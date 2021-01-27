В случае неголосования за законопроект о референдуме мы бы поднимали вопрос об исключении из фракции, - "слуга народа" Арахамия

Нардепов "Слуги народа", которые не проголосовали бы за законопроект о народовластии через референдум, могли бы исключить из фракции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Арахамия подтвердил обнародованные в СМИ сообщения о возможном исключении из фракции депутатов, которые не согласны с законом о референдуме.

"Мы бы поднимали вопрос об исключении, потому что это программное обещание партии "Слуга народа". Если человек, находящийся во фракции, не хочет выполнять программное обещание, то зачем нам такой человек", - сказал глава фракции.

Напомним, ранее сообщалось, что "слугам народа" пригрозили исключением из фракции, если они не будут голосовать за законопроект о референдуме.

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