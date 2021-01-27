В мире резко возросло число смертей из-за COVID-19: за сутки - 15,8 тыс. случаев

По состоянию на утро 27 января в мире зарегистрировали 528 698 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 15 879 человек .

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 100 839 430 случаев инфицирования, из них 528 698 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 167 167 человек, из них 15 879 за минувшие сутки. Отметим, что по состоянию на утро 26 января было зафиксировано 9 597 смертей.

Побороли болезнь и вылечились 72,8 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 30-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 12.