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Новости Коронавирус и карантин
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На Одесчине проводят недостаточное количество тестов, загруженность коек по Украине составляет 28,5%, - Минздрав

На Одесчине проводят недостаточное количество тестов, загруженность коек по Украине составляет 28,5%, - Минздрав

По состоянию на 27 января, самая высокая загруженность коек пациентами с COVID-19 в Николаевской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Запорожской области (316,4), Николаевской (306,9), Черновицкой (295,0), а также в Киеве (259,2).

Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине - 183,9 на 100 тыс. населения.

Кроме того, на Одесчине проводят недостаточное количество тестов.

Одна из самых высоких загруженностей коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь в Ивано-Франковской, Закарпатской, Николаевской и Черновицкой областях.

Всего по Украине занят 28,5% коек.

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На Одесчине проводят недостаточное количество тестов, загруженность коек по Украине составляет 28,5%, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4898) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Загруженность коек маленькая...
Нужно догрузить!
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27.01.2021 10:21 Ответить
У вранья есть специфическая особенность - остановиться уже нельзя. Приходится врать дальше и дальше, так как одно лишь слово правды рушит всю возведенную на лжи конструкцию.

С "панедмией" ситуация схожая. Все сколь-либо стандартные каноны систематизации ОРЗ в этом конкретном случае отброшены. Число заболевших считается не во временных интервалах (как положено при эпидемиях), а строго с нарастающим итогом. Мало того - с одной стороны, прямо заявляется о "волнах" эпидемии (то, что ранее называлось "сезонным фактором"), но нарастающий итог идет по обеим волнам сразу. Что неверно как методологически, так и содержательно: две разные волны - это два сезона. Соответственно, подсчет тоже должен идти посезонно (или если угодно, по каждой "волне" отдельно).

Но задача сейчас стоит не лечить, а максимально запугать. Поэтому и цифры.
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27.01.2021 10:27 Ответить
Заждіть, якшо людині погано настільки, шо вона хоче-не хоче - потрапляє до лікарні. То як збільшення тестування вплине на шпиталізацію, окрім тих хворих, кому це нав'язують - групі ризику?
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27.01.2021 10:28 Ответить
У меня есть знакомая врач, которая в теме, и описывает ситуацию с ковид в Одессе, как такую, которая стала намного лучше и спокойнее, особенно если сравнивать с ноябрём. Многие лечатся дома вместо больниц
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27.01.2021 10:35 Ответить
Грязная ложь! У меня знакомые все врачи говорят что негде трупы складывать , очень много трупов ковидных.
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27.01.2021 17:40 Ответить
Они по всей стране недостаточно тестов делают,а не только на одесчине:количество инфицированных-минимум в два раза больше,а то и в три от официального
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27.01.2021 11:25 Ответить
 
 