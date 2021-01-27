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Новости Тарифы ЖКХ
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Кабмин разработал схему компенсации населению подорожания электроэнергии: как это будет работать. ДОКУМЕНТ

Кабмин разработал схему компенсации населению подорожания электроэнергии: как это будет работать. ДОКУМЕНТ

Кабинет Министров планирует компенсировать части бытовых потребителей повышение тарифов на электроэнергию. Из специального фонда госбюджета выделят 1,4 млрд гривен.

Соответствующий проект постановления содержится в повестке заседания правительства 27 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно документу, из специального фонда госбюджета Минсоцполитики выделяются 1,4 млрд гривен для предоставления компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в первом квартале 2021 года, в связи с отменой отдельных пониженных тарифов некоторым категориям потребителей (кроме тех, которые получают жилищную субсидию).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" понизил февральскую цену на газ для населения до 6,89 грн/куб. м

Компенсация предоставляется с 1 января 2021 года следующим категориям потребителей:

  • население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 года имело право на сниженную цену;
  • население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 г имело право на пониженный тариф;
  • население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 г. имело право на пониженный тариф;
  • многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Во время проведения расчета по сниженному тарифу и фиксированной цене:

  • при наличии учета потребления электроэнергии по периодам времени применяются соответствующие тарифные коэффициенты;
  • не применяется 30-процентная скидка, которая была предусмотрена на 31 декабря 2020 года для населения, которое проживает в 30-километровой зоне атомных электростанций.

Размер полученной компенсации не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода.

Согласно документу, компенсация предоставляется путем направления бюджетных средств поставщикам универсальных услуг с последующим их зачислением, как частичную оплату за потребленную в I квартале 2021 года электрическую энергию, на лицевые счета потребителей.

Dodatki from Oleksandr Bilous

Автор: 

Кабмин (14024) компенсации (479) Тарифы на электроэнергию (2162)


