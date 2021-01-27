За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выздоровели - 2 201, выявили 327 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве выявили 437 больных COVID-19. Умерли 16 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время брифинга.

Мэр отметил, что всего за период пандемии в столице зафиксировано 2308 летальных случаев от вируса.

На сегодняшний день в Киеве 127 076 подтвержденных случаев заболевания.

Так, заболели: 254 женщины в возрасте от 19 до 93 лет, 161 мужчина в возрасте от 20 до 99 лет, 2 девочки 1 и 2 лет и 9 мальчиков от 1 месяца до 15 лет. Заболели также 18 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 55 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в Киеве 2201 человек. Всего коронавирус преодолели 62353 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 74, Деснянском - 65 и Святошинском районе - 64 случая.

В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1099 больных COVID-19, из них 4 ребенка. 734 пациента находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 870 человек. На аппаратах ИВЛ - 23 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях на сегодняшний день почти 27%.