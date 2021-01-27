Кабмин разработал схему компенсации населению подорожания электроэнергии: как это будет работать. ДОКУМЕНТ
Кабинет Министров планирует компенсировать части бытовых потребителей повышение тарифов на электроэнергию. Из специального фонда госбюджета выделят 1,4 млрд гривен.
Соответствующий проект постановления содержится в повестке заседания правительства 27 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Согласно документу, из специального фонда госбюджета Минсоцполитики выделяются 1,4 млрд гривен для предоставления компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в первом квартале 2021 года, в связи с отменой отдельных пониженных тарифов некоторым категориям потребителей (кроме тех, которые получают жилищную субсидию).
Компенсация предоставляется с 1 января 2021 года следующим категориям потребителей:
- население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 года имело право на сниженную цену;
- население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 г имело право на пониженный тариф;
- население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 г. имело право на пониженный тариф;
- многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.
Во время проведения расчета по сниженному тарифу и фиксированной цене:
- при наличии учета потребления электроэнергии по периодам времени применяются соответствующие тарифные коэффициенты;
- не применяется 30-процентная скидка, которая была предусмотрена на 31 декабря 2020 года для населения, которое проживает в 30-километровой зоне атомных электростанций.
Размер полученной компенсации не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода.
Согласно документу, компенсация предоставляется путем направления бюджетных средств поставщикам универсальных услуг с последующим их зачислением, как частичную оплату за потребленную в I квартале 2021 года электрическую энергию, на лицевые счета потребителей.
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Мене бісять люди, які порівнюють свій прибуток із поляками, німцями чи американцями, не порівнюючи якість та кількість виконаної роботи, витрати, що несуть мешканці тих країн і т.п.
Тому я не впевнений, що ви отримуєте "не ринкову" зарплату.
Из бюджета выделяют около 10 млрд.гр компенсации "Энергоатому" и ВИЭ. Так вот, чтобы вы впредь понимали - нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков - нас с вами!
И поэтому еще раз вопрос - сколько мы еще должны копенсировать, если производители в одной схеме с ворьем!
Сделайте всем единый тариф, и не будет схем! А то Каложуйский покупает энергию по 9коп (90грн мегават), а офисы платят по 2,8грн. Квартиры по 1,6грн.
Все потому, что зебарыги своим продают в 10раз дешевле!
Интересно Зеленский и Шмыгаль понимают, что они участники коррупционной схемы?
-Поднимаются (безосновательно)тарифы так,что люди не смогут платить
и пойдут выпрашивать субсидии
-Для выплат субсидий создаются "рабочие" места(с зарплатой 1 млрд)-тех кто распределяет субсидии;
-На субсидии государство из бюджета выделяет 10 млрд грн(забирая их у учителей,врачей и прочих)
-Эти 10 млр грн бюджетных денег через субсидии переходят в карманы олигархов
Просто и со вкусом
Вместь того чтобы поумерить аппетиты Ахметова-Коломойского, залазят в кармрн украинцам дважды:
1. Поднимают цены всем
2. Компенсируют части за счет бюджета, Т.е. за счет всех.
Т.е. те. кто не получит компенсацию сначала заплатит болше, а потом еще раз заплатит в бюджет чтобы была компенсация. Итого тариф не 1.60, а 1.65.
то и рабочее время нанятого персонала имеет европейскую цену (почасовую оплату).
И только так.
Банальное организованное воровство по сговору денег из бюджета страны
Никакие "компенсации" не нужны, когда тарифы и зарплаты сбалансированы.
а що ми маємо? Хаос, дилетантизм, вирішення поточних проблем ну і дегенерата, що на посаді президента пишається своїми "біцепсами"...