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Топ комментарии
+17
Компенсация это значит что льготный тариф получат избраные тоесть те кто и сейсас за ничто не платит.
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27.01.2021 11:08
+11
АРИФМЕТИКА.. ПОПАНДОС с поднятием тарифа и ликвидацией 90 копеек за первые 100 квт час коснулся ВСЕГО НАСЛЕЕНИЯ БЫТОВЫ ЕПОТРЕБИТЕЛИ УКРАИНЫ скажем так округленно плюс минус 40 миллионов а компенсировать эти клоуны еврейские ахметовско коломойские шестерки и шуты собрались 1 % населения из всей Украине вот это и есть рынок гешефта по лядивськи...
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27.01.2021 11:11
+10
Опять уроды делят людей на равных и тех кто равнее других. Чтоб вы подавились
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27.01.2021 11:16
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Правила форума Совет форумчан
сначала поднять, а потом компенсировать.. конгениально...
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27.01.2021 11:05 Ответить
Компенсация это значит что льготный тариф получат избраные тоесть те кто и сейсас за ничто не платит.
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27.01.2021 11:08 Ответить
К чему этот высер? У меня был тариф на эл.отопление. По оплате было так же как и по газу у людей при такой же квадратуре. Без компенсации будет в два раза дороже!!! Вот только не пойму нах*я было уговаривать народ переходить на эл.отопление, отказываться от газа, а теперь подсунуть такую свинью. И еще, я построился четыре года как, отвалил за новое подключение и тариф на эл.отопление около 1500$! Теперь ты мне предлагаешь вывалить еще 2000-3000$ за подключение газа, только потому, что поверил государству?
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27.01.2021 13:16 Ответить
Мне тоже станет не легче,но почему не компенсируют производителям а народу?Ведь компенсация ,,народу,,сама по себе изначально предусматривает отдельные группы людей.
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27.01.2021 13:20 Ответить
P.S.Тем более что инициаторами повышения тарифов,в том числе и на газ,являются не производители а ,,прокладки,,между производителем и потребителем не вкладывая и капли труда.
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27.01.2021 13:24 Ответить
Я, в отличие от тебя не придерживаюсь принципа "мне не легче" и поддерживаю протесты людей против повышения цены на газ! Я тебе и тем, кто "на бронепоезде" объясняю еще раз - государство пытается нас ( тех у кого эл.отопление) на*бать дважды!!! Первый раз, когда всадили деньги в оборудование и подключение тарифа на эл. отопления, который был не дешевле газового отопления!!! И второй раз сейчас, когда хочет заставить платить в два раза дороже! Все остальное, по поводу "те кто и сейсас за ничто не платит." - твои домыслы.
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27.01.2021 13:50 Ответить
так, але тема тарифу на газ, це зовсім інша тема із своєю історією. Якщо тут ти повністю правий, то занижений (в порівнянні з ринковим) тариф на газ, це зло.
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28.01.2021 10:43 Ответить
Як ти вважаєш, занижені в кілька разів в порівнянні з "ринковими" зарплати, це зло?
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28.01.2021 14:36 Ответить
так, це ухилення від сплати податків. Тотальна більшість українців зараз заробляє 15 і більше тисяч у місяць, декларуючи тільки офіційну мінімалку. Це, поміж іншого 500 євро... я от дивлюсь довкола, хто мене оточує, який у них рівень фаху, як би вони бажали "пахати" чи брати на себе відповідальність і розумію, що більшість і на ці 500 євро не заслуговує.
Мене бісять люди, які порівнюють свій прибуток із поляками, німцями чи американцями, не порівнюючи якість та кількість виконаної роботи, витрати, що несуть мешканці тих країн і т.п.
Тому я не впевнений, що ви отримуєте "не ринкову" зарплату.
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28.01.2021 16:04 Ответить
А почему тебя не интересует, например, что производители "Энергоатом" и "Центренерго" продают электроенергию фирмам Коломойского по 1,15гр/кВт а народу по 1,70гр/кВт! Какую им, *****, компенсацию надо? Почему мы-потребители должны компенсировать их схемы(воровство)?
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27.01.2021 13:57 Ответить
Вы что-то недоперепоняли,отпускная цена производителя 0.90коп.А вот приватизированые коломойскими ,,прокладками,, ЛЕП продают нам уже по 1,7 гр получая ничего не производя 0.8гр мало того народ за коломойских еще платит и налоги в виде 20% ПДВ.
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27.01.2021 14:06 Ответить
Это вы, уважаемый, " недоперепоняли" ! Еще раз - государственные предприятия "Энергоатом" и "Центренерго" продают олигархам электрознергию дешевле себестоимости! Как вы думаете, кто компенсирует убытки государственных предприятий, может быть Байден?
Из бюджета выделяют около 10 млрд.гр компенсации "Энергоатому" и ВИЭ. Так вот, чтобы вы впредь понимали - нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков - нас с вами!
И поэтому еще раз вопрос - сколько мы еще должны копенсировать, если производители в одной схеме с ворьем!
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27.01.2021 14:18 Ответить
Вы, вероятно, использовали электрокотел, а надо было использовать кондиционеры, которые работают на обогрев при температуре до -30 С. Тогда бы вам отопление дома обходилось дешевле, чем газом при одинаковой кубатуре. Простото обогревать электрокотлом или обогревателями не выгодно.
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27.01.2021 19:38 Ответить
А может вам стоит научиться газ не сжигать, а получать тепло от него каким то другим способом?
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27.01.2021 20:42 Ответить
Этим сволочам никогда нельзя верить, аппетиты их бесконечны, а совести ни на грамм
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28.01.2021 08:17 Ответить
АРИФМЕТИКА.. ПОПАНДОС с поднятием тарифа и ликвидацией 90 копеек за первые 100 квт час коснулся ВСЕГО НАСЛЕЕНИЯ БЫТОВЫ ЕПОТРЕБИТЕЛИ УКРАИНЫ скажем так округленно плюс минус 40 миллионов а компенсировать эти клоуны еврейские ахметовско коломойские шестерки и шуты собрались 1 % населения из всей Украине вот это и есть рынок гешефта по лядивськи...
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27.01.2021 11:11 Ответить
Немного не так. Тариф на эл.отопление предусматривал 3000кВт/месяц по 90 коп и по цене был практически одинаковым с газовым отоплением, я уже писал об этом выше!!! Теперь это будет в два раза дороже, если без компенсации! Если я выступаю против поднятия цен на газ, то это по вашему нормально, а если я и те у которых эл.отопление теперь будут платить в два раза дороже, то и х*й с ним?
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27.01.2021 14:05 Ответить
А вы полагаете, что разница после подорожания пошла в бюджет?
