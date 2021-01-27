Рада одобрила отмену налогообложения покупок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до 150 евро
В Украине хотят разрешить заказ из зарубежных интернет-магазинов до 150 евро без налогообложения. Верховная Рада одобрила соответствующий законопроект №4278 за основу.
"За" проголосовали 346 парламентариев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Ответственными за начисление и уплату в бюджет налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях предлагают определить оператора почтовой связи, экспресс-перевозчика, если он декларирует такие товары путем представления реестров (временных и/или дополнительных).
Согласно проекту, базой налогообложения НДС и пошлиной при ввозе товаров в Украину в международных почтовых и экспресс-отправлениях является часть их таможенной стоимости (для юридических лиц или физических лиц - предпринимателей) или часть их суммарной фактурной стоимости (для физлиц), которая превышает необлагаемый минимум (эквивалент 150 евро).
Устанавливается возможность отсрочки уплаты НДС - в течение 30 дней с даты оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра.
Проект предусматривает переходный период по внедрению положений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З 1 липня 2019 набрали чинності зміни щодо зниження неоподатковуваної вартості товарів у міжнародних поштових відправленнях до 100 євро.
Маніпулятор хрєнов
А ты соврал, как пес смердячий и сейчас пытаешься перевести стрелки, как обосцанный школьник.
P.S. а вы, хрюгавы, думали, что в "гибридную войну" нельзя играть вдвоём? Получайте ответку и не скулите.
https://twitter.com/highlander_free Highlander Freeman
Ця морда з Києва. ****, скільки ж ще серед нас вибл@дків подібних?!
https://twitter.com/i/status/1354085771255410690 https://twitter.com/i/status/1354085771255410690
Жиdо коммунизм в расцвете
Рада одобрила отмену налогообложения покупок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до 150 евро - единственное что сделано хорошее не для олигархов.