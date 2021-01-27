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Новости Агрессия России против Украины
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ВМС Украины в этом году получат турецкие беспилотники Bayraktar ТВ2, - командующий ВМС ВСУ Неижпапа

ВМС Украины в этом году получат турецкие беспилотники Bayraktar ТВ2, - командующий ВМС ВСУ Неижпапа

В этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов Bayraktar ТВ2 турецкого производства с улучшенными характеристиками.

Об этом заявил командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа во время рабочей встречи с представителями турецкой компании Baykar Makina в Одессе, сообщает ВМС Украины на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов с улучшенными характеристиками, которые будут действовать в интересах Военно-Морских Сил, как на суше так и на море", - рассказал командующий ВМС ВС Украины.

Контр-адмирал Алексей Неижпапа поблагодарил турецких партнеров за сотрудничество, конструктивный диалог по выработке общей позиции и решению вопросов в рамках реализации этого проекта.

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"Мы разрабатываем беспилотные летательные комплексы. Для Украины, в качестве поддержки, мы предоставляем новейшие технологии, которые имеем сегодня. Мы всегда будем делиться с украинскими партнерами своим опытом для того, чтобы вместе достигать поставленных целей", - сказал генеральный директор Baykar Makina Халук Байрактар.

По результатам встречи, был разработан общий порядок реализации проекта плана действий.

Как известно, ранее командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа сообщал о том, что для применения в Черноморской и Азовской операционной зоне БПЛА Bayraktar будут иметь увеличенную дальность полета и будут задействоваться для освещения надводной обстановки, обеспечения действий сил на берегу и на море.

Как сообщалось, министр обороны Украины Андрей Таран и президент Директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подписали меморандум, где, в частности, были обозначены намерения начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов и всех видов турбинных двигателей.

Тогда же Андрей Таран и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подписали рамочное военное соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики.

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Турецкие беспилотники продемонстрировали свою эффективность во время боевых действий в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

Автор: 

беспилотник (3520) ВМС (1458) Турция (3369) Неижпапа Алексей (74)


