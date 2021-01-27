Разработаем законопроект, который не позволит УГО говорить, что у них нет видео кнопкодавства, - глава "Голоса" Рудик
В парламенте работают над законопроектами, которые сделают невозможным кнопкодавство и не позволять Управлению государственной охраны говорить, что они не имеют видео голосования.
Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ председатель партии "Голос" Кира Рудик.
"Генпрокуратура возбудила уголовное дело (после озможного кнопкодавства во время голосования за Шкарлета. - Ред.). Мы передали им всю информацию, видео и записи, чтобы они могли дальше работать. Они сказали, что там больше, чем один подозреваемый. Мы сейчас еще не можем получить видео от УГО - и это мы будем менять в новом законопроекте, который не позволит говорить, что "у нас этого видео нет". Потому что это неправда", - сказала Рудик.
Кроме того, по ее словам, уже увеличили количество видеокамер в зале и закрыли задние ряды, где происходит обычно кнопкодавство.
"А на следующей неделе Рада уже привяжет карточки к местам, поэтому это будет невозможно и, если захочется кнопкодавить, нужно будет выбирать места. И третье, самое главное - это изменение системы "Рада-4"... Сейчас мы делаем законопроекты, в которых будет описано то, каким образом реагирует Верховная Рада на подозрение в кнопкодавстве, второе - каким образом мы контролируем это кнопкодавство, кто может иметь доступ к видео, каким образом блокируются кнопки. Надеемся, что в марте этот законопроект будет вынесен и Верховная Рада 9-го созыва будет последней, в которой вообще кнопкодавство возможно", - сказала Рудик.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Да никакие законы не помогут, если их легко и безнаказанно можно нарушить!
Они собираются "привязать" карточки к местам! Это лишь затруднит переходы с места на место.
Постоянная видеослежка за каждым из 450 депутатов - а кто будет выискивать кнопкодавство, просматривая многочасовые видео?
А делов-то всего - одна простая, не сенсорная кнопка, установленная на пульте каждого депутата отдалённо от кнопок голосования, что занять обе руки. Причём кнопку уже ставили. Сенсорную. Но оказалось, что она реагирует на рядом лежащий телефон, и по этой причине от неё отказались. И интервал для голосования сделать одновременным для всех. В этом случае за другого проголосовать невозможно. Но почему-то до такого простого решения дойти не могут.
В партии рулят Желязняк и Рахманин.
По-хорошему лидером надо было делать не мальчика Железняка а матерого в политике Сергея Рахманина.