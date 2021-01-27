Рада одобрила отмену налогообложения покупок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до 150 евро

В Украине хотят разрешить заказ из зарубежных интернет-магазинов до 150 евро без налогообложения. Верховная Рада одобрила соответствующий законопроект №4278 за основу.

"За" проголосовали 346 парламентариев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ответственными за начисление и уплату в бюджет налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях предлагают определить оператора почтовой связи, экспресс-перевозчика, если он декларирует такие товары путем представления реестров (временных и/или дополнительных).

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Согласно проекту, базой налогообложения НДС и пошлиной при ввозе товаров в Украину в международных почтовых и экспресс-отправлениях является часть их таможенной стоимости (для юридических лиц или физических лиц - предпринимателей) или часть их суммарной фактурной стоимости (для физлиц), которая превышает необлагаемый минимум (эквивалент 150 евро).

Устанавливается возможность отсрочки уплаты НДС - в течение 30 дней с даты оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра.

Проект предусматривает переходный период по внедрению положений.