На Одесчине проводят недостаточное количество тестов, загруженность коек по Украине составляет 28,5%, - Минздрав

По состоянию на 27 января, самая высокая загруженность коек пациентами с COVID-19 в Николаевской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Запорожской области (316,4), Николаевской (306,9), Черновицкой (295,0), а также в Киеве (259,2).

Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине - 183,9 на 100 тыс. населения.

Кроме того, на Одесчине проводят недостаточное количество тестов.

Одна из самых высоких загруженностей коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь в Ивано-Франковской, Закарпатской, Николаевской и Черновицкой областях.

Всего по Украине занят 28,5% коек.

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