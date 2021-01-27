Креминь о заявлениях профессора НПУ Драгоманова Бильченко об украинском языке: "Правоохранители обязаны обратить внимание"

Языковой омбудсмен Тарас Креминь считает, что на заявления профессора НПУ им. Михаила Драгоманова Евгении Бильченко должны обратить внимание правоохранители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net.

"Учитывая то, что такие заявления были раньше, мне кажется, что это один из примеров противоправных действий граждан Украины. Поэтому я уверен, что на это и на другие заявления, которые звучали в последнее время, правоохранители обязаны обратить внимание", - подчеркнул языковой омбудсмен.

Он напомнил, что Бильченко в течение последних лет находится в базе "Миротворец" как одна из тех, кто подает информацию, которая не соответствует действительности.

Креминь предположил, что Бильченко действовала как один из интернет-агитаторов, которые имели целью реализовать деятельность, управляемую извне.

По его мнению, аналогичные заявления - это один из примеров так называемого флешмоба в защиту русскоязычных граждан, передаваемых с пророссийских и российских телеканалов.

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В то же время Креминь отметил, что не видит никаких дискриминационных примеров нарушения русскоязычных граждан Украины по языковому признаку законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Вместе с тем считаю, что закон об обеспечении функционирования государственного языка выписан корректно, согласно выводам Конституционного суда, Венецианской комиссии, а также комиссара ОБСЕ и отвечает всем современным требованиям законотворчества", - пояснил омбудсмен.

И добавил: "Думаю, что здесь мы имеем дело не с деятельностью сотрудников учебного заведения, потому что заявления не совпадают с позицией учебного заведения, профессорско-преподавательского состава или студенчества".

Это личная инициатива Бильченко, похоже, с деструктивной целью разжигания межнациональной розни по языковому признаку, считает Креминь.

Напомним, профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" назвала Украину "американской колонией" и заявила, что за этим законом стоит "обыкновенный фашизм". В университете считают такие заявления недопустимыми и планируют созвать Ученый совет.

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