"Батькивщина" никогда не поддержит выдвижение Витренко на какую-либо должность, - Тимошенко
Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко говорит, что политсила не поддержит кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики.
Об этом сказала Тимошенко на брифинге, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Наша фракция никогда не поддержит выдвижение господина Витренко на какую-либо должность. Вы знаете, что господин Витренко - это один из руководителей НАК "Нафтогаз", который 5 лет при Порошенко, а потом уже 2 года при Зеленском делал все уголовные коррупционные махинации в "Нафтогазе" с тарифами на газ и, как следствие, на тепло", - сказала Тимошенко.
Напомним, ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа"Александр Корниенко сообщил, что голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики может состояться в Верховной Раде 27-29 января.
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Беніні кловани налетіли
Розтлумачте в чому перемога? В тому що кацапи нам не сплатили за транзіт? Те, що Україна заборгувала кацапам суд таки визнав.
Навіть сам Вітренко це назвав компромісом.
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко на своей странице в "Фейсбуке" назвал решение компромиссом.
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Про брата - це не мої справи. Мене Україна цікавить. Бо в мене іншої країни нема
Вітренко ж не дав державі збанкрутувати завдяки юліному договору.
От звідки така упертість.
- Визнав.
Що то іще треба? Газпромівські казочки, про те, що договір був типовим у Стокгольмі не пройшли. Чи ти, юлеботик, не згоден із рішенням Стокгольмського арбітража і хочеш Газпрому заплатити більше $40 млрд, ну, по тому "типовому договору"
https://antikor.com.ua/articles/224225-dbajliva_pastka_dlja_gazpromu_vid_timoshenko Дбайлива пастка для "Газпрому" від Тимошенко
І, за великим рахунком, Вітренко, Коболєв та команда, включно з МЗС, Порошенком і всіма іншими зробили неможливе.
Максимум, що я можу визнати, що Тимошенко підписала не усвідомлюючи те, що підписує.
Якщо усвідомлювала, то, добре, що вона не за гратами.
Трохи, вище, ти стверджував, що договір був типовим.
КУРВО НАПЕВНЕ ТАМ ТАКОЖ ЮЛЯ ПІДПИСУВАЛА. 😆😅🤣😂😝😛
Можливо, прийняв би таку т.з., якщо б Тимошенко сама про це сказала.
Доречі, Ви, раніше стверджували, що той кабальний договір був типовим
Разновидностью геронтофилии является граофилия - избирательное половое влечение к пожилым женщинам.
Ось тобі ще http://facebook-ua.info/tag/bloger-miroslav-oleshko/ Мирослав Олешко 154 бот аккаунта в фейсбуке.
І ще. Скажи, чому Пєця на місцевих виборах на П'ятому місці, а тут у нього 95% підтримки?
Щодо ботоферм, те що зелених було на вибори до чорта, то визнаю. Там вони самі визнали. У Пороха не було.
Єдине із чим поджуся, так то плата за транспортування газу облгазами Фірташа. там, насправді гроші із повітря роблять
А про колекторів, то зелених, з якими тепер Юля якшається. Напевно у Єрмака посаду хоче прикупити
Я от не виступаю за конкретно когось, буде завтра кращий вибір (у моєму розумінні) я н буду чіплятися, наприклад, за Порошенка, Ющенка, Яценюка, яких я поважати буду як і зараз, але виберу іншого чи іншу політичну силу. А Ви? Тільки Юля?
Не буду тобі нічого доводити - якщо ти не продажний троль, то розбирайся сам. Інфи досталь. Скажу тільки одне. Марк Твен казав: якщо на Вас льється величезна купа бруду, то ви, гарантовано, порядна людина.
ПЬЁТР ПОРАЖЕНКО, ДРУЖНАЯ КОМАНДА ,,ПАТРИОТОВ"-ПОРОХОБОТОВ И ПАРТИЯ ЕС ОПЯТЬ БУДУТ ТОПИТЬ ,,БАТЬКИВЩИНУ" И ,,СЛУГ НАРОДА". 😆😅🤣😂😝😛
А ВПРОЧЕМ ВСЁ ЕСТЕСТВЕННО. С ОСТЕРВЕНЕНИЕМ БОРЮТЬСЯ ТОЛЬКО С ВРАГАМИ, А НЕ С ДРУЗЬЯМИ. 😅🤣😆😂😛😝