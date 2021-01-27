ВМС Украины в этом году получат турецкие беспилотники Bayraktar ТВ2, - командующий ВМС ВСУ Неижпапа
В этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов Bayraktar ТВ2 турецкого производства с улучшенными характеристиками.
Об этом заявил командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа во время рабочей встречи с представителями турецкой компании Baykar Makina в Одессе, сообщает ВМС Украины на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов с улучшенными характеристиками, которые будут действовать в интересах Военно-Морских Сил, как на суше так и на море", - рассказал командующий ВМС ВС Украины.
Контр-адмирал Алексей Неижпапа поблагодарил турецких партнеров за сотрудничество, конструктивный диалог по выработке общей позиции и решению вопросов в рамках реализации этого проекта.
"Мы разрабатываем беспилотные летательные комплексы. Для Украины, в качестве поддержки, мы предоставляем новейшие технологии, которые имеем сегодня. Мы всегда будем делиться с украинскими партнерами своим опытом для того, чтобы вместе достигать поставленных целей", - сказал генеральный директор Baykar Makina Халук Байрактар.
По результатам встречи, был разработан общий порядок реализации проекта плана действий.
Как известно, ранее командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа сообщал о том, что для применения в Черноморской и Азовской операционной зоне БПЛА Bayraktar будут иметь увеличенную дальность полета и будут задействоваться для освещения надводной обстановки, обеспечения действий сил на берегу и на море.
Как сообщалось, министр обороны Украины Андрей Таран и президент Директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подписали меморандум, где, в частности, были обозначены намерения начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов и всех видов турбинных двигателей.
Тогда же Андрей Таран и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подписали рамочное военное соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики.
Турецкие беспилотники продемонстрировали свою эффективность во время боевых действий в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
но кое-кто (не будем говорить кто, хотя это был
слоненок(с)...главнокакбыкомандующий) запретил нашим и разведку и ответку и использование БПЛА дабы не сердить ту сторону
///
В Офисе Президента подчеркнули, что «режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня с 27 июля 2020 года является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других их положений».
В ОБСЕ подчеркнули, что https://babel.ua/ru/news/47871-zapret-na-razvedku-dronov-i-snayperov-v-obse-rasskazali-detali-peremiriya-na-donbasse-o-kotorom-dogovorilis-v-minske мероприятия по соблюдению согласованного перемирия предусматривают:* запрет на наступательные и разведывательные действия, а также на использование любых летательных аппаратов;
* запрет на применение огня, в том числе снайперского;
* запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах или возле них, особенно возле объектов гражданской инфраструктуры;
* применение дисциплинарных мер за нарушение перемирия и уведомление о них координатора ТКГ;
* создание специального механизма по реагированию на нарушение перемирия;
* огонь в ответ на наступательные действия разрешается, если он отрывается по приказу руководства ВСУ или боевиков в случае, когда урегулировать ситуации посредством механизма не удается.
И вой стоял шо надо делать самим, а не как проклятый барыга транжирить бабло?
Зелёная братия, я не понял, шото изменилось?