На Одесчине проводят недостаточное количество тестов, загруженность коек по Украине составляет 28,5%, - Минздрав
По состоянию на 27 января, самая высокая загруженность коек пациентами с COVID-19 в Николаевской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Запорожской области (316,4), Николаевской (306,9), Черновицкой (295,0), а также в Киеве (259,2).
Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине - 183,9 на 100 тыс. населения.
Кроме того, на Одесчине проводят недостаточное количество тестов.
Одна из самых высоких загруженностей коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь в Ивано-Франковской, Закарпатской, Николаевской и Черновицкой областях.
Всего по Украине занят 28,5% коек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нужно догрузить!
С "панедмией" ситуация схожая. Все сколь-либо стандартные каноны систематизации ОРЗ в этом конкретном случае отброшены. Число заболевших считается не во временных интервалах (как положено при эпидемиях), а строго с нарастающим итогом. Мало того - с одной стороны, прямо заявляется о "волнах" эпидемии (то, что ранее называлось "сезонным фактором"), но нарастающий итог идет по обеим волнам сразу. Что неверно как методологически, так и содержательно: две разные волны - это два сезона. Соответственно, подсчет тоже должен идти посезонно (или если угодно, по каждой "волне" отдельно).
Но задача сейчас стоит не лечить, а максимально запугать. Поэтому и цифры.