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Креминь о заявлениях профессора НПУ Драгоманова Бильченко об украинском языке: "Правоохранители обязаны обратить внимание"

Креминь о заявлениях профессора НПУ Драгоманова Бильченко об украинском языке:

Языковой омбудсмен Тарас Креминь считает, что на заявления профессора НПУ им. Михаила Драгоманова Евгении Бильченко должны обратить внимание правоохранители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net.

"Учитывая то, что такие заявления были раньше, мне кажется, что это один из примеров противоправных действий граждан Украины. Поэтому я уверен, что на это и на другие заявления, которые звучали в последнее время, правоохранители обязаны обратить внимание", - подчеркнул языковой омбудсмен.

Он напомнил, что Бильченко в течение последних лет находится в базе "Миротворец" как одна из тех, кто подает информацию, которая не соответствует действительности.

Креминь предположил, что Бильченко действовала как один из интернет-агитаторов, которые имели целью реализовать деятельность, управляемую извне.

По его мнению, аналогичные заявления - это один из примеров так называемого флешмоба в защиту русскоязычных граждан, передаваемых с пророссийских и российских телеканалов.

Также читайте: Надеюсь, в этом году у нас будет не меньше десяти представителей в регионах, - языковой омбудсмен Креминь

В то же время Креминь отметил, что не видит никаких дискриминационных примеров нарушения русскоязычных граждан Украины по языковому признаку законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Вместе с тем считаю, что закон об обеспечении функционирования государственного языка выписан корректно, согласно выводам Конституционного суда, Венецианской комиссии, а также комиссара ОБСЕ и отвечает всем современным требованиям законотворчества", - пояснил омбудсмен.

И добавил: "Думаю, что здесь мы имеем дело не с деятельностью сотрудников учебного заведения, потому что заявления не совпадают с позицией учебного заведения, профессорско-преподавательского состава или студенчества".

Это личная инициатива Бильченко, похоже, с деструктивной целью разжигания межнациональной розни по языковому признаку, считает Креминь.

Напомним, профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" назвала Украину "американской колонией" и заявила, что за этим законом стоит "обыкновенный фашизм". В университете считают такие заявления недопустимыми и планируют созвать Ученый совет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МОН о скандале с профессором университета Драгоманова Бильченко: Дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда

Автор: 

СБУ (19843) украинский язык (1189) высшее образование (182) Креминь Тарас (130)


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Топ комментарии
+30
Професорші нагадати, що в 30-х роках було розстріляно 5000 письменників і вчителів саме української мови. Чомусь вчителів російської не зачепили буксирні бригади НКВС. Було знищено цвіт нації, той же Агатангел Кримський, який знав 60 східних мов, і такі були не потрібні московській туполобій імперії. Їм потрібні були такі, як ця професорша, вилизувачка чобіт рускаго міра. В Криму була вільно дозволена російська мова і де той Крим зараз? Мова це не забаганка, а один з елементів національної безпеки. Вчіть англійську, як мову міжнародну і українську як державну, все інше за бажанням, в тому числі і російську.
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27.01.2021 10:00
+28
Ни в одной другой стране мира такое не возможно ! ТГ Шевченко - «Украино ,подивись на себе ,сидить ворог в твоий хати и смиеться з тебе ! «
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27.01.2021 09:54
+22
В нас свобода слова доведена до абсурду.
Неадекватна особина з антидержавними заявами закидає в голови студентів лайно, з яким вони потім біжать голосувати за какую_разніцу або за ригів.
В США звільнили з університету консерву пуйла Ілларіонова за брехню та фейки.
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27.01.2021 10:03
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Правила форума Совет форумчан
Оце і вся реакція від влади?
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27.01.2021 09:52 Ответить
а чего все ждали? расстрела? у нас не паРаша все таки. вот уволить ее скорее всего уволят, пусть звездует в любимые говени руSSких "братьев" учить...ну чему она там может научить.
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27.01.2021 09:59 Ответить
Дозвольте вас виправити. В оф.назві росісії немає жодної літери "у", тепер відведіть погляд від екрану і гарненько поміркуйте, чи все вірно? ви не пропустили її, таки ж немає тої літери "у", так? Отож читайте та пишіть вірно.
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27.01.2021 10:08 Ответить
Скажите спасибо что ей охрану не выделили ...
А чего ещё ждать от зелёной власти холуев
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27.01.2021 10:00 Ответить
А у нас є влада?
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27.01.2021 10:53 Ответить
Эта "прохвесорша" - больной на голову человек!
В 40 лет и при ее соц.статусе так одеваться может только психически больной человек 🤕
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27.01.2021 11:10 Ответить
чи є тут психіатри? а поясніть-но нам неосвіченим, як працює механізм індукованого божевілля... просто куку-анон по-українськи

