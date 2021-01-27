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В случае неголосования за законопроект о референдуме мы бы поднимали вопрос об исключении из фракции, - "слуга народа" Арахамия

В случае неголосования за законопроект о референдуме мы бы поднимали вопрос об исключении из фракции, -

Нардепов "Слуги народа", которые не проголосовали бы за законопроект о народовластии через референдум, могли бы исключить из фракции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Арахамия подтвердил обнародованные в СМИ сообщения о возможном исключении из фракции депутатов, которые не согласны с законом о референдуме.

"Мы бы поднимали вопрос об исключении, потому что это программное обещание партии "Слуга народа". Если человек, находящийся во фракции, не хочет выполнять программное обещание, то зачем нам такой человек", - сказал глава фракции.

Напомним, ранее сообщалось, что "слугам народа" пригрозили исключением из фракции, если они не будут голосовать за законопроект о референдуме.

Также читайте: Этот год фракция "протянет спокойно", ни с кем не объединяясь, - "слуга народа" Арахамия

Автор: 

ВР (29226) Арахамия (988) Слуга народа (2627)


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Топ комментарии
+16
Чесно, пропустив вчора епохальну, без перебільшення, заяву Арахамії.
Виявляється у друга медведчука Бойка проукраїнська позиція з усіх питань.
Це вам, на секунду, не Порох, який розривав Газпром, Бойко хоче закупати газ з росії напряму.
А ви думали, що Бойко ворог?
На одній гиляці висітиме , чмо арахВамія і ворог Украіни , Бойко!
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27.01.2021 11:17
+12
Демократия во всей красе! Учитесь американцы что значит независимый политик!
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27.01.2021 11:14
+8
та шо воно 3,14здить - они даже дубинского выгнать не могут
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27.01.2021 11:21
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Демократия во всей красе! Учитесь американцы что значит независимый политик!
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27.01.2021 11:14 Ответить
Молодцы.Юля уже инициирует проведение референдума по пяти вопросам. Надо еще и шестой включить о свободном ношении короткостволов.
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27.01.2021 11:14 Ответить
и что это за пять вопросов?
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27.01.2021 11:41 Ответить
Земля,марихуана,игральный бизнес,газ с рентабельностью 30 %,продажа почты,жд дороги.
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27.01.2021 11:44 Ответить
а по подробнее по пунктам можно? ну раз в теме
по земле, игральному бизнесу решения уже приняты на уровне законов
газ с рентабельностью 30% утопия
а что с продажей почты и ж/д? что за тема?
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27.01.2021 11:49 Ответить
Прочитай сам.
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27.01.2021 11:51 Ответить
спасибо, но хотелось бы адепта услышать. не?
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27.01.2021 12:25 Ответить
Так лучше увидеть,чем услышать.А то у нас и выбирают всех президентов по слухам.
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27.01.2021 12:28 Ответить
Чесно, пропустив вчора епохальну, без перебільшення, заяву Арахамії.
Виявляється у друга медведчука Бойка проукраїнська позиція з усіх питань.
Це вам, на секунду, не Порох, який розривав Газпром, Бойко хоче закупати газ з росії напряму.
А ви думали, що Бойко ворог?
На одній гиляці висітиме , чмо арахВамія і ворог Украіни , Бойко!
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27.01.2021 11:17 Ответить
Тут уже лише два варіанти. Або вони на гілляці і 73% позбавлені громадянства, або ж ми на лєсапавалє в Гулагє.
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27.01.2021 16:42 Ответить
Наезд на Конституцию
https://www.youtube.com/watch?v=pBWFDBMWy6g
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27.01.2021 11:18 Ответить
та шо воно 3,14здить - они даже дубинского выгнать не могут
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27.01.2021 11:21 Ответить
не хочуть, значить.
Сподіваюсь, Порошенко підключить Байдена.
Щоб мерзенне болото знало своє місце.
Прикро, що український народ не здатний навести лад в своїй хаті.
Терпіли..
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27.01.2021 11:27 Ответить
якщо ми самі нездатні собі ради дати, то ж який Байден схоче нам допомагати? це наша справа і ми маємо з цим впоратись самотужки
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27.01.2021 12:32 Ответить
У разі неголосування за законопроєкт про референдум ми би порушували питання про виключення з фракції, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 6669
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27.01.2021 11:23 Ответить
Смотрю на этих уродов типа арахамии, представляю себе имбецилов, голосовавших за них и только одна мысль: выборы должны быть раз в год, не реже...
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27.01.2021 11:24 Ответить
мелкий шантажик...он такой убедительный...да, ара-хамия ?
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27.01.2021 11:25 Ответить
Вас всіх судити треба за той закон.
Зараз медвечук за гроші фуйла буде наше законодавство атакувати
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27.01.2021 11:26 Ответить
Вишь ты. Даже собачий рот проголосовал.
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27.01.2021 11:26 Ответить
Да вы жопу бени исключить не в состоянии. Сборище петухов.
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27.01.2021 11:29 Ответить
Программное обещание Зеленского - закончить войну за один год. И если за год у него ничего не получится, он уходит. Но его от туда и трактором не вытащишь.
Так что не слугам говорить про программные обещания. Они кроме как обосраться ни чего не сделали
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27.01.2021 11:44 Ответить
А чого з Дубінським так не можна?
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27.01.2021 11:45 Ответить
будьте вы прокляты арахамии и зеленские и дети и внуки ваши на веки
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27.01.2021 11:58 Ответить
сухумская макака
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27.01.2021 12:23 Ответить
Всех зелёных уже давно пора отстранить от власти и больше им не разрешать избираться в государственные институты.Чтобы они выполнили что-то качественное для Украины,то это не реально.У них кроме собственного кармана и желудка ничего не существует. НИЧЕГО!!!!!
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27.01.2021 12:45 Ответить
Да вы тупой собачий рот выгнать не можете, импотенты.
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27.01.2021 12:55 Ответить
Кремль вимагає провести в Україні референдум.
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27.01.2021 16:41 Ответить
 
 