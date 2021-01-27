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В ФСБ объяснили, почему над "дворцом Путина" установлена бесполетная зона: "Возросла разведактивность ряда сопредельных государств"

В ФСБ объяснили, почему над

Бесполетную зону в районе мыса Идокопас под Геленджиком установили по приказу министерства транспорта РФ от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом говорится в ответе Федеральной службы безопасности на соответствующий запрос РБК.

В ФСБ заявили, что причиной установления бесполетной зоны стала "возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО".

В районе мыса Идокопас расположена пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю, введенная в эксплуатацию в октябре 2020 года, уточнили в службе.

Запрета на прохождение лодок в районе мыса нет, добавили в ФСБ.

В ФСБ указали, что отряд занимается "защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля".

"Других задач на отделение не возложено", - подчеркнули в ведомстве.

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19 января Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки". В нем утверждается, что на Черном море на деньги государственных и частных компаний построили дворец для президента России Владимира Путина. По оценке ФБК, на строительство ушло минимум 100 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицал, что у Путина есть дворец.

Президент РФ заявил, что ни ему, ни его родственникам эта недвижимость не принадлежит. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что владельцами объекта "очевидно, являются предприниматели", имена которых Кремль не имеет права разглашать. Вопросы журналистов по поводу закрытых зон вокруг дворца он рекомендовал адресовать в ФСБ и ФСО.

После выхода фильма, 23 января, в более чем 100 городах России прошли массовые акции протеста "Свободу Навальному!", участники которых среди прочего требовали отставки Владимира Путина. Акции завершились массовыми задержаниями — более 3700 человек в 126 городах.

Геленджик (12) путин (31197) россия (95326) ФСБ (1934)


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Топ комментарии
+18
🤣🤣🤣 для лохов сойдьот
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27.01.2021 10:31
+13
В ФСБ объяснили, почему над "дворцом Путина" установлена бесполетная зона: "Возросла разведактивность ряда сопредельных государств" - Цензор.НЕТ 8543
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27.01.2021 10:41
+7
Разведактивность дала результаты - во дворце ***** обнаружили золотой ёршик для унитаза
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27.01.2021 10:34
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🤣🤣🤣 для лохов сойдьот
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27.01.2021 10:31 Ответить
В ФСБ объяснили, почему над "дворцом Путина" установлена бесполетная зона: "Возросла разведактивность ряда сопредельных государств" - Цензор.НЕТ 8543
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27.01.2021 10:41 Ответить
В ФСБ объяснили, почему над "дворцом Путина" установлена бесполетная зона: "Возросла разведактивность ряда сопредельных государств" - Цензор.НЕТ 7622
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27.01.2021 10:31 Ответить
т.е. фсб установило запрет на пролет беспилотников, а заодно и спутников-шпионов над серктным дворцом, я правильно понял? а если камеру к вороне привязать, ворон тоже сбивать будут?
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27.01.2021 10:33 Ответить
правильно, этим запретом на полеты фсб признало, что там находится один из дворцов и бункеров кремлевского карлика
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27.01.2021 10:40 Ответить
я имел ввиду, что устанавливать там запрет на полеты было бессмысленно, так как только привлекло внимание к объекту, беспилотники можно глушить, это не сложно, а самолеты то зачем запрещать, если все сфотать можно со спутника и весьма в хорошем качестве? дурачье)))
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27.01.2021 10:43 Ответить
а у них по протоколу безопасности так нужно, не признать не могли, поэтому единственное что теперь валят на другое, что там рядом пограничная часть, якобы поэтому, а мод не объект где может сидеть )(уйло, которые все бесполетные зоны обязательно
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27.01.2021 11:14 Ответить
Они теперь и мух будут ловить
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27.01.2021 10:42 Ответить
там совковое мышление, отставшее от реалий лет на 30 минимум. кремлевским шестеркам ***** сложно понять, что запретом они только привлекают внимание, а толку от этого запрета нет никакого.
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27.01.2021 10:48 Ответить
там все проще на самом деле, по обычному протоколу над особоважными правительственными объектами устанавливается бесполетная зона, чтобы бомбу на них не скинули, такая же ситуация с Белым домом, туда кроме вертолета президента никто залетать не может
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27.01.2021 10:54 Ответить
бесполетная зона над Белым домом понятна, обоснованна и ни какого лишнего внимания не привлечет, ажиотажа никакого не создаст. а бесполетная зона над богом забытым островом очень даже привлечет. но провести разведку никак не помешает.
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27.01.2021 10:58 Ответить
ну потому, что дворец царя, положено так и все)))
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27.01.2021 11:06 Ответить
Бесполетную зону там сделали для защиты от журналистов - расследователей, а не от внешних разведок. Серьёзным разведкам они не помешают, а вот бытовые приблуды смогут блокировать.
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27.01.2021 11:51 Ответить
Разведактивность дала результаты - во дворце ***** обнаружили золотой ёршик для унитаза
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27.01.2021 10:34 Ответить
Прямо как мухи над говном летают над этим дворцом, а ФСБ всё это сторожит от посторонних глаз
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27.01.2021 10:34 Ответить
С Кацапией имеют общие границы 4 страны НАТО. Эстония, Латвия, Литва и Польша. Цикаво, кто из этих мощных сопредельных государств шныряет возле дворца ***** аж на Кавказе с подлыми разведывательными целями?
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27.01.2021 10:35 Ответить
Абхазия, Ю.Осетия, ЛНР и ДНР - просто круги нарезают
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27.01.2021 10:57 Ответить
турки, морская граница))
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27.01.2021 11:21 Ответить
Від своїх і захищаетеся, щури в діжці.
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27.01.2021 10:35 Ответить
Так над ВСЕМИ заставами установите! Дабы ни один мокшонин за пределы ********* вылететь не мог!
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27.01.2021 10:36 Ответить
расея-фашистское государство. из-за того, что власть Украины представляет собой сброд дилетантов, аферистов, предателей и казнокрадов, есть большая вероятность того, что очень скоро мы окажемся в составе расеи.
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27.01.2021 10:40 Ответить
https://twitter.com/cave214

