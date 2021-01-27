Каждый второй украинец находится за чертой бедности, многие потеряли доходы из-за карантина, - директор Института демографии Либанова
По итогам первой половины 2020 года уровень бедности в Украине составлял 51%.
Как передает Цензор.НЕТ, такую оценку Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ озвучила в интервью LIGA.net директор Института Элла Либанова.
"Это оценка по последним данным Госстата о доходах и потреблении, по которым мы ведем мониторинг. Сейчас этот показатель, вероятно, выше", – уточнила Либанова.
По ее словам, показатель уровня бедности, который рассчитывает ИДСИ, основан на "расчетном прожиточном минимуме" - по состоянию на середину 2020 года он составлял 3845 грн. В то же время "официальный" минимум, которым оперирует Минсоцполитики ниже - 2027 грн.
Либанова отметила, что в 2020 году бедность в Украине увеличилась, поскольку многие украинцы потеряли доходы из-за карантина. Она уточнила, что для бедных людей в Украине характерны такие особенности:
- отсутствие высшего образования (уровень бедности среди граждан с высшим образованием – 11%, среди граждан только со средним образованием – 29%);
- работа с неполным рабочим днем или неделей;
- зарплата, которая граничит с минимальной (с 1 января 2021 – 6000 грн);
- многодетные семьи.
"Двое работающих родителей не могут полностью обеспечить двоих детей – даже по низким украинским стандартам. То есть рождение второго ребенка создает очень серьезный риск бедности. Почти все многодетные семьи в Украине бедствуют", - подытожила Либанова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Теперь можно "народным волеизъявлением" нищих лишить права голоса. ЗЕбилы, вам привет.
Ви надієтеся що, люди вам перемогу самі на тарілочці принесуть? Ви схожі на "бізнесмена", який зробив гарний товар і чекає що, до нього самі покупці набіжать і будуть між собою торгуватися хто дасть більше.
Надія що, виберуть когось, хто колись зробив правильний крок недостатня. Працювати в полі (виборчому) потрібно кожен день, як і на справжньому полі чи підприємстві.
а вообще наратив "парковки полные" это тезис кацапов когда им пытаешься рассказать что у них жопа. тоже рассказывают про парковки во дворах забитые, пробки и супермаркеты с полными тележками
Порох, кажеш, нам набрид.
Маєм на нього образу-
Хочемо всього й одразу.
Мир негайно на Донбасі,
Зарплатню в 3 тищі баксів.
Євро й фунти ще б додати
І комірне геть прибрати.
Довго ж будете чекати,
Власну ницість проклинати.
Закрили вам мізки
Коломойши-Пінчуки
Когда же вам наконец интернет за неуплату отключат ???