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Новости Санкции против России
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Кабмин рассмотрит внесение 13 российских авиакомпаний в санкционный список с полным запретом полетов на 3 года

Кабмин рассмотрит внесение 13 российских авиакомпаний в санкционный список с полным запретом полетов на 3 года

Кабинет министров Украины на заседании в среду рассмотрит вопрос вынесения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) возможности применения специальных экономических санкций в адрес 13 российских авиакомпаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно пояснительной записке к соответствующему проекту распоряжения, текстом которого располагает "Интерфакс-Украина", Кабмин предложит СНБО в месячный срок рассмотреть предложения по применению трехлетних санкций к юрлицам, нарушающим порядок использования воздушного пространства Украины, осуществляя полеты в пределах запрещенной зоны над временно оккупированной территорией Крыма и Севастополя.

Трехлетние санкции, предусматривающие полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины, предлагается, в частности, применить к АО "Вологодское авиационное предприятие"(п. Дорожный), АО "Красавиа" (Красноярск), АО "Комиавиатранс" (Сыктывкар), АО "Авиакомпания Азимут" (Ростов-на-Дону), АО "Авиакомпания "Ираэро" (Иркутск), ООО "Авиасервис" (с. Столбище, Татарстан), ООО "Авиакомпания "Тулпар Эйр" (н.п. Аэропорт, Татарстан), ООО "Аэролимузин" (с. Дубровки), ФГБУ "Государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны РФ (Щелково), ООО "Авиакомпания "Победа" (Москва), ООО "Авиационные технологии инвестиции сервис" (Химки), ФГУП "Государственная корпорация по оргаризации воздушного движения в Российской Федерации" (Москва), а также ООО "Авиакомпания "Симаргл" (Нальчик).

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Кабмин также предложит дополнительно применить санкции, предусматривающие полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины к авиакомпании Cham Wings Airlines (Sham Wing Airlines, Дамаск), ранее уже внесенной в санкционные списки Украины (блокировка активов, ограничение торговых операций и предотвращение выведения капиталов за территорию Украины).

Кабмин (14024) россия (95326) санкции (11251) авиасообщение (793)


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Хаха, над Украиной запретили летать тем кто и так не летает уже давно.))
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27.01.2021 11:26 Ответить
Как я понял тут фишка не в запрете прямых рейсов, которых итак нет, а в транзите, чтоб через территорию Украины не летали.
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27.01.2021 12:28 Ответить
АО "Вологодское авиационное предприятие"(п. Дорожный), АО "Красавиа" (Красноярск), АО "Комиавиатранс" (Сыктывкар), АО "Авиакомпания Азимут" (Ростов-на-Дону), АО "Авиакомпания "Ираэро" (Иркутск), ООО "Авиасервис" (с. Столбище, Татарстан), ООО "Авиакомпания "Тулпар Эйр" (н.п. Аэропорт, Татарстан), ООО "Аэролимузин" (с. Дубровки), ФГБУ "Государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны РФ (Щелково), ООО "Авиакомпания "Победа" (Москва), ООО "Авиационные технологии инвестиции сервис" (Химки), ФГУП "Государственная корпорация по оргаризации воздушного движения в Российской Федерации" (Москва), а также ООО "Авиакомпания "Симаргл" (Нальчик), да ко всем санкции примените а то продыху от этих авиакомпаний нету, из всех перечисленных слышал только о победе и то она к нам не летает.
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27.01.2021 11:26 Ответить
шоб і не залетіла.
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27.01.2021 13:13 Ответить
Не 13 авиакомпаний на 3 года, а ВСЕ авиакомпании до полного освобождения Крыма и Донбасса. Разумеется, Донбасс отстроить за счет оккупанта.
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27.01.2021 11:42 Ответить
И что тут рассматривать?
Нарушили - !
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27.01.2021 11:57 Ответить
имитация кипучей деятельности....
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27.01.2021 12:15 Ответить
Введите санкции против всех кремлевских подстилок, которые постоянно шастают за поребрик петь ротом и развлекать духовно-скрепную публику
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27.01.2021 13:35 Ответить
 
 