https://twitter.com/cave214 Сave



Селфи Андрея Рудомахи,который "съездил,навестил дворец". Насчёт участия в аквадискотеке не знаю...

У ФСБ пояснили, чому над "палацом Путіна" встановлена ​​безпольотна зона: "Зросла розвідактивність кількох суміжних держав" - Цензор.НЕТ 5009
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27.01.2021 10:47 Ответить
Засраха сплошная зона, одной зоной больше
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27.01.2021 10:48 Ответить
У ФСБ пояснили, чому над "палацом Путіна" встановлена ​​безпольотна зона: "Зросла розвідактивність кількох суміжних держав" - Цензор.НЕТ 7462
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27.01.2021 10:49 Ответить
Бесполетная зона установлена еще в 2011г , но ФСБ об єтом "не помнит".
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27.01.2021 10:53 Ответить
Если бесполетную зону ввели летом 2020 одновременно с постройкой погран заставы то похоже на правду, так как про этот домик писали еще начиная с 2010
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27.01.2021 10:57 Ответить
так раньше там была бесполетная зона по требованию ФСО, которое охраняет объекты царя, начиная с 2010, а теперь построили заставу, что позволило передать эту зону в список бесполетных зон ФСБ в 2020, элементарно.. просто прикрытие бюрократией
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27.01.2021 11:20 Ответить
Понад 95 млн. переглядів. Це круто.
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27.01.2021 11:05 Ответить
Короче. Кацапи розуміють, що всі все розуміють, а формальну відповідь треба давати...
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27.01.2021 11:19 Ответить
сопредельніе государства могут совершить теракт с воздуха по дворцу кощея, кощей не успеет сбежать в бункер.
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27.01.2021 11:30 Ответить
королевство геленджик угрожает пыненой даче
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27.01.2021 11:34 Ответить
вор должен сидеть в кремле !
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27.01.2021 12:12 Ответить
когда страной управляет ху@ло, ужасная и могучая спецслужба превращается в клоунов на подтанцовках))))))))))))
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27.01.2021 13:44 Ответить
 
 