боли, постоянное утомление и тяжелые повреждения нервной системы.
Даже для молодых и здоровых людей заражение вирусом может нести серьезные риски, предупреждают они, предостерегая от "черно-белого" восприятия ковида, который якобы или смертелен или протекает легко и быстро.
Действительно, большинство людей переносит заражение сравнительно легко, но у значимого меньшинства - от 5% до 10% - симптомы сохраняются на протяжении нескольких недель после заражения.
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27.01.2021 10:42 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVw31yMJJlu2ac0vs_cjLBi4Sf01-wYSI2f1nbO2J8g824CDl6IHxiN77JnhJHAXqgEUdQj5szPcRVxJNJnfQAVYaHKDHv7-8KzD-yyIeNnmbHx2N1fJCe9YnQjlb44Zkk&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/4872404236166949?__cft__[0]=AZVw31yMJJlu2ac0vs_cjLBi4Sf01-wYSI2f1nbO2J8g824CDl6IHxiN77JnhJHAXqgEUdQj5szPcRVxJNJnfQAVYaHKDHv7-8KzD-yyIeNnmbHx2N1fJCe9YnQjlb44Zkk&__tn__=%2CO%2CP-R 4 мин. ·

Коронавирус получил платежки за отопление и газ в декабре-январе - и в ужасе убежал из Украины...
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27.01.2021 09:00 Ответить
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ США ПОДАЛИ В СУД НА CDC ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С COVID
«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:
«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.
У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.
Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.
В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.
Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.
При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?
Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
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27.01.2021 09:13 Ответить
27.01.21 У світі різко зросла кількість смертей через COVID-19: за добу - 15,8 тис. випадків. За добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб. Якби в Україні була такій самий відсоток смертей через COVID-19 як у світі, то померлих за добу було б ~ 15,8 тис. х 42млн./7млрд. = 95 осіб. Реально померли 145 осіб. Відсоток смертності через COVID-19 в Україні в півтора рази вищий ніж у світі. Чи брехунець це розуміє?
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27.01.2021 10:13 Ответить
За добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб, виявлено 3776 нових випадків, одужали - 14 250 - Цензор.НЕТ 4237
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27.01.2021 11:25 Ответить
Подивыться на кількість госпіталізованих і узнаєте, що реально заболіло за сутки в 5 раз більше.
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27.01.2021 13:16 Ответить
Реально у нас уже переболело короной где то 25-30 % страны , а весь чес который несут Осел и Ко яйца выеденного не стоит.
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27.01.2021 14:39 Ответить
 
 