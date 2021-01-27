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Каждый второй украинец находится за чертой бедности, многие потеряли доходы из-за карантина, - директор Института демографии Либанова

Каждый второй украинец находится за чертой бедности, многие потеряли доходы из-за карантина, - директор Института демографии Либанова

По итогам первой половины 2020 года уровень бедности в Украине составлял 51%.

Как передает Цензор.НЕТ, такую оценку Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ озвучила в интервью LIGA.net директор Института Элла Либанова.

"Это оценка по последним данным Госстата о доходах и потреблении, по которым мы ведем мониторинг. Сейчас этот показатель, вероятно, выше", – уточнила Либанова.

По ее словам, показатель уровня бедности, который рассчитывает ИДСИ, основан на "расчетном прожиточном минимуме" - по состоянию на середину 2020 года он составлял 3845 грн. В то же время "официальный" минимум, которым оперирует Минсоцполитики ниже - 2027 грн.

Также читайте: Численность постоянного населения Украины - 38-40 млн человек, за границей работает в среднем 3 млн, - директор Института демографии Либанова

Либанова отметила, что в 2020 году бедность в Украине увеличилась, поскольку многие украинцы потеряли доходы из-за карантина. Она уточнила, что для бедных людей в Украине характерны такие особенности:

- отсутствие высшего образования (уровень бедности среди граждан с высшим образованием – 11%, среди граждан только со средним образованием – 29%);
- работа с неполным рабочим днем или неделей;
- зарплата, которая граничит с минимальной (с 1 января 2021 – 6000 грн);
- многодетные семьи.

"Двое работающих родителей не могут полностью обеспечить двоих детей – даже по низким украинским стандартам. То есть рождение второго ребенка создает очень серьезный риск бедности. Почти все многодетные семьи в Украине бедствуют", - подытожила Либанова.

Также читайте: Перепись населения - это не то мероприятие, экономия на котором спасет украинский бюджет, - директор Института демографии Либанова

Автор: 

бедность (253) Либанова (40)


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Топ комментарии
+38
Спасибо жителям экрана за сцикуна и наркомана
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27.01.2021 11:46
+26
Але ж народ знає кому подякувати ?
Люстерко допоможе.
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27.01.2021 11:47
+19
Каждый второй Украинец находится за чертой бедности, многие потеряли доходы из-за карантина, - директор Института демографии Либанова - Цензор.НЕТ 407
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27.01.2021 11:49
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Кстати, есть позитивный момент в законе про референдумы.

