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Кулеба перед визитом Сийярто в Украину: Никто не должен думать, что в Киеве можно диктовать условия

Кулеба перед визитом Сийярто в Украину: Никто не должен думать, что в Киеве можно диктовать условия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед визитом главы МИД Венгрии Петером Сийярто заявил, что ждет от венгерского коллеги конкретных идей по двусторонним отношениям между странами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом он сказал во вторник, 26 января, в эфире телеканала "Украина".

"Я жду от своего венгерского коллеги и настроения, и конкретных идей относительно того, каким образом мы будем двигаться вперед в двусторонних отношениях, уважая друг друга. Никто не должен думать, что можно приехать в Киев и диктовать здесь условия", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 27 января посетит Украину с рабочим визитом

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о визите главы МИД Венгрии Сийярто: Будем искать шаги для преодоления кризиса, вызванного вмешательством в выборы. Кто заступит за красную линию - сразу получит пинок от Украины. ВИДЕО

Венгрия (1926) визит (3068) Кулеба Дмитрий (2880) Сийярто (318)


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Топ комментарии
+7
Побачимо чи ви не станете прогинатись.
За Порошенка країні дійсно ніхто не диктував умови, бо громадськість слідкувала.
І як би ж ви не заразили всіхвірусом "какая разніцо", то так було би і надалі.
А зараз ми значно заслабли.
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27.01.2021 09:57
+3
Антиукраїнські ніхто.
Маєш інші факти ?
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27.01.2021 10:14
+3
Конечно имею.
И по назначениям генпрокуроров, и по тарифам... и т.д. и т.п. - никто не нагибал.
Так об этом сам Пётр Алексеевич мне по телефону рассказал, лично.
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27.01.2021 10:20
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Правила форума Совет форумчан
Побачимо чи ви не станете прогинатись.
За Порошенка країні дійсно ніхто не диктував умови, бо громадськість слідкувала.
І як би ж ви не заразили всіхвірусом "какая разніцо", то так було би і надалі.
А зараз ми значно заслабли.
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27.01.2021 09:57 Ответить
Та невже ніхто?
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27.01.2021 10:12 Ответить
Антиукраїнські ніхто.
Маєш інші факти ?
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27.01.2021 10:14 Ответить
Конечно имею.
И по назначениям генпрокуроров, и по тарифам... и т.д. и т.п. - никто не нагибал.
Так об этом сам Пётр Алексеевич мне по телефону рассказал, лично.
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27.01.2021 10:20 Ответить
Це все стосується реформ та очищення влади.
Не бачу нічого страшного.
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27.01.2021 10:21 Ответить
Ну, вот.
"никто и никогда".
Не "антиукраинские" нагибали.
Им можно.
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27.01.2021 10:24 Ответить
Певно, тебе нагнули більше за решту.
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27.01.2021 10:25 Ответить
Мы про Петра Алексеевича.
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27.01.2021 10:29 Ответить
где ты увидела" самостийнисть"? при Потрошенко Украина стояла с протянутой рукой, сама она ничего не могла, только просила подачки с Европы и США, и сейчас - ничего не поменялось
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27.01.2021 10:39 Ответить
Після того, як нас пограбував януковищ та расєйка ?
Тебе це дивує ?
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27.01.2021 10:41 Ответить
так и мы ничего не предприняли - Спасение утопающих - дело рук самих утопающих
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27.01.2021 10:55 Ответить
прикінь кацап. Знищена Ригами Україна, без армії, без коштів на рахунках, гола та боса змогла зупинити Вяліку Расію... Ти уявляєш у якому лайні ти насправді живеш?
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27.01.2021 11:00 Ответить
та кому ты нищеброд был нужен... остановила помощь Запада, угроза полномасштабных санкций, сбитый боинг, и подписанный пэцей кабальный минск
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27.01.2021 11:14 Ответить
Не п.зди. ***** казав, що санкції вам на користь.
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27.01.2021 12:32 Ответить
Сводите его в гей-клуб, пусть расслабится
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27.01.2021 10:07 Ответить
ждун... плять...
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27.01.2021 10:28 Ответить
Зря его вообще пускают в Украину. Еще жириновского пригласите, шутовские уроды.
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27.01.2021 10:29 Ответить
Мабуть правлячі в Києві жиди продаватимуть Закарпаття угорцям...
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27.01.2021 10:32 Ответить
Х.р їм а не моє Закарпаття. Мадярів менше 10%, з них агресивних 0,0001%. З ким вони збираються його забрати? Покажіть мені мадяра, який готовий померти десь під Мукачевом?
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27.01.2021 11:02 Ответить
Та да, после позорного слива разговора зенелоха и Трампа все именно так и подумали....
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27.01.2021 10:40 Ответить
Никто и не думает. Просто говорят, что делать. И эти делают, тоже не особо раздумывая.
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27.01.2021 10:55 Ответить
...если только это не американцы.
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27.01.2021 11:04 Ответить
Це Сіярто прибуло з Москви, де детально обговорило "внутріукраїнські проблеми" і отримало детальні інструкції. Кулеба харахариться, а виглядає, як гарна міна при поганій грі. 100% через кілька тижнів тихенько вилізуть поступки мадярам у мовному і освітньому питанні. І про "копняка в задницю" від Кулеби всі забудуть...
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27.01.2021 11:30 Ответить
Дивлячись на те скільки , кому, і що вже здали без бою, не вірю жодному слову...
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27.01.2021 11:48 Ответить
https://censor.net/ru/user/342821 - типовий касап, зажоп-риг. Нехай буде. Але заспамити треба гада!
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27.01.2021 12:06 Ответить
Уточняю: В Киеве или КиевУ. Если приехал В Киев, то диктовать не может, а если не приехал, то может? Пукин 6 лет чем занимается?
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27.01.2021 12:21 Ответить
А ПОСЛЕ !?)
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27.01.2021 14:05 Ответить
А тепер почитайте, що ця Кулеба варганила на прес-конференції, і як її (Кулебу) вставив Сіярто. Поцікавтесь. Мадяри добилися відвертого втручання в наші внутрішні справи : створення спецгрупи з перегляду впровадження наших мовних і освітнянських законів, а Кулеба жалюгідно лепеталО і кивалО головою... А як грізно заявляв лише кількома днями тому - і "не дамося" і "не допустимо танців з бубнами", і "дамо копняка"... Так низько Україну не опускав жоден режим з часів Незалежності. Навіть при Януковичу мадярська гнида не сміла би і рота відкрити...
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27.01.2021 17:17 Ответить
 
 