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Топ комментарии
+11
Ударный беспилотник... Даже звучит красиво! Не ссыкливо сдающий свою землю врагу, а ударный. Не замалчивающий наши потери во время "перемирия", а ударный. Не ищущий мира в глазу оккупанта, а ударный. Ударный, шут ты гороховый! Запомни это слово, сцыкло, и попробуй произнести!
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27.01.2021 09:38
+6
А Сокола від КБ "Луч" підтримать ні? Та вже ш. Та отож
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27.01.2021 09:41
+3
Мдааа, так пьётра еще не облаживали.
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27.01.2021 09:56
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Ударный беспилотник... Даже звучит красиво! Не ссыкливо сдающий свою землю врагу, а ударный. Не замалчивающий наши потери во время "перемирия", а ударный. Не ищущий мира в глазу оккупанта, а ударный. Ударный, шут ты гороховый! Запомни это слово, сцыкло, и попробуй произнести!
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27.01.2021 09:38 Ответить
Мдааа, так пьётра еще не облаживали.
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27.01.2021 09:56 Ответить
Ты уколы пропустил...
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27.01.2021 10:22 Ответить
вот нечего по себе людей судить.
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27.01.2021 10:34 Ответить
Никто тебя не судит. Ты недееспособный. Резвись себе, дурачкам все можно.
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27.01.2021 10:41 Ответить
Для ВМСУ безпілотник Байрактар абсолютно непотрібен, кораблі та катера ВМСУ не можуть взаємодіяти з цим безпілотником, на кораблях та катерах ВМСУ немає керованих ракет, які могли б наводитись на ціль цим безпілотником! Це дурна витрата коштів.
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27.01.2021 13:36 Ответить
мы тебя ждали.. и вот ты пришел..
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27.01.2021 13:47 Ответить
Можливо сьогодні немає. А завтра будуть. Люди ж працюють над питанням. Хоча згідний, ВМС якось трохи дивно. Чому не неземні частини? Там вже все добре?
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27.01.2021 13:59 Ответить
Для ВМСУ більше піходять БПЛА які можуть стартувати або сідати на кораблі та катери, а цей БПЛА має розмір крил 12 метрів, його навіть запустити з катапульти з крейсера Україна не вийде, то для чого цей цирк?
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27.01.2021 15:13 Ответить
Згоден. Базувати такі ЛА можливо лише в берегових підрозділах. Тож ВМС тут мало придатні для експлуатації та бойового застосування.
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27.01.2021 15:52 Ответить
Та ты шо, поди опять зебилу в штаны Петя насрал? Ой лол, ни у имбецилы...
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27.01.2021 10:23 Ответить
а шо, пахнет тебе ?
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27.01.2021 10:35 Ответить
Ну да, вообще-то... гнильцой от тебя несет и еще чем-то... овечьим.
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27.01.2021 10:42 Ответить
Для тебе є дві новини. Одна добра, інша так собі. Перша, раз запахи відчуваєш, ковідом не хворієш. Друга - запахи через інтернет не передаються, тому пахне тобі від тебе ж.
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27.01.2021 17:19 Ответить
Назвемо ударний барига чоколадний, для підриву складів.
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27.01.2021 11:09 Ответить
И побольше, сколько мрази бурятской похоронить нужно
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27.01.2021 09:39 Ответить
буряты в море?их и на суше никто хоронить не собирается
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27.01.2021 15:00 Ответить
Зрада 2.0
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27.01.2021 09:39 Ответить
Да ладно... все помнят какая была зрада у зедебилов когда их ПОЛУЧИЛИ при "мародере". А тут якобы ПОЛУЧАТ и уже такая перемога что куда там..
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27.01.2021 10:25 Ответить
Вони повинні були бути ще вчора, не в скринях по складах на заході країни, а в небі на сході.
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27.01.2021 09:39 Ответить
А Сокола від КБ "Луч" підтримать ні? Та вже ш. Та отож
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27.01.2021 09:41 Ответить
Сокіл-300 погугліть
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27.01.2021 09:42 Ответить
Опять флот)) Там нужнее))
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27.01.2021 09:43 Ответить
Неижпапа как хороший хозяйственник сумел выбить в свое подчинение аэророзведку тем самым повышая значимость ВМФ. 15 адмиралов должны же чем то командовать? Зелупенский отчитывается о приобретении Байрактаров (мол не хуже чем при Барыге) но дабы не злить ***** базироваться они будут в глубоком тылу и использоваться для рассматривания голых тел на пляже. Все довольны.
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27.01.2021 15:12 Ответить
хорошая новость... можно бы и порадоваться... но..
но кое-кто (не будем говорить кто, хотя это был слоненок (с)...главнокакбыкомандующий) запретил нашим и разведку и ответку и использование БПЛА дабы не сердить ту сторону
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27.01.2021 09:44 Ответить
ну, показуй приказ. Васья.
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27.01.2021 10:36 Ответить
приказ Вы можете потребовать в Охфисе ПреЗЕдента или лучше у него самого...
///
В Офисе Президента подчеркнули, что «режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня с 27 июля 2020 года является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других их положений».
В ОБСЕ подчеркнули, что https://babel.ua/ru/news/47871-zapret-na-razvedku-dronov-i-snayperov-v-obse-rasskazali-detali-peremiriya-na-donbasse-o-kotorom-dogovorilis-v-minske мероприятия по соблюдению согласованного перемирия предусматривают:* запрет на наступательные и разведывательные действия, а также на использование любых летательных аппаратов;
* запрет на применение огня, в том числе снайперского;
* запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах или возле них, особенно возле объектов гражданской инфраструктуры;
* применение дисциплинарных мер за нарушение перемирия и уведомление о них координатора ТКГ;
* создание специального механизма по реагированию на нарушение перемирия;
* огонь в ответ на наступательные действия разрешается, если он отрывается по приказу руководства ВСУ или боевиков в случае, когда урегулировать ситуации посредством механизма не удается.
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27.01.2021 11:24 Ответить
А толку нам з них при цій владі? Я років 20 назад запитав молдаван, чому вони продають свої винищувачі Індії. Він відповів: а нафіга оні нам- он только взлєтел - уже за границей.
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27.01.2021 09:47 Ответить
Пусть покупают. Они уйдут, хоть что-то хорошее после них останется.
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27.01.2021 09:50 Ответить
Нормально, а аеророзвідку розформовують. Таран-ху...лан.
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27.01.2021 09:49 Ответить
Раньше ракеты делали, самолёты, а сейчас после всех "реформ" с 1991-го года, беспилотники у Турции покупаем и радуемся.
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27.01.2021 09:51 Ответить
в 1991 году Украина имела одну из самых сильных армий в мире и была самой сильной економикой Европы,с тех времен очень многое изменилось,за 30 лет всю страну разпродали и ободрали до нитки,теперь официально Украина самая нищая страна Европы,очень печально за всем этим наблюдать
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27.01.2021 09:57 Ответить
Яким чином ви оцінююте "самую сильную армию"? Кількістью неданавчаних немотивованих вояків, так тоді монголотатарське військо було сильніше. А економіку ви оцінююте по кількості проданного за кордон зерна та виплавленого металу? Так це сама нерозвинута економика - "сырьевая". Сильна економіка та, що запроваджує передові технології, наприклад у Люксембурга.
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27.01.2021 10:15 Ответить
Агрогосударство, а все агро, без промышленного научного потенциала бедные страны, распахивать и травить землю на заграничных тракторах легче чем строить технологическую отрасль
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27.01.2021 10:25 Ответить
Ага, ракети, літаки і Запорожці блін! Порівняно з Запорожцем навіть Фольксваген Жук - лімузин блін!
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27.01.2021 10:11 Ответить
Простите, но вроде при Порошенко это считалось преступлением и ненужной х-нёй?
И вой стоял шо надо делать самим, а не как проклятый барыга транжирить бабло?
Зелёная братия, я не понял, шото изменилось?
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27.01.2021 09:54 Ответить
Ты малость подурнел.
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27.01.2021 09:57 Ответить
Эммм..... Я не по тем делам, поищи в другом месте
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27.01.2021 10:31 Ответить
слышишь, неижпапа-неижмама-неижбаба-неиждед - а самим производить такие изделия ума нет?
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27.01.2021 10:20 Ответить
Так была же программа совместного производства БПЛА?! Куда делась?
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27.01.2021 10:46 Ответить
это вообще не к нему вопрос,а к Урусскому
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27.01.2021 14:59 Ответить
Ну не знаю, не знаю, лично мне нравится слово РОЙ. А если он еще и упорядоченный и управляемый это меня даже воодушевляет....
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27.01.2021 12:42 Ответить
Флоту потрібен авіаносць для безпілотників типу Bayraktar ТВ2. Це б істотно змінило баланс сил у Чорному морі.
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09.02.2021 12:33 Ответить
 
 