https://mobile.twitter.com/lazarev_ua
https://mobile.twitter.com/lazarev_ua
https://mobile.twitter.com/lazarev_ua


https://mobile.twitter.com/lazarev_ua

https://mobile.twitter.com/lazarev_ua Oleksii Lazariev https://mobile.twitter.com/lazarev_ua @lazarev_ua https://mobile.twitter.com/lazarev_ua/status/1353987158655311872 26 янв.

...На жаль, всі учні Більченко від неї в захваті, крім моєї жінки.
А ті, що проти (філфаковці), формально не вчаться в неї на курсі((
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27.01.2021 11:40 Ответить
як працйює куку-анон по-американськи, розписано Текстами.орг

Конспірологи з QAnon разом з іншими штурмували Капітолій.
Розробник ігор аналізує, як функціонує цей рух - https://texty.org.ua/articles/102817/konspirolohy-z-qanon-shturmuvaly-kapitolij-rozrobnyk-ihor-analizuye-yak-vynyk-cej-ruh/?src=main
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27.01.2021 11:42 Ответить
Вот так виглядає ліцо русского мира 😭
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27.01.2021 11:21 Ответить
Кремінь, що ти мелеш, про який "флешмоб на захист російськомовних громадян"?

Це відверта ворожість проти України, українців та паплюження нашої культури. Це ж свідоме (вона ж професор) розпалювання міжнаціональної ворожнечі!
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27.01.2021 13:18 Ответить
А что, правоохранительные органы на нее одну должны внимание обращать? Да и кто это будет делать? Татаров? Венедиктова? А может быть сам Портнов в ОАСК заявление напишет? Короче, загонят вас, украинцы, в ближайшее время на Волынь, в Черновцы, да во Львов и будете там себе на украинском разговаривать. Не умеете себя защищать - так кто же вам доктор!
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27.01.2021 09:53 Ответить
Ни в одной другой стране мира такое не возможно ! ТГ Шевченко - «Украино ,подивись на себе ,сидить ворог в твоий хати и смиеться з тебе ! «
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27.01.2021 09:54 Ответить
ле так у кожній країні, яка є колонією рашки.
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27.01.2021 13:25 Ответить
"Дубіністи" в Україні відчули безкарність і "розпустили пір"я"... Адже, за методами Більченко нічим не відрізняється від того ж Дубінського... Люди, що діють у публічній сфері, перестали слідкувать за своїм язиком... Цю "тринду" дурнувату "Блазень" захищать не буде - дай бог власну задницю "відмить". Може, спробує, після розірвання контракту і звільнення, відновиться через суд. Ну, відновиться... Однак, підтримки з боку тих, хто звільняв, не отримає, будуть "ставить палиці в колеса". Крім того, студентство може оголосить їй бойкот. Не буде студентів на лекціях, заняттях - не буде викладацьких годин. Не буде годин - не буде зарплати... Не буде зарплати - піде сама...
"Перед тим, як щось сказать, обов"язково перевіряйте, чи ваш язик надійно зв"язаний з мозком...".
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27.01.2021 09:59 Ответить
Щодо реалій роботи закладів вищої освіти. Ставка викладача не залежить від наявності в аудиторії студентів, тож гроші вона буде отримувати. Хіба що її ставка буде складатися з годин так званих "вибіркових" дисциплін і за умови "не вибору" - вона не матиме роботи...
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27.01.2021 10:45 Ответить
Та я вже з товаришем "проконсультувався"... Він в університеті викладає... В тому ж і біда нашого покоління, що люди "обидлячилися"... Читав Ігнатьєва, "50 років у строю". Там полк відмовився відповісти командиру на привітання. Полковник пішов у відставку... А зараз? Президент "в лайні по самі вуха", Верховна Рада, прем"єр-міністр, теж. Міністр оборони злмває секретні дані ворогу, міністр охорони здоров"я бреше в умовах пандемії і ********** комерційні інтереси, міністр освіти спалився на плагіаті... І ніхто й не думає подавать у відставку...
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27.01.2021 11:22 Ответить
...і тим дедалі напрошується на дефенестрацію
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27.01.2021 11:43 Ответить
А у нас "дефенестрації" вже практикувалися... У сміттєві баки... Уявляю, скільки знадобиться баків, коли знову спалахне "Майдан"... Не прибічник "судів Лінча", однак, часом, жалію, що декого туди кидали живцем - вони звідти вибралися, почистилися, і знову залізли у владу...
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27.01.2021 15:18 Ответить
Кремінь щодо заяв професорки НПУ Драгоманова Більченко про українську мову: "Правоохоронці зобов'язані звернути увагу" - Цензор.НЕТ 2284"
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27.01.2021 13:29 Ответить
Професорші нагадати, що в 30-х роках було розстріляно 5000 письменників і вчителів саме української мови. Чомусь вчителів російської не зачепили буксирні бригади НКВС. Було знищено цвіт нації, той же Агатангел Кримський, який знав 60 східних мов, і такі були не потрібні московській туполобій імперії. Їм потрібні були такі, як ця професорша, вилизувачка чобіт рускаго міра. В Криму була вільно дозволена російська мова і де той Крим зараз? Мова це не забаганка, а один з елементів національної безпеки. Вчіть англійську, як мову міжнародну і українську як державну, все інше за бажанням, в тому числі і російську.
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27.01.2021 10:00 Ответить
безполєзно їй то казати.
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27.01.2021 13:32 Ответить
