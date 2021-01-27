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Рада планирует защитить должников от коллекторов, а также создать публичный реестр коллекторских компаний

Рада планирует защитить должников от коллекторов, а также создать публичный реестр коллекторских компаний

Верховная Рада в среду приняла за основу законопроект №4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности, ужесточающий требования к работе коллекторских компаний

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За" проголосовали 355 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Закон запрещает унижение человека при взыскании долга. Запрещает ночные звонки, звонки работодателю, соседям, родственникам, распространение персональных данных. Дает Нацбанку эффективные полномочия по защите прав людей", - прокомментировал голосование глава профильного финансового комитета Даниил Гетманцев.

Законопроект устанавливает правила работы коллекторов и их регулирования, в частности, порядок регистрации коллекторской компании, нормы этического поведения с должниками, требования к надзору за коллекторской деятельностью, а также санкции за нарушения.

Документ также предлагает создать публичный реестр коллекторских компаний, который будет вести Нацбанк, и обязать все компании, занимающиеся урегулированием проблемной задолженности, зарегистрироваться в общем реестре.

Помимо этого предусматривается, что НБУ будет контролировать соблюдение коллекторами законодательства, устанавливать дополнительные требования к взаимодействию с потребителями, защищать права потребителей и рассматривать обращения граждан.

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Регулятор также получит возможность налагать штрафные санкции или исключать нарушителя из реестра коллекторских компаний в случаях нарушений.

Согласно законопроекту, банки и финансовые компании еще на этапе подписания договора о потребительском кредите должны будут предупреждать клиента о возможности привлечения коллектора в случае просрочки платежа по кредиту, а также информировать о компании, с которой предстоит урегулировать возможную просроченную задолженность.

Кроме того, законопроект устанавливает исключительный перечень способов разрешенной взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и устанавливает ограничения максимальной частоты такого взаимодействия.

За нарушение этих требований предусмотрена ответственность в виде штрафов и исключения из реестра коллекторских компаний.

Ранее сообщалось, что коллекторов обяжут соблюдать этические нормы поведения в отношении должников.

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Автор: 

банки (1935) ВР (29226) коллектор (55) Гетманцев (409)


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Топ комментарии
+7
коллекторские компании должны быть ликвидированы. Кредиторы и получатели кредитов должны быть в равных условиях. А то где найдешь коллекторов на банк, который кинул своих вкладчиков на деньги?
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27.01.2021 12:31
+6
А как насчет защитить народ от власти, чиновничьего беспредела, судебного произвола и мусорского бандитизма?
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27.01.2021 12:18
+6
не надо защищать - надо законодательно запретить ...
но нет! (значит кому-то выгодно "защищать" т.е. упорядочить - возглавить? )
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27.01.2021 12:26
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И шо - депутаты-крышеватели согласятся меньше кушать?
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27.01.2021 12:15 Ответить
Депутаты покажут образцы "этического" поведения.
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27.01.2021 12:18 Ответить
Всё, шо они покажут - выдавят с коллекторского рынка шушеру и укрупнят свой бизнес.
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27.01.2021 12:22 Ответить
ТУТ ВОПРОС вообще запредельный.. у нас кто осуществляет суд СУД куда набирают судей по специальному закону статусу который расписан в узкий специальных законах и Конституции а вот ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ВЕРДИКТА СУДА у нас идиоты в Минюсты придумали ЧАСТНЫЕ!!! ИСПОЛНИТЕЛИ!!!! в США допускается только частный курьер по доставке повесток что является важнейшей частью института судов в США как и во всем мире.... в Норвегии повестки доставляет специальный судебный отдел полиции.. там в Норвегии полиция занимается даже вопросами госбезопасности и контрразведки и борьбы с шпионажем..а у нас часть системы правосудия частные исполнители и коллекторы.... а по сути банда рэкет... надо все нафиг отменять ведь когда с должника требуют угрозами долг и применяют угрозы то по сути коллекторы препятствуют- людям получить гарантированную Конституцией право на правосудие и право на суд....
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27.01.2021 13:08 Ответить
Кто ж это отменит, если "банда и рэкет" у нас и есть государство?
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27.01.2021 14:13 Ответить
А как насчет защитить народ от власти, чиновничьего беспредела, судебного произвола и мусорского бандитизма?
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27.01.2021 12:18 Ответить
любая власть ревниво бодается с ОПГ
патамушта - организованная

мы нарид стадо баранов
патамушта - неорганизованные
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27.01.2021 13:58 Ответить
А чому не заборонити колекторство,адже колектори це фактично рекитери 90-х.Адже є суди та судові пристави а не колектори із паяльниками та прасками.
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27.01.2021 12:19 Ответить
А может не в коллекторах дело а в "конторах", которые юридически не могут выдавать кредиты но делают это а потом удивляются почему им никто не возвращает деньги???
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27.01.2021 12:25 Ответить
Будуть "кришувати"...
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27.01.2021 12:22 Ответить
- Рыцарь, лишенный наследства советской властью (с)
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27.01.2021 12:24 Ответить
ну трутни готовьтесь - вас народ вынесет вперёд ногами и отменит по референдуму все ваши преступные решения
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27.01.2021 12:26 Ответить
не надо защищать - надо законодательно запретить ...
но нет! (значит кому-то выгодно "защищать" т.е. упорядочить - возглавить? )
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27.01.2021 12:26 Ответить
коллекторские компании должны быть ликвидированы. Кредиторы и получатели кредитов должны быть в равных условиях. А то где найдешь коллекторов на банк, который кинул своих вкладчиков на деньги?
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27.01.2021 12:31 Ответить
І адреси тих кодлів)))
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27.01.2021 15:08 Ответить
Один из уродов по фамилии Хробак, владеет сетью коллекторских контор "капитал" и его сброд затрахивает нормальных людей в усмерть. Он выкупает чужые долги, а его черти потом не могут даже документы в суд собрать адекватные.
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27.01.2021 16:03 Ответить
 
 