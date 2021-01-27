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Жительница Ривненщины с COVID-19 родила сына и умерла от осложнений, ребенка также не удалось спасти

Жительница Ривненщины с COVID-19 родила сына и умерла от осложнений, ребенка также не удалось спасти

В Ривненской области умерла роженица из Млинова, у которой был коронавирус. Мальчика, которого родила женщина, также не удалось спасти.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационный портал города Дубно, женщина и младенец умерли через несколько дней после родов. Мальчик родился на 28 неделе беременности, то есть недоношенным. Состояние беременной ухудшалось по акушерско-гинекологическим показателям, а потому из-за острой необходимости сделали кесарево сечение.

20 января женщину перевели из Дубенского роддома в Ривненскую городскую больницу.

"Ребенка забрали сразу в реанимацию в Ривне, потому что там глубокая недоношенность. Вчера младенец умер", - рассказал главный врач Дубенского роддома Ростислав Андрощук.

По неофициальной информации, женщина имела еще патологии, а коронавирус и беременность спровоцировали "дремавшие" заболевания. Окончательную причину смерти установят после вскрытия.

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