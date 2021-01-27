В случае неголосования за законопроект о референдуме мы бы поднимали вопрос об исключении из фракции, - "слуга народа" Арахамия
Нардепов "Слуги народа", которые не проголосовали бы за законопроект о народовластии через референдум, могли бы исключить из фракции.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Арахамия подтвердил обнародованные в СМИ сообщения о возможном исключении из фракции депутатов, которые не согласны с законом о референдуме.
"Мы бы поднимали вопрос об исключении, потому что это программное обещание партии "Слуга народа". Если человек, находящийся во фракции, не хочет выполнять программное обещание, то зачем нам такой человек", - сказал глава фракции.
Напомним, ранее сообщалось, что "слугам народа" пригрозили исключением из фракции, если они не будут голосовать за законопроект о референдуме.
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по земле, игральному бизнесу решения уже приняты на уровне законов
газ с рентабельностью 30% утопия
а что с продажей почты и ж/д? что за тема?
Виявляється у друга медведчука Бойка проукраїнська позиція з усіх питань.
Це вам, на секунду, не Порох, який розривав Газпром, Бойко хоче закупати газ з росії напряму.
А ви думали, що Бойко ворог?
На одній гиляці висітиме , чмо арахВамія і ворог Украіни , Бойко!
https://www.youtube.com/watch?v=pBWFDBMWy6g
Сподіваюсь, Порошенко підключить Байдена.
Щоб мерзенне болото знало своє місце.
Прикро, що український народ не здатний навести лад в своїй хаті.
Терпіли..
Зараз медвечук за гроші фуйла буде наше законодавство атакувати
Так что не слугам говорить про программные обещания. Они кроме как обосраться ни чего не сделали