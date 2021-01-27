Киевский форум по безопасности: Перспективы украинско-американского партнерства после избрания Байдена президентом США. ВИДЕО
Сегодня в 13:00 состоится новая онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности "Украина и Соединенные Штаты: план для стратегического партнерства".
Как сообщает Цензор.НЕТ, темой дискуссии станут приоритеты и перспективы украинско-американского стратегического партнерства после избрания Президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена.
- Как повлияет избрание нового Президента США на отношения с Украиной?
- Сможет ли нынешняя власть Украины стать адекватным партнером новой американской администрации?
- Какие задачи должна содержать новая повестка дня Украины и США?
- Как будут действовать Соединенные Штаты в отношении России?
- Как действовать вместе против агрессии Кремля и для восстановления нашей территориальной целостности?
- Какой должна быть новая политика Запада в отношении нашей части Европы?
- Как будет формироваться новая глобальная политика безопасности Соединенных Штатов?
Эти и другие вопросы обсудит представительное круг участников дискуссии:
Майкл Карпентер - многолетний внешнеполитический советник Джозефа Байдена, экс-заместитель Министра обороны Соединенных Штатов, исполнительный директор Пенн Байден Центра по дипломатии и глобальному взаимодействию;
Алина Полякова - американский эксперт по вопросам трансатлантического сотрудничества, Президент Центра по анализу европейской политики (CEPA);
Джон Хербст - известный американский дипломат и ведущий специалист по вопросам отношений с Украиной и Восточной Европой, директор Центра Евразии Атлантического совета, Посол США в Украине в 2003-2006 годах;
Иванна Климпуш-Цинцадзе - глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции в Европейский Союз, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции (2016-19 гг.), член политической фракции "Европейская Солидарность".
Елизавета Ясько - член Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам, председатель подкомитета по межпарламентскому сотрудничеству, член политической фракции "Слуги народа".
Арсений Яценюк - Председатель Киевского форума, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, экс-глава Верховной Рады и министр иностранных дел Украины.
Даниил Лубкивский - директор Киевского форума, заместитель министра иностранных дел и дипломатический советник премьер-министра Украины в 2014-16 годах.
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Якщо не зрозуміло, нащо такі форуми, то і починати пояснювати не бачу сенсу. Не ваше.
ото уся ваша тактика недолуга.
сподобалось пиплу,як він с двох рук,по-макєдонськи парламент валив...
а насправді навіть один собачий ріт не може не лише завалита,а навіть з фракції виключити
Украина разрешила длительное присутствие на своей территории до 2000 военных США и до 2000 военных других стран НАТО. Это на 1000 больше, чем в 2020 году. Кроме того, Киев дал добро на круглогодичное размещение иностранной военной техники и десятков самолетов НАТО.
РТ