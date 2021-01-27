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Новости Коронавирус и карантин
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В мире резко возросло число смертей из-за COVID-19: за сутки - 15,8 тыс. случаев

В мире резко возросло число смертей из-за COVID-19: за сутки - 15,8 тыс. случаев

По состоянию на утро 27 января в мире зарегистрировали 528 698 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 15 879 человек .

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 100 839 430 случаев инфицирования, из них 528 698 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 167 167 человек, из них 15 879 за минувшие сутки. Отметим, что по состоянию на утро 26 января было зафиксировано 9 597 смертей.

В мире резко возросло число смертей из-за COVID-19: за сутки - 15,8 тыс. случаев 01

Побороли болезнь и вылечились 72,8 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 145 человек, выявлены 3 776 новых случаев, выздоровели - 14 250

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

В мире резко возросло число смертей из-за COVID-19: за сутки - 15,8 тыс. случаев 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 30-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 12.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А у нас практически победили пандемию!!! Віылечивается в 5 раз больше чем заражается!!! Слава Максиму Степанову и Мише Крадуцкому
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27.01.2021 08:27 Ответить
В мире растёт, страны закрываются, а в Украине вирус дохнет сам, вот что значит вовремя закрыть продажу батареек и носков
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27.01.2021 08:38 Ответить
Ну надо ж страху нагнать, чтоб не расслаблялись и побольше идиотских мер ввели.
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27.01.2021 08:39 Ответить
Крутят статистикой, как цыган солнцем.
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27.01.2021 08:42 Ответить
27.01.21 У світі різко зросла кількість смертей через COVID-19: за добу - 15,8 тис. випадків. За добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб. Якби в Україні була такій самий відсоток смертей через COVID-19 як у світі, то померлих за добу було б ~ 15,8 тис. х 42млн./7млрд. = 95 осіб. Реально померли 145 осіб. Відсоток смертності через COVID-19 в Україні в півтора рази вищий ніж у світі. Чи брехунець це розуміє?
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27.01.2021 10:15 Ответить
Ух как страшно, срочно вакцину,срочно!!!
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27.01.2021 10:59 Ответить
Смех смехом, а ведь если не будут колоться(как было в свое время с тряпочками она физиономию), то могут придумать и навяжут такие ограничения, что либо вкалывай себе сомнительную бадягу, которую уже наштамповали и "уплочено", либо будешь безвыездным, безработным если вообще не бесправным.
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27.01.2021 12:48 Ответить
Сильно не хвилюйся, адже в нашій країні завжди буде існувати ще один спосіб отримання "завітної" корочки
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27.01.2021 15:03 Ответить
Да я особо не волнуюсь и коррупцию не одобряю. Маску ношу,если людям вокруг от этого спокойнее и не истерю. Просто странно смотреть как из обычной(и в сравнении с другими существующими - далеко не самой страшной) болезни вдруг делают апокалипсис и сходят с ума.
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27.01.2021 19:34 Ответить
 
 