В университете считают такие заявления недопустимыми и планируют созвать Ученый совет - уволить ее как непонимающую происходящее, посадить в окоп первой линии и пускай там уговаривает русских солдат уйти с территории Украины. Как такие професора становятся уважаемыми уже ясно давно. Могут строить студентов. Но делать оккупационные заявления на всю страну, неприкрытая злоба на американцев, такие академики должны сами себя кормить и одевать.
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27.01.2021 10:02 Ответить
как ОНО может быть преподавателем?! Ну есть же какие то аттестации! Тут уже не к ней вопросы должны быть а к тем кто ей потворствует! К руководству учебного заведения!
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27.01.2021 10:02 Ответить
Для проходження "атестації" (конкурсу на посаду) - потрібно виконувати чисто формальні показники - "публікації, виконання навантаження та посадових обов'язків тощо" + нормальні стосунки з колегами та безпосереднім керівництвом...
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27.01.2021 10:49 Ответить
А психиатра преподавателю проходить не нужно ?
Вон в Питере один уже "напреподавал" рюкзак расчленение 🤔
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27.01.2021 11:13 Ответить
Зустрічав в об'явах про конкурс на вакантну посаду в деяких закладах вищої освіту і такий пункт. Однак термін придатності такої довідки там визначали у 3 місяці (якщо не помиляюсь).
Але вимагання такої довідки (наскільки мені відомо) - є порушенням законодавства...
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27.01.2021 12:06 Ответить
так атестації проводять по академічним знанням. те, що вона меле, до перевірки знань не відноситься. цим займається закон і народне осудження.
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27.01.2021 13:33 Ответить
Потрібні ні заяви,а дії Звернутись по прокуратури і відкрити справу. А в першу черге вигнати цю сучку з університету.Статті найдуться.
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27.01.2021 10:02 Ответить
Ви правильно міркуєте. Та в Україні вся влада підкацапська.
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27.01.2021 10:39 Ответить
В нас свобода слова доведена до абсурду.
Неадекватна особина з антидержавними заявами закидає в голови студентів лайно, з яким вони потім біжать голосувати за какую_разніцу або за ригів.
В США звільнили з університету консерву пуйла Ілларіонова за брехню та фейки.
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27.01.2021 10:03 Ответить
Волчий билет профессору в зубы и в ЖЭК, трудоустраиваться. Люди. не осознающие себя украинцами, не должны даже косвенно влиять на молодежь. Плохому шпана и сама научится!
Народ, вы только посмотрите на эту ватницу. Если снаружи она такая стремная, представляете, какой кал там в башке...
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27.01.2021 10:06 Ответить
В зубы волчий билет лучше не надо, а то прокусит, приведет в негодность. А вот монтировкой по зубам можно - монтировка выдержит
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27.01.2021 10:24 Ответить
Креминь о заявлениях профессора НПУ Драгоманова Бильченко об украинском языке: "Правоохранители обязаны обратить внимание" - Цензор.НЕТ 7380
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27.01.2021 10:06 Ответить
как вы могли сравнить ее с ним ? Он красавчик
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27.01.2021 12:41 Ответить
Фашизты доколе!!!! Первая жертва укропских мовных издевательств с выпавшей челюстью!!!
Креминь о заявлениях профессора НПУ Драгоманова Бильченко об украинском языке: "Правоохранители обязаны обратить внимание" - Цензор.НЕТ 7754
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27.01.2021 10:12 Ответить
Кремінь щодо заяв професорки НПУ Драгоманова Більченко про українську мову: "Правоохоронці зобов'язані звернути увагу" - Цензор.НЕТ 5318
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27.01.2021 10:27 Ответить
Ёпта... Та она ж инвалид! Это невооруженным глазом без медосмотра видно. Налицо (на лице) тяжелые генетические отклонения. Лишняя хромосома опять же прослеживается. Какой кацап ее в профессора выводил?! Не насосала же она... Страшно даже представить себе такое...
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27.01.2021 10:38 Ответить
Абсолютно вірно: цьотка - інвалід розумової праці.
Тут діє комплекс чинників. Чому, приміром, людина з явними психіатричними проблемами перебуває не на стаціонарному лікуванні? Чому для того, щоб таку людину помістити на стаціонарне лікування, потрібно... отримати її ж дозвіл(!!!)? Чому керівництво вишу дивится крізь пальці на її художества?..
Питань багато, відповіді на них очевидні. Але нічого не робиться. І не буде робитися. Принаймні, доки в країні не буде притомної влади.
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27.01.2021 12:20 Ответить
Чемодан - вокзал - засРашка!
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27.01.2021 10:24 Ответить
Короче, кацапи, переробляйте чєлюсті
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27.01.2021 10:28 Ответить
Так если бы правохранительные, а то ж правохренительные. Где уж там уж нам уж замуж.
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27.01.2021 10:29 Ответить
Правоохоронці? І все? А психіатри? У 2014р. вона ще виглядала майже цілком нормальною
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27.01.2021 10:30 Ответить
Страшно то, что через профессоршу Бильченко проходит ежегодно тысячи студентов. Им всем им она отравляет мозг и дует в уши анти-украинские тезисы и свои ватные мысли.