Теперь можно "народным волеизъявлением" нищих лишить права голоса. ЗЕбилы, вам привет.
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27.01.2021 12:08 Ответить
Так наші олігархи найбагатчі в світі, цеж яке досягненя нашого народу, я маю наувазі тих хто тридцять років ходить на вибори голосувати за кого попало тіль щоб націоналісти не прийшли до влади,то чого зараз шмарклі жувати добились чого хотіли.
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27.01.2021 12:08 Ответить
На минулих виборах націоналісти обіцяли по-бандерівські ходити від дверей до дверей. Я місяцями чекав коли вони з'являться. З добрими намірами чекав. Бо давно підтримую чоловіка, який йшов цього разу від Свободи. Але марно.
Ви надієтеся що, люди вам перемогу самі на тарілочці принесуть? Ви схожі на "бізнесмена", який зробив гарний товар і чекає що, до нього самі покупці набіжать і будуть між собою торгуватися хто дасть більше.
Надія що, виберуть когось, хто колись зробив правильний крок недостатня. Працювати в полі (виборчому) потрібно кожен день, як і на справжньому полі чи підприємстві.
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27.01.2021 13:37 Ответить
Лично я за ЗЕЛЕНСКОГО ПРОГОЛСУЮ...100 раз мудаков надо лечить 73 %
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27.01.2021 12:08 Ответить
Пока будешь лечить мудаков, не мудаки перемрут
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27.01.2021 12:10 Ответить
До речі.в нас карантин набагато м'якший,ніж в Європі.Не знаю взагалі,що би було,якби ввели такий як там.
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27.01.2021 12:12 Ответить
Ситуація буде ще погіршуватись.Зеленський,менше половини строку президент.
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27.01.2021 12:13 Ответить
Леонид Данилыч,Астанавитесь...Зелемойский стал ГИТЛЕРОМ ваш сынок борзеет...
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27.01.2021 12:13 Ответить
только припарковаться негде
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27.01.2021 12:17 Ответить
еще один который меряет уровень жизни машинами )
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27.01.2021 12:19 Ответить
Приезжай ко мне в село...места доя парковки валом...и за одно посмотришь...что уже практически половине села электроэнергию отрезали за неуплату...нечем платить людям...
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27.01.2021 12:23 Ответить
Давай адрес села!
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27.01.2021 16:41 Ответить
Приезжай в Киев, Привет передашь, если на Вокзале прибомбишься
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27.01.2021 21:40 Ответить
это где негде? на Крещатике? или на Печерске?
а вообще наратив "парковки полные" это тезис кацапов когда им пытаешься рассказать что у них жопа. тоже рассказывают про парковки во дворах забитые, пробки и супермаркеты с полными тележками
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27.01.2021 12:28 Ответить
Скажу свое мнение. Я потерял стабильную хорошую работу в 2014 году. Решил работать на себя. Пол года было тяжело, потом немного пошло. В 2016 году смог купил себе машину, не новую но аутлендер 2009 года, в хорошем состоянии. В 2018 году уже взял машину с Европы 2014 года, совсем свежую и с малым пробегом. Планы были как у Наполеона, построить за городом дом, так как живу в однушке, детей пока нет, не жаловался. Сейчас 2021 год. Да, машина осталась, но доход упал кардинально, залез в минус. Моему небольшому бизнесу просто большая жопа, ограничения просто загнали в тупик. В итоге, я так в однушке и живу, на той же машине езжу, бизнесу пиндец (надо начинать новое). Долг в районе, 5000 у.е. на что начинать новый бизнес, я не знаю. Как то так.
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27.01.2021 12:21 Ответить
а за кого голосовал .ничего личного
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27.01.2021 12:53 Ответить
c 2004-го не голосую. Констатировал факт, как поменялась жизнь за 2 последних года.
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28.01.2021 12:32 Ответить
В период Пандемии каждый житель Украины включая младенцев,должен заплатить Зелемойским 20 000 гривен минимум...+ пакет с медикаментами... Бизнес...ничего личного...
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27.01.2021 12:21 Ответить
Куди поділись з машин наліпки "зекоманда"?
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27.01.2021 12:22 Ответить
вони їх ними собі сраки позаклеювали
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27.01.2021 12:58 Ответить
Пора публиковать реестр лиц, чья эпоха бедности закончилась. Желательно, с конкретными цифрами. Где там антикоррупционные органы?
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27.01.2021 12:24 Ответить
так они в доле
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27.01.2021 12:54 Ответить
Найдите на цензоре...Сенатор 15 марта 2019...короновирус Путлера Ведмедчукка..вам боком вылезет..а Вадим Рабинович на вас наденет Параджу ГЮЛЬЧАТАЙ
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27.01.2021 12:25 Ответить
докеруваались зеленые обезьяны
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27.01.2021 12:26 Ответить
Набрехал...14 марта...
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27.01.2021 12:28 Ответить
Может уже пора мудрому наріду очнуться и подсрачниками выгнать всю зеленую рать с банковой?
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27.01.2021 12:31 Ответить
Подсрачником тут не обойтись ...
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27.01.2021 12:33 Ответить
Кожен другий українець перебуває за межею бідності, багато хто втратив доходи через карантин, - директорка Інституту демографії Лібанова - Цензор.НЕТ 2487
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27.01.2021 13:00 Ответить
Не вздумайте Чуваки ОЛИГАРХАТ Кучмы надо беречь долго...не для того Данилыч 2 каденции старался Зелемойских воспитывать...
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27.01.2021 12:38 Ответить
51% бедных людей в стране,которая вышла на второе место в мире по экспорту зерновых и которая занимает второе место в Европе по разведанным запасам природного газа!Это как надо постараться!!!
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27.01.2021 12:49 Ответить
Тема отдушина для порохатых.
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27.01.2021 13:05 Ответить
Держать в узде легче убогих и бедных, постоянно обещая "покращення".Не добавить пенсии и продавать отечественный газ по себестоимости, а задрать на него цену и "компенсировать через субсидии". Ходи с протянутой рукой, унижайся, выпрашивай. Нет аморальней поступка, чем унижение старости.
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27.01.2021 13:05 Ответить
Та нет ,не каждый второй а гораздо больше ...
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27.01.2021 13:06 Ответить
То хто ж нам у всьому цьому винен - Москва, Пекін, пандемія, карантин, терористи, реваншисти, чи невпинні реформатори?
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27.01.2021 13:17 Ответить
Тож, покайся, мій нарід.
Порох, кажеш, нам набрид.
Маєм на нього образу-
Хочемо всього й одразу.
Мир негайно на Донбасі,
Зарплатню в 3 тищі баксів.
Євро й фунти ще б додати
І комірне геть прибрати.
Довго ж будете чекати,
Власну ницість проклинати.
Закрили вам мізки
Коломойши-Пінчуки
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27.01.2021 13:17 Ответить
👍🤝
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27.01.2021 18:19 Ответить
Боже, да тут нищий на побирушке и голодным погоняет!
Когда же вам наконец интернет за неуплату отключат ???
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27.01.2021 16:43 Ответить
👍🤣
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27.01.2021 18:20 Ответить
Само больше страдают, спорт клубы и тренажерные залы.
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27.01.2021 19:51 Ответить
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