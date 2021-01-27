Киевский форум по безопасности: Перспективы украинско-американского партнерства после избрания Байдена президентом США. ВИДЕО

Сегодня в 13:00 состоится новая онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности "Украина и Соединенные Штаты: план для стратегического партнерства".

Как сообщает Цензор.НЕТ, темой дискуссии станут приоритеты и ​​перспективы украинско-американского стратегического партнерства после избрания Президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена.

- Как повлияет избрание нового Президента США на отношения с Украиной?

- Сможет ли нынешняя власть Украины стать адекватным партнером новой американской администрации?

- Какие задачи должна содержать новая повестка дня Украины и США?

- Как будут действовать Соединенные Штаты в отношении России?

- Как действовать вместе против агрессии Кремля и для восстановления нашей территориальной целостности?

- Какой должна быть новая политика Запада в отношении нашей части Европы?

- Как будет формироваться новая глобальная политика безопасности Соединенных Штатов?

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Эти и другие вопросы обсудит представительное круг участников дискуссии:



Майкл Карпентер - многолетний внешнеполитический советник Джозефа Байдена, экс-заместитель Министра обороны Соединенных Штатов, исполнительный директор Пенн Байден Центра по дипломатии и глобальному взаимодействию;

Алина Полякова - американский эксперт по вопросам трансатлантического сотрудничества, Президент Центра по анализу европейской политики (CEPA);

Джон Хербст - известный американский дипломат и ведущий специалист по вопросам отношений с Украиной и Восточной Европой, директор Центра Евразии Атлантического совета, Посол США в Украине в 2003-2006 годах;

Иванна Климпуш-Цинцадзе - глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции в Европейский Союз, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции (2016-19 гг.), член политической фракции "Европейская Солидарность".

Елизавета Ясько - член Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам, председатель подкомитета по межпарламентскому сотрудничеству, член политической фракции "Слуги народа".

Арсений Яценюк - Председатель Киевского форума, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, экс-глава Верховной Рады и министр иностранных дел Украины.

Даниил Лубкивский - директор Киевского форума, заместитель министра иностранных дел и дипломатический советник премьер-министра Украины в 2014-16 годах.

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