Считаю, что Педсовет должен немедленно ее уволить.
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27.01.2021 10:31 Ответить
Педсовет там такой же ватный, как и она. Увольнять нужно вместе с педсоветом.
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27.01.2021 10:40 Ответить
"Педсовет" - то тільки в школі. В закладах вищої освіти - це питання вирішує ректор + ректорат. Може долучитися ще вчена рада. Процедуру звільнення проводить як і всюди - відділ кадрів...
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27.01.2021 10:52 Ответить
Не только правоохранители!
Нужно подключить СБУ и Альфу ! А если не смогут - дивизию ВСУ.
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27.01.2021 10:52 Ответить
и Бидону пожаловаться.
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27.01.2021 11:00 Ответить
зараз ця потвора вже вєщає на ZIKє
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27.01.2021 10:56 Ответить
На ней что, биологическое оружие испытывали?
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27.01.2021 10:56 Ответить
Жертва дихлофоса 😂
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27.01.2021 11:15 Ответить
То просто обтяжена спадковість назовні пробилася...
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27.01.2021 12:11 Ответить
вона сама - оружиє.
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27.01.2021 13:35 Ответить
Скоріш за все це спермотоксикоз та порушення метаболічних процесів, можливо глисти - для цього беруть кал на аналізи. Необхідний також огляд проктолога - може бути пухлина кишківника - організм сам подає сигнали, як то невмотивоване згадування про онкологію. Варто також звернутися до психолога і психіатра. Стосовно професорського звання. В нашій країні професорів розвелося як глистів.
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27.01.2021 11:08 Ответить
Швидше психічний розлад на тлі сексуального незадоволення,глибока депресія!!!))))
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27.01.2021 11:12 Ответить
"Хронічний недотрах"...
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27.01.2021 11:13 Ответить
О! Класична "істерія" по Фройду !
А то начеб-то глисти їй зуби повивертали ! 😂
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27.01.2021 11:18 Ответить
Більченко=Бондаренко=Мураєв=Медведчук=Ньюсвонь=парашні тв=зелебенська влада!!!
При Порошенкові таки такого гною з говенних ротів парашменів не було!
Все таки остерігались, а тепер страх втратили!!!
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27.01.2021 11:16 Ответить
Мене дивує те, що студенти - найбільш активна частина суспільства- не реагують на цю викладачку
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27.01.2021 11:16 Ответить
Та правоохоронці самі такі. Візьміть Авакова - харківський патріот, Венедіктова-харківська патріотка, НАБУ Ситнік - харківський патріот, суди Вовки, Тупицькі - донецькі патріоти. Там в тих містах звичайно зранку та до вечора лунає слов'їна українська мова. Та й сам Аваков і Геращенко розмовляють виключно солов'їною. Чекайте, вони наведуть порядки, що ми скоріше всі перейлдемо на малоросійську, яка їм зручніша. А та профффесорка має брати свою дупу в руки і чесати на Московію. Чого вона навчить молодих людей, яку вона творить науку за державні кошти?
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27.01.2021 11:44 Ответить
Кремінь щодо заяв професорки НПУ Драгоманова Більченко про українську мову: "Правоохоронці зобов'язані звернути увагу" - Цензор.НЕТ 7207
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27.01.2021 11:46 Ответить
іще пару заяв - і цей відстойник улюблених людин малоросійської плутократії не набере магістратуру...

