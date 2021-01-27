Разработаем законопроект, который не позволит УГО говорить, что у них нет видео кнопкодавства, - глава "Голоса" Рудик

В парламенте работают над законопроектами, которые сделают невозможным кнопкодавство и не позволять Управлению государственной охраны говорить, что они не имеют видео голосования.

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ председатель партии "Голос" Кира Рудик.

"Генпрокуратура возбудила уголовное дело (после озможного кнопкодавства во время голосования за Шкарлета. - Ред.). Мы передали им всю информацию, видео и записи, чтобы они могли дальше работать. Они сказали, что там больше, чем один подозреваемый. Мы сейчас еще не можем получить видео от УГО - и это мы будем менять в новом законопроекте, который не позволит говорить, что "у нас этого видео нет". Потому что это неправда", - сказала Рудик.

Кроме того, по ее словам, уже увеличили количество видеокамер в зале и закрыли задние ряды, где происходит обычно кнопкодавство.

"А на следующей неделе Рада уже привяжет карточки к местам, поэтому это будет невозможно и, если захочется кнопкодавить, нужно будет выбирать места. И третье, самое главное - это изменение системы "Рада-4"... Сейчас мы делаем законопроекты, в которых будет описано то, каким образом реагирует Верховная Рада на подозрение в кнопкодавстве, второе - каким образом мы контролируем это кнопкодавство, кто может иметь доступ к видео, каким образом блокируются кнопки. Надеемся, что в марте этот законопроект будет вынесен и Верховная Рада 9-го созыва будет последней, в которой вообще кнопкодавство возможно", - сказала Рудик.

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