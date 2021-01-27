В Украине ожидаются сильные снегопады, которые приведут к прекращению движения транспорта и обесточиванию населенных пунктов, - Гидрометцентр

В ряде областей Украины ожидаются сильные снегопады, метели, снежные заносы и налипание мокрого снега.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".

В связи с активизацией циклона над югом Украины до конца суток 27 января и в течение суток 28 января в Одесской, Николаевской областях ожидается "чрезвычайный снег" (прирост снежного покрова 30-40 см), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (III уровень опасности, красный) в Кировоградской области сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый) в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях значений мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), налипание мокрого снега (I уровень опасности, желтый) на дорогах гололедица.

Отмечается, что погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов.

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