Кремінь щодо заяв професорки НПУ Драгоманова Більченко про українську мову: "Правоохоронці зобов'язані звернути увагу" - Цензор.НЕТ 5459
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27.01.2021 11:52 Ответить
Это инициатива Креминь , похоже, с деструктивной целью разжигания межнациональной розни по языковому признаку, считает Бильченко.

И кто кого? Русскоговорящих Украинцев в Украинских русских переформатируют?
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27.01.2021 12:14 Ответить
для рашки вони русскиє.
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27.01.2021 13:36 Ответить
за ней плачет дурка посмотреть на ее поведение и одежду
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27.01.2021 12:29 Ответить
у тебе совкові погляди.
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27.01.2021 13:37 Ответить
А скажіть-но: коли в людини зуб болить - і їй хтось порадить піти до доброго дантиста. Це теж буде по-совковому?
Якщо є проблема, її потрібно вирішувати. Адекватно.
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27.01.2021 15:16 Ответить
ти ще раз вирішив показати що ти совок. ти навіть не поняв, про що тобі сказали.
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27.01.2021 15:38 Ответить
О премудрий! Зглянься і розтлумач мені страшну таємницю, котру я не зміг осягнути!
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27.01.2021 15:49 Ответить
о, совковий, тримай: тільки совки оцінюють людей по одягу і зовнішності, привиаючи своїм дітям взаємлзв"язок цих двох речей із мозговими мождивостями.
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27.01.2021 15:58 Ответить
Молодець! Гідна відповідь!
А тепер йди уроки вчити.
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27.01.2021 16:01 Ответить
хаха, тепер ти ще раз показав, що ти ще і бидло.
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27.01.2021 16:08 Ответить
українську школу чутно звіддаля. вона такі норми навіть прививає:вчилки таке кажуть і в книжках пишуть. звідки ж тобі бідному знати цивілізовані норми, коли сам зеленський є продуктор української школи.
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27.01.2021 16:10 Ответить
хоча відносно ворога маєш моральне право так опускати його. але лише ворога. але відчувається, що тут у тебе загальний випадок, бо ти так написав, бз конкретизації.
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27.01.2021 16:03 Ответить
А за тобой плачет дурка. и что?
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04.02.2021 15:45 Ответить
образєц культури єя діскуссіі
как на скріжалі пішет

" - Евгения, вы приехали в Чехию с какой целью? Рассказать европейцам свою правду?

- Я приехала с целью критики цветных революций на собственном примере, ибо я являюсь их живой сакральной жертвой; во-вторых, с целью помочь европейским левым, которые занимаются преодолением русофобии в Европе; и в-третьих, помочь наладить мосты диалога Россия - Европа не по либеральным лекалам, а по гуманистическим, для того, чтобы наконец-то решилась судьба Украины. На сегодняшний день Украина не является персонажем мировой политики и субъектом государственных решений, в стране хаос. Решать будут всё равно Запад и Восток. И вот чтобы судьбу Украины не решали Америка или Россия, а особенно Америка, мне бы хотелось, чтобы Россия и Европа выстроили диалог о судьбе Украины, поскольку Украина разнообразна и она расколота. Расколота в силу того, что националисты используют отличия пророссийских и проевропейских украинцев. И если Россия и Европа начнут взаимодействовать, они могут составить достойный восточноевропейский альтернативный вариант американскому глобализму." - https://www.prague-express.cz/interview/68883-kievskaya-poetessa-evgeniya-bilchenko-menya-interesuet-preodolenie-rusofobii-v-evrope
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27.01.2021 12:39 Ответить
Русскоязычная челюсть.
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27.01.2021 14:33 Ответить
Рекомендована терапія: сидіння на пляшці по 30 хвилин тричі на добу протягом двох тижнів.
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27.01.2021 15:18 Ответить
 
 