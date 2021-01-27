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Снижение ставки НДС на промежуточную сельхозпродукцию и налога на готовую продукцию поддержала Всеукраинская Аграрная Рада

Снижение ставки НДС на промежуточную сельхозпродукцию и налога на готовую продукцию поддержала Всеукраинская Аграрная Рада

Снижение ставки НДС до 14% на некоторые виды сельхозпродукции выведет агросектор из тени, создаст равные налоговые условия и увеличит оборотные средства агропроизводителей. А это в свою очередь будет стимулировать развитие агросектора.


 На это обращают внимание сельхозпроизводители и призывают президента как можно быстрее подписать принятый депутатами законопроект №3656.

Уменьшение ставки НДС, объясняют аграрии, не приведет к потерям бюджета, а сэкономленные средства сельхозпроизводители смогут направить на развитие, модернизацию хозяйств.
"Потери бюджета не предусматривается, поскольку ставка НДС на товары конечного потребления остается на уровне 20%. Соответственно, изменится и цена на товары, а в государственный бюджет будет продолжать поступать 20% из готовой продукции. Государство получит то, что должно получить, ведь конечный НДС оплачивает покупатель. Производитель получит сохранение оборотных средств, их экономию. Это даст возможность, особенно в весенний период, не "вымывать" деньги из оборота, не брать дополнительных кредитов", - отмечает руководитель ООО" Агро-Классик" с Ривненщины Владимир Присяжненко.

Кроме этого, снижение ставки НДС - это серьезный шаг к детенизации рынка зерна. Ведь 40% земли сейчас обрабатывается "в черную". Продукция из этих земель нигде не учитывается и, соответственно, в бюджет не уплачиваются налоги.
"Снижение ставки НДС делает непривлекательными так называемые" скрутки "- мошеннические схемы по нелегальному сбыту зерна, в результате которых из госбюджета экспортеру возвращается НДС, который на самом деле не был оплачен. Это (Закон,- ред.) позволит вывести из тени немало агропроизводителей. Это будет подталкивать тех, кто находится в "тени", работать официально ", - отмечает руководитель ФГ" Аделаида" с Херсонщины Сергей Рыбалко.


Снижение ставки НДС на промежуточную сельхозпродукцию поддержал ведущий общественный союз Всеукраинская Аграрная Рада. Вместе с тем, ассоциация выступила за снижение ставки налога на готовую продукцию. В частности молочку (молоко, сметану, творог, масло), мясо КРС и свиней; колбасы и субпродукты из соответствующего мяса и сахар. Это будет способствовать снижению цены на указанные продукты в магазинах и повысит покупательную способность украинцев.


Напомним, 17 декабря 255 народных депутатов поддержали во втором чтении и в целом законопроект №3656 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно ставки НДС с операций по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции.
Закон устанавливает ставку НДС в размере 14% по операциям поставки и ввозу в Украину такой сельхозпродукции: 0102 (крупный рогатый скот, живой) 0103 (свиньи, живые) 0401 (в части цельного молока), 1001 (пшеница), 1002 (рожь), 1003 (ячмень), 1004 (овес), 1005 (кукуруза), 1201 (соевые бобы), 1204 00 (семена льна), 1205 (семена сурепы и рапса), 1206 00 (семена подсолнечника), 1207 (семена и плоды прочих масличных культур), 1212 91 (сахарная свекла).

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аграрии (270) НДС (419)


