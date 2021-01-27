Креминь о заявлениях профессора НПУ Драгоманова Бильченко об украинском языке: "Правоохранители обязаны обратить внимание"
Языковой омбудсмен Тарас Креминь считает, что на заявления профессора НПУ им. Михаила Драгоманова Евгении Бильченко должны обратить внимание правоохранители.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net.
"Учитывая то, что такие заявления были раньше, мне кажется, что это один из примеров противоправных действий граждан Украины. Поэтому я уверен, что на это и на другие заявления, которые звучали в последнее время, правоохранители обязаны обратить внимание", - подчеркнул языковой омбудсмен.
Он напомнил, что Бильченко в течение последних лет находится в базе "Миротворец" как одна из тех, кто подает информацию, которая не соответствует действительности.
Креминь предположил, что Бильченко действовала как один из интернет-агитаторов, которые имели целью реализовать деятельность, управляемую извне.
По его мнению, аналогичные заявления - это один из примеров так называемого флешмоба в защиту русскоязычных граждан, передаваемых с пророссийских и российских телеканалов.
В то же время Креминь отметил, что не видит никаких дискриминационных примеров нарушения русскоязычных граждан Украины по языковому признаку законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
"Вместе с тем считаю, что закон об обеспечении функционирования государственного языка выписан корректно, согласно выводам Конституционного суда, Венецианской комиссии, а также комиссара ОБСЕ и отвечает всем современным требованиям законотворчества", - пояснил омбудсмен.
И добавил: "Думаю, что здесь мы имеем дело не с деятельностью сотрудников учебного заведения, потому что заявления не совпадают с позицией учебного заведения, профессорско-преподавательского состава или студенчества".
Это личная инициатива Бильченко, похоже, с деструктивной целью разжигания межнациональной розни по языковому признаку, считает Креминь.
Напомним, профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" назвала Украину "американской колонией" и заявила, что за этим законом стоит "обыкновенный фашизм". В университете считают такие заявления недопустимыми и планируют созвать Ученый совет.
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А чего ещё ждать от зелёной власти холуев
В 40 лет и при ее соц.статусе так одеваться может только психически больной человек 🤕
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https://mobile.twitter.com/lazarev_ua Oleksii Lazariev https://mobile.twitter.com/lazarev_ua @lazarev_ua https://mobile.twitter.com/lazarev_ua/status/1353987158655311872 26 янв.
...На жаль, всі учні Більченко від неї в захваті, крім моєї жінки.
А ті, що проти (філфаковці), формально не вчаться в неї на курсі((
Конспірологи з QAnon разом з іншими штурмували Капітолій.
Розробник ігор аналізує, як функціонує цей рух - https://texty.org.ua/articles/102817/konspirolohy-z-qanon-shturmuvaly-kapitolij-rozrobnyk-ihor-analizuye-yak-vynyk-cej-ruh/?src=main
Це відверта ворожість проти України, українців та паплюження нашої культури. Це ж свідоме (вона ж професор) розпалювання міжнаціональної ворожнечі!
"Перед тим, як щось сказать, обов"язково перевіряйте, чи ваш язик надійно зв"язаний з мозком...".
Вон в Питере один уже "напреподавал" рюкзак расчленение 🤔
Але вимагання такої довідки (наскільки мені відомо) - є порушенням законодавства...
Неадекватна особина з антидержавними заявами закидає в голови студентів лайно, з яким вони потім біжать голосувати за какую_разніцу або за ригів.
В США звільнили з університету консерву пуйла Ілларіонова за брехню та фейки.
Народ, вы только посмотрите на эту ватницу. Если снаружи она такая стремная, представляете, какой кал там в башке...
Тут діє комплекс чинників. Чому, приміром, людина з явними психіатричними проблемами перебуває не на стаціонарному лікуванні? Чому для того, щоб таку людину помістити на стаціонарне лікування, потрібно... отримати її ж дозвіл(!!!)? Чому керівництво вишу дивится крізь пальці на її художества?..
Питань багато, відповіді на них очевидні. Але нічого не робиться. І не буде робитися. Принаймні, доки в країні не буде притомної влади.
Считаю, что Педсовет должен немедленно ее уволить.
Нужно подключить СБУ и Альфу ! А если не смогут - дивизию ВСУ.
А то начеб-то глисти їй зуби повивертали ! 😂
При Порошенкові таки такого гною з говенних ротів парашменів не було!
Все таки остерігались, а тепер страх втратили!!!
И кто кого? Русскоговорящих Украинцев в Украинских русских переформатируют?
Якщо є проблема, її потрібно вирішувати. Адекватно.
А тепер йди уроки вчити.
как на скріжалі пішет
" - Евгения, вы приехали в Чехию с какой целью? Рассказать европейцам свою правду?
- Я приехала с целью критики цветных революций на собственном примере, ибо я являюсь их живой сакральной жертвой; во-вторых, с целью помочь европейским левым, которые занимаются преодолением русофобии в Европе; и в-третьих, помочь наладить мосты диалога Россия - Европа не по либеральным лекалам, а по гуманистическим, для того, чтобы наконец-то решилась судьба Украины. На сегодняшний день Украина не является персонажем мировой политики и субъектом государственных решений, в стране хаос. Решать будут всё равно Запад и Восток. И вот чтобы судьбу Украины не решали Америка или Россия, а особенно Америка, мне бы хотелось, чтобы Россия и Европа выстроили диалог о судьбе Украины, поскольку Украина разнообразна и она расколота. Расколота в силу того, что националисты используют отличия пророссийских и проевропейских украинцев. И если Россия и Европа начнут взаимодействовать, они могут составить достойный восточноевропейский альтернативный вариант американскому глобализму." - https://www.prague-express.cz/interview/68883-kievskaya-poetessa-evgeniya-bilchenko-menya-interesuet-preodolenie-rusofobii-v-evrope