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27.01.2021 11:12 Ответить
ага в карман Ахметке и Бабушке *****....ахметка уже налог оплатил смертью родного брата так что он уже крайний на следующие налоги или сынок его.. коломойша также или сам или его диточки оплатят своей жизнью закон сообщающихся труб и бассейнов из одного утекло а в иной протекло не может отменить никто за все со всех берется плата и у каждого она своя житие здоровье забрали детей внуков за все берется плата украл 100 млпрд заплатишь да так что потом готов отдать триллион а нет цена названа и требуется к оплате...
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27.01.2021 11:16 Ответить
Корбан который рейдерил и захватывал жирные компании для Коломойского сына потерял. Наверно их евгейский бог тоже наказывает за преступления папаш. И не важно сколько бабла в синагоги вкинул.
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27.01.2021 11:30 Ответить
Опять уроды делят людей на равных и тех кто равнее других. Чтоб вы подавились
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27.01.2021 11:16 Ответить
Снова схемы воровства.
Сделайте всем единый тариф, и не будет схем! А то Каложуйский покупает энергию по 9коп (90грн мегават), а офисы платят по 2,8грн. Квартиры по 1,6грн.
Все потому, что зебарыги своим продают в 10раз дешевле!
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27.01.2021 11:20 Ответить
Вы ошиблись офисы уже платят 3,50 за кило а с февраля 3,70 жадность не знает границ
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27.01.2021 13:32 Ответить
Гениально, вместо того чтоб снизить тариф теперь часть денег будут платить олигархам напрямую из бюджета.
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27.01.2021 11:23 Ответить
Опять обдиралово народа.
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27.01.2021 11:26 Ответить
Возрадуйтесь! Вам дадут компенсацию. Может быть, половину, потом, если поклянчите.
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27.01.2021 11:35 Ответить
Население оплачивает повышенный тариф в карман Ахметову, Коломойскому и Ко, а государство из налогов полученных от населения оплачивает субсидию.
Интересно Зеленский и Шмыгаль понимают, что они участники коррупционной схемы?
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27.01.2021 11:35 Ответить
Энергию людям продает Ахметов и пр. А компенсацию платит государство. То есть получается, что государство через народ платит Ахметову. А если учесть, что у Ахметова в собственности государственные энергокомпании... Офигенная экономика получается.
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27.01.2021 11:45 Ответить
Т.е. сверхдоходы ахметки и ко будут защищены !
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27.01.2021 11:52 Ответить
Кабмін розробив схему компенсації населенню подорожчання електроенергії: як це працюватиме - Цензор.НЕТ 172...
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27.01.2021 12:06 Ответить
Кабмін розробив схему компенсації населенню подорожчання електроенергії: як це працюватиме - Цензор.НЕТ 3410
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27.01.2021 12:08 Ответить
а где же интересно сдерут .свое они не упустят маланцы
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27.01.2021 12:11 Ответить
На кой хрен нужна эта компенсация!!!!! Отобрать льготную электроэнергию у ахметки и коломойши. Вернуть в работу АЭС и понизить соответственно тарифы всему населению.
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27.01.2021 16:12 Ответить
Кабмин разработал схему компенсации населению подорожания электроэнергии: как это будет работать:
-Поднимаются (безосновательно)тарифы так,что люди не смогут платить
и пойдут выпрашивать субсидии
-Для выплат субсидий создаются "рабочие" места(с зарплатой 1 млрд)-тех кто распределяет субсидии;
-На субсидии государство из бюджета выделяет 10 млрд грн(забирая их у учителей,врачей и прочих)
-Эти 10 млр грн бюджетных денег через субсидии переходят в карманы олигархов
Просто и со вкусом
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27.01.2021 19:49 Ответить
Зеленомордые наперсточники.
Вместь того чтобы поумерить аппетиты Ахметова-Коломойского, залазят в кармрн украинцам дважды:
1. Поднимают цены всем
2. Компенсируют части за счет бюджета, Т.е. за счет всех.
Т.е. те. кто не получит компенсацию сначала заплатит болше, а потом еще раз заплатит в бюджет чтобы была компенсация. Итого тариф не 1.60, а 1.65.
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27.01.2021 20:16 Ответить
нужно просто пагудеть и фсьо будет атас)
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27.01.2021 20:57 Ответить
Коломойские любят жаловаться на погромы, но молчат про их причины.
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27.01.2021 22:52 Ответить
https://censor.net/ru/news/3244315/**********************************************************************************************************? электромонтёр с контролёром будут приходить и отматывать эл счётчик, компенсируя населению затраты.
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27.01.2021 21:03 Ответить
Ну это еще цветочки - впереди как пить дать введут плату за транспортировку электроэнергии (отдельной платежкой) - ведь на ремонт сетей надо ну и банкам копейка будет. Компенсациями и прочей лабудой меня не балуют - не положено...а вообще если тарифы как в ЕС то и социалку такую же - по справедливости - это я так,между прочим.
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27.01.2021 22:45 Ответить
Совершенно верно: если электричество имее европейскую цену,
то и рабочее время нанятого персонала имеет европейскую цену (почасовую оплату).
И только так.
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27.01.2021 22:49 Ответить
Любая "компенсация" - это перекачка народных денег из бюджета в карман поставщика.
Банальное организованное воровство по сговору денег из бюджета страны
Никакие "компенсации" не нужны, когда тарифы и зарплаты сбалансированы.
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27.01.2021 22:51 Ответить
проблема у хаосі і відсутності стабільності. Люди коли змінювали систему опалення, вони ж виходили із існуючих реалій, як тепер оцінювати дії влади? Яка у них мета? Вставити українців на бабки? Відслідковувати на чому люди економлять і шляхом зміни правил позбавляти їх такої можливості? Держава має створити ефективний механізм, який буде сприяти бережливому споживанню, саме через можливість заощадити, а не через популізм чи заниження тарифів. Прості люди не можуть знати стан наших АЕС, ТЕС чи ГЕС, перспективи видобутку газу і т.п. Вони мають право сподіватись на те, що держава (в особі обраної влади) враховує усі нюанси і зробить зрозумілі, влаштовуючи усіх правила...
а що ми маємо? Хаос, дилетантизм, вирішення поточних проблем ну і дегенерата, що на посаді президента пишається своїми "біцепсами"...
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28.01.2021 10:29 Ответить
 
 