Импорт электроэнергии с Белорусской АЭС Лукашенко ухудшил отношения Украины с Польшей и странами Балтии, - Безсмертный
Желание украинской власти покупать ток с Белорусской АЭС режима Александра Лукашенко привело к ухудшению отношений с Польшей и странами Балтии.
Об этом заявил экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный в эфире телеканала "Украина 24".
"Пошатнет (международные позиции Украины, - прим.) И уже пошатнуло, в том числе, в общении с Варшавой и Вильнюсом", - отметил экс-дипломат.
Он отметил, что Беларусь является лишь прикрытием для покупки тока у страны-агрессора - России.
"Они же не у Беларуси ее покупают, а у России", - добавил Безсмертный.
Напомним, Украина начала импорт электроэнергии с Белорусской АЭС в январе 2021 года. Благодаря этому Белорусская АЭС впервые смогла выйти на полную мощность. С начала года было закуплено более 130 млн кВт часов на сумму более 180 млн гривен.
На фоне критики импорта министры энергетики и иностранных дел Украины заявили о планах скорейшего отсоединения от энергосистем России и Беларуси, что сделает физически невозможным импорт тока из этих стран.
В прошлый раз, с октября 2019 по март 2020 импорт тока из России и Беларуси привел к глубочайшему за годы независимости кризису на энергорынке, который вызвал простой угольных шахт и миллиардные убытки государственных энергетических компаний.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Они бы может и несли чушь о росте, но Украина еще не Северная Корея.
"Один из них заключается в том, что в четвертом квартале 2020 года, особенно в ноябре-декабре, существенно, выше прогноза, возросло потребление электроэнергии населением. Оно вышло на докризисный уровень. Это было неожиданно для тех, кто делал этот прогноз", - сказал чиновник. Источник: https://censor.net/ru/n3244183
Это может быть связано с тем, что люди больше находятся дома, чем вне его.
Может больше переоборудуют жилье на электрические источники тепла.
Чиновники должны не только констатировать факт, но и устанавливать причины.
Читайте статью на ЦН о каждом втором украинце за чертой бедности.
После 2015 НЕ закупали несколько они и нормально обходились без нее.
До избрания марионетки олигархов и Кремля.
А на мнение тех стран, которые были нашими самыми твердыми сторонниками, плюют.
https://www.liga.net/images/general/2020/01/09/20200109083715-5799.jpg
Пшекам нужны украинцы как рынок сбыта и дешевая рабсила. Вот и вся шатающаяся поза раком Украины.
И какое их собачье дело ?
Еще Порошенко, облобызавшись с Лукой, заложил тренд на углубление сотрудничества с вассальным режимом кремля. Донецкий уголек шел несколько лет через Беларусь, доля беларуских нефтепродуктов на рынке Украины достигла 39%, битума -50%. Теперь еще и электрика!
Как можно требовать сочувствия от стран ЕС - когда вы сами финансируете людоедский режим Луки и опосредованно через него - путинский?! В этом лицемерии Украины - мировое сообщество видит профанацию демократических реформ, попытку олигархических кланов тупо подоить страны Запада и раздербанить международную финансовую помощь.