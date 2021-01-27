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НАБУ уличило директора КП в Харькове в тендерных махинациях, повлекших ущерб на 1 млн

НАБУ уличило директора КП в Харькове в тендерных махинациях, повлекших ущерб на 1 млн

26 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении директору коммунального предприятия Харькова, злоупотребления которого нанесли ущерб на сумму почти 1 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

Так, следствием установлено, что в 2016 году указанное должностное лицо,  на тот момент также был депутатом горсовета, по результатам проведенных государственных закупок соответствующего оборудования, действуя в интересах подконтрольного ему юридического лица и вопреки законодательству, внес изменения в тендерную документацию.

Как следствие, коммунальное предприятие получило продукцию, которая не соответствовала требованиям, установленным в тендерной документации.

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Такие злоупотребления директора нанесли коммунальному предприятию ущерб на сумму около 1 млн гривен, именно столько средств безосновательно получила фирма-победитель за поставки оборудования. При этом, как установило следствие, часть этих средств после получения была перечислена фирмой-поставщиком на счета компании, бенефициарным владельцем которой был директор коммунального предприятия.

На сегодняшний день действия руководителя коммунального предприятия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.364 УК Украины.

Следствие продолжается.

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НАБУ уличило директора КП в Харькове в тендерных махинациях, повлекших ущерб на 1 млн 01
НАБУ уличило директора КП в Харькове в тендерных махинациях, повлекших ущерб на 1 млн 02

НАБУ (4218) тендер (668) Харьков (7437) САП (2059)


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Все какие-то мальки да пескарики..
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27.01.2021 12:15 Ответить
- Дали бы мне миллион рублей! - сказал второй пассажир, **** ногами. - Я бы им показал, что делать с миллионом!
- Миллион! Такому дураку! ?(с)
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27.01.2021 12:15 Ответить
Ай какие молодцы, поймали злоумышленника на целый миллион! а контора ваша прожрала миллиард. Только и умеете мелочевку ловить, поделится ему нечем просто с вами было, решили для улучшения отчетности честность показать.
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27.01.2021 12:35 Ответить
Керівник комунального підприємства не є Топ-чиновником, для притягнення якого і було створене НАБ. А один млн. гривень - це майже 34,5 тис.доларів. Не для цього створювалось Бюро. Якщо керівництво НАБ раде навіть мілким "піскарям" замість "великої риби", то тоді не блокуйте проходження в антикорупційному та правоохоронному Комітетах ВРУ пропозиції АБОЗ "АНТИМАФІЯ" щодо переформатування Національного бюро на правоохоронний орган, який буде займатися всіма антикорупційними правопорушеннями та адміністративними проступками по всій України відносно всіх без виключення чиновників. Голова АБОЗ "АНТИМАФІЯ" Юрій Іванович Ліхненко
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27.01.2021 12:47 Ответить
Тендера....не работающая схема от коррупции, все уже продано до нас.
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27.01.2021 12:54 Ответить
Это Коля из харьковского НАБУ решил аистов заработать , пока Гепа был жив , бздёшно было трогать , а теперь такие смелые. Это не на Буру наехали ? Он был депутатом прошлого созыва ? Так там любого руководителя КП можно за бейцы подвесить , для этого Керносом они и создавались.
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27.01.2021 12:57 Ответить
 
 