Тимошенко о переписке с Ермаком: Буду использовать все возможности, чтобы убедить власть поменять стратегию

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала свою переписку с главой Офиса Президента Андреем Ермаком, в которой она пригласила его в гости.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов о ее отношениях с Ермаком, Тимошенко сказала: "Я, как лидер оппозиционной фракции, буду все силы прилагать для того, чтобы и властных чиновников переориентировать для того, чтобы работать для страны. Буду использовать все возможности, чтобы убедить поменять стратегию, которая сегодня ведется в государстве, отдает все наши ресурсы, возможности, землю, финансы глобальным финансовым спекулянтам, а Украине оставляют только бедность. Поэтому я буду говорить со всеми чиновниками, в том числе при власти".

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