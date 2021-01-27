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Новости Местные выборы-2020
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Финальные результаты местных выборов: "ЕС" лидирует по проценту мандатов в советах областей и облцентров, "СН" - на втором месте, - "ЧЕСНО". ИНФОГРАФИКА

Финальные результаты местных выборов:

"Европейская Солидарность" Петра Порошенко выдвинула только до 68,1% советов (четвертое место среди парламентских партий), однако является лидером по проценту мандатов в облсоветах и горсоветах областных центров.

Лучшую способность к выдвижению кандидатов на местных выборах 2020 года между парламентских партий продемонстрировала " Батькивщина", которая выдвинула кандидатов в 91,6% всех местных советов Украины. В то же время политсила Юлии Тимошенко по проценту мандатов, полученных в облсоветах и горсоветах областных центров, заняла только четвертое место. К таким выводам пришел Рух "ЧЕСНО" в своем исследовании об успехах шести парламентских партий на прошлогодних выборах, передает Цензор.НЕТ.

С другой стороны, "Европейская Солидарность" Петра Порошенко выдвинула кандидатов только в 68,1% советов (четвертое место среди парламентских партий), однако является лидером по проценту мандатов в облсоветах и горсоветах областных центров. Политсила президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" заняла второе место и по способности к выдвижению кандидатов, и по представительству в упомянутых советах.

На выборах 2020 лучшую способность к выдвижению кандидатов продемонстрировали три парламентские партии - "Батькивщина", "Слуга народа" и "За майбутнє". Эти политсилы выдвинули кандидатов в более чем половину всех советов в Украине и в более чем половину советов на каждом из пяти уровней (облсовет, райсовет, райсовет в городах, советы громад с более чем и менее чем 10 тыс. избирателей).

В основе такой способности каждой из трех партий лежали разные факторы. Для "Батькивщины", старейшей среди этих политсил, таким фактором была разветвленная сеть ячеек по всей Украине, для "Слуги народа" - статус партии президента и наличие монобольшинства (хотя в последнее время и номинального) в Верховной Раде, для "За майбутнє" - статус новой политсилы и мощная медийная поддержка.

В то же время худшую способность к выдвижению кандидатов среди парламентских партий продемонстрировал "Голос", который на выборах-2020 претендовал на мандаты только в 14,2% советов. Можно предположить, что для этой политсилы сказались неразвитость сети центров и существенное падение рейтинга в течение последнего года.

Если оценивать парламентские партии по проценту полученных мандатов в облсоветах и ​​горсоветах облцентров, то лидером является "Европейская Солидарность". Также политсила Петра Порошенко имеет наибольший совокупный процент мандатов в горсоветах областных центров - 17%. "Слуга народа" может похвастаться самым большим совокупным процентом мандатов в облсоветах - 17,7%.

Кроме того, "Слуга народа", "Батькивщина" и "За майбутнє" лучше представлены в облсоветах, чем в горсоветах облцентров, тогда как ЕС, ОПЗЖ и "Голос" - наоборот.

Финальные результаты местных выборов: ЕС лидирует по проценту мандатов в советах областей и облцентров, СН - на втором месте, - ЧЕСНО 01
Финальные результаты местных выборов: ЕС лидирует по проценту мандатов в советах областей и облцентров, СН - на втором месте, - ЧЕСНО 02
Финальные результаты местных выборов: ЕС лидирует по проценту мандатов в советах областей и облцентров, СН - на втором месте, - ЧЕСНО 03

Автор: 

местные выборы (2752) Батькивщина (2013) ЧЕСНО (100) Слуга народа (2627) Голос партия (499) Европейская Солидарность (1051) За Майбутнє (27)


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Топ комментарии
+38
Раньше нас называли бандеровцами, свидомыми. Теперь мы - порохоботы. И мы победим.
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27.01.2021 10:42
+21
Маруся Звіробій балотується в депутати ВР.
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27.01.2021 10:45
+16
Финальные результаты местных выборов: "ЕС" лидирует по проценту мандатов в советах областей и облцентров, "СН" - на втором месте, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 9514
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27.01.2021 10:46
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Страница 2 из 2
найсправедливіший https://censor.net/ua/news/3232655/*******************************************************************************************************
Або ж: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/monitoring_mestnyh_vyborov_2020_itogi.html?fbclid=IwAR1r6266gz5UFu1aii5QkddI8siVWHQBvj2pekLzdxpshtujjz9XJgmMbrE першоджерело тут . Навіть продажний КМіС не зміг проігнорувати цифри... Втім, наробив помилок. https://censor.net/ru/forum/3238001/reyitingi_vplivovih_poltichnih_sil_v_ukran_ta_subktivn_visnovki_z_minulih_mstsevih_viborv: потрібно збільшити рейтинги Свобод, Опоблоку та Самопомочі за рахунок "місцевих проектів", які відкололись з дозволу партій.

Втім, після місцевих минуло три місяці... рейтинги обов'язково мали змінитись, і в гіршу для влади сторону...
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27.01.2021 11:55 Ответить
Ви вже не знаєте куди його це єс встромити! Так от я вам кажу, що воно вже давно в сраці, і як би ви не старались достати його звідти вже неможливо!!! Потрібно було не ******* бюджет машинами, а працювати коли були при владі!!!
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27.01.2021 12:08 Ответить
Валера, не напружуйся так, а то из ушей полезет!
Я понимаю, зависть - могучее чуство, но надо же приличия соблюдать!
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27.01.2021 12:17 Ответить
Эти проценты - пустые числа, многие тут даже не понимают, что они значат. По облрадам (сельрадам...) важен только один показатель - в каких облрадах какая партия (какие партии) правит бал. Потому что можно быть представленным скажем в 20 облрадах, но в 19 из них не иметь никакого влияния, а кто-то представлен может только в 7 облрадах и в 5 из них входит в большинство. Так кто из этих партий добился лучшего результата - кто представлен в 20, но управляет только в 1 области или кто представлен в 7 и управляет в 5 областях? Вот такая нужна информация.
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27.01.2021 13:29 Ответить
Вспоминается, как глупый зевова кричал Порошенко на стадионе "Я ваш приговор".
Вроде всё идёт к тому, что получится ровно наоборот и Порошенко станет приговором для зевовы.
Порошенко, как бы к нему не относиться, опытнейший политик и стратег, умеющий играть вдолгую, а зевова просто клоун.
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27.01.2021 14:12 Ответить
Ну так я и пишу, что опытнейший политик и стратег, умеющий играть вдолгую.
Он и не приспосабливался к любой власти, а всегда сам был во власти во все времена и при всех обстоятельствах.
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28.01.2021 13:31 Ответить
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