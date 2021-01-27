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Новости
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Схема на 300 млн грн: СБУ блокировала масштабные поставки продукции с оккупированной Луганщины на украинские предприятия. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила, задокументировала и блокировала масштабные поставки продукции на сумму более 300 млн гривен с временно оккупированной Луганщины транзитом через территорию РФ на украинские промышленные предприятия, организованную группой коммерсантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что фигуранты течение 2017-2020 годов наладили поставки промышленных товаров с производственных мощностей, находящихся на ВОТ Луганской области, на металлургические и машиностроительные предприятия Украины. Продукцию злоумышленники переправляли через неконтролируемые участки границы Украины с РФ на временно оккупированной территории. В России дельцы подменяли и фальсифицировали таможенные документы, потом товары импортировали в Украину под видом продукции российского производства.

Схема на 300 млн грн: СБУ блокировала масштабные поставки продукции с оккупированной Луганщины на украинские предприятия 01

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что полученные средства организаторы переводили в наличные через ряд фиктивных коммерческих структур. Часть денег переправляли на временно неконтролируемую территорию Украины и использовали для финансирования оккупационной власти так называемой "ЛНР" и незаконных вооруженных формирований. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий оперативники СБУ задержали на таможне грузовик с товаром, растаможка которого осуществлялось по поддельным документам и сертификатам происхождения.

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Схема на 300 млн грн: СБУ блокировала масштабные поставки продукции с оккупированной Луганщины на украинские предприятия 02

Правоохранители провели несколько одновременных обысков в Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и Киеве по адресам регистрации и фактического нахождения предприятий, участвовавших в противоправной схеме. По их результатам изъята компьютерная техника, бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную схему поставок товаров и пересылки на ВОТ Украины средств. Также выявлено почти 2,5 млн гривен наличными, контрафактную продукцию почти 10 млн гривен.

Схема на 300 млн грн: СБУ блокировала масштабные поставки продукции с оккупированной Луганщины на украинские предприятия 03

Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов и участников противоправной схемы.

Схема на 300 млн грн: СБУ блокировала масштабные поставки продукции с оккупированной Луганщины на украинские предприятия 04

Мероприятия по разоблачению осуществлялись Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно с УСБУ в Запорожской области с участием УСБУ в Харьковской области и ГУ УСБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры.

Схема на 300 млн грн: СБУ блокировала масштабные поставки продукции с оккупированной Луганщины на украинские предприятия 05
Схема на 300 млн грн: СБУ блокировала масштабные поставки продукции с оккупированной Луганщины на украинские предприятия 06
Фото: сайт СБУ

россия (95326) СБУ (19843) товарооборот (108) Луганская область (6487)


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Топ комментарии
+13
Такої продукції крім динири є де купити. А купуючи у ворога ви підтримуєте його життя, в цьому випадку це підтримка тих хто вбиває наших воїнів. Я за повне закриття будь-яких контактів і з рашою і з лугандоном.
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27.01.2021 11:40
+4
від сепарів ні цвяха ні ковтка води! вони там ітак побагатому.....
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27.01.2021 12:32
+3
Не маю і найменшої впевненості, що ця продукція завдавала хоч-якусь шкоду Україні. Зате впевнений, що її відсутність зможе завдати шкоду нашій економіці. Нажаль, справа ідіота-редутника Семенченка процвітає і донині...
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27.01.2021 11:15
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Не маю і найменшої впевненості, що ця продукція завдавала хоч-якусь шкоду Україні. Зате впевнений, що її відсутність зможе завдати шкоду нашій економіці. Нажаль, справа ідіота-редутника Семенченка процвітає і донині...
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27.01.2021 11:15 Ответить
Такої продукції крім динири є де купити. А купуючи у ворога ви підтримуєте його життя, в цьому випадку це підтримка тих хто вбиває наших воїнів. Я за повне закриття будь-яких контактів і з рашою і з лугандоном.
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27.01.2021 11:40 Ответить
Де?
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27.01.2021 11:52 Ответить
КНР - там и дешевле
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27.01.2021 12:13 Ответить
Та да, і ближче. 😂
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27.01.2021 12:28 Ответить
с доставкой дешевле чем из днри везти
и люди адекватнее знают несколько язиков
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27.01.2021 12:32 Ответить
Ойфсьо
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27.01.2021 13:39 Ответить
від сепарів ні цвяха ні ковтка води! вони там ітак побагатому.....
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27.01.2021 12:32 Ответить
А лугандон прямо монополіст з виробництва отих цяцьок). Інші ж десь беруть, тим більше за сім років можна роздуплитися.При бажанні, звісно.
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27.01.2021 19:29 Ответить
НіАчОм.
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27.01.2021 19:36 Ответить
ПрЮвет, смердючая паРашей ватка!!!
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27.01.2021 12:31 Ответить
А де бабло девается которое на фотках. Просто интересно.
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27.01.2021 11:20 Ответить
Блокувати потрібно оплату, це дарунок!
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27.01.2021 11:37 Ответить
Сколько потеряли те, кому предназначалась продукция? А сколько государство недополучило налогов?
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27.01.2021 12:11 Ответить
Дорогу перешли... ну и не поделились...
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27.01.2021 12:24 Ответить
нет, только стена и ров с крокодилами!!!!иначе это будет продолжаться до безконечности! Так Євгенович???
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27.01.2021 12:30 Ответить
Выдать, пацаны просто не расплатились с Конторой.
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27.01.2021 12:32 Ответить
Реклама: они не хотели делиться с СБУ.
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27.01.2021 12:44 Ответить
сБЕу и лично билетер 95 квартала баканов с липовым званием и т.д может перекроите закупку беней и ахметом Донецкого угля через ПИД...рашу и электричества через Беларусь???
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27.01.2021 13:06 Ответить
Хвороба ,не вилікована в гострій фазі в 14 -15р.,перейшла в хроніку з метастазами.....
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27.01.2021 13:27 Ответить
 
 