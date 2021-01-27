НАБУ уличило директора КП в Харькове в тендерных махинациях, повлекших ущерб на 1 млн
26 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении директору коммунального предприятия Харькова, злоупотребления которого нанесли ущерб на сумму почти 1 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.
Так, следствием установлено, что в 2016 году указанное должностное лицо, на тот момент также был депутатом горсовета, по результатам проведенных государственных закупок соответствующего оборудования, действуя в интересах подконтрольного ему юридического лица и вопреки законодательству, внес изменения в тендерную документацию.
Как следствие, коммунальное предприятие получило продукцию, которая не соответствовала требованиям, установленным в тендерной документации.
Такие злоупотребления директора нанесли коммунальному предприятию ущерб на сумму около 1 млн гривен, именно столько средств безосновательно получила фирма-победитель за поставки оборудования. При этом, как установило следствие, часть этих средств после получения была перечислена фирмой-поставщиком на счета компании, бенефициарным владельцем которой был директор коммунального предприятия.
На сегодняшний день действия руководителя коммунального предприятия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.364 УК Украины.
Следствие продолжается.
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