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Аграрии таки хотят превратить черноземы Украины в нечерноземье.
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27.01.2021 11:07 Ответить
Я не знаю, с чего ты это взял, но если бы не аграрии, экономики страны уже бы не было. Аграрная отрасль практически одна вытянула на себе страну в 19-20 годах.
Кроме того, ты вряд ли специалист-агроном, чтобы делать такие заключения. За последние 10-12 лет аграрные технологии сильно изменились, уж поверь. Почвосбережение сейчас очень и очень актуальная тема.
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27.01.2021 11:26 Ответить
Ну как же, Кисюк с Бахматюком вытянули страну и продолжают тянуть. Особеннно это заметно по ценам на сельхозпродукцию в магазинах и на рынках. Урожаи зенрновых возрасли за 30 лет в разы. Но только все это в пользу ЕС, Китая и прочих эмиратов. При этом говорить об актуальности почвосбережения - верх лицемерия. Поздравляю вас господин слврамши.
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27.01.2021 13:15 Ответить
Что с тобой обсуждать, дядя, если у тебя в голове какашки из телевизора? Если не в теме, посиди молча, за умного сойдешь. Сядь и почитай литературу по теме, проникнись. Сейчас каждый владелец агрохолдинга спит и видит, как самому выкупить ту землю, что у него в аренде, когда запустится рынок земли. Ты бы гадил в колодец, который собираешься юзать всю жизнь?
А что до Китая с эмиратами, то хватит всем. Тебе, млять, булки не хватило или ты ждешь, чтобы тебе ее даром в рот положили? Мы выращиваем в разы больше, чем способны проглотить. Вот потому агро и вытянуло на себе экономику, когда сели на жопу химики и металлурги. Набор агрохимии постоянно обновляется, она становится все более щадящей к окружающей среде. Расчет внесения удобрений ведется до граммов на га., обязательно с учетом результатов анализа почвы. Сраная сеялка сейчас стоит сотни тысяч евро, потому что способна до миллиграммов/миллиметров нормировать вносимые компоненты. Зачем такая точность? Чтобы не отравить землю и не переплатить денег. С чего сыр-бор? Да с того, что даже Китаю продать агропродукцию с превышением норм химии или радиации совершенно нереально. О Европе вообще говорить не приходится. Согласен, гербициды еще очень агрессивны, но ведь это уже далеко не дуст, который еще с советстких времен сохраняет в почве свою токсичность. Но это все касается агрохолдингов. Что касается фермеров, то здесь царит совок и непрофессионализм. Все самое дешевое, а значит говенное, да все на глазок да по наитию. Кстати, ты в курсе, что все без исключения агрохолдинги заключают с местными властями т.н. меморандум на поставку зерна для хлебопекарного производства по цене НИЖЕ СЕБЕСТОИМОСТИ? Из этого зерна социальные сорта хлеба пекут. Короче, переубедить я тебя вряд ли смогу. а посему закругляюсь.
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27.01.2021 13:40 Ответить
Особенно меня сразило вот это: "Мы выращиваем"
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27.01.2021 13:53 Ответить
Сразило? Ну лежи, отдыхай. Я к процессу имею непосредственное отношение, поэтому могу смело так говорить. И я очень в теме.
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27.01.2021 14:05 Ответить
Цікаво.а хтось із членів Всеукраїнської Аграрної Ради має уявлення на якому дереві росте картопля?
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27.01.2021 11:12 Ответить
НДС для отечественного производителя нужно вообще отменить как коррупционный налог, с помощью которого олигофрены воруют наши деньги и больше ничего полезного.
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27.01.2021 11:33 Ответить
Двадцать лет уже звучит немнлого другое мнение - нужно поставить всех в одинаковые условия, а дя этого нужно не НДС отменять, а отменить возврат НДС.
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27.01.2021 13:57 Ответить
Смешной ты. Весь мир возмещает НДС при экспорте отечественной продукции, а мы отменить должны? Ты афуенный экономист. Твое место явно в нынешнем правительстве.
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27.01.2021 14:07 Ответить
Так уж и весь мир? Дурачёк, ты не понимаешь сути противоречий между Китаем и США, да и всех антидемпинговых процессов впридачу. Такой себе Ося Бендер в Рио
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27.01.2021 14:11 Ответить
Та ты, млять, чертов гений! Так шо ж ты тут прозябаешь, неОся?! Давай в кабмин, в Нацбанк, в Минфин! Ну, хотя бы в ломбард иди работать, такой талантище в землю закопал. Иди и отмени этот чертов НДС, подними Украину с колен! Не? Тогда сопи в две дырочки. Демпинг у него...
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27.01.2021 14:17 Ответить
Я б тебя послал, да вижу - ты оттуда.
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27.01.2021 14:40 Ответить
Шо, абыдна, да?
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27.01.2021 14:43 Ответить
На дурака-то чего обижаться?
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27.01.2021 15:55 Ответить
Если перефразировать бубочку, нужно просто перестать воровать. НДС работает в самых удачных экономических моделях. Ну а если у нас воруют, давайте вообще бюджет отменим, все равно ведь разворуют!
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27.01.2021 14:10 Ответить
ТАК ЧТО ЦЕНЫ СНИЗЯТСЯ НА 14% НА НЕКОТОРЫЕ ПРОДУКТЫ !?)
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27.01.2021 14:01 Ответить
Я бы сказал, что рост цен тормознется на какое-то время, пока инфляция не выжрет эти 14%
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27.01.2021 14:08 Ответить
Кстати, не исключаю, что на некоторые позиции аграрной продукции цены действительно снизятся.
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27.01.2021 14:11 Ответить
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/wares/index/?c=%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8F&g=%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%B0 ПОСМОТРИ ! ЭТО ПРИ ТОМ ЧТО УКРАИНА ПОСЛЕ США ПЕРВАЯ ПО ЭКСПОРТУ !
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27.01.2021 14:40 Ответить
И шо тут плохого? Экспорт - основа экономики любой страны. А ты вообще знаком с механизмом образования цены? Я согласен с тем, что в Украине цены часто формируются с учетом одного фактора - жадности продавца. Но с аграрной продукцией так не выйдет. Если, допустим, куриное мясо вдруг станет 200грн/кг, ты его просто не будешь брать. Поэтому цена формируется на внутреннем рынке +/- исходя из покупательной способности населения. И чтобы продавалось не по пять кур в день, а все, что произведено. Другое дело, что олигархическая модель экономики не предусматривает нормальных ЗП. Так это немного другая история.
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27.01.2021 16:02 Ответить
А ТЫ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ УЧИТЫВАЕШЬ ГЕНИЙ !?) ВОТ ТЕБЕ МОДЕЛЬ !!!
Зниження ставки ПДВ на проміжну сільгосппродукцію і податку на готову продукцію підтримала Всеукраїнська Аграрна Рада - Цензор.НЕТ 9792
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27.01.2021 16:46 Ответить
А ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ БАРЫЖЬЯ ТЕМА !!!
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27.01.2021 16:46 Ответить
Еще один, *****, гений. Слезь с дивана, иди в ОПу на работу наниматься. Там таких шлеперов сейчас с руками отрывают. И свой пиз...ецовый график захвати, ты их просто очаруешь. Сколько тебе еще таких графиков нарисовать?
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27.01.2021 16:51 Ответить
И КУРС ВАЛЮТ НЕ СИЛЬНО ИЗМЕНИЛСЯ !
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27.01.2021 14:39 Ответить
Чё-то, млять, старею я сильно....
Млять!
Как развитию украинского селського хозяйства поспособствует снижение налога на ВВОЗ?
"Закон устанавливает ставку НДС в размере 14% по операциям поставки и ввозу в Украину такой сельхозпродукции....."
Повышению конкуренции?
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27.01.2021 16:36 Ответить
 
 