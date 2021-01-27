Снижение ставки НДС на промежуточную сельхозпродукцию и налога на готовую продукцию поддержала Всеукраинская Аграрная Рада

Снижение ставки НДС до 14% на некоторые виды сельхозпродукции выведет агросектор из тени, создаст равные налоговые условия и увеличит оборотные средства агропроизводителей. А это в свою очередь будет стимулировать развитие агросектора.



На это обращают внимание сельхозпроизводители и призывают президента как можно быстрее подписать принятый депутатами законопроект №3656.

Уменьшение ставки НДС, объясняют аграрии, не приведет к потерям бюджета, а сэкономленные средства сельхозпроизводители смогут направить на развитие, модернизацию хозяйств.

"Потери бюджета не предусматривается, поскольку ставка НДС на товары конечного потребления остается на уровне 20%. Соответственно, изменится и цена на товары, а в государственный бюджет будет продолжать поступать 20% из готовой продукции. Государство получит то, что должно получить, ведь конечный НДС оплачивает покупатель. Производитель получит сохранение оборотных средств, их экономию. Это даст возможность, особенно в весенний период, не "вымывать" деньги из оборота, не брать дополнительных кредитов", - отмечает руководитель ООО" Агро-Классик" с Ривненщины Владимир Присяжненко.

Кроме этого, снижение ставки НДС - это серьезный шаг к детенизации рынка зерна. Ведь 40% земли сейчас обрабатывается "в черную". Продукция из этих земель нигде не учитывается и, соответственно, в бюджет не уплачиваются налоги.

"Снижение ставки НДС делает непривлекательными так называемые" скрутки "- мошеннические схемы по нелегальному сбыту зерна, в результате которых из госбюджета экспортеру возвращается НДС, который на самом деле не был оплачен. Это (Закон,- ред.) позволит вывести из тени немало агропроизводителей. Это будет подталкивать тех, кто находится в "тени", работать официально ", - отмечает руководитель ФГ" Аделаида" с Херсонщины Сергей Рыбалко.



Снижение ставки НДС на промежуточную сельхозпродукцию поддержал ведущий общественный союз Всеукраинская Аграрная Рада. Вместе с тем, ассоциация выступила за снижение ставки налога на готовую продукцию. В частности молочку (молоко, сметану, творог, масло), мясо КРС и свиней; колбасы и субпродукты из соответствующего мяса и сахар. Это будет способствовать снижению цены на указанные продукты в магазинах и повысит покупательную способность украинцев.



Напомним, 17 декабря 255 народных депутатов поддержали во втором чтении и в целом законопроект №3656 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно ставки НДС с операций по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции.

Закон устанавливает ставку НДС в размере 14% по операциям поставки и ввозу в Украину такой сельхозпродукции: 0102 (крупный рогатый скот, живой) 0103 (свиньи, живые) 0401 (в части цельного молока), 1001 (пшеница), 1002 (рожь), 1003 (ячмень), 1004 (овес), 1005 (кукуруза), 1201 (соевые бобы), 1204 00 (семена льна), 1205 (семена сурепы и рапса), 1206 00 (семена подсолнечника), 1207 (семена и плоды прочих масличных культур), 1212 91 (сахарная свекла).