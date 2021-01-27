"Батькивщина" никогда не поддержит выдвижение Витренко на какую-либо должность, - Тимошенко

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко говорит, что политсила не поддержит кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Об этом сказала Тимошенко на брифинге, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Наша фракция никогда не поддержит выдвижение господина Витренко на какую-либо должность. Вы знаете, что господин Витренко - это один из руководителей НАК "Нафтогаз", который 5 лет при Порошенко, а потом уже 2 года при Зеленском делал все уголовные коррупционные махинации в "Нафтогазе" с тарифами на газ и, как следствие, на тепло", - сказала Тимошенко.

Напомним, ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа"Александр Корниенко сообщил, что голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики может состояться в Верховной Раде 27-29 января.

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