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В Украине ожидаются сильные снегопады, которые приведут к прекращению движения транспорта и обесточиванию населенных пунктов, - Гидрометцентр

В Украине ожидаются сильные снегопады, которые приведут к прекращению движения транспорта и обесточиванию населенных пунктов, - Гидрометцентр

В ряде областей Украины ожидаются сильные снегопады, метели, снежные заносы и налипание мокрого снега.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".

В связи с активизацией циклона над югом Украины до конца суток 27 января и в течение суток 28 января в Одесской, Николаевской областях ожидается "чрезвычайный снег" (прирост снежного покрова 30-40 см), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (III уровень опасности, красный) в Кировоградской области сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый) в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях значений мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), налипание мокрого снега (I уровень опасности, желтый) на дорогах гололедица.

Отмечается, что погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов.

Читайте: 269 населенных пунктов в 12 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Автор: 

Гидрометцентр (665) непогода (816)


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Топ комментарии
+5
В Одессе уже. Тут же тает, тут же замерзает((
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27.01.2021 10:53
+3
ти вже це зробив, цікаво навіщо?
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27.01.2021 12:23
+2
50км от Одессы в сторону Киева - полный коллапс. Ветер сумасшедший, задувает котёл, мокрый снег ломает деревья
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27.01.2021 11:26
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В Одессе уже. Тут же тает, тут же замерзает((
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27.01.2021 10:53 Ответить
Аналогично. Под утро начало сыпать. Одесская об.
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27.01.2021 10:56 Ответить
50км от Одессы в сторону Киева - полный коллапс. Ветер сумасшедший, задувает котёл, мокрый снег ломает деревья
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27.01.2021 11:26 Ответить
По прогнозу еще сутки будет сыпать аж до пятницы.
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27.01.2021 12:55 Ответить
Кривой Рог - в настоящее время идёт дождь, ветер северный +1
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27.01.2021 11:32 Ответить
но не в зп
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27.01.2021 11:33 Ответить
вот как сюда пристроить Порошенка ?
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27.01.2021 12:11 Ответить
ти вже це зробив, цікаво навіщо?
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27.01.2021 12:23 Ответить
Йому за це платять !
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27.01.2021 12:28 Ответить
Можливо так,сильно за-порошило снігом
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27.01.2021 12:42 Ответить
ну, тоді вже "за-підо-Рашело"
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27.01.2021 13:21 Ответить
Так ты уже прокукарекал. Иди за пайкой.
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27.01.2021 12:46 Ответить
ушел с запада на юг Украины циклон походу
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27.01.2021 12:49 Ответить
Киев - пока все спокойно, ветра нет, +4С, дорога сухая и чистая
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27.01.2021 13:07 Ответить
 
 