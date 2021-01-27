Кулеба перед визитом Сийярто в Украину: Никто не должен думать, что в Киеве можно диктовать условия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед визитом главы МИД Венгрии Петером Сийярто заявил, что ждет от венгерского коллеги конкретных идей по двусторонним отношениям между странами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом он сказал во вторник, 26 января, в эфире телеканала "Украина".

"Я жду от своего венгерского коллеги и настроения, и конкретных идей относительно того, каким образом мы будем двигаться вперед в двусторонних отношениях, уважая друг друга. Никто не должен думать, что можно приехать в Киев и диктовать здесь условия", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 27 января посетит Украину с рабочим визитом.

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