В ФСБ объяснили, почему над "дворцом Путина" установлена бесполетная зона: "Возросла разведактивность ряда сопредельных государств"
Бесполетную зону в районе мыса Идокопас под Геленджиком установили по приказу министерства транспорта РФ от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом говорится в ответе Федеральной службы безопасности на соответствующий запрос РБК.
В ФСБ заявили, что причиной установления бесполетной зоны стала "возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО".
В районе мыса Идокопас расположена пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю, введенная в эксплуатацию в октябре 2020 года, уточнили в службе.
Запрета на прохождение лодок в районе мыса нет, добавили в ФСБ.
В ФСБ указали, что отряд занимается "защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля".
"Других задач на отделение не возложено", - подчеркнули в ведомстве.
19 января Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки". В нем утверждается, что на Черном море на деньги государственных и частных компаний построили дворец для президента России Владимира Путина. По оценке ФБК, на строительство ушло минимум 100 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицал, что у Путина есть дворец.
Президент РФ заявил, что ни ему, ни его родственникам эта недвижимость не принадлежит. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что владельцами объекта "очевидно, являются предприниматели", имена которых Кремль не имеет права разглашать. Вопросы журналистов по поводу закрытых зон вокруг дворца он рекомендовал адресовать в ФСБ и ФСО.
После выхода фильма, 23 января, в более чем 100 городах России прошли массовые акции протеста "Свободу Навальному!", участники которых среди прочего требовали отставки Владимира Путина. Акции завершились массовыми задержаниями — более 3700 человек в 126 городах.
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Селфи Андрея Рудомахи,который "съездил,навестил дворец". Насчёт участия в аквадискотеке не знаю...