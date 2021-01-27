Рада планирует защитить должников от коллекторов, а также создать публичный реестр коллекторских компаний

Верховная Рада в среду приняла за основу законопроект №4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности, ужесточающий требования к работе коллекторских компаний

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За" проголосовали 355 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Закон запрещает унижение человека при взыскании долга. Запрещает ночные звонки, звонки работодателю, соседям, родственникам, распространение персональных данных. Дает Нацбанку эффективные полномочия по защите прав людей", - прокомментировал голосование глава профильного финансового комитета Даниил Гетманцев.

Законопроект устанавливает правила работы коллекторов и их регулирования, в частности, порядок регистрации коллекторской компании, нормы этического поведения с должниками, требования к надзору за коллекторской деятельностью, а также санкции за нарушения.

Документ также предлагает создать публичный реестр коллекторских компаний, который будет вести Нацбанк, и обязать все компании, занимающиеся урегулированием проблемной задолженности, зарегистрироваться в общем реестре.

Помимо этого предусматривается, что НБУ будет контролировать соблюдение коллекторами законодательства, устанавливать дополнительные требования к взаимодействию с потребителями, защищать права потребителей и рассматривать обращения граждан.

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Регулятор также получит возможность налагать штрафные санкции или исключать нарушителя из реестра коллекторских компаний в случаях нарушений.

Согласно законопроекту, банки и финансовые компании еще на этапе подписания договора о потребительском кредите должны будут предупреждать клиента о возможности привлечения коллектора в случае просрочки платежа по кредиту, а также информировать о компании, с которой предстоит урегулировать возможную просроченную задолженность.

Кроме того, законопроект устанавливает исключительный перечень способов разрешенной взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и устанавливает ограничения максимальной частоты такого взаимодействия.

За нарушение этих требований предусмотрена ответственность в виде штрафов и исключения из реестра коллекторских компаний.

Ранее сообщалось, что коллекторов обяжут соблюдать этические нормы поведения